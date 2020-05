Rétroviseur: Aux États-Unis d’Amérique, les programmes de lutte biologique emploient 13 000 scientifiques travaillant sur la mort

L’industrie des Etats-Unis d’Amérique (EUA) de la guerre contre les germes, d’une valeur de 100 milliards de dollars, est une «entreprise criminelle», selon l’auteur de la loi des Etats-Unis d’Amérique sur la guerre biologique

L’autorité juridique des EUA qui, en 1989, a rédigé la loi adoptée par le Congrès pour se conformer à la Convention de 1972 sur les armes biologiques, déclare que les États-Unis d’Amérique aujourd’hui [11 octobre 2015] sont en violation flagrante de cette convention.

« Depuis le 11 septembre 2001, nous avons dépensé quelque part dans le domaine des 100 milliards de dollars » en guerre biologique offensive, accuse le professeur Francis Boyle de l’Université de l’Illinois à Champaign.

Boyle a déclaré qu’environ 13 000 « scientifiques de la mort » dans 400 laboratoires aux États-Unis d’Amérique et à l’étranger, sont employés à fabriquer de nouvelles souches de germes tueurs offensifs qui seront résistants aux vaccins.

Par exemple, le groupe du Dr Yoshihiro Kawaoka à l’Université du Wisconsin a trouvé un moyen d’augmenter la toxicité du virus de la grippe de 200 fois! Boyle dit que Kawaoka est « le même scientifique de la mort qui a ressuscité le virus génocidaire de la grippe espagnole pour le Pentagone à des fins de guerre biologique offensive« .

En ce qui concerne la lutte contre la grippe, les National Institutes of Health en 2006, une année typique, n’ont obtenu que 120 millions de dollars du Congrès pour lutter contre la grippe, qui tue environ 36 000 Américains chaque année. En revanche, le Congrès a donné 1,76 milliard de dollars aux NIH pour la « biodéfense », même si l’épidémie d’anthrax en 2001 n’a tué que cinq personnes.

«Ces allocations budgétaires faussées» (dépenser 15 fois plus pour la guerre contre les germes que pour lutter contre la grippe) démontrent que la priorité ici n’est pas la promotion de la santé publique des citoyens des Etats-Unis d’Amérique, mais plutôt de développer davantage l’industrie des EUA de la guerre biologique offensive qui un jour « retour de flamme « sur le peuple des Etats-Unis d’Amérique avec une pandémie catastrophique », a déclaré Boyle.

Il a poursuivi en disant que le Pentagone et la Central Intelligence Agency (CIA) sont « prêts, désireux et capables de lancer la guerre biologique quand cela convient à leurs intérêts … Ils ont un charbon charbonneux de super-armes qu’ils ont déjà utilisé contre nous en octobre 2001. »

Boyle faisait référence ici aux agents pathogènes de l’anthrax envoyés par la poste à deux sénateurs des EUA (Tom Daschle, du Dakota du Sud et Patrick Leahy, du Vermont) et à d’autres après le 11 septembre qui ont été retracés au laboratoire de guerre biologique du gouvernement à Fort Detrick, Md.

Les remarques de Boyle sont venues en réponse à des questions écrites de Sherwood Ross, un chroniqueur basé à Miami, en Floride. Lorsqu’on lui a demandé si les récentes épidémies d’Ebola en Sierra Leone et au Libéria pouvaient provenir d’établissements soutenus par le gouvernement des EUA, Boyle a répondu:

« Ces vaccins contre Ebola étaient des vaccins expérimentaux de lutte biologique contre les États-Unis d’Amérique qui étaient testés en Afrique de l’Ouest. C’était le résultat de tests effectués sur les vaccins de lutte biologique contre les États-Unis d’Amérique dans notre laboratoire de Kenema, en Sierra Leone, qui a créé la pandémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en premier lieu. »

Boyle a averti que le Galveston National Laboratory au Texas, un laboratoire de recherche à haut confinement, cherchait des agents de guerre biologique potentiels dans la nature dans d’autres parties du monde «afin de les transformer en armes biologiques».

Il a déclaré: « Ils devraient fermer Galveston en tant qu’entreprise criminelle en cours sur le modèle de la S.S.et de la Gestapo – sauf que Galveston est beaucoup plus dangereux pour l’humanité que les escadrons de la mort d’Hitler ne l’ont jamais été. »

Boyle a ajouté: « Les universités des Etats-Unis d’Amérique ont une longue histoire de laisser volontairement leur programme de recherche, des chercheurs, des instituts et des laboratoires être cooptés, corrompus et pervertis par le Pentagone et la CIA dans la science de la mort. Il s’agit notamment du Wisconsin, en Caroline du Nord, Boston U., Harvard, MIT, Tulane, Université de Chicago et ma propre Université de l’Illinois, ainsi que de nombreuses autres. »

(Sherwood Ross était auparavant journaliste au Chicago Daily News et était chroniqueur pour UPI (Magazines In Review) et Reuters (Workplace.)

BOYLE CHARGE LA GUERRE DU GERME ALLEMAND

LE PROGRAMME EST « ENTREPRISE CRIMINELLE »

ET A. AVEC FRANCIS A. BOYLE SUR LA GUERRE BIOLOGIQUE

Francis A. Boyle est un éminent professeur états-unien, praticien et défenseur du droit international. Il était responsable de la rédaction de la loi de 1989 sur les armes biologiques contre le terrorisme (BWATA), la loi états-unienne d’application de la Convention de 1972 sur les armes biologiques. Son BWATA a été adopté à l’unanimité par les deux Chambres du Congrès des États-Unis d’Amérique et signé par le président George Bush père. L’histoire est racontée dans son livre Biowarfare and Terrorism (Clarity Press: 2005). Il a siégé au conseil d’administration d’Amnesty International USA (1988-1992) et a représenté la Bosnie-Herzégovine auprès de la Cour mondiale. Le professeur Boyle enseigne le droit international au University of Illinois College of Law de Champaign. Il est titulaire d’un doctorat en droit Magna Cum Laude ainsi que d’un doctorat en science politique, tous deux de l’Université Harvard.

Q: Pour avoir une idée de l’ampleur de la recherche des EUA sur la guerre biologique impliquant des maladies mortelles, le gouvernement fédéral devrait financer 400 laboratoires dans le monde. Ces laboratoires sont censés concocter de nouvelles souches de microbes mortels pour lesquels il n’existe aucun remède. Tout de suite, je voudrais vous demander: « Est-ce une entreprise criminelle dont les dimensions sont cachées au public des Etats-Unis d’Amérique? »

R: Bien sûr que oui! Depuis le 11 septembre 2001, nous avons dépensé quelque part dans la région, près de 100 milliards de dollars, pour la guerre biologique. Effectivement, nous avons maintenant une industrie de guerre biologique offensive dans ce pays qui viole la Convention sur les armes biologiques et ma loi antiterroriste sur les armes biologiques de 1989. Nous avons reconstruit l’industrie de guerre biologique offensive que nous avions déployée dans ce comté avant son interdiction par le Biological Convention sur les armes de 1972 qui a été décrite par Sy Hersh dans son exposé révolutionnaire à ce sujet dans son livre Chemical & Biological Warfare: America’s Hidden Arsenal (Bobbs-Merrill: 1968). Nos adversaires présumés à travers le monde, comme la Russie et la Chine, sont sans aucun doute parvenus aux mêmes conclusions que celles que j’ai tirées des mêmes sources ouvertes et publiques, et ont répondu en nature. Donc, ce dont le monde est maintenant témoin, c’est d’une course aux armements de guerre biologique offensive tous azimuts parmi les principales puissances militaires du monde: États-Unis d’Amérique, Russie, Grande-Bretagne, France, Chine, Israël, entre autres. La Convention sur les armes biologiques est devenue le proverbial «simple bout de papier». Mais mon BWATA reste la loi du pays aux États-Unis d’Amérique avec une peine de prison à vie pour les contrevenants. C’est pourquoi les soi-disant «biologistes synthétiques» ont proposé d’abroger mon BWATA afin qu’ils puissent utiliser la biologie synthétique pour fabriquer de nouvelles classes d’armes biologiques plus efficacement.

Q: Qu’est-ce que la guerre biologique exactement?

R: La guerre biologique implique l’utilisation d’organismes vivants à des fins militaires. Ces armes peuvent être virales, bactériennes et fongiques, entre autres formes, et peuvent être propagées sur un vaste terrain géographique par le vent, l’eau, les insectes, les animaux ou la transmission humaine. Des toxines – des organismes vivants tels que des champignons – sont également utilisées.

