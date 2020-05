Bonjour candidat Sénégal – CATASTROPHE: Le sujet du test de vaccin Moderna Corona Ian Haydon souffre d’une maladie grave

Ian Haydon était un cobaye humain Moderna Covid19 Vaccine. Il était un homme en bonne santé et l’une des 15 personnes du groupe à forte dose qui ont subi de graves effets indésirables le laissant «le plus malade de sa vie».

« Trois d’entre eux – un choquant 20% – ont connu des événements indésirables « graves » (« AE ») selon le communiqué de presse de Moderna, ce qui signifie qu’ils ont dû être hospitalisés ou nécessiter une intervention médicale. »

Sanjay Gupta de CNN est complice de la dissimulation.

Gates et Fauci sont fortement investis dans Moderna. Les experts qui ne sont pas à l’Aumône de Gates ont depuis longtemps déclaré qu’un vaccin contre le coronavirus était impossible. – FRN

Par Robert F Kennedy Jr.

Vous connaissez Ian Haydon de ses nombreuses apparitions sur CNN et d’autres réseaux célébrant son acte héroïque de bénévolat pour tester le vaccin expérimental Covid de Moderna. Le (The) Sun a maintenant commencé sa carrière à la télévision.

Il n’est plus utile à la Pharmedia dans sa promotion incessante des récits selon lesquels tous les vaccins sont toujours sûrs pour tous, que les partenaires commerciaux de Moderna, Tony Fauci et Bill Gates, nous sommes justifiés de sauter les études sur les animaux et que le vaccin de Moderna nous sauvera bientôt de la pandémie.

Ian Haydon est maintenant un embarras pour Fauci & Gates et leurs pom-pom girls CNN. Il disparaîtra donc dans le crépuscule de la censure où toutes les vérités gênantes sur les risques vaccinaux languissent dans une semi obscurité. Moderna a choisi Haydon pour l’étude en raison de sa bonne santé robuste.

Il faisait partie des 15 volontaires du groupe à forte dose. Dans les 45 jours, trois de ces événements – un événement choquant «grave» vécu à 20% («AE») selon le communiqué de presse de Moderna signifient qu’ils ont dû être hospitalisés ou nécessiter une intervention médicale.

Moins de 12 heures après la vaccination, Hayden a souffert de douleurs musculaires, de vomissements, d’une fièvre de 103,2 et a perdu connaissance. Sa petite amie l’a attrapé en tombant. Son superviseur du procès Moderna a demandé à Haydon d’appeler le 911 et l’a décrit comme étant «le plus malade de sa vie». Moderna a laissé croire à Haydon que la maladie n’était qu’une triste coïncidence sans rapport avec le jab. Moderna n’a jamais dit à Haydon qu’il souffrait d’un événement indésirable. « Le communiqué de presse de Moderna a été le premier que j’ai appris des 3 AE dans le groupe à forte dose. » Haydon a avoué aujourd’hui sur Twitter, « Plus tard, un document d’étude a confirmé que ce qui m’est arrivé était un AE. »

Tout en cachant cette vérité, Moderna a encouragé Haydon à apparaître à la télévision pour tromper le public et ses actionnaires en déclarant que les essais de vaccin COVID de Moderna étaient un succès retentissant.

Le 7 mai, Haydon a parlé à Sanjay Gupta (de CNN) de ses réactions lors d’une pré-interview. Les 2 hommes ont accepté de garder cette mauvaise nouvelle secrète lors de sa diffusion. Cet accord corrompu révèle l’état pathétique du journalisme à CNN.

Fauci et Gates poursuivent leur plan visant à injecter un demi-milliard de dollars de contribuables dans leur projet de vanité téméraire pour créer 30 millions de doses d’ici novembre et 2 milliards d’ici un an fabriqués aux États-Unis d’Amérique et en Suisse.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

Une entreprise de biotechnologie des Etats-Unis d’Amérique est critiquée sur ‘une offre de stock douteuse en phase avec les résultats des essais cliniques sur le vaccin COVID-19’

La société de biotechnologie des Etats-Unis d’Amérique (EUA) Moderna a annoncé le 18 mai que les résultats de sa première phase d’essais cliniques impliquant des humains ont montré que les patients auxquels son vaccin COVID-19 potentiel avait développé une réponse immunitaire similaire à ceux qui avaient acquis le nouveau coronavirus et récupéré.

La société de biotechnologie des EUA Moderna, en course pour développer un vaccin COVID-19, a été critiquée pour manque de transparence et aurait cherché à augmenter son cours de bourse en détenant une offre d’actions quelques heures seulement après la publication des premiers résultats « positifs » de ses premiers essais sur l’homme, rapporte l’Independent.

Des questions ont été soulevées sur la manière dont la société a divulgué les résultats de la première phase de son essai clinique d’un vaccin potentiel contre les coronavirus impliquant des humains, ainsi que sur l’absence d’informations critiques concernant l’efficacité du candidat.

Publié dans un communiqué de presse, les résultats doivent encore être examinés par des pairs par la communauté scientifique au sens large.

« Ce qui est important en ce moment, c’est de vérifier indépendamment la science et cela n’est apparemment pas possible », a déclaré Ellen t ’Hoen, une experte en politique des médicaments et en droit de la propriété intellectuelle.

Les experts ont préconisé une approche prudente des résultats publiés par Moderna, soulignant qu’il est difficile d’évaluer les données d’un communiqué de presse.

