Le monde est horrifié, mais pas surpris, alors que les manifestations de racisme déchirent les États-Unis d’Amérique

Des milliers de personnes se rassemblent à Londres en solidarité avec des manifestants des Etats-Unis d’Amérique, tandis que des responsables chinois, iraniens et russes dénoncent la violence policière pour critiquer Washington

Les manifestants rendent hommage à la force noire alors qu’ils se dirigent vers l’ambassade des États-Unis d’Amérique dans le centre de Londres le 31 mai 2020, pour protester contre la mort de George Floyd, un homme noir non armé décédé après qu’un policier s’est agenouillé sur le cou pendant près de neuf minutes pendant une arrestation à Minneapolis, Minnesota aux Etats-Unis d’Amérique (EUA). (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

LONDRES (AP) – Des nations du monde entier ont observé avec horreur les cinq jours de troubles civils aux États-Unis d’Amérique à la suite de la mort d’un Noir détenu par la police. Mais elles n’ont pas été surprises.

Les événements teintés de racisme ne font plus sursauter même les alliés les plus proches de l’Amérique, bien que beaucoup aient regardé la couverture des manifestations souvent violentes avec un malaise croissant. Des voitures en flammes et des policiers anti-émeute aux États-Unis d’Amérique ont fait la une des journaux du monde entier dimanche – faisant passer la nouvelle de la pandémie de COVID-19 au deuxième rang à certains endroits.

George Floyd est décédé le 25 mai à Minneapolis après qu’un policier blanc lui ait enfoncé un genou dans le cou. C’était le dernier d’une série de décès d’hommes et de femmes noirs aux mains de la police en Amérique.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans le centre de Londres pour offrir un soutien aux manifestants des Etats-Unis d’Amérique. Chantant «Pas de justice! Pas de paix!» et en agitant des pancartes avec les mots « Combien de plus? » à Trafalgar Square, les manifestants ont ignoré les règles du gouvernement britannique interdisant les foules en raison de la pandémie. La police ne les a pas arrêtés.

Des gens protestent lors d’une manifestation Black Lives Matter devant l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Copenhague, au Danemark, le 31 mai 2020 (Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix / AFP)

Les manifestants ont ensuite marché vers l’ambassade des États-Unis d’Amérique, où une longue file d’officiers a entouré le bâtiment. Plusieurs centaines étaient assis dans la rue et brandissaient des pancartes

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Berlin a été le théâtre de manifestations samedi soir sous la devise: «Justice for George Floyd». La police a déclaré que le rassemblement, organisé par le biais des médias sociaux, était plus important que prévu, mais n’a signalé aucune arrestation.

Le journal Bild le plus vendu en Allemagne a publié dimanche le titre sensationnel « Ce tueur-flic a mis l’Amérique en feu » avec une flèche pointant vers une photo de l’officier de police Derek Chauvin, maintenant licencié, qui a été accusé de meurtre au troisième degré dans la mort de Floyd, avec son genou sur le cou de Floyd. L’histoire du journal rapporte «des scènes comme celle d’une guerre civile».

En Italie, le principal correspondant du journal Corriere della Sera des Etats-Unis d’Amérique, Massimo Gaggi, a écrit que la réaction au meurtre de Floyd était « différente » des cas précédents de Noirs américains tués par la police et de la violence assurée.

Des manifestants protestent contre le meurtre de George Floyd près du 5e commissariat de police de la ville le 30 mai 2020, à Minneapolis, Minnesota. (Scott Olson / Getty Images / AFP)

« Il existe des mouvements noirs exaspérés qui ne prêchent plus la résistance non violente », a écrit Gaggi, notant l’avertissement du gouverneur du Minnesota selon lequel « des groupes anarchistes et de suprématie blanche tentent d’alimenter le chaos ».

Dans les pays dotés de gouvernements autoritaires, les médias contrôlés par l’État ont mis en évidence le chaos et la violence des manifestations aux Etats-Unis d’Amérique, en partie pour saper les critiques des responsables des Etats-Unis d’Amérique à l’encontre de leurs propres nations.

En Chine, les manifestations sont perçues à travers le prisme des critiques du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur la répression de la Chine contre les manifestations anti-gouvernementales à Hong Kong.

Hu Xijin, rédacteur en chef du journal public Global Times, a tweeté que les responsables des Etats-Unis d’Amérique peuvent désormais voir les manifestations par leurs propres fenêtres: «Je veux demander au président Pelosi et au secrétaire Pompeo: si Pékin devrait soutenir les manifestations aux États-Unis d’Amérique, comme vous avez glorifié les émeutiers à Hong Kong? »

Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné les troubles raciaux aux Etats-Unis d’Amérique en tweetant « Je ne peux pas respirer », que Floyd a déclaré avant sa mort.

En Iran, qui a violemment réprimé des manifestations à l’échelle nationale en tuant des centaines de personnes, en arrêtant des milliers et en perturbant l’accès Internet au monde extérieur, la télévision d’État a diffusé à plusieurs reprises des images des troubles aux Etats-Unis d’Amérique. Une présentatrice de télévision a évoqué «une scène horrible de New York, où la police a attaqué des manifestants». Un autre message diffusé par la télévision d’État a accusé les services de police des Etats-Unis d’Amérique de Washington d’avoir «incendié des voitures et attaqué des manifestants», sans fournir de preuves.

Des manifestants vandalisent une voiture de police à Union Square le 30 mai 2020 à New York. (David Dee Delgado / Getty Images / AFP)

La Russie a également exprimé un manque de surprise.

« Cet incident est loin d’être le premier d’une série de comportements illégaux et de violences injustifiées de la part des forces de l’ordre des Etats-Unis d’Amérique », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. «La police des Etats-Unis d’Amérique commet trop souvent des crimes aussi médiatisés.»

Il y a également eu des manifestations de solidarité avec les manifestants.

Au cours du week-end, des manifestants libanais anti-gouvernementaux ont inondé les médias sociaux de tweets sympathiques aux manifestants des Etats-Unis d’Amérique, en utilisant le hashtag #Americarevolts. C’est un jeu sur le slogan du mouvement de protestation du Liban – les révoltes libanaises – qui ont éclaté le 17 octobre dernier. En 24 heures, le hashtag #Americarevolts est devenu le numéro un des tendances au Liban.

Dans une autre expression de solidarité avec les manifestants aux Etats-Unis d’Amérique, environ 150 personnes ont défilé dans le centre de Jérusalem samedi pour protester contre la mort par balle par la police israélienne d’un Palestinien non armé et autiste plus tôt dans la journée.

La police israélienne a suspecté à tort que l’homme, Iyad Halak, portait une arme. Lorsqu’il n’a pas obéi aux ordres de s’arrêter, les policiers ont ouvert le feu.