Q: Quels sont les plus dangereux?

R: Aujourd’hui, plusieurs U.S.G. des laboratoires travaillent sur l’anthrax, la tularémie, la peste, le virus Ebola, le botulisme et le virus génocidaire de la grippe espagnole.

Q: Que font-ils avec ces agents pathogènes?

R: En utilisant le génie génétique de l’ADN, les scientifiques états-uniens de la mort concoctent de nouvelles souches de microbes mortels pour lesquels il n’existe aucun remède. Les bactéries, par exemple, peuvent être rendues résistantes aux vaccins, rendues plus virulentes, plus faciles à propager et plus difficiles à éradiquer. À l’heure actuelle, les scientifiques des EUA de la mort parcourent la biosphère du monde entier pour localiser tout bioagent dans la nature qu’ils peuvent exploiter et détourner à des fins de guerre biologique offensante.

Q: USA Today a fait de beaux reportages sur ce sujet. Entre autres choses, leurs journalistes ont dénoncé des incidents massifs de conditions de sécurité laxistes au laboratoire de l’USG et les laboratoires universitaires financés par l’USG. Quelles pourraient être les conséquences de ce mépris pour la sécurité?

R: Il s’agit d’une biocatastrophe qui attend de se produire ici aux États-Unis d’Amérique. En fait, cela s’est déjà produit en Afrique de l’Ouest avec la pandémie d’Ebola là-bas. Ce n’est qu’une question de temps avant que nous ayons une pandémie similaire chez nous ici causée par les programmes de guerre biologique des États-Unis d’Amérique. À cet égard, vous devriez regarder l’excellent documentaire primé de Coen & Nadler intitulé Anthrax-War (Transformer Films: 2009) dans lequel j’apparais et ai été consultant.

Q: Récemment, 13 cas de peste ont été signalés en Arizona, Californie, Colorado, Géorgie, Nouveau-Mexique, Oregon et Utah, entraînant trois décès. Ces agents pathogènes mortels (agents infectieux) pourraient-ils provenir des laboratoires de guerre contre les germes du gouvernement des EUA (U.S.G.)?

R: Je soupçonne qu’ils pourraient avoir. Mais le prouver est une autre affaire. Chaque fois que vous voyez une éclosion mystérieuse et généralisée d’une maladie exotique dans le pays, vous devez prendre en compte dans l’équation explicative analytique que cela pourrait être le résultat d’un programme illégal de guerre biologique aux États-Unis d’Amérique.

Q: Est-ce un fait, comme cela est allégué, que les agents pathogènes de l’anthrax envoyés par la poste à deux sénateurs des EUA et à d’autres après le 11 septembre remontent aux laboratoires des États-Unis d’Amérique de guerre biologique à Fort Detrick, Md.? Vous avez écrit que les sénateurs Daschle et Leahy, tous deux démocrates, s’étaient opposés au Patriot Act, qui confère à l’USG des pouvoirs sans précédent et abolit les libertés personnelles traditionnelles des Américains. Si l’Anthrax a été envoyé par le Pentagone, était-ce pour intimider les sénateurs?

R: Oui! J’ai écrit à ce sujet dans mon livre Biowarfare and Terrorism (Clarity Press: 2005). Plus récemment, mon ami et collègue le professeur Graeme MacQueen de l’Université McMaster au Canada a également écrit à ce sujet dans son livre The 2001 Anthrax Deception (Clarity Press: 2014). Vous êtes libre de lire ces deux livres, de tirer vos propres conclusions et de voir si vous êtes d’accord avec nous. Au fil des ans, j’ai donné de nombreuses interviews à ce sujet que vous pouvez obtenir en recherchant mon nom sur Google et en ajoutant le mot «anthrax» à leur moteur de recherche. Le double objectif de ces attaques à l’anthrax d’octobre 2001 était (1) d’inciter le peuple et le Congrès des EUA à adopter le Patriot Act totalitaire et orwellien des États-Unis d’Amérique et (2) de mener une guerre d’agression offensive contre l’Irak. Comme le président George Bush Jr. s’enorgueillissait fièrement: «Mission accomplie!» – sur les deux plans.

Q: Récemment, il y a eu des épidémies d’Ebola en Sierra Leone et au Libéria. Vous avez évoqué la possibilité que les Etats-Unis d’Amérique peuvent expérimenter illégalement ces maladies sur des citoyens de ces pays africains. Pourriez-vous s’il vous plaît développer?

R: Ces vaccins contre Ebola étaient des vaccins expérimentaux de guerre biologique aux États-Unis d’Amérique qui étaient testés en Afrique de l’Ouest. C’est le résultat de tests effectués sur les vaccins de guerre biologique des États-Unis d’Amérique dans notre laboratoire de Kenema, en Sierra Leone, qui a créé la pandémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en premier lieu. J’ai donné de nombreuses interviews pour étayer ma conclusion ici plus en détail. Ceux-ci peuvent être localisés en recherchant mon nom sur Google et en ajoutant le mot «Ebola» à leur moteur de recherche.

Q: Un tel travail de développement de la guerre contre les germes est-il illégal en vertu du Traité BWC de 1972? (Le Dr Boyle était l’avocat états-unien qui a rédigé la législation de mise en œuvre pour les États-Unis d’Amérique qui a passé le Congrès sans un seul vote négatif.)

R: Oui. Les États-Unis d’Amérique sont parties à la Convention sur les armes biologiques et toxiques de 1972 qui interdit « le développement, la production, le stockage et l’utilisation de microbes ou de leurs produits toxiques, sauf en quantités nécessaires à la recherche de protection et de paix … » Le Colonel David Huxsoll, commandant de l’Army’s Medical Institute des maladies infectieuses, a admis que la recherche offensive ne peut être distinguée de la recherche défensive.

Q: Bien que la Russie ait déclaré avoir abandonné son programme de guerre contre les germes après la perte du pouvoir des communistes en 1991, le budget des EUA a augmenté à cet effet. Y a-t-il des pays ou des groupes terroristes qui pourraient de manière réaliste attaquer les États-Unis d’Amérique avec de telles armes? Un critique a déclaré que la poussée de biowarfare de l’U.S.G. Ressemble à « un chien qui court après sa propre queue ».

R: La vérité est que le gouvernement des États-Unis d’Amérique a poursuivi le développement d’un programme et d’une industrie de guerre biologique offensifs depuis que l’administration Reagan et ses néoconservateurs sont arrivés au pouvoir en 1981. J’ai présenté cette documentation antérieure sur la guerre biologique sur Reagan et ses Neo-Cons dans mon livre précédent ‘L’avenir du droit international et de la politique étrangère américaine (Transnational Publishers Inc.: 1989), chapitre 8’, «Les distorsions juridiques derrière l’accumulation de guerre chimique et biologique de l’administration Reagan». Chose intéressante, le ministère de la Défense lui-même a réimprimé mon étude sous le titre Current News: Special Edition: CHEMICAL WEAPONS, NO. 1586 (28 mai 1987) et l’a distribué à des milliers de D.O.D. des fonctionnaires civils et militaires du monde entier.

Q: Cela semble fantastique, je sais, mais les scientifiques ont déjà été payés par les États-Unis d’Amérique pour guérir le cancer sont maintenant payés pour développer des souches mortelles d’anthrax, de dengue, d’encéphalite japonaise, de tularémie, de fièvre Q et d’autres maladies redoutables. Commentaire?

R: Sur la relation entre la recherche sur le cancer et les armes biologiques, vous devriez consulter le livre du Dr Len Horowitz, Emerging Viruses: AIDS and Ebola – Nature, Accident, or Intentional? (Tetrahedron Inc. 1996).

Q: Vous avez écrit que le groupe du Dr Yoshihiro Kawaoka à l’Université du Wisconsin a trouvé un moyen d’augmenter la toxicité du virus de la grippe de 200 fois. Quel est le but de cette recherche au son horrible et pourquoi U.W. le soutiens-t-il?

R: Il s’agit du même scientifique états-unien de la mort qui a ressuscité le virus génocidaire de la grippe espagnole pour le Pentagone à des fins de guerre biologique offensive. Comme toutes les universités américaines, Bucky Badger U. obtient une coupure de tous les fonds de recherche apportés de l’extérieur. Ici, à l’Université en chef Illiniwak, ils ont publiquement admis qu’ils retiraient 51 cents de chaque dollar de recherche apporté par l’extérieur et le facturaient à des «frais généraux». Dans la plupart des universités états-uniennes aujourd’hui, les discussions et les principes de l’argent marchent. Mon Disalma Mater Harvard n’est ni meilleur, ni pire, ni différent.