«Il faut noter qu’il s’agit d’une étude de phase 1 qui a pour objet de montrer que le vaccin est capable d’induire une réponse en anticorps et que la gamme de doses est appropriée. Il faudra attendre la fin de l’essai de phase 3 pour savoir si le vaccin prévient réellement la maladie de Covid-19», a déclaré Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Des résultats «positifs» vantés

Moderna, basée au Massachusetts, qui collabore avec l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des Etats-Unis d’Amérique dirigé par le Dr Anthony Fauci, a révélé la semaine dernière que huit patients injectés avec son vaccin potentiel contre le coronavirus au stade de la phase 1 de son étude avaient développé une réponse immunitaire capable de combattre le COVID-19.

La société, l’une des nombreuses qui mène actuellement les premières étapes des tests cliniques humains de son candidat vaccin, a déclaré que les niveaux d’anticorps développés par les patients «reflétaient» ceux observés chez les personnes qui s’étaient rétablies du virus, suggérant que le vaccin, nommé L’ARNm-1273 est capable de générer un certain degré d’immunité chez l’homme.

Cependant, les résultats n’offrent pas encore de preuves substantielles ni ne confirment l’efficacité à long terme du vaccin.

Moderna a été la première des entreprises dans la course à produire un vaccin pour rendre public des preuves à partir de tests humains.

L’annonce du 18 mai a fait exploser l’action de Moderna, atteignant un sommet historique de 80 $ par action. Le pic de près de 20% marque une multiplication par quatre par rapport à la valeur des actions en début d’année.

La valeur globale de l’entreprise a grimpé à 29 milliards de dollars le même jour.

Les données rendues publiques par Moderna contiennent peu de détails cruciaux, les résultats pour seulement huit des 45 patients impliqués dans la phase 1 des essais ayant été publiés.

Alors que la phase 1 comprenait des volontaires sains âgés de 18 à 55 ans, l’âge exact des huit patients qui ont affiché une réponse immunitaire «positive» n’est pas donné, tandis que des candidats plus âgés, de 56 à 70 ans et plus, sont également impliqués dans l’essai.

« Nous ne savons pas si les mêmes avantages [de l’ARNm-1273] sont observés dans les groupes plus âgés, mais cela peut être dû au fait qu’ils ont été recrutés à un stade ultérieur », a déclaré le professeur Evans.

Un autre aspect des données encore peu clair est la durabilité des anticorps déclenchés par le vaccin potentiel, car au moment du communiqué de presse de Moderna, le processus en était à sa 43e journée.

Cela signifie que seulement deux semaines se sont écoulées après que les patients qui ont enregistré des résultats positifs ont reçu une deuxième dose de vaccin plein d’espoir.

« Bien qu’il soit intéressant de disposer de données à 40 jours pour que le vaccin soit bénéfique, il faudra qu’il persiste pendant plusieurs mois et cela ne sera pas connu avant que les essais de phase 3 ne soient menés », a déclaré le professeur Evans.

Les experts soulignent également le manque de détails concernant les affirmations de Moderna selon lesquelles son vaccin pourrait augmenter les niveaux d’anticorps neutralisants équivalents à ceux découverts dans le plasma sanguin des patients COVID-19 récupérés.

«Très discutable»

Un autre problème qui a suscité des critiques est la façon dont Moderna a publié ses résultats, car le même jour, la société a procédé à une offre en actions, offrant des actions de la société à des investisseurs publics, en vue d’utiliser les recettes pour financer la fabrication et la distribution de son vaccin candidat.

L’ONG Knowledge Ecology International, spécialisée dans la gouvernance, la propriété intellectuelle et les politiques de santé, a souligné la «différence discordante entre la transparence souhaitée par le public et ce que nous obtenons».

Les experts ont déploré la manipulation présumée de la société des inquiétudes aiguës du public concernant COVID-19 et la couverture médiatique intensive de la pandémie.

« Il s’agit d’un vaccin financé par des fonds publics, et [PDG de Moderna] Stéphane Bancel et le conseil d’administration de Moderna ne devraient pas utiliser la divulgation partielle d’informations sur les résultats des essais pour évaluer le stock », James Love, consultant avec le US Department of Health & Human Services sur sa recherche de vaccins, a été citée comme parlant de l’offre d’actions.

Une source de haut niveau impliquée dans des efforts coordonnés au niveau international pour rechercher un vaccin COVID-19 a qualifié le communiqué de presse et l’offre d’actions de Moderna de «très douteux».

Il n’y a eu aucun commentaire officiel de Moderna concernant le moment de son offre d’actions.

La société de biotechnologie des EUA est en train de développer un vaccin potentiel contre les coronavirus, espérant lancer la phase 3 de son étude en juillet, impliquant la vaccination à grande échelle de milliers de sujets sur plusieurs sites pour évaluer son efficacité et sa sécurité sous conditions des maladies naturelles.

« Ces données corroborent notre conviction que l’ARNm-1273 a le potentiel de prévenir la maladie de Covid-19 et d’améliorer notre capacité à sélectionner une dose pour les essais pivots », Tal Zaks, médecin-chef de Moderna, a été cité comme confirmant.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SPUTNIK NEWS

Bill Gates et l’heure des gestionnaires de faits

La «vérification des faits» est en plein essor à partir de Corona. Elle est « corrigée » et redressée comme jamais auparavant. Ce qui n’était qu’une critique légitime hier est maintenant considéré comme une théorie du complot, par exemple en ce qui concerne Bill Gates et son influence sur l’OMS.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT