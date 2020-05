S’ils tuent l’un d’entre nous, nous devons tous nous lever: justice pour George Floyd et toutes les victimes de la violence raciste de l’État

Image de Sou Mi

George Floyd a été assassiné le lundi 25 mai. Ses derniers mots ont été « Je ne peux pas respirer », rappelant le meurtre brutal de la police d’Eric Garner qui a été tué par la police de New York en 2014. La rage s’est répandue à travers le pays. Nous devons transformer cette rage en lutte et en organisation.

L’État est responsable

La violence contre les Noirs et les Marrons s’intensifie comme l’une des conséquences des actions du gouvernement fédéral et des États pour «combattre» la pandémie. Ils ne se soucient pas de la vie des pauvres et des travailleurs, et alors que plusieurs États prennent des mesures pour rouvrir l’économie, la police – l’aile armée de la domination capitaliste – s’est assurée de doubler la répression des Noirs. Les récents meurtres de George Floyd, Breonna Taylor et Sean Reed par la police, ainsi que le meurtre d’Ahmaud Arbery, représentent cette augmentation de la violence raciste policière et de vigilance.

Nous sommes aux côtés de tous ceux qui sont indignés par les scènes de la vidéo horrible du meurtre de George Floyd. Derek Chauvin, flic de la police de Minneapolis, a tenu son genou sur le cou de Floyd pendant huit minutes devant une foule de gens qui le filmaient. Parfois, il sourit alors que Floyd crie: «Je ne peux pas respirer.» C’était une représentation brutale de ce que l’État et la police ont à offrir aux Noirs. Ce pays a été fondé sur l’esclavage [après le génocide des indiens d’Amérique – MIRASTNEWS]; Les Noirs n’avaient pas de droits civils fondamentaux avant 1965. C’est la lutte antiraciste, avec les travailleurs noirs et leurs alliés à l’avant-garde, qui a mis fin aux lois de Jim Crow. Mais l’État et la capitale des Etats-Unis d’Amérique ont fait preuve d’une créativité sans limites dans leur capacité à revigorer et à armer le racisme. La répression, la pauvreté, l’incarcération de masse et la violence policière sont des éléments clés de la façon dont cet État impérialiste [qui a fait miroiter un certain ‘rêve américain’ inexistant est avec sa police pourrie jusqu’à la moelle, composé de policiers lâches se décomposant petit-à-petit – MIRASTNEWS] maintient l’ordre.

La crise de Covid-19 a mis en évidence l’oppression raciale contre les personnes de couleur, en particulier contre les Noirs. Les Noirs ont été infectés et tués de manière disproportionnée par Covid-19 en raison du manque de soins de santé, du racisme dans le système de soins de santé, du racisme environnemental, d’un régime alimentaire inférieur aux normes en raison des déserts alimentaires et parce que les Noirs sont représentés de manière disproportionnée dans les emplois précaires à bas salaires et précaires et les emplois essentiels.

Minneapolis, où George Floyd a vécu, est une ville très ségréguée avec des inégalités raciales extrêmes. La crise du logement affecte la communauté afro-américaine depuis des décennies et le taux de chômage avant la crise était de 4% pour la communauté blanche et de 12% pour la communauté noire. Avec la pandémie, les inégalités raciales se sont creusées. Aux États-Unis d’Amérique, plus de 40 millions d’emplois ont été perdus depuis le début de la crise. Plus de 16% des emplois perdus en avril étaient occupés par des Afro-Américains seuls. Au Minnesota, le taux de chômage en avril était de 8%, et la plupart de ceux qui ont perdu leur emploi étaient des Noirs; pendant ce temps, les Noirs ne représentent que 18,2% de la population de Minneapolis. Ce n’est pas un incident isolé que George Floyd ait été tué alors qu’il tentait d’acheter des produits d’épicerie. La classe ouvrière noire et les pauvres vivent dans le désespoir.

