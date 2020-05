La vraie dictature ségrégationniste et diabolique : La démocratie ne fonctionne pas pour les Américains noirs de la classe ouvrière, et ces émeutes le prouvent

Des policiers arrêtent un homme lors d’une veillée et d’un rassemblement «Je ne peux pas respirer» dans le quartier de Brooklyn à New York, NY, États-Unis d’Amérique, le 29 mai 2020. © REUTERS / Shannon Stapleton

Aux États-Unis d’Amérique, un nouvel assassinat par la police d’un homme noir a déclenché une nouvelle vague d’émeutes. À ceux qui disent que les émeutes ne sont pas la réponse et que voter est, je dis: voter ne fonctionne pas pour les Américains pauvres, noirs et ouvriers.

Lucy Parsons, née au Texas en 1851, était une militante ouvrière révolutionnaire et anarchiste, dont l’héritage était afro-américain, amérindien et mexicain. Elle a été étiquetée «Plus dangereuse que mille émeutiers» par la police de Chicago dans les années 1920. Pourquoi? Parce qu’elle a reconnu que le système démocratique aux États-Unis d’Amérique ne fonctionnait pas pour la classe ouvrière. Son appel aux armes a été fait en 1885, dans un discours à des centaines de milliers de personnes lors d’un rassemblement à Chicago à la suite du meurtre de deux grévistes par l’armée:

Dévastons les avenues où vivent les riches.

Aujourd’hui, j’écris en solidarité avec la classe ouvrière internationale – en particulier ceux des États-Unis d’Amérique qui sont aujourd’hui dans la rue pour lutter contre la tyrannie de leur propre gouvernement, de leur système législatif, de leur système économique et de leur État. Trente millions d’Américains sont au chômage, non pas à cause du coronavirus mais parce que leur système ne se soucie pas de ceux qui ne peuvent pas contribuer à un système capitaliste raciste qui ne peut survivre que par l’oppression de ceux qui ont le moins de pouvoir.

Si 30 millions de chômeurs étaient la raison de leurs protestations – qui comprenaient des émeutes, l’incendie de commissariats de police et de voitures de police, et le pillage des symboles du capitalisme, comme ce magasin Louis Vuitton – ce serait une raison suffisante. Cependant, même la nouvelle selon laquelle 30 millions d’Américains sont sans emploi avec peu ou pas de soutien de l’État pour leur bien-être a été dépassée par l’exécution publique d’un de leurs citoyens, George Floyd, dans les rues de Minneapolis la semaine dernière. Son crime: être un homme noir de la classe ouvrière en Amérique; ses bourreaux: des policiers blancs.

Par conséquent, des gens de la classe ouvrière en noir et blanc sont descendus dans la rue pour protester et ils ont été confrontés à davantage de violence de l’État. Les scènes ont été choquantes, mais pas inattendues. Quand un système et une structure politique sont en place qui ne fonctionnent pas pour vous – et le rituel de voter tous les quatre ans pour garder ce système intact signifie que vous faites face à la même chose – vos seules options politiques sont dans la rue plutôt que sur l’isoloir. C’est pourquoi les émeutes – la violence contre les biens de l’État et les symboles d’un système oppressif – sont légitimes.

Des manifestants crient à la police anti-démocratique, sataniste et ségrégationniste lors d’une manifestation à Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique, le 30 mai 2020. Ethan Hyman / The News & Observer / AP

Il est compréhensible que les gens appellent à la justice et souhaitent voir l’arrestation des bourreaux, mais soyons honnêtes: l’auteur de ce crime, et des centaines de morts afro-américaines sanctionnées par l’État aux États-Unis d’Amérique, est leur propre administration. Et comment les personnes les plus opprimées et les plus impuissantes devront-elles rendre des comptes à un système qui travaille activement pour les opprimer? Certains disent que voter pour la «bonne» personne est la réponse, mais cette «bonne» personne représente le mauvais système.

Pouvons-nous honnêtement demander aux populations afro-américaines de continuer à voter, dans un système qui est historiquement et institutionnellement raciste, pour des Blancs plus puissants – ou, dans le cas de Barack Obama, un homme noir acceptable qui croit et soutient le même système comme ses oppresseurs?

[En Afrique Obama ne venait proposer que le système de soumission à l’homosexualité, pas le transfert de technologie ni le soutien aux avancées scientifiques, ni le développement économique, ni l’indépendance financière totale vis-à-vis des prédateurs professionnels, plutôt la guerre infinie avec l’installation d’Africom pour aider à piller les richesses du continent, à appauvrir davantage les pays et les populations et à disséminer des virus et autres bestioles à virus ou bactéries comme le moustique Zika. Comment ne pas soupçonner les Etats-Unis d’Amérique pour la création par gain de fonction ou autre de dissémination et la propagation de la maladie COVID-19, étant donné qu’ils refusent d’ouvrir l’ensemble de leurs laboratoires de guerres bactériologique et virologique à une enquête sérieuse, minutieuse et indépendante ?

L’ancien président Barack OBAMA est le produit pur et dur fabriqué par l’Etat Profond (Deep State) des Etats-Unis d’Amérique ségrégationniste et foncièrement raciste.

justin glawe ✔ @JustinGlawe Replying to @JustinGlawe Then more gas and more people running north toward downtown.

Des gaz chimiques coloriés en vert lancés sur des manifestants et les journalistes: de quoi s’agit-il?

