Des créatures fantômes des Etats-Unis d’Amérique exposées: mais l’Empire gagnera-t-il toujours la victoire?

Il est rare dans la vie de ressentir un rayon de lumière soutenu sur les créatures de l’ombre qui ont si longtemps perverti l’histoire récente. Parfois, un peu de lumière a brillé sur ces créatures très brièvement, mais jamais très longtemps.

De 1869 à 1872, le monde a pu voir ces créatures exposées lorsque la première affaire pénale internationale a eu lieu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique, connue sous le nom de l’affaire des revendications de l’Alabama. L’issue de cette affaire a déclaré la Grande-Bretagne coupable d’avoir fourni militairement le Sud confédéré pendant la guerre civile qui a presque vu la dissolution de l’Union entre 1861-1865. Alors que de nombreux partisans de Lincoln savaient que de vastes opérations confédérées au Canada britannique étaient vitales pour exécuter la guerre (et aussi pour guider l’assassinat de Lincoln en 1865), les distractions internationales et la corruption de l’intérieur des États-Unis d’Amérique ont entraîné un peu plus de 15 millions de dollars de gifle au poignet alors que tous les péchés ont été considérés comme oubliés et les créatures de l’ombre ont rapidement repris le travail.

En 1934, la lumière a de nouveau brillé sur les créatures de l’ombre lorsque le général Smedley Butler a sifflé un complot de coup d’État fasciste dirigé par les plus hauts échelons de l’établissement bancaire anglo-états-unien contre Franklin Delano Roosevelt. Son exposition au Congrès et aux médias a à nouveau mis en lumière les créatures sombres qui rampent à l’intérieur de l’âme des Etats-Unis d’Amérique et a sauvé la république d’une plongée précoce dans le fascisme qui se serait certainement trouvé allié aux forces fascistes d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, du Japon et de la Grande-Bretagne au cours de la guerre qui devait encore se produire. Alors que FDR a survécu à sa tentative d’assassinat de 1933, à sa tentative de coup d’État en 1934 et à sa guerre prolongée avec Wall Street et la ville de Londres, la lumière a été maintenue concentrée sur les créatures de l’ombre pendant un certain nombre d’années … mais il est mort avant d’accomplir sa grande vision. Ses alliés comme Harry Hopkins, Henry Wallace, Dexter White, Sumner Wells et d’autres qui partageaient sa vision anti-coloniale d’internationaliser le nouvel accord ont été ciblés pour la destruction sous le nouveau fascisme dirigé par le FBI de l’époque de la guerre froide et les créatures fantômes ont de nouveau pris Puissance.

JFK, Malcolm X, Bobby Kennedy et Martin Luther King Jr. ont fait de leur mieux pour faire la lumière sur les ténèbres et réparer les torts de cette impulsion impériale dans l’État profond (Deep State) de l’Amérique (qui n’a jamais vraiment quitté les Loyalistes de l’Empire-Uni en 1776) … mais leur bougies ont également été éteintes.

Le fil conducteur des grands dirigeants des Etats-Unis d’Amérique (EUA) des XIXe et XXe siècles mentionnés ci-dessus était leur attachement dévoué aux principes inscrits dans la constitution des EUA et l’internationalisation de ces principes sous la forme de programmes anticoloniaux de développement ferroviaire et industriel pour toutes les populations. Ce concept traditionnellement états-unien d’un système mondial reposait sur certains principes d’«économie de système ouvert», de «coopération gagnant-gagnant», d’interconnectivité avec un accent sur le rail et la défense de la souveraineté nationale. Le système britannique de gouvernance, d’autre part, était fondé sur un système fermé, une pensée à somme nulle, monétariste et antithétique à la souveraineté nationale.

Décrivant magnifiquement cet affrontement entre deux paradigmes, Henry Carey, qui deviendrait le principal conseiller économique de Lincoln et champion de la propagation du système des EUA dans le monde, a déclaré dans son Harmony of Interest (1851):

«Deux systèmes sont devant le monde; l’un cherche à augmenter la proportion de personnes et de capitaux engagés dans le commerce et le transport, et donc à diminuer la proportion engagée dans la production de marchandises avec lesquelles faire du commerce, avec un rendement nécessairement diminué du travail de tous; tandis que l’autre cherche à augmenter la proportion engagée dans le travail de production, et à diminuer celle engagée dans le commerce et le transport, avec un rendement accru pour tous, donnant à l’ouvrier de bons salaires et au propriétaire de bons profits en capital … L’un regarde le paupérisme , ignorance, dépopulation et barbarie; l’autre dans l’augmentation de la richesse, du confort, de l’intelligence, de la combinaison de l’action et de la civilisation. On regarde vers la guerre universelle; l’autre vers la paix universelle. L’un est le système anglais; l’autre que nous pouvons être fiers d’appeler le système des Etats-Unis d’Amérique, car c’est le seul jamais conçu dont la tendance était celle d’élever tout en égalisant la condition de l’homme dans le monde.»

