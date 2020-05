Les politiques des Etats-Unis d’Amérique créent le chaos partout, l’Etat Profond foncièrement racial l’a à domicile et il jubile ! Pourrait-on assister à un nouveau génocide ?

Trump ne mobilisera pas les troupes fédérales des Etats-Unis d’Amérique pour réprimer les émeutes de George Floyd pour l’instant – Conseiller à la sécurité nationale

Le président des Etats-Unis d’Amérique n’invoquera pas pour l’instant l’autorité fédérale sur la Garde nationale, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien. La décision d’appeler les troupes incombe aux gouverneurs des États, a-t-il ajouté.

« Nous n’allons pas fédéraliser la Garde pour le moment », a déclaré Robert O’Brien, cité par Reuters.

Les gouverneurs et les maires resteront en charge de prendre des décisions d’application de la loi dans le chaos en cours à propos de la mort de George Floyd aux mains de la police du Minnesota.

Le président Donald Trump a déjà averti que les autorités de l’État et de la ville devraient utiliser des tactiques plus strictes lors des émeutes à l’échelle nationale. Sinon, le gouvernement fédéral utilisera le «pouvoir illimité de nos militaires» et procédera à «de nombreuses arrestations».

«Fédéraliser» signifie placer des membres de la Garde nationale – parfois appelés citoyens-soldats – sous le commandement opérationnel du Pentagone et du commandant en chef, un officier militaire en service actif assumant la chaîne de commandement.

La Garde nationale des Etats-Unis d’Amérique était auparavant fédéralisée aux fins des interventions de Washington à l’étranger, y compris la guerre en Irak en 2003 et l’invasion de l’Afghanistan. À la maison, le programme a également été utilisé à la suite de l’ouragan Katrina en 2005.