Q: Pendant la guerre Irak-Iran 1980-88, la Maison Blanche Reagan a autorisé la vente par le Pentagone d’agents biologiques spécifiques aux armes et de gaz toxique à l’Irak que Saddam Hussein a utilisé contre l’Iran et sa propre minorité kurde? Au moins 5 000 Kurdes ont été gazés. Et, selon le magazine Time du 20 janvier 2014, la CIA a estimé que l’Iran avait fait 50 000 morts. Cela ne prouve-t-il pas que la Maison Blanche a utilisé des agents biologiques de manière offensive?

R: Des armes chimiques ont certainement été utilisées illégalement. De plus, l’administration Reagan a expédié des agents de guerre biologique spécifiques aux armes à Saddam Hussein en Irak dans l’espoir et l’espérance qu’il les armerait et les utiliserait contre l’Iran. Il les a militarisés. Jusqu’à présent, je n’ai vu aucune preuve qu’il ait utilisé des armes biologiques contre l’Iran ou les Kurdes. Mais ces armes de guerre biologique que Saddam Hussein a produites grâce à Reagan et à ses néoconservateurs ont «fait exploser» les forces armées états-uniennes lors de leur invasion de l’Irak en 1991. Ce «retour de flamme» a joué un rôle causal dans le syndrome de la guerre du Golfe qui a affecté les soldats des Etats-Unis d’Amérique qui ont participé dans la Guerre du Golfe I sous le président Bush père, j’en discute dans mon livre Destroying World Order (Clarity Press: 2004) et dans le documentaire télévisé britannique The Dirty War (1993) produit par et diffusé sur le réseau de télévision indépendant britannique TV4 que j’ai consulté sur et apparaissent dedans.

Q: Vous avez souligné que le Galveston National Laboratory au Texas, un laboratoire de recherche à haut confinement, admet rechercher des agents de guerre biologique potentiels dans la nature dans d’autres parties du monde «afin de les transformer en armes biologiques».

Un droit! Ils devraient fermer Galveston en tant qu’entreprise criminelle en cours sur le modèle du S.S.et de la Gestapo – sauf que Galveston est beaucoup plus dangereux pour l’humanité que les escadrons de la mort d’Hitler ne l’ont jamais été. Ils disent que leur travail avec Ebola est pour un vaccin, mais la même technologie peut également être militarisée. Galveston travaille à aérosoliser Ebola tout comme Fort Detrick a travaillé pour aérosoliser l’anthrax. L’aérosolisation d’un agent de guerre biologique est toujours le point de départ du développement d’une arme à livrer par voie aérienne aux êtres humains qui la respireront. Fort Detrick devrait également être fermé, car il s’agit également d’une entreprise criminelle en cours.

Q: Outre Fort Detrick et Galveston, existe-t-il, selon vous, d’autres laboratoires de guerre biologique qui devraient être fermés?

R: Tous. Depuis 1981, le Pentagone se prépare à combattre et à «gagner» la guerre biologique sans que le public ne le sache et ne l’examine. De plus, les universités états-uniennes ont une longue histoire de laisser volontairement leur programme de recherche, leurs chercheurs, leurs instituts et leurs laboratoires d’être cooptés, corrompus et pervertis par le Pentagone et le C.I.A. dans la science de la mort. Il s’agit notamment du Wisconsin, de la Caroline du Nord, de Boston U., de Harvard, du M.I.T., de Tulane, de l’Université de Chicago et de ma propre Université de l’Illinois ainsi que de nombreuses autres.

Q: Le développement de la guerre biologique nécessite une technologie hautement sophistiquée et des laboratoires sûrs. Aucun groupe soi-disant « terroriste » n’est connu comme possédant les installations nécessaires. Outre l’Amérique, quels pays ont des laboratoires opérationnels de guerre biologique?

A: États-Unis, Royaume-Uni, Russie, France, Chine, Israël, bien sûr. Il y a plusieurs autres pays dans lesquels les États-Unis d’Amérique ont établi des laboratoires satellites de guerre biologique.

Q: Existe-t-il des données publiées sur les dépenses des États-Unis d’Amérique pour la guerre biologique depuis le 11 septembre? Je suppose qu’il a décollé comme les autres dépenses du Pentagone.

R: Oui, il existe des chiffres publiés à ce sujet dans le dossier ouvert. La dernière fois que j’ai fait un calcul à partir de ceux-ci, la somme approchait 100 milliards de dollars. À titre de comparaison, en 2012, nous avons dépensé 30 milliards de dollars pour le projet Manhattan afin de développer les bombes atomiques qui ont ensuite été utilisées pour détruire Hiroshima et Nagasaki. Vous pouvez voir mon livre La criminalité de la dissuasion nucléaire (Clarity Press: 2002), Chapitre 2, «Les leçons d’Hiroshima et de Nagasaki». Donc, ce précédent historique et cette analogie sont une assez bonne indication que l’industrie offensive du biowarfare des États-Unis d’Amérique est destinée à être utilisée sur des êtres humains quelque part. L’élan derrière l’argent propulse inexorablement vers l’utilisation des armes.

Q: La récente expédition par le Pentagone du virus du charbon vivant à 86 laboratoires d’ici et à 7 pays à l’étranger confirme-t-elle votre critique antérieure de la manipulation imprudente de ces agents pathogènes par les États-Unis d’Amérique?

R: bien sûr. Mais je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit de «négligent» ou «accidentel» dans tout cela. Le Pentagone sait exactement ce qu’il fait. Ils ne sont pas «incompétents» au Pentagone. C’était délibéré. Tout comme les attaques à l’anthrax d’octobre 2001 ont été délibérées.

Q: Vous soutenez que l’industrie pharmaceutique des Etats-Unis d’Amérique et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déversent des vaccins dangereux en Afrique de l’Ouest où le public souffre déjà d’Ebola. Pourquoi l’OMS s’y impliquerait-elle? Peux-tu élaborer?

R: Tout d’abord, pour gagner de l’argent. L’OMS est une organisation de façade pour BIG PHARMA. Deuxièmement, pour réduire le nombre de Noirs d’Afrique de l’Ouest – le génocide.

Q: On estime que 36 000 Américains meurent chaque année de la grippe. En revanche, seuls cinq Américains sont morts d’une attaque à l’anthrax et c’était en 2001. Pourtant, les National Institutes of Health (NIH) en 2006, une année fiscale typique, n’ont reçu que 120 millions de dollars du Congrès pour lutter contre la grippe, mais 1,76 milliard de dollars pour « biodéfense »?

R: Un droit! Ces allocations budgétaires faussées démontrent que la priorité ici n’est pas la promotion de la santé publique des citoyens états-uniens, mais plutôt de développer davantage l’industrie de guerre biologique offensive qui, un jour, « soufflera » sur le peuple des Etats-Unis d’Amérique avec une pandémie catastrophique.

Q: Les scientifiques qui s’opposent à l’activité du Pentagone insistent sur le fait que la défense contre la guerre germinale est clairement impraticable; que chaque personne devrait être vaccinée contre tout agent biologique nocif. Puisque cela est probablement impossible, n’est-ce pas la seule application d’un développement défensif en conjonction avec une utilisation offensive?

R: Nous stockons actuellement des vaccins pour immuniser nos élites de leadership civil et militaire si et quand ils décident de mener une guerre biologique offensive. Selon la Constitution, «Nous, le peuple des États-Unis d’Amérique» devra nous débrouiller du mieux que nous pouvons avec nos services de santé publique largement sous-financés et inadéquats qui ont été délibérément privés d’argent afin de nourrir la bête de l’industrie de la guerre biologique offensive.

Q: Récemment, le secrétaire à la Défense Ashton Carter a déclaré à un auditoire d’employés du gouvernement de Saint-Louis: « Vous êtes parmi les physiciens, chimistes et généticiens les plus innovants et les plus inventifs du pays … les biologistes moléculaires », etc. Oui, en effet. Combien d’employés le Pentagone compte-t-il actuellement dans la guerre contre les germes et combien cela coûte-t-il au peuple des Etats-Unis d’Amérique?

R: Dans l’ensemble, j’ai lu un chiffre selon lequel environ 13 000 scientifiques de la mort en Amérique aujourd’hui effectuent un sale travail de guerre biologique qui se disent perversement «scientifiques de la vie». Le docteur Mengele serait fier d’eux tous! Comme l’a dit le docteur Strangelove: « Mein Fuhrer, je peux marcher! » Soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont gagné.

