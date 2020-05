Un haut responsable du CDC dit «se débarrasser de tous les Blancs aux Etats-Unis d’Amérique» pour forcer les vaccins

Un génocide planifié contre l’humanité serait-il en marche ?

Par Ethan Huff, de Natural News – La perspective d’une vaccination forcée est probablement déjà sur votre radar si vous lisez ce site depuis un certain temps. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis d’Amérique ont au moins une personne qui travaille pour elle et qui croit que la voie vers l’acceptation totale du vaccin dans la société implique de se «débarrasser de tous les Blancs».

La Dre Carol Baker a fait cette déclaration scandaleusement raciste lors d’un «Achieving Childhood Vaccine Success in the U.S. table ronde parrainée par la National Meningitis Association qui a eu lieu à New York. En abordant le rejet généralisé et croissant de la vaccination obligatoire, Baker a déclaré:

«Alors, j’ai la solution. Chaque étude publiée au cours des cinq dernières années, lorsque vous examinez les refus de vaccins, je ne parle pas de… l’hésitation, la plupart d’entre eux, nous pouvons parler de se réconcilier. Mais les récalcitrants. Nous allons simplement nous débarrasser de tous les Blancs aux États-Unis d’Amérique… Devinez qui veut se faire vacciner le plus? Les immigrants.»

Baker, rappelez-vous, a été nommée présidente du Comité consultatif du CDC sur la vaccination sous Barack Obama. C’est en fait la secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, Kathleen Sebelius, qui a nommé Baker à ce poste supérieur du CDC, Sebelius étant un ami personnel d’Obama.

Elle-même femme de couleur blanche, Baker est également directrice exécutive du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Awareness and Research, ainsi que professeur de pédiatrie et de virologie moléculaire et de microbiologie au Baylor College of Medicine.

Les eugénistes Bill et Melinda Gates aiment Carol Baker, lui ont décerné un prix pour ses «réalisations»

Il n’est pas surprenant que Baker ait également des liens avec les eugénistes Bill et Melinda Gates. En 2019, elle a reçu la médaille d’or Albert B. Sabin du Sabin Vaccine Institute lors d’une cérémonie à Washington, D.C., parrainée «en partie par la Fondation Bill & Melinda Gates», avec le géant de la drogue Pfizer.

Ce que tout cela suggère, bien sûr, c’est que Baker, Gates et vraisemblablement d’autres «experts» de la santé publique sont tous d’accord pour dire que les Blancs représentent le plus grand obstacle à la vaccination de masse. Cela expliquerait également pourquoi ces extrémistes de gauche veulent importer autant de «bruns» et de Noirs que possible en Amérique, car les «immigrants» sont un jeu ouvert en ce qui concerne l’accueil des vaccins, selon Baker.

Ce sont les mêmes maniaques génocidaires qui développent actuellement des vaccins pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19), soit dit en passant. Tous les Blancs «progressistes» qui ne peuvent pas attendre pour retrousser leurs manches et se «protéger» avec de nouveaux coups n’ont aucune idée de ce qui leur arrive sous le couvert de «santé publique».

Nous assistons déjà aux premiers stades d’un génocide mondial avec les vaccins, de nombreux Américains faisant la queue pour obéir à tout nouvel édit ou restriction imposé par leurs commissaires ou gouverneurs de comté au nom de la sécurité des personnes lors de leurs déplacements. La prochaine étape consiste à imposer des «passeports» numériques qui «autorisent» les gens à acheter et à vendre, sans lesquels aucun commerce ne sera autorisé.

Si les reports d’Obama comme Baker sont autorisés à rester dans leurs positions et à continuer à faire des politiques publiques, alors les Blancs qui ne sont pas d’accord avec les prétendus «avantages» de la vaccination seront également menacés d’extermination massive. L’ancien raciste en chef n’a évidemment eu aucun scrupule à nommer des «chemises brunes» anti-blanches comme Baker à des postes de haut niveau du gouvernement pendant son occupation à la Maison Blanche, ouvrant la voie à tout ce qui va bientôt arriver, comme indiqué dans le livre de l’Apocalypse.

[Déjà certains parlent également de génocide contre les Noirs, et particulièrement sur le continent africain pour s’emparer des terres, richesses et ressources du continent comme procédé avec le génocide des indiens d’Amérique. En parlant de génocide contre les Blancs ne veut-on pas tromper la vigilance, afin de faire baisser la garde du côté de l’Afrique ? Sans les africains qui seraient décimés, les dirigeants africains qui aiment le pouvoir absolu et ne prennent pas la mesure du véritable complot orchestré dans l’ombre, tomberont eux-mêmes comme des mouches ou finalement cueillis ou tomberont comme des fruits mûrs d’un arbre fruitier. Quelques indiens d’Amérique à leur époque étaient sans doute réticents, ils n’y croyaient pas. Pourtant leur disparition a vraiment été planifié et leur génocide s’est réalisé dans l’indifférence total. C’est en se basant de ce fait historique qu’ils veulent récidiver. JDDM – MIRASTNEWS].

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