Russiagate: plus qu’un simple scandale

Aujourd’hui, alors que le monde se retrouve à nouveau pris entre deux systèmes opposés (multipolaire vs unipolaire), la lumière s’est retrouvée projetée sur les créatures fantômes de l’Amérique comme le schéma connu sous le nom de Russiagate qui a promis d’annuler les élections de 2016 et d’accélérer la guerre de l’Amérique avec la Russie (et la Chine) a perdu les vestiges de viabilité dont elle jouissait autrefois.

Au cours des dernières semaines, Richard Grenell (directeur par intérim du National Intelligence) a mis plus d’eau sur les incendies du mythe Russiagate en forçant la publication de milliers de pages de témoignages et de preuves annexes de 53 personnes, dont de nombreux agents de haut niveau de l’État Profond (Deep State) intégrés au département d’État Obama, au cabinet et appareil de renseignement Five Eyes. Après inspection, bon nombre de ces témoignages ont révélé que les principaux acteurs de l’effort de renversement de Trump ont admis au Congrès qu’ils ne connaissaient aucune collusion entre la campagne Trump et la Russie, bien qu’ils aient continué à mentir aux médias pendant des années qu’une telle collusion existait. Ces témoignages et preuves annexes ont également révélé que des alliés de Trump comme Michael Flynn, Roger Stone et George Papadopolous ont été pris pour piégeage par le FBI et la CIA. Les e-mails du responsable du contre-espionnage du FBI, Bill Priestap, ont été particulièrement francs en demandant «quel est notre objectif? Vérité / admission ou le faire mentir pour que nous puissions le poursuivre ou le faire virer?»

Les preuves publiées ont également révélé que le FBI de Comey a non seulement tenu une réunion avec Obama et une équipe de fonctionnaires du bureau ovale le 6 janvier 2020 pour discuter des procédures de piégeage visant Flynn, mais le directeur adjoint du FBI, Peter Strzok, de Comey, a ordonné au FBIde garder ouverte l’enquête « Opération Razor » sur Flynn, même si le ministère s’était publiquement engagé à abandonner l’opération le 5 janvier, ne trouvant aucune preuve de collusion russe après 3 mois de surveillance. Cette extension a donné à Comey le temps d’organiser la «réunion informelle» entre ses agents Strzok et Bill Priestap dans le bureau de Flynn le 26 janvier 2016, afin de discuter du contenu de la discussion de Flynn avec l’ambassadeur de Russie Kislyak, dans laquelle le général a mordu l’appât et a dit au mentir qu’il a relayé sa discussion au vice-président.

Toutes les notes originales de la réunion prétendument compilées par les deux agents interrogeant Flynn ont été rapidement perdues et remplacées par des commentaires fortement édités par la passionnée de Strzok, Lisa Page, qui a ensuite été prise en flagrant délit en admettant être la «résistance» engagée à faire tomber Trump de Washington. D’autres preuves rendues publiques ces dernières semaines ont révélé que trois douzaines de fonctionnaires d’Obama et d’agents du renseignement ont fait des «demandes de démasquage» au ministère de la Justice criblé de FBI afin de rendre public le nom de Flynn dans les transcriptions enregistrées avec l’ambassadeur de Russie.

Somme toute, la décision du procureur général Barr d’abandonner toutes les accusations contre Flynn (et, espérons-le, Roger Stone, qui a été ciblé de la même manière) est tout à fait logique.

Un mot sur le dossier Steele

Trois ans d’enquêtes, dont l’incroyable rapport Horrowitz de décembre 2019, ont démontré des abus de pouvoir surprenants du FBI et des liens profonds entre le FBI et la CIA avec le DNC, Hillary Campaign, Perkins Coie (le cabinet d’avocats DNC) et Christopher Steele et Fusion GPS du MI6. Le dossier douteux de Steele lui-même a été financé par la campagne Hillary et la DNC via le cabinet d’avocats Perkins Coie, qui a également donné des fonds au partenaire états-unien de Steele, Fusion GPS, au conseil d’administration duquel siègent des figures telles que le mari du conseiller politique principal d’Obama, Shailagh Murray, et l’épouse du quatrième plus haut fonctionnaire du DdD (DOJ), Bruce Ohr.