Q: Compte tenu de tout ce qui précède, vous semble-t-il concevable que le Pentagone développe une arme de guerre germinale massive comme moyen d’intimider le monde? Après tout, il s’est positionné dans environ 900 bases à travers le monde à partir desquelles il peut frapper et utiliser des armes conventionnelles, et il a utilisé des munitions radioactives illégales dans sa guerre contre l’Irak.

R: bien sûr. Mais pas seulement l’intimidation. Le Pentagone et le C.I.A. sont prêts, désireux et capables de lancer la guerre biologique quand cela convient à leurs intérêts. Ils ont déjà attaqué le peuple et le Congrès des EUA et handicapé notre République avec de l’anthrax super-armé en octobre 2001. A fortiori, ils le feront à nouveau aux États et aux peuples étrangers quand cela sera jugé opportun. Nous aussi! Ils ont un stock de l’anthrax de qualité super-armes qu’ils ont déjà utilisé contre nous en octobre 2001.

Q: Merci, professeur Francis Boyle.

R: Merci beaucoup d’avoir fait cette interview.

À l’intérieur des biolabs secrets de l’Amérique

Des combinaisons pour risques biologiques sont accrochées à l’intérieur d’une salle de laboratoire de niveau de biosécurité 4 à l’Institut de recherche médicale de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur les maladies infectieuses à Fort Detrick, Md., En 2011. Le laboratoire BSL-4, qui est le laboratoire le plus sécuritaire possible, est utilisé pour manipuler des agents pathogènes mortels sans vaccin ni remède.

2011 photo de Patrick Semansky, AP

Des flacons de bactéries bioterroristes ont disparu. Des souris de laboratoire infectées par des virus mortels se sont échappées et des rongeurs sauvages ont été trouvés en train de faire des nids avec des déchets de recherche. Les bovins infectés dans les expériences de vaccination d’une université ont été envoyés à l’abattage à plusieurs reprises et leur viande vendue pour la consommation humaine. L’équipement destiné à protéger les travailleurs de laboratoire contre les virus mortels tels que Ebola et la grippe aviaire a manqué à plusieurs reprises.

Une enquête menée par USA TODAY Network révèle que des centaines d’erreurs de laboratoire, de violations de la sécurité et d’incidents de quasi-accident se sont produits dans les laboratoires biologiques d’un océan à l’autre au cours des dernières années, mettant les scientifiques, leurs collègues et parfois même le public en danger.

L’enquête a révélé que la surveillance des laboratoires de recherche biologique est fragmentée, souvent secrète et largement auto-policée. Et même lorsque les installations de recherche commettent les violations les plus flagrantes de la sécurité ou de la sûreté – comme le font plus de 100 laboratoires – les autorités de réglementation fédérales gardent leurs noms secrets.

Les incidents qui se produisent dans les établissements qui travaillent avec les agents pathogènes les plus dangereux du monde dans les laboratoires de niveau 3 et 4 de biosécurité – les deux niveaux de confinement les plus élevés qui se soient multipliés depuis les attentats du 11 septembre 2001 en 2001 – sont particulièrement préoccupants. Pourtant, il n’y a pas de liste accessible au public de ces laboratoires, et la portée de leurs dossiers de recherche et de sécurité est largement inconnue de la plupart des services de santé de l’État chargés de répondre aux épidémies. Même le gouvernement fédéral ne sait pas où ils se trouvent tous, a averti le Government Accountability Office pendant des années.

Une équipe de journalistes qui travaillent pour le réseau USA TODAY Network de journaux et de stations de télévision Gannett a identifié plus de 200 de ces installations de laboratoire à haut confinement dans les 50 États et le district de Columbia gérés par des agences gouvernementales, des universités et des entreprises privées. Ils sont dispersés à travers le pays, du cœur de New York à une vallée du Montana; d’une zone près de Space Needle de Seattle à seulement quelques pâtés de maisons du restaurant et du quartier commerçant Country Club Plaza de Kansas City.

L’an dernier, des accidents de laboratoire très médiatisés avec l’anthrax, le virus Ebola et la grippe aviaire dans les Centers for Disease Control and Prevention et la découverte de flacons oubliés de virus de la variole mortelle aux National Institutes of Health ont suscité de nombreuses inquiétudes quant à la sûreté et la sécurité des laboratoires à l’échelle nationale et si la surveillance est suffisante pour protéger les travailleurs et le public. Mercredi, le ministère de la Défense a révélé que l’un de ses laboratoires dans l’Utah avait envoyé par erreur des échantillons d’anthrax vivants – au lieu de spécimens tués – à des laboratoires à travers les États-Unis d’Amérique ainsi qu’à une base militaire en Corée du Sud où 22 personnes sont maintenant traitées avec des antibiotiques en raison de leur potentiel exposition au pathogène bio-terreur. Pas moins de 18 laboratoires dans neuf États ont reçu les échantillons, a indiqué jeudi le CDC.

« Ce que les incidents du CDC nous ont montré … c’est que les meilleurs laboratoires ne sont pas parfaitement sûrs », explique Marc Lipsitch, professeur d’épidémiologie à l’Université de Harvard. « Si cela peut se produire là-bas, cela peut certainement se produire n’importe où. »

Certaines personnes ne sont guère rassurées sur le fait que personne n’a été écœuré par les accidents du CDC ou par le nombre historiquement faible d’infections graves parmi les employés de laboratoire en général, ou que les infections se propageant dans les communautés entourant les laboratoires sont encore plus rares.

« Beaucoup d’entre nous pensent que c’est vraiment une question de chance », a déclaré Beth Willis, qui préside un comité consultatif de laboratoires citoyens à Frederick, Md., Qui abrite l’un des plus grands campus de recherche à haut confinement du pays au Fort Detrick de l’armée.

Les meilleurs laboratoires du pays ont des programmes de sécurité robustes, a déclaré Kenneth Berns, coprésident d’un groupe de conseillers externes en sécurité des laboratoires qui étudie actuellement la biosécurité au CDC et dans d’autres laboratoires fédéraux. Pourtant, les problèmes de sécurité systémiques identifiés dans les prestigieux laboratoires du CDC ont soulevé des questions sur ce qui se passe ailleurs. « C’est un sujet de préoccupation », a déclaré Berns, éminent professeur émérite de génétique moléculaire et de microbiologie à l’Université de Floride.

Les conséquences pourraient être dévastatrices si des accidents devaient se produire avec des souches de virus de la grippe mortelles créées en laboratoire qui sont délibérément conçues pour être plus faciles à propager que ce qui se trouve dans la nature, a déclaré David Relman, professeur de microbiologie à l’Université de Stanford qui est un conseiller fédéral sur sécurité du laboratoire et ancien président de l’Infectious Diseases Society of America.

« Vous parlez de quelque chose qui a la capacité de décoller, et nous ne pouvions pas être sûrs de pouvoir le contenir », a-t-il déclaré.

Relman a déclaré que l’on ne savait pas assez sur l’état de la sécurité dans les laboratoires qui effectuent des recherches sur les maladies infectieuses, mais a souligné que les types de laboratoires préoccupants sont les mêmes dont le public a besoin pour découvrir de nouveaux traitements et vaccins importants. « Nous devons trouver un mélange heureux de risques minimisés et d’avantages améliorés », a-t-il déclaré.

Dans les laboratoires à haut confinement identifiés par USA TODAY, des expériences sont en cours concernant la tuberculose pharmaco-résistante, les souches exotiques de la grippe, les virus du SRAS et du MERS, la peste, l’anthrax, le botulisme, la ricine et les virus de la fièvre hémorragique Ebola et Marburg, selon des entretiens et plus de 20 000 pages de dossiers internes de sécurité de laboratoire et de rapports d’incidents obtenus auprès de laboratoires à travers le pays.

Des études sont également en cours sur un large éventail d’agents pathogènes du bioterrorisme moins connus du public, tels que les agents responsables de maladies exotiques comme la tularémie, la fièvre Q et la mélioïdose. D’autres encore se concentrent sur les agents pathogènes qui présentent de graves risques économiques pour l’agriculture, tels que la fièvre aphteuse, la brucellose et la maladie de la « vache folle ».

Dans quelques laboratoires, des expériences ont été réalisées avec des souches de grippe et d’autres virus délibérément rendus plus dangereux dans des études qui cherchent à comprendre comment ils pourraient muter naturellement. Les conseillers scientifiques de la Maison Blanche ont appelé à un arrêt temporaire de ce type de recherche sur le « gain de fonction » l’automne dernier, tandis que des groupes d’experts scientifiques passent l’année prochaine à étudier ses risques et ses avantages.