Derek Chauvin et les flics qui ont participé au meurtre de George Floyd sont responsables [, ce qui suppose que tous doivent répondre devant la justice, pas seulement le tueur – MIRASTNEWS]. Les chefs des services de police de Minneapolis et toutes les institutions répressives des États sont responsables. L’État est responsable. La vie des Noirs n’a pas d’importance pour l’État capitaliste.

Donald Trump et le régime sont également responsables

La vie des Noirs n’a pas d’importance non plus pour Trump, qui a accepté l’approbation du KKK (Ku Klux Klan) pendant sa campagne et qui n’a jamais caché son dédain pour les Noirs. Trump a qualifié les villes à majorité noire de «infestées de rats» et il a décrété des interdictions de voyager à l’encontre de personnes venant de certains pays africains, qu’il appelle des «pays de merde». [Pourtant les prédateurs – MIRASTNEWS] peuvent par le biais de vaccins inoculés aux africains bourrés de poisons et bestioles de merde pour tenter de rejouer le coup des indiens d’Amérique, en s’emparant du continent et de ses richesses. – MIRASTNEWS].

Pendant son mandat, Trump a encouragé la police, l’appareil d’État et les groupes de droite à manifester encore plus ouvertement et brutalement leur racisme. C’était le genou de Trump enfoncé sur le cou de Floyd, le doigt de Trump sur la détente de l’arme qui a tué Breonna Taylor et les mains de Trump tenant le fusil de chasse qui a tué Ahmaud Arbery. Trump est responsable. Hier, dans un tweet, il a directement menacé les manifestants de Minneapolis, disant qu’il enverrait l’armée pour les abattre.

Pendant ce temps, les démocrates tentent de se positionner comme une alternative à Trump, mais ils sont tout aussi coupables. C’est le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, et le maire de Minneapolis, Jacob Frey, qui ont ordonné le déploiement de la Garde nationale pour réprimer les manifestations. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, a écrit le projet de loi sur la criminalité de 1994 qui a renforcé la capacité de l’État à brutaliser, criminaliser et incarcérer de manière disproportionnée les Noirs. Amy Klobuchar a publié une déclaration appelant à une enquête et à la responsabilisation sur le cas de George Floyd; mais en tant que procureur de district, pas une seule fois elle n’a accusé des policiers tueurs de «décès liés à des policiers». Cela incluait de ne pas inculper Chauvin – le très flic qui a assassiné Floyd. Chauvin et son partenaire Tou Thao avaient déjà du sang sur les mains et des dizaines de plaintes de la communauté avant de tuer Floyd. Au lieu de cela, Klobuchar a utilisé sa position de DA pour condamner à tort un adolescent noir et l’envoyer en prison à vie. Les démocrates, pas moins que Trump, sont responsables des meurtres, des injustices et des indignités perpétrés par la police raciste.

«Poursuivre la police, pas de justice, pas de paix»

Après que la vidéo du meurtre de Floyd soit devenue virale, Minneapolis est devenue le centre d’intenses mobilisations pour exprimer la rage et le dégoût du meurtre de George Floyd. Au premier plan de la mobilisation se trouvent les jeunes Noirs que Trump et l’aile droite veulent criminaliser. Hier, un poste de police a été incendié par des manifestants qui ont subi la répression policière pendant des heures. Les paroles de solidarité du maire Jacob Frey n’ont été que des paroles, alors que la police a été envoyée pour disperser les manifestants. Sans égard à la sécurité des personnes, la police a lancé des bombes lacrymogènes – c’est une tactique particulièrement brutale étant donné que la toux causée par les gaz lacrymogènes augmente le potentiel de transmission des coronavirus. Chantant «Poursuivre la police, pas de justice, pas de paix» et «Je ne peux pas respirer», les manifestants n’ont pas reculé.

