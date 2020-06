Un autre vaccin Gates mord la poussière… Des singes malades partout!

(Article de Robert F. Kennedy, Jr. republié sur ChildrensHealthDefense.org)

Le 24 avril, les scientifiques d’OVG ont annoncé qu’une petite étude sur les macaques avait prouvé l’efficacité du vaccin. OVG a rapidement recruté 510 volontaires sains pour des essais sur l’homme. Les données de prépublication publiées le 13 mai révèlent que le vaccin est moins prometteur que ce qu’imaginait l’équipe OVG.

Tous les macaques vaccinés sont tombés malades après avoir été exposés au COVID-19. Eleanor Riley, de l’Université d’Edimbourg, a déclaré à Forbes que le vaccin contenait des anticorps «insuffisants» pour prévenir l’infection et l’excrétion virale. Les singes vaccinés propagent la maladie aussi facilement que non vaccinés.

Pollard a utilisé son pouvoir et ses bouffonneries trompeuses sur le procès du singe pour bulldozer son vaccin COVID dans des essais humains. Il a évité les tests de placebo inerte et a limité les études de sécurité à trois semaines pour cacher les blessures à long terme.

Andrew Pollard frappe à nouveau

L’OVG est politiquement câblé. Le développeur principal, Andrew Pollard, jongle avec des conflits scandaleux qui lui permettent d’octroyer des licences, d’enregistrer et de mandater ses propres vaccins non testés aux masses. Pollard est conseiller principal auprès du jury britannique MRHA, qui octroie des licences pour les vaccins, préside le comité britannique JVCI qui les autorise et conseille l’Agence européenne des médicaments (EMA). Il prend les paiements de pratiquement tous les grands fabricants de vaccins. En 2014, Pollard a développé le fameux vaccin contre la méningite Bexsero de GlaxoSmithKline, puis l’a mandaté aux enfants malgré des signaux de sécurité importants pour la maladie de Kawasaki et la rareté des infections à méningocoque B. L’insertion de paquet indique que Bexsero peut causer la maladie de Kawasaki dans pas moins d’un enfant sur 1000 basé sur des rapports dans les essais cliniques.

Pollard a utilisé son pouvoir et ses bouffonneries trompeuses sur le process du singe pour bulldozer son vaccin COVID dans des essais humains. Il a évité les tests de placebo inerte et a limité les études de sécurité à trois semaines pour cacher les blessures à long terme.

Forbes a rapporté le 21 mai que l’Autorité de recherche et de développement biomédicaux des Etats-Unis d’Amérique (BARDA) avait donné 1 milliard de dollars à Astra Zeneca en partenariat avec Oxford pour un déploiement précipité du vaccin en septembre.

Dans une mise à jour du 22 mai, les chercheurs d’Oxford ont révélé que «1 000 vaccinations ont été effectuées» et que la prochaine étude inclura «jusqu’à 10 260 adultes et enfants et impliquera un certain nombre d’institutions partenaires à travers le pays».

Pollard avance avec son vaccin inefficace. Mais un vaccin qui cache les symptômes et permet la transmission est pire que pas de vaccin du tout.

Traduction, commentaires et Titre 1 : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

Source : Natural News