La recherche dans les laboratoires BSL-3 et BSL-4 – qui utilisent un équipement spécial, une pression d’air négative et de nombreuses procédures de sûreté et de sécurité – cherche à mieux comprendre comment les organismes causent des maladies et les moyens de se protéger contre eux. C’est le genre de travail auquel le public n’accorde pas beaucoup d’attention jusqu’à ce que les personnes atteintes d’Ebola arrivent à bord d’un avion aux États-Unis d’Amérique après une épidémie en Afrique, ou que l’épidémie actuelle de grippe aviaire oblige les agriculteurs à tuer des millions de poulets, augmentant ainsi le spectre de la hausse des prix des œufs.

Il est impossible d’obtenir une comptabilité complète des accidents de laboratoire ou des infections acquises en laboratoire car il n’y a pas d’exigence universelle et obligatoire pour les signaler et aucun système d’analyse des tendances pour évaluer les risques émergents en matière de biosécurité et diffuser régulièrement les enseignements tirés.

Le Federal Select Agent Program, qui inspecte et réglemente le sous-ensemble de laboratoires de recherche qui expérimentent environ quatre douzaines de types d’agents pathogènes réputés poser des menaces de bioterrorisme, exige des laboratoires qu’ils signalent les incidents d’exposition ou de rejet potentiels, ainsi que les vols ou les pertes d’échantillons.

De 2006 à 2013, les laboratoires ont notifié aux autorités de réglementation fédérales environ 1500 incidents avec des agents pathogènes sélectionnés et, dans plus de 800 cas, les travailleurs ont reçu un traitement médical ou une évaluation, selon des données publiques limitées dans les rapports annuels du programme. Selon les rapports, quinze personnes ont contracté des infections contractées en laboratoire et il y a eu trois infections involontaires d’animaux, qui n’identifient pas les laboratoires et fournissent principalement des comptes agrégés d’incidents par type. Les incidents signalés concernent des événements allant des déversements aux défaillances des équipements de protection individuelle ou des systèmes mécaniques, aux piqûres d’aiguilles et aux piqûres d’animaux.

Le programme, géré conjointement par les Centers for Disease Control and Prevention et le Département de l’Agriculture des Etats-Unis d’Amérique, refuse de publier des copies de rapports d’incidents détaillés, citant une loi de 2002 sur le bioterrorisme.

Les enregistrements d’incidents que le réseau USA TODAY a obtenus directement des laboratoires individuels fournissent une fenêtre sur les types d’erreurs qui se produisent. Un gardien d’animaux en Géorgie a été potentiellement exposé à un virus de la grippe aviaire qui tue 60% des personnes qu’il infecte lorsqu’un tuyau respiratoire défectueux fournissant de l’air purifié s’est détaché de son raccord en septembre. Un chercheur du Wisconsin a été mis en quarantaine pendant sept jours en 2013 après une piqûre d’aiguille avec une version du même virus de la grippe H5N1. Un employé de laboratoire du Colorado n’a pas réussi à s’assurer que des échantillons de la bactérie mortelle Burkholderia pseudomallei avaient été tués avant de les expédier en mai 2014 à un collègue d’un laboratoire de niveau inférieur qui les manipulait sans équipement de protection critique. Aucun des travailleurs n’a été infecté.

Le public et la communauté des laboratoires ont tendance à ne s’informer que sur les rares cas d’infections graves ou mortelles en laboratoire, qui sont parfois publiés sous forme de rapports de cas dans des revues scientifiques ou font l’actualité nationale.

En 2009, Malcolm Casadaban, un scientifique de l’Université de Chicago souffrant d’une affection médicale sous-jacente, est décédé d’une infection par une souche affaiblie de bactéries de la peste. En 2012, Richard Din, un chercheur de 25 ans, est décédé après avoir été infecté lors d’une recherche sur un vaccin impliquant la bactérie Neisseria meningitides dans un laboratoire du centre médical VA de San Francisco. Ces deux décès ont impliqué des recherches dans des laboratoires de niveau de biosécurité 2, où les agents pathogènes sont considérés comme moins dangereux que ceux utilisés dans les laboratoires à haut confinement.

Richard Din, un chercheur de 25 ans, est décédé en 2012 après avoir été infecté sans le savoir par Neisseria meningitides dans un laboratoire du centre médical VA de San Francisco.

Photo de famille

Din, qui est devenu chercheur pour guérir des maladies comme le cancer qui a tué sa mère, a développé de la fièvre et a commencé à se sentir étourdi lors d’un dîner avec des amis. Il n’avait aucune idée de la gravité de ses symptômes, ont dit ses amis et sa famille à USA TODAY. Au matin, Din était couvert d’une éruption cutanée tachée et pouvait à peine parler, se souvient Lawrence Tsai, qui a couru jusqu’à l’appartement de Din pour l’aider.

Tsai a transporté son ami dans deux escaliers et l’a conduit à l’hôpital. « Son corps était très dur, très droit », a déclaré Tsai. « Seuls ses yeux étaient ouverts. Il ne pouvait rien dire. »

Quelques heures plus tard, Din était mort. Et Tsai a dit que lui et ses amis avaient été informés qu’ils étaient également à risque et devaient prendre des antibiotiques en raison de leur contact étroit avec lui. Les bactéries qui ont tué Din peuvent se propager d’une personne à l’autre par contact direct avec les sécrétions respiratoires. Selon une présentation du cas lors d’une conférence scientifique, une vingtaine de travailleurs des urgences ont également été traités avec des antibiotiques par précaution. Personne d’autre n’était écœuré.

Les enquêteurs fédéraux sur la sécurité au travail, qui ont enquêté parce que l’affaire impliquait un décès, ont déclaré que Din était décédé parce que le VA n’avait pas supervisé et protégé correctement les travailleurs du laboratoire de recherche. Parmi les problèmes « graves » qu’ils ont cités: Din et d’autres employés du laboratoire manipulaient des spécimens de bactéries dangereuses sur des tables – et non à l’intérieur d’armoires de protection biologique qui auraient réduit l’exposition potentielle aux gouttelettes ou aux éclaboussures. Le laboratoire n’a pas non plus formé les travailleurs aux signes avant-coureurs d’infection, montrent les dossiers de violation.

Bien que les épidémies créées en laboratoire qui se propagent aux personnes ou aux animaux de la communauté environnante soient rares, elles se sont produites.

« C’est ce qui vous inquiéterait », a déclaré Gigi Kwik Gronvall, du UPMC Center for Health Security, un groupe de réflexion indépendant qui étudie la biosécurité et les épidémies. « Mais même dans ce cas, les conséquences se sont jusqu’à présent limitées aux contacts très étroits de la personne infectée ».

Une petite épidémie mortelle de syndrome respiratoire aigu sévère en Chine en 2004 a été attribuée à des employés de laboratoire de l’Institut national de virologie de Pékin. En 2007, une épidémie de fièvre aphteuse chez des bovins en Angleterre qui a nécessité l’abattage de troupeaux a été imputée à la fuite de tuyaux de drainage dans un complexe de recherche voisin.

En Louisiane, des tests sont en cours pour s’assurer qu’une bactérie bioterroriste mortelle n’a pas colonisé le sol et l’eau autour du Tulane National Primate Research Center près de la Nouvelle-Orléans. À la fin de l’année dernière, la bactérie est sortie de l’un des laboratoires BSL-3 du centre, faisant probablement du vélo sur les vêtements des travailleurs, écœurant deux singes qui vivaient dans des cages extérieures et infectant plus tard d’autres. Tulane passera les cinq prochaines années à tester sa colonie de singes en plein air ainsi que la faune et les chats sauvages autour de l’installation de 500 acres pour s’assurer que les bactéries n’ont pas contaminé l’environnement. Le CDC et Tulane disent qu’ils pensent que la bactérie ne se propage qu’à l’intérieur des bâtiments du centre, et jusqu’à présent, les tests à l’extérieur n’ont pas détecté la bactérie Burkholderia pseudomallei, qui peut provoquer une maladie grave et difficile à traiter chez les personnes et les animaux infectés en entrant en contact avec de la terre ou de l’eau contaminée.

À l’échelle mondiale, un accident de laboratoire est considéré par de nombreux scientifiques comme l’explication probable de la réapparition d’une souche de grippe H1N1 en 1977 qui était si génétiquement similaire à celle qui avait disparu avant 1957 qu’elle semblait avoir été « préservée » « au cours des décennies. La réémergence « était probablement un rejet accidentel d’une source de laboratoire », selon un article de 2009 dans le New England Journal of Medicine.