Jean de Dieu MOSSINGUE – MIRASTNEWS].

Il est trop facile et trop paresseux de blâmer le fou Donald Trump pour un système dont la survie dépend de la perpétuation du racisme, de l’oppression et des inégalités.

J’écris ici par solidarité, car je ne suis ni américaine ni noire – mais je suis une femme de la classe ouvrière au Royaume-Uni, un autre système qui ne peut fonctionner que dans l’oppression de ceux qui ont le moins de pouvoir.

Je n’ai pas de réponses claires et définitives ici – juste de la colère et de la tristesse, non seulement envers ceux qui commettent de tels crimes, mais aussi ceux qui leur permettent en permettant à un système qu’ils savent n’est ni démocratique ni juste de continuer, soit par leur empressement à participer à ou à défendre ce système, mais avec des réformes.

© REUTERS / Jonathan Drake

Aujourd’hui, je veux rendre hommage à ceux qui se battent actuellement pour leur vie contre des gouvernements oppressifs du monde entier – mais surtout à ceux des États-Unis d’Amérique qui savent que leur démocratie est un mensonge, et que le changement dont ils ont besoin est l’amour et la solidarité qui ne peuvent venir que de leurs propres communautés.

J’exhorte, comme mon héros Lucy Parsons l’a fait avant moi, que le changement sociétal fondamental ne peut pas provenir de la «mendicité des votes ni des campagnes politiques». Ils ont besoin d’espace pour respirer.

Dr Lisa McKenzie Le Dr Lisa McKenzie est un universitaire de la classe ouvrière. Elle a grandi dans une ville charbonnière du Nottinghamshire et s'est politisée lors de la grève des mineurs de 1984 avec sa famille. À 31 ans, elle est allée à l'Université de Nottingham et a obtenu un diplôme de premier cycle en sociologie. Le Dr McKenzie enseigne la sociologie à l'Université de Durham et est l'auteur de «Getting By: Estates, Class and Culture in Austerity Britain». Elle est militante politique, écrivaine et penseuse.

Traduction, commentaires et Titre 1 : Jean de Dieu MOSSINGUE

La police anti-démocratique, sataniste et ségrégationniste arrête un manifestant à New York le 30 mai 2020.Jeenah Moon / Reuters

Source : RT

Anonymous soupçonné de démanteler le site de Minneapolis PD alors que le groupe s’engage à «exposer la police américaine corrompue»

© CC0 / Pixabay

Dans leur message au plus fort des émeutes contre la mort de George Floyd, les hacktivistes ont souligné qu’il n’y avait aucun moyen que quiconque tolère les atrocités commises par la police, affirmant que le département de police de Minneapolis était connu pour ses méthodes violentes.

Les utilisateurs des médias sociaux supposent que le site Web du département de police de Minneapolis a été supprimé par le groupe Anonymous, qui s’est engagé deux jours plus tôt à tenir la police de la ville responsable de la mort de l’Afro-américain George Floyd. Floyd est décédé après avoir été arrêté par un certain nombre de policiers locaux.

oomf minneapolis police a été fermée par anonymous au moins ils ont reçu un avis 🤷‍♀️ pic.twitter.com/dHldrGlrCX

– luttes (@anontwtstrugglz) 31 mai 2020

Le groupe international de hacktivistes Anonymous, qui a un dossier notable de cyberattaques contre des sites Web du gouvernement, a publié une vidéo promettant justice à George Floyd décédé lundi après avoir été étouffé par le policier de Minneapolis Derek Chauvin.

« Les officiers qui tuent des gens et commettent d’autres crimes doivent être tenus pour responsables, comme le reste d’entre nous », a déclaré la voix modifiée dans la vidéo, poursuivant dans le cas contraire, « ils croiront qu’ils ont une licence pour faire ce qu’ils veulent ».

Rappelant les événements passés, Anonymous a noté que les citoyens commencent à apprendre que la police n’est « pas là pour nous sauver mais plutôt qu’elle est ici pour nous opprimer et réaliser la volonté de la classe dirigeante criminelle ».

Le groupe a ensuite juré d’exposer la corruption policière comme l’un de leurs « nombreux crimes » contre le pays et le reste du monde.

« Nous sommes légion. Attendez-vous à nous », a conclu Anonymous, soulignant que le monde commence à s’éveiller à la triste réalité et « ils deviennent de plus en plus en colère à chaque fois qu’ils voient du sang couler inutilement sans conséquence ».

Peu de temps après que la vidéo ait commencé à faire le tour d’Internet, le site Web de Minneapolis PD a été supprimé, provoquant des réactions parmi les alertes internautes. Certains ont noté que la vidéo était en train d’être supprimée par YouTube, mais continue de s’afficher:

La vidéo a été publiée alors que les protestations contre la mort de l’Afro-américain George Floyd aux mains de la police de Minneapolis s’intensifiaient, avec d’innombrables cas de violence à travers le pays signalés par la police et les manifestants.

Un certain nombre de grandes villes comme Atlanta, San Francisco, Miami, Denver, etc. ont déclaré des couvre-feux, tandis que certains États, dont le Minnesota, la Géorgie, le Kentucky, le Wisconsin, le Colorado, l’Ohio et la Californie, ont appelé la Garde nationale pour aider à disperser es foules des manifestants.

Traduction, commentaires et Titre 1 : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : SPUTNIK NEWS