Mais l’État ne réprime pas seulement les manifestants: il tente d’équilibrer la carotte et le bâton dans le but de séparer les masses indignées de l’avant-garde combattante du mouvement. En raison du tollé massif suscité par le meurtre de Floyd, le département de police de Minneapolis a licencié les officiers impliqués dans l’affaire. En outre, le FBI a pris l’affaire comme une enquête sur les «droits civiques» et il vient d’être annoncé que Chauvin a été arrêté par la police de Minneapolis. Mais les trois autres flics qui ont assassiné George Floyd restent libres. Et tandis que la police sévissait contre les manifestants à Minneapolis, Los Angeles et Louisiane, la police anti-émeute protégeait la résidence de Chauvin. Le département de police de Minneapolis a déclaré qu’il mènerait une enquête et agirait en conséquence, mais ce n’est que le résultat direct des manifestations de cette semaine.

Bien que nous nous méfions profondément des institutions répressives de l’État et ne croyons pas qu’elles puissent être réformées ou démocratisées, nous ne pouvons pas permettre à l’État de s’en tirer avec ces crimes. Nous demandons l’emprisonnement des quatre flics tueurs qui ont été capturés sur bande en train de commettre ce crime odieux. La police et l’État ne le feront pas seuls; il n’est presque jamais vrai que les flics qui tuent des Noirs sont enfermés. Mais avec la force de notre mobilisation, cette conséquence la plus fondamentale pourrait s’imposer. Nous voulons envoyer un message clair à la police: s’ils tuent l’un de nous, nous nous levons tous pour protéger la communauté noire et la classe ouvrière.

Le meurtre de Floyd n’était pas un acte isolé – c’est le résultat de la façon dont les Noirs sont surveillés. Il est donc vital d’enquêter sur les chefs de police à l’origine de ce crime. Mais le FBI est la même institution fédérale qui a attaqué et tué des personnes qui se battaient pour les droits civils, qui a développé COINTELPRO pour assassiner ou incarcérer des militants noirs. Certes, sous le contrôle de Trump, le FBI n’a aucun intérêt à poursuivre l’affaire et à obtenir justice pour Floyd. Il est dans leur intérêt de forger et de retenir des preuves – les flics le font régulièrement. Dans cet esprit, il est vital de descendre dans la rue et de se mobiliser pour Justice for Floyd afin de forcer l’État – à la fois la police et le FBI – à enquêter pleinement sur l’affaire en toute transparence. Pour garantir la tenue d’une véritable enquête, il est nécessaire de mettre en place une enquête indépendante composée d’avocats, d’organisations des droits de l’homme, ainsi que de membres de la communauté de Minneapolis, de syndicats et d’organisations de base. Cette enquête doit avoir accès à tout le matériel utilisé par le FBI, avoir accès à toutes ses initiatives, et contrôler l’enquête proposée par l’État. Nous devons également lutter pour la cessation de la répression des manifestants, le retrait de la garde nationale à Minneapolis et la liberté immédiate de tous les manifestants arrêtés.

Unifier la lutte indépendante contre la pandémie, la crise économique et le racisme

Nous devons construire un mouvement de masse dans les rues et sur les lieux de travail pour faire front contre la brutalité policière raciste. Cela signifie unir le mouvement pour la justice à la lutte des travailleurs essentiels mobilisés pour les protections face à la pandémie; cela signifie exiger que les syndicats s’engagent et mènent la lutte contre la violence policière. Car ces luttes sont une seule et même chose – la lutte contre la brutalité policière fait partie de la lutte pour les EPI, les primes de risque ou les congés payés.

Non seulement les Noirs sont largement surreprésentés dans les rangs des personnes forcées de retourner au travail, qui travaillaient déjà ou qui sont maintenant au chômage, mais le même système capitaliste envoie des travailleurs de première ligne et des Noirs mourir chaque jour afin de protéger leurs bénéfices. Se battre pour l’un nécessite de se battre pour tous. Un tel effort coordonné – de mobilisations dans les rues et de grève des syndicats – serait imparable, frappant le système capitaliste raciste là où il fait le plus mal et présentant une force unie contre l’État répressif; il est indispensable dans la lutte pour la justice des victimes de la violence de l’État et de toutes les victimes de l’oppression capitaliste.