Cependant, la plupart des agents pathogènes étudiés en laboratoire, contrairement à la grippe, ne se propagent pas facilement d’une personne à l’autre. Souvent, pour être infectée, une personne doit avoir un contact direct avec un agent pathogène, c’est pourquoi les employés de laboratoire sont les plus à risque, selon les experts. Par exemple, les gens peuvent être infectés par le charbon en inhalant les spores de la bactérie, mais une fois malades, ils ne sont pas contagieux, selon le CDC.

« Je ne pense pas que le public doive être trop inquiet », a déclaré Marian Downing, présidente de l’American Biological Safety Association. « Il existe plusieurs niveaux de freins et contrepoids. »

Au-delà des épidémies accidentelles associées aux laboratoires, les auditeurs fédéraux considèrent le vol délibéré et l’utilisation abusive d’un pathogène mortel comme l’un des risques les plus importants de la recherche sur les biolabs. C’est ce que le FBI dit qu’il s’est produit lors des attaques par lettre à l’anthrax de 2001 qui ont fait cinq morts et 17 malades. Bruce Ivins, biologiste et chercheur sur l’anthrax à l’US Army Medical Institute of US Infectious Diseases (USAMRIID) à Fort Detrick, dans le Maryland, en était l’auteur. , conclut le FBI.

Le GAO, l’organe d’enquête du Congrès, a émis des avertissements répétés depuis 2007 que la prolifération des laboratoires BSL-3 et BSL-4 a augmenté le risque global de disséminations accidentelles ou intentionnelles de virus, bactéries ou toxines.

Aucune agence ne suit le nombre ou l’emplacement global de ces laboratoires, a déclaré le GAO. On sait peu de choses sur les laboratoires à haut confinement travaillant avec des agents pathogènes dangereux tels que la tuberculose, le virus MERS et d’autres qui ne figurent pas sur la liste des agents sélectionnés et suivis par le programme fédéral des agents sélectionnés.

Les normes nationales pour la construction et l’exploitation de ces types de laboratoires font défaut, ce qui signifie que les laboratoires varient en fonction des exigences locales en matière de construction. Bien qu’il existe des directives volontaires pour la conception et les opérations sécuritaires des laboratoires, le GAO a constaté qu’elles n’étaient pas universellement suivies.

Les documents obtenus par USA TODAY montrent que les pannes de courant dans les laboratoires BSL-3 de la Texas A&M University ont fait en sorte que les laboratoires ont perdu leur pression atmosphérique négative en 2013, une caractéristique de sécurité clé parmi plusieurs utilisée pour garder les agents pathogènes contenus à l’intérieur du laboratoire. Les laboratoires du CDC à Atlanta ont également eu des problèmes de circulation d’air au fil des ans, avait précédemment rapporté le journal.

« Le public est préoccupé par ces laboratoires parce que l’exposition des travailleurs et du public à des agents pathogènes dangereux, délibérés ou accidentels, peut avoir des conséquences désastreuses », a déclaré Nancy Kingsbury, du GAO, au Congrès lors d’une audition sur les incidents du laboratoire du CDC l’été dernier.

Les régulateurs de laboratoire du Federal Select Agent Program – dont les départements financent souvent les recherches qu’ils supervisent – n’accorderaient pas d’entretiens malgré les demandes répétées depuis l’année dernière. Le programme supervise environ 262 organisations qui exploitent BSL-3 et huit organisations qui exploitent des laboratoires BSL-4.

Les deux agences fédérales qui gèrent conjointement le programme – le CDC et l’USDA – exploitent leurs propres laboratoires, qui ont été impliqués dans de récents incidents très médiatisés.

« Nous pensons que le système actuel d’inspection / supervision des laboratoires est adéquat, mais nous sommes toujours ouverts à des améliorations continues », a déclaré le CDC dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Les responsables de l’USDA ont également refusé d’être interrogés.

Les responsables de la sécurité des laboratoires des National Institutes of Health, un important organisme de financement de la recherche qui exploite ses propres laboratoires et aide à établir des directives nationales en matière de biosécurité, ont également refusé les demandes d’entrevue.

« Il n’y a pas de proposition de « risque zéro » dans la conduite de la recherche », a indiqué l’agence dans un communiqué. « NIH travaille extrêmement dur pour minimiser tous les risques liés à la recherche. »

Plus de 100 laboratoires expérimentant des agents bioterroristes potentiels ont été cités par les régulateurs du CDC et de l’USDA pour de graves défaillances en matière de sûreté et de sécurité depuis 2003, a appris USA TODAY.

Pourtant, une grande partie de la surveillance des agents sélectionnés est cachée dans le secret, ce qui rend difficile l’évaluation de l’efficacité des régulateurs à garantir la sécurité. Dans plusieurs cas, les laboratoires en difficulté et même les régulateurs fédéraux semblaient déformer l’importance des efforts d’application du gouvernement.

Depuis 2003, le CDC a référé 79 laboratoires pour d’éventuelles mesures d’application de la loi par le Bureau de l’inspecteur général du Département américain de la Santé et des Services sociaux. Il a infligé des amendes à 19 d’entre eux pour un total de plus de 2,4 millions de dollars, a indiqué la CDC en réponse à des questions.

Certains sont des récidivistes. Cinq laboratoires ont eu « plusieurs renvois » pour des actions coercitives, selon le CDC. Deux laboratoires ont été expulsés du programme et cinq laboratoires ont été suspendus de toute recherche d’agents sélectionnés, a indiqué l’agence.

Quels laboratoires ont échoué à plusieurs reprises à résoudre les problèmes de sécurité? Le CDC ne nommera pas de noms – pas même pour les deux laboratoires exclus du programme d’agent sélectionné. Le CDC et ses partenaires réglementaires à l’USDA disent que la loi de 2002 sur le bioterrorisme exige de garder ces informations secrètes.

Pourtant, plus tôt cette année, le CDC a annoncé publiquement sa suspension du Tulane National Primate Research Center – après que la libération accidentelle d’une bactérie bioterroriste ait été connue du public et a fait l’objet de reportages. Le CDC a déclaré qu’il établit un équilibre entre le droit du public à la transparence et le risque posé par la mise à disposition d’informations à ceux qui pourraient l’utiliser pour menacer la santé ou la sécurité publiques.

Actuellement, sept laboratoires sont soumis à un examen supplémentaire d’un programme fédéral d’amélioration des performances des laboratoires d’agents sélectionnés, a déclaré le CDC. Le programme est proposé comme une alternative volontaire à la suspension ou à toute autre mesure réglementaire, a indiqué l’agence, pour les laboratoires dont « les échecs répétés n’ont pas permis de corriger les observations passées, la biosécurité et les problèmes de sécurité » ou le non-respect des exigences de sécurité supplémentaires pour le travail avec des agents sélectionnés de » Niveau (Tier) 1″. Les agents de Tier 1 sont ceux considérés comme présentant le plus grand risque d’abus délibéré avec le plus grand potentiel de pertes massives ou d’effets économiques dévastateurs.

Pendant qu’il est sous contrôle du programme, un chercheur ou un projet individuel doit interrompre la recherche qui a été trouvée en violation, mais d’autres recherches d’agents sélectionnés dans l’établissement sont généralement autorisées à continuer, a déclaré le CDC.

Trente-trois laboratoires ont été mis sur des programmes d’amélioration des performances depuis 2008, a déclaré le CDC. Leurs noms sont également secrets.

Des dizaines de laboratoires supplémentaires ont fait face à des mesures réglementaires de l’USDA, qui prend la tête de la supervision des laboratoires d’agents sélectionnés travaillant principalement avec des agents pathogènes animaux ou agricoles. L’USDA dit avoir mené 48 enquêtes qui ont abouti à des amendes de 116 750 $.

L’USDA a déclaré que tous ses dossiers d’application de la loi concernant ces amendes devaient être gardés secrets en raison de la loi de 2002 sur le bioterrorisme. L’USDA a publié une feuille de calcul qui, selon lui, documente ses actions, mais l’agence a expurgé presque toutes les informations à ce sujet: noms des laboratoires, types de violations et même dates. Seules quelques références à des lettres d’avertissement et à des amendes ont été épargnées par le marqueur noir de l’agence.

Le Federal Select Agent Program dit qu’aucune loi ou réglementation n’empêche les laboratoires eux-mêmes de discuter de leurs recherches sur les agents sélectionnés. Et les universités et autres instituts de recherche publient régulièrement leurs recherches sur certains agents pathogènes dans des revues scientifiques.