Le fait que les mensonges flagrants aient été compilés sur le dime DNC / Clinton par les services de renseignement britanniques puis distribués aux principaux porte-parole des médias connectés au FBI comme le NY Times, Mother Jones, le Washington Post et et Buzzfeed n’était pas une coïncidence, ni le rôle de l’ancien patron de Steele, Richard Dearlove, qui agit également comme conseiller de l’entreprise Orbis de Steele.

En dirigeant le MI6, Sir Dearlove a non seulement donné au monde le dossier douteux de « yellowcake » en 2002 qui justifiait la destruction de l’Irak, mais c’est le personnage qui a conseillé à Steele de remettre le dossier au gouvernement britannique à l’automne 2016, puis de l’envoyer aux États-Unis d’Amérique. C’est de cette manière que le dossier a fait son chemin entre les mains de James Comey et James Clapper, qui ont divulgué son existence via une note au David Kramer et Buzzfeed du National Endowment of Democracy.

Ce dossier a non seulement contribué à justifier les mandats de la FISA utilisés pour surveiller la campagne Trump – donnant lieu à la chasse aux sorcières Robert Mueller qui a contaminé trois ans d’histoire des Etats-Unis d’Amérique et a causé des dommages irréparables aux relations américano-russes, mais a également incité le regretté guerrier froid John McCain à appeler à l’activation de l’article 5 de l’OTAN menaçant de mettre l’Amérique sur le pied de guerre avec la Russie.

Il n’y a rien de tel que «l’ancien MI6».

Steele est une figure si laide dans cette histoire qu’il convient de dire quelques mots supplémentaires sur l’homme qui avait dirigé le bureau de Moscou du MI6 en recrutant et en manipulant des oligarques et d’autres espions pendant les jours sombres des années 1990. Après ce passage, Steele a agi en tant qu’officier responsable du journaliste anti-Kremlin (et employé de Boris Berezovsky) Alexander Litvinenko qui s’est avéré plus utile mort que vivant en 2006, Steele étant le premier à blâmer Poutine. Plus tard, Steele a agi en tant que conseiller de Victoria Nuland lors du renversement du gouvernement ukrainien par le Département d’État en février 2014. Très peu de choses destructrices au cours des dernières années n’ont pas été touchées par Steele, car Newsweek a même révélé que la firme de Steele Orbis (qui était utilisé pour compiler le dossier avec Fusion GPS et sur le bord duquel se trouve Sir Dearlove) avait des connexions directes avec un autre transfuge russe… Sergey Skripal.

À sa sortie de prison, George Papadopoulos a eu l’esprit de revoir sa propre expérience en tant que cible de cette opération de piégeage en produisant un livre de très haute valeur intitulé Deep State Target: Comment je me suis fait prendre dans la ligne de mire du complot pour faire tomber le président Trump. Dans ce livre, Papadopoulos reconstruit diligemment son expérience avec les réseaux de renseignement britanniques et italiens centrés sur l’ami proche et associé de Sir Dearlove, Stefan Halper, qui a créé un réseau complexe d’intrigues qui a ensuite été utilisé pour piéger le malheureux consultant dans le mensonge au FBI.

En dépit de ces révélations et d’autres révélations des injustices et des abus de pouvoir des créatures de l’ombre ancrées au cœur de l’Amérique, le mythe de la prise de contrôle par la Russie s’est perpétué dans la psyché de libéraux abasourdis qui ne savaient que façonner leur image de la réalité à partir de MSNBC.

Ce n’est pas un problème libéral contre conservateur

Ce qui est devenu de plus en plus évident au milieu de ce drame en cours, c’est que cet «État Profond» n’est pas catégorisable comme une créature de la gauche, comme le font de nombreux partisans de Trump. En fait, bon nombre des participants les plus psychotiques de ce processus se retrouvent parmi les soi-disant «droits» de l’Amérique professant leur loyauté publique envers Donald Trump tout en promulguant le mythe de l’image ennemie de la Russie (et l’obstruction du véritable rôle du renseignement britannique).

Parmi les personnages clés de ce groupe qui ont joué et continuent de jouer un rôle dangereux en tant que gardiens de droite de l’Empire, l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, qui a menti à plusieurs reprises sur l’ingérence russe dans la campagne Trump (même en témoignant que Roger Stone était l’agent) entre Trump et Julian Assange), ainsi que l’actuel secrétaire d’État Mike Pompeo.