De plus, en tant que socialistes, nous devons construire un tiers parti. Le Parti démocrate n’a rien à offrir aux Noirs, aux personnes de couleur ou à la classe ouvrière. Nous avons besoin d’un parti des travailleurs et des opprimés complètement indépendant des partis capitalistes. Cette organisation doit organiser la lutte contre le racisme et combattre le régime impérialiste des deux partis. La classe ouvrière multiethnique des Etats-Unis d’Amérique ne peut compter que sur sa propre force.

Abolir la police, ne pas la réformer

La justice pour les victimes de la violence de l’État ne consiste pas seulement à demander des comptes aux racistes individuels. Elle consiste à éradiquer un système basé sur l’oppression raciale et l’exploitation de classe. La police a abusé, tourmenté et tué des Noirs depuis leur création en tant que patrouilles d’esclaves dans le Sud et protecteurs de la propriété privée. Il doit également y avoir une condamnation internationale des meurtres de policiers, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Ainsi, nous croyons à l’abolition de la police et des prisons. Pour démanteler ces institutions, qui sont fondamentales pour protéger la domination de la classe dirigeante sur les exploités et les opprimés, il est nécessaire que la classe ouvrière dans son ensemble adopte une perspective antiraciste et anticapitaliste.

Alors que l’État capitaliste s’achemine vers la réouverture de l’économie au service du profit, nous savons quel rôle jouera la police. Avec un nombre record de chômeurs et des avis d’expulsion en attente, les flics seront appelés à exécuter les verdicts de la capitale. Les flics forceront les gens à sortir de chez eux. Les flics réprimeront la classe ouvrière et les pauvres alors qu’ils luttent pour survivre. Si nous ne ripostons pas, les flics seront libres de brutaliser les communautés noires et brunes. La classe ouvrière doit s’unir pour défendre toutes nos communautés contre ces attaques.

[Surveiller également de près la composition des vaccins qui peuvent être un instrument utilisé pour rendre malade par inoculations de bestioles et de produits chimiques ou tuer des catégories massives de populations choisies, car aux Etats-Unis d’Amérique des experts disent que les précédents ont été très néfastes – MIRASTNEWS].

Justice pour George Floyd, Breonna Taylor, Sean Read et Ahmaud Arbery!

Poursuivez Derek Chauvin et tous les flics impliqués dans le meurtre de George Floyd!

La Garde nationale de Minneapolis est sortie!

Plus de criminalisation et de répression des manifestations!

BREAKING : L’officier Chauvin est officiellement accusé de meurtre dans le meurtre du citoyen George Floyd

MINNEAPOLIS – L’officier de police de Minneapolis qui a tué George Floyd à genoux sur le cou, une technique non approuvée par le département ni enseignée en formation, a été arrêté et accusé de meurtre, ont rapporté les autorités de la ville il y a quelques heures à peine vendredi 29 mai.

Le commissaire du Département de la sécurité publique du Minnesota, John Harrington, vient de confirmer que Derek Chauvin, l’un des quatre policiers licenciés après l’incident qui s’est soldé par la mort de Floyd, a été arrêté vendredi par le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension.

Cela est intervenu moins d’un jour après que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump s’est particulièrement intéressé à la mort du citoyen Floyd et a ordonné au procureur général et au FBI d’ouvrir une enquête.

Après l’arrestation, le procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman, a déclaré que Chauvin avait été accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire.

Les quatre officiers ont été licenciés immédiatement après qu’une vidéo de spectateur a montré l’incident lundi, dans lequel Floyd, 46 ans, peut être entendu en disant: «Je ne peux pas respirer».

Cette arrestation intervient alors que les manifestations à Minneapolis se sont maintenant étendues à d’autres villes et États, exigeant une réponse ferme des autorités en lien avec le meurtre de Floyd.

Minneapolis et St. Paul ont tous deux été en flammes ces derniers jours, des manifestants ayant incendié des bâtiments et pillé des magasins en réponse au massacre.

L’incendie de Minneapolis dans la zone automobile qui semble avoir déclenché l’hystérie de la foule, est soupçonné d’avoir été déclenché par un policier en civil et a été nommé officier Jacob Pederson du PD de St. Paul.

Joaquin Flores