Les laboratoires enregistrés ne sont tout simplement pas censés partager les détails de mesures de sécurité spécifiques, telles que l’emplacement des clés et des codes, qui donneraient accès aux agents pathogènes. Le CDC et l’USDA ont déclaré que rien n’interdit aux laboratoires de divulguer des informations ou de répondre à des questions sur les problèmes réglementaires qu’ils ont rencontrés. Pourtant, peu étaient disposés à discuter facilement des violations ou des échecs des inspections.

Les laboratoires de l’Université d’Hawaï-Manoa font partie de ceux du programme fédéral d’amélioration des performances, au moins depuis janvier, selon les résultats obtenus par USA TODAY. Bien que les dispositions sur le secret de la loi de 2002 sur le bioterrorisme ne s’appliquent qu’à certaines agences fédérales, les responsables de l’université d’État ont cité cette loi parmi ses raisons pour refuser les demandes de dossiers sur les violations de la sécurité et le programme d’amélioration des performances.

L’université a confirmé par inadvertance que ses laboratoires d’Honolulu avaient été inscrits au programme d’amélioration des performances dans les dossiers qu’elle avait déposés en janvier auprès du bureau des pratiques de l’information d’Hawaï, qui décide de l’appel des États-Unis d’Amérique pour les documents publics. L’université a écrit que la mise sur un PIP est quelque chose dont elle est « fière ».

« Nous ne pensons pas que l’entrée dans le programme soit une gêne, nous pensons que cela devrait être présenté, mais ce serait inapproprié, car en tant que participants au programme Federal Select Agent, nous sommes tenus de garder ces informations privées », a écrit l’université à l’agence d’appel, ajoutant qu’elle « avait été un participant exemplaire au programme fédéral d’agents sélectionnés ».

Les responsables de l’Université d’Hawaï ont refusé d’être interrogés.

L’année dernière, deux laboratoires ont accepté de payer des amendes infligées par le bureau de l’inspecteur général du HHS pour certaines infractions commises par des agents, selon les dossiers.

Un laboratoire que les autorités fédérales décriraient uniquement comme une « université de recherche de l’Arizona » a accepté en 2014 de payer une amende de 165 000 $ pour ne pas avoir tenu des registres d’inventaire précis pour certains agents et ne pas avoir de procédures de biosécurité adéquates pour les risques associés aux agents pathogènes avec lesquels ils travaillaient. Le laboratoire, selon le rapport du USA TODAY Network, était la Northern Arizona University à Flagstaff. Le directeur du laboratoire, Paul Keim, a déclaré que les problèmes remontaient à 2010, lorsque l’université avait du mal à suivre l’évolution des réglementations fédérales. Depuis lors, les laboratoires de l’université ont passé plusieurs inspections, a-t-il déclaré.

Un laboratoire anonyme de Floride a accepté de payer 50 000 $ pour résoudre les violations, notamment le fait de ne pas garantir l’inventaire précis de certains agents et de ne pas en informer le CDC et les organismes d’application de la loi après avoir découvert un agent sélectionné manquant.

Le bureau de l’inspecteur général, citant des règlements découlant de la loi de 2002 sur le bioterrorisme, a expurgé les noms de ces laboratoires, ainsi que de tous les autres laboratoires recevant des amendes, dans les documents qu’il a fournis à USA TODAY en vertu de la Freedom of Information Act. D’autres laboratoires qui ont été condamnés à des amendes au fil des ans pour des infractions à certains agents sont situés en Alabama, en Californie, au Missouri, au Dakota du Sud, au Texas, en Virginie et au Wisconsin, selon les dossiers.

Afin de fournir une certaine surveillance, le Congrès exige un rapport chaque année sur le nombre de vols, de pertes et de rejets d’agents pathogènes bioterroristes dans les laboratoires réglementés par le Federal Select Agent Program.

Pourtant, les régulateurs fournissent peu de détails sur leurs activités et les problèmes identifiés dans les laboratoires. Habituellement de seulement trois pages, plus une page de couverture, les rapports ne contiennent que le nombre agrégé d’incidents de laboratoire par type, ainsi que des informations vagues sur quelques incidents graves.

Le programme d’agents sélectionnés a déclaré au Congrès qu’il avait « imposé une amende de 425 000 $ en argent civil » à un laboratoire anonyme où une grave défaillance de biosécurité en 2008 avait fait qu’une vache d’un troupeau indemne de maladie à proximité était infectée par la bactérie Brucella, qui provoque la brucellose.

La brucellose est une maladie agricole contagieuse et économiquement significative – qui fait avorter le fœtus des bovins et autres animaux, produire moins de lait, perdre du poids, infertilité et boiterie. Il fait l’objet d’efforts d’éradication depuis des décennies.

L’amende de 425 000 $ aurait été l’une des plus importantes de l’histoire du programme d’agents sélectionnés – si elle avait été effectivement imposée.

Mais cela n’a pas été imposé, a révélé l’enquête USA TODAY, et l’USDA n’a jamais corrigé le dossier avec le Congrès.

USA TODAY a pu identifier le programme de recherche Brucella à l’AgCenter de la Louisiana State University à Baton Rouge comme le bénéficiaire probable de l’amende de 425 000 $ en examinant les rapports de santé animale de l’USDA qui correspondaient à ce que les États ont signalé des cas de brucellose en 2008. La Louisiane, qui avait un cas cette année-là , avait été déclaré indemne de brucellose en 2000.

Les responsables du LSU ont passé des mois à refuser aux États-Unis d’Amérique AUJOURD’HUI l’accès à ses dossiers sur l’incident, citant, entre autres, certains règlements d’agent sans rapport avec les informations demandées. Dans des déclarations et des entretiens, LSU a minimisé ses violations et a fourni des informations qui ont ensuite été contredites par les dossiers fédéraux.

« L’incident n’a pas été causé par une violation de la réglementation fédérale; aucune amende n’a été infligée au LSU, et les organismes de réglementation ne savaient pas si la souche de bactéries chez la vache affectée était la même que celle utilisée dans le Recherche sur le LSU « , ont déclaré des responsables du LSU dans un courriel adressé aux États-Unis d’Amérique en novembre 2014.

Pourtant, en décembre 2014, lorsque USA TODAY a reçu des copies des rapports d’enquête sur les incidents de l’USDA et du département de l’agriculture de l’État de Louisiane, les documents ne montraient aucune incertitude.

Les dossiers de l’USDA montrent que les enquêteurs ont documenté de graves violations. En imposant l’amende de 425 000 $, les régulateurs ont cité le LSU pour ne pas avoir pris de mesures de biosécurité adéquates, entraînant la libération des bactéries qui ont causé l’infection de la vache. L’USDA a également cité LSU pour avoir enfreint la réglementation en envoyant des bovins infectés par Brucella qui avaient fait partie d’expériences de sélection de vaccins d’agent vers un abattoir non enregistré où leur viande était vendue pour la consommation humaine.

Phil Elzer du LSU, qui dirigeait à l’époque les études de Brucella et est maintenant administrateur d’université, a déclaré dans une interview que la pratique d’envoyer des bovins de recherche à l’abattage était déclarée dans les procédures opérationnelles du laboratoire qui étaient examinées et approuvées à chaque inspection par le gouvernement fédéral. Sélectionnez les régulateurs du programme d’agent. « Tout d’un coup, dire que nous avons mal agi était très surprenant », a déclaré Elzer. Le LSU a fait appel et l’USDA a finalement abandonné l’amende, a-t-il déclaré.

En janvier 2010, les dossiers montrent que l’USDA a envoyé une lettre au LSU disant que l’affaire était close mais réitérant les problèmes avec la vache infectée et l’utilisation de l’abattoir non autorisé.

Les responsables de l’USDA reconnaissent qu’ils n’ont jamais imposé l’amende de 425 000 $ et ont fait une erreur en le vantant dans leur rapport au Congrès.

« Il aurait dû indiquer que nous proposions une amende, au lieu de déclarer que nous avons infligé une amende », a déclaré Freeda Isaac, directrice de l’Agriculture Select Agent Services de l’USDA, dans un communiqué envoyé par e-mail. Isaac a ajouté que l’USDA a suspendu une partie de l’enregistrement des agents sélectionnés du LSU en raison de l’incident de Brucella et « cette partie de l’enregistrement est toujours suspendue », a déclaré Isaac l’automne dernier.