Pompeo a non seulement mené une mission pour détruire Julian Assange pendant plus de deux ans, l’accusant d’être un larbin de Poutine, mais a également caché des informations vitales qui lui ont été fournies par l’ancien lanceur d’alerte de la NSA, Bill Binney, qu’il a rencontré en octobre 2017 à la demande de Trump. Lors de cette réunion, Binney a présenté les résultats des études médico-légales qu’il a menées sur les courriers électroniques du DNC publiés sur Wikileaks, révélant qu’ils n’étaient pas soumis à un piratage mais plutôt à un téléchargement interne depuis le DNC lui-même sur une clé USB. Dans son affidavit à l’affaire Stone, Binney a réaffirmé l’argument qu’il avait présenté à Pompeo en disant: «Wikileaks n’a pas reçu de données volées du gouvernement russe. Les métadonnées intrinsèques des fichiers accessibles au public sur Wikileaks démontrent que les fichiers acquis par Wikileaks ont été livrés sur un support tel qu’une clé USB». Si Pompeo avait fait connaître ces conclusions en 2017, toute l’affaire Russiagate aurait facilement pu être réglée bien plus tôt.

Même le PDG de Crowdstrike, Shawn Henry, a révélé avoir reconnu dans les témoignages récemment publiés que son entreprise privée (engagée par le FBI pour avoir le contrôle exclusif des serveurs DNC), ne pouvait trouver aucune preuve de piratage.

Pompeo et Bannon sont parmi les plus bruyants des groupes de sociopathes néocons qui promeuvent la guerre avec la Russie et la Chine tout en projetant la faible image de leur soutien au président confus et assiégé qui a été qualifié de telle menace par ces orchestrateurs de la Russie pour le simple fait de son 1) soutien au nationalisme et à l’industrie en Amérique et 2) à son soutien de longue date pour des relations positives avec la Russie et la Chine.

Sans l’alliance vitale de la Russie et de la Chine, aucune alternative multipolaire à l’effondrement du système financier occidental n’existerait et aucun espoir de salut pour le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie ou même l’alliance occidentale ne serait nul à ce stade. L’existence même de Trump en tant que force états-unienne représentant une tendance à éviter la guerre, à défendre la souveraineté nationale et à collaborer avec d’autres États-nations à la construction de grands projets dans le monde et à l’extérieur dans l’espace, est en soi une menace intolérable pour l’empire mondial qui a présidé à la mort de huit présidents des Etats-Unis d’Amérique, et orchestré toutes les grandes guerres des XIXe et XXe siècles.

C’est le même empire qui met actuellement chaque once d’énergie dans l’effort pour convaincre Trump qu’il n’a pas d’autre choix que d’adopter une approche ferme envers la Chine au milieu de l’hystérie actuelle des coronavirus afin de gagner les prochaines élections, allant jusqu’à condamner Xi Jinping comme complice de la propagation de Covid-19 et du retrait de l’Amérique du Traité Ciel Ouvert au début de la semaine. Quand on retrace les origines de la ligne anti-Chine désormais promulguée par Pompeo et Bannon (et malheureusement adoptée par Trump cette semaine), nous nous retrouvons immédiatement sous le porche du sophistiqué Niall Ferguson du British Intelligence. Une autre force motrice derrière les origines de la formule «faire payer aux États-Unis d’Amérique pour avoir provoqué la pandémie» n’est autre que le néocon britannique Henry Jackson Society, dont les principes fondateurs ont été signés par sir Richard Dearlove!

La décision de Trump de jouer à un jeu aussi dangereux afin de «gagner des élections» est au-delà de la folie car personne dans son bon sens ne devrait même supposer qu’une élection de 2020 aux Etats-Unis d’Amérique se déroulera même dans des conditions chaotiques de loi martiale sur lesquelles la crise multiforme d’aujourd’hui menace d’ouvrir au monde.

Alors que la lumière brille de plus en plus sur les créatures de l’ombre en Amérique, le temps d’agir de manière appropriée sur cette obscurité exposée s’épuise et seul un fort engagement des forces patriotiques en Amérique et dans d’autres pays occidentaux pour s’allier avec la Russie et la Chine afin de faire naître un nouveau système multipolaire peut remettre l’Amérique sur les rails que des dirigeants comme Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt et John F. Kennedy avaient imaginés.

Matthew Ehret est le rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, un expert de BRI sur les discussions Tactiques, est un auteur régulier de Strategic Culture, Duran et Fort Russ et a écrit 3 volumes de la série de livres « Untold History of Canada ». En 2019, il a cofondé la Rising Tide Foundation de Montréal et peut être joint à matt.ehret@tutamail.com