Pour les laboratoires qui ne font pas partie du programme d’agents sélectionnés – et même ceux qui le sont – l’autosurveillance est la première ligne de la biosécurité. Les comités de biosécurité des institutions de recherche, souvent composés de collègues scientifiques, évaluent les risques de la recherche proposée et accordent ou refusent l’approbation des études. Les laboratoires ont également d’autres membres du personnel de sécurité qui peuvent effectuer des inspections internes et des audits de laboratoire, ainsi que des comités supplémentaires supervisant l’utilisation des animaux dans la recherche.

Pourtant, certains chercheurs semblent ignorer les règles de biosécurité de leurs institutions. D’autres ignorent effrontément les demandes répétées du personnel de biosécurité de suspendre les expériences et de résoudre les problèmes.

Les documents obtenus par le réseau USA TODAY incluent au moins 50 incidents depuis 2012 au cours desquels des chercheurs menaient des expériences avec des organismes génétiquement manipulés sans l’approbation appropriée des comités de sécurité internes. Dans certains cas, les dossiers montrent que les chercheurs affichent leurs règles institutionnelles.

À l’Université du Tennessee Health Science Center à, le personnel de biosécurité a conclu dans un rapport de 2013 que les causes profondes d’un chercheur ne faisant pas approuver ses expériences incluaient « l’indifférence générale de l’investigatrice envers les règles institutionnelles régissant la nécessité de se conformer à la biosécurité » aussi bien qu’un «manque de surveillance des activités de recherche». L’enquête a révélé que le scientifique a sciemment lancé des expériences non approuvées – exposant des souris à une souche génétiquement manipulée de Burkholderia thailandensis – dans le but de faire publier un manuscrit d’étude sur un vaccin qui, selon les critiques, avait besoin de données supplémentaires. La recherche a été interrompue après que les vétérinaires aient trouvé plusieurs cages contenant des souris mortes et mourantes, mais aucune des cages n’était étiquetée avec l’agent infectieux et elles se trouvaient dans une zone non approuvée pour des expériences avec un agent pathogène BSL-2. L’incident était « un événement extrêmement inhabituel », a déclaré Sheila Champlin, vice-chancelière adjointe du centre, notant que des mesures correctives avaient été prises avant que le scientifique ne soit autorisé à reprendre ses recherches.

À l’Université de l’Iowa, un responsable de la biosécurité a découvert en février 2014 qu’un scientifique menait des expériences avec une souche génétiquement manipulée du virus MERS depuis septembre 2013 sans l’approbation du comité de biosécurité. L’agent de biosécurité a ordonné à l’enquêteur d’arrêter toutes les expériences, et le scientifique a été mis en probation et a reçu une surveillance accrue de la sécurité. Le travail était effectué dans un laboratoire BSL-3 au moment de sa découverte, mais a commencé dans un laboratoire BSL-2, a révélé l’enquête de l’agent de sécurité. L’université a conclu que le scientifique n’avait pas « efficacement communiqué » à son personnel l’importance d’obtenir l’approbation du comité de sécurité avant de commencer les expériences avec le virus, ce qui peut provoquer une maladie respiratoire mortelle et contagieuse chez l’homme.

À l’Université de Californie à Irvine, un chercheur a ignoré les avis répétés du personnel de biosécurité en 2012 et 2013 selon lesquels l’approbation d’un projet de recherche était expirée, qu’il avait besoin de nouvelles révisions et que tous les travaux devaient cesser – pourtant le scientifique a poursuivi les expériences avec un lentivirus, de toute façon, dans le laboratoire BSL-2. À la suite de cet incident, l’université envoie désormais aux chercheurs quatre avis à compter de 90 jours avant l’expiration des approbations, a déclaré James Hicks, vice-chancelier adjoint de la recherche à l’université. À l’approche de la date limite, Hicks est copié sur les avis afin qu’il puisse intervenir si nécessaire. « Nous adoptons une position très ferme et une vision très correcte de l’importance de suivre la réglementation et les directives », a-t-il déclaré lors d’un entretien.

À l’Université du Nebraska, un responsable de la prévention des risques biotechnologiques a constaté en 2013 qu’un chercheur avait continué de cultiver des plantes dans le cadre d’une expérience utilisant un vecteur de virus du hochet du tabac transgénique – bien qu’on lui ait dit à plusieurs reprises pendant deux mois qu’une approbation supplémentaire était nécessaire avant le comité de biosécurité avant la recherche pourrait commencer. À la suite de l’incident, l’université a déclaré qu’elle avait révisé ses lignes directrices en matière de biosécurité pour décrire les conséquences de la recherche non approuvée et a envoyé une lettre au corps professoral. « Il s’agit d’un cas isolé qui a été entièrement et avec succès résolu », a expliqué l’université.

À l’Université d’Hawaï-Manoa, le personnel de biosécurité a découvert qu’un scientifique effectuait un type de recherche sur le cancer en 2012 malgré le refus de l’approbation du comité de biosécurité et les instructions répétées de ne pas faire les expériences. Séparément, lors d’une réunion du comité de biosécurité en mars 2013 à l’université, les membres ont discuté de la nécessité de sanctions lorsque les chercheurs ne respectent pas les règles de biosécurité, déclarant « il doit y avoir des conséquences et des mesures correctives autres qu’un e-mail » au scientifique, selon le procès-verbal. .

Les laboratoires qui reçoivent un financement des National Institutes of Health et de certains autres organismes fédéraux sont tenus de signaler aux NIH des incidents impliquant certains types d’organismes génétiquement modifiés et la technologie de l’ADN recombinant. De 2010 à 2014, le NIH a reçu 644 rapports d’incidents de laboratoire au cours de ce type de recherche.

La plupart des rapports reçus par le NIH concernent des incidents non graves, tels que de petits déversements, des éclaboussures, des coupures et des pannes d’équipement. Le défaut d’obtenir les approbations requises du comité de biosécurité pour effectuer ce type de recherche fait partie des types de non-conformité les plus courants.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un organisme de réglementation, le NIH a déclaré dans un communiqué que le personnel de l’agence avait effectué des visites sur place dans 100 institutions ces dernières années dans le but d’améliorer les ressources des comités de biosécurité et le respect des directives du NIH pour l’exploitation de leurs laboratoires.

« La plupart des cas de non-conformité résultent d’un manque de compréhension totale des exigences des directives des NIH, plutôt que d’un mépris délibéré, et notre accent a été mis sur les actions correctives par le biais de l’éducation, auxquelles les institutions semblent uniformément répondre », a déclaré le NIH.

Beth Willis est présidente du comité consultatif communautaire du laboratoire de confinement à Frederick, dans le Maryland, qui abrite l’un des plus grands campus de recherche à haut confinement du pays au Fort Detrick de l’armée.

Jack Gruber, USA TODAY

En septembre 2014, le NIH a contacté l’Université de Louisville après qu’un dénonciateur a allégué que l’université avait sciemment omis de signaler les incidents de laboratoire comme requis, selon les documents obtenus en vertu de la loi fédérale sur la liberté de l’information. En réponse, l’université a déclaré au NIH qu’elle avait découvert trois incidents qui n’avaient pas été signalés au NIH mais auraient dû l’être, selon les dossiers.

Les dossiers indiquent que les responsables de la biosécurité de l’Université de Louisville étaient au courant de certains des incidents non signalés jusqu’à six mois avant que le NIH n’ouvre son enquête. William Pierce Jr., vice-président exécutif de l’université pour la recherche et l’innovation, dans une déclaration aux USA TODAY, a déclaré « qu’il y avait une confusion apparente concernant l’autorité et la responsabilité de signaler les violations au NIH. » Pierce a déclaré que l’université avait embauché une entreprise extérieure pour superviser son comité de biosécurité et créé des cours de formation pour les scientifiques. « Nous sommes convaincus que le système actuel fonctionne », a-t-il déclaré.

Le NIH a clôturé son enquête après que l’université ait répondu aux questions de l’agence, déposé des rapports sur les incidents non signalés auparavant et accepté de prendre des mesures pour assurer de meilleurs rapports à l’avenir.

« En enquêtant sur l’incident, nous n’avons trouvé aucune preuve de non-conformité volontaire », a déclaré le NIH en réponse aux questions de USA TODAY.

Pour certains résidents vivant à proximité des laboratoires, le manque de transparence est frustrant – et inquiétant. Il ne suffit pas de dire au public que les laboratoires ont de solides procédures de sécurité. « Ce qui intéresse vraiment les gens, c’est à quel point cela fonctionne », a déclaré Beth Willis, la représentante de la sécurité du laboratoire citoyen près de Fort Detrick. « Plus les membres de la communauté pensent qu’il y a du secret, plus ils se méfient, que leur méfiance soit justifiée ou non. »

