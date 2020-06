Au revoir Lenin? Le président équatorien renonce à ses pouvoirs – le pays sombre dans le chaos

Le président équatorien impopulaire Lenín Moreno est plus politiquement isolé que jamais. La rumeur veut qu’il envisage de quitter ses fonctions. Pendant ce temps, les protestations contre les politiques d’austérité strictes se multiplient au milieu de la pandémie de coronavirus.

Au revoir lenin? Le président équatorien abandonne ses pouvoirs – le pays est dans le chaos (le président Lenín Moreno au siège du Parlement législatif de Palacio à Quito avant de soumettre son rapport annuel au gouvernement, 24 mai 2020)

Par Pablo Vivanco

Le 26 mai, les rues des principales villes équatoriennes étaient remplies de milliers de personnes. Malgré les strictes mesures de blocage contre le virus corona, qui incluent un couvre-feu à partir de 14 heures. La foule n’était pas là pour résister aux efforts de lutte contre la pandémie. Ils tenaient plutôt à protester contre les tentatives du gouvernement équatorien d’exploiter la crise pour endiguer un programme d’austérité. En détail, ce programme est le même que le programme d’austérité dont le gouvernement a dû retirer il y a seulement quelques mois – de force.

Le président Moreno a récemment annoncé un certain nombre de coupes. Cela comprend une compression des budgets des universités, la mise au rebut officielle de sept sociétés d’État, la liquidation d’une compagnie aérienne d’État et la fermeture d’ambassades des pays andins. Le plan d’austérité de 4 milliards de dollars est étonnamment similaire à celui que le gouvernement a présenté en octobre de l’année dernière. À l’époque, le plan a déclenché des émeutes qui ont duré des semaines, faisant huit morts et plus de 1 300 blessés.

De l’extérieur, les protestations menées par des représentants de la population indigène semblent être les premiers signes que le pays approche d’un abîme. Les différences entre un gouvernement déterminé à réduire ses dépenses et une population qui ne veut pas assumer ce fardeau sont devenues apparentes.

Mais cette approche était comme une condamnation à mort pour leur pays, qui avait été salué comme un modèle de développement réussi il y a seulement quelques années, qui a dû assister à cette désintégration de leur pays. Même si elle s’effectue lentement, elle n’est pas moins douloureuse à regarder.

Presque immédiatement après avoir remporté les élections de 2017 avec le soutien de son prédécesseur de gauche, Moreno a travaillé sans relâche non seulement pour démanteler les programmes et les institutions créés dans le cadre de la révolution civile de Rafael Correa, mais aussi l’État équatorien en tant que tel. Comme un perroquet consciencieux, il a qualifié le mantra néolibéral de l’État minimaliste comme un chemin vers la prospérité. Il n’a pas prêté attention à l’instabilité sociale et politique dans laquelle le pays se trouvait dans les années 1990 et la première moitié du 21e siècle en conséquence directe de ce type de politique.

Moreno et ses alliés, y compris ceux des partis traditionnels de droite du pays, ont affirmé à plusieurs reprises que les dépenses excessives et la corruption sous Correa rendaient leurs politiques économiques et financières nécessaires. Y compris la signature de ces accords de prêt avec le Fonds monétaire international qui obligent désormais le gouvernement à réduire les dépenses déficitaires.

Les allégations de corruption étaient également la justification de la chasse aux sorcières de Moreno pour ses anciens camarades – y compris son vice-candidat Jorge Glas et Correa lui-même.

Moreno a mis Glas en prison selon des modalités de procédure douteuses et des preuves chancelantes. Après María Alejandra Vicuna, qui a été contrainte de démissionner à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait reçu des pots-de-vin de ses subordonnés, Moreno a désormais atteint son troisième vice-président, Otto Sonnenholzner.

Moreno semblait vouloir préparer Sonnenholzner jusque-là inconnu comme son successeur lors des prochaines élections. Moreno lui a confié la tâche de diriger la réponse du gouvernement à la pandémie de coronavirus qui a amené le pays au sommet des statistiques sur les décès par habitant dans la région.

Mais depuis que les contre-mesures brutales du gouvernement contre la pandémie ont creusé les écarts entre elle et les élites et la classe politique sur la côte – d’où vient Sonnenholzner – Moreno pourrait maintenant être prêt à rompre avec lui. Encore plus: Moreno peut même préparer son propre départ.

Par décret, Moreno a désormais délégué son domaine de responsabilité à son secrétaire général. Ce faisant, il a renversé Sonnenholzner et la constitution (qui dit que seul le président peut assumer certaines tâches telles que la gestion d’un cabinet).

Comme expliqué précédemment, la marionnette néolibérale des Etats-Unis d’Amérique de droite de l’Équateur n’a pas été vue en public depuis des mois par un « président » qui porte tragiquement le nom de Lenín Moreno. Il se cache alors que son pays s’effondre et traverse une terrible crise du COVID-19.

La marionnette des Etats-Unis d’Amérique de l’Équateur, le « président » Moreno, vient de déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de son cabinet.

Le régime nie toute importance majeure à cette évolution. Mais il a effectivement démissionné du pouvoir, même s’il reste symboliquement en fonction en tant que président (et continue de percevoir son salaire).

Le début d’une manifestation de masse dans le cadre de la pandémie en cours, qui ne peut inaugurer que la première d’une nouvelle série de manifestations, semble un moment étrange pour un président sortant pour échapper à ses responsabilités. Mais Moreno n’est pas entièrement inconnu pour avoir disparu à des moments critiques: il a quitté la capitale lors du soulèvement d’octobre et était largement porté disparu au début de la pandémie de COVID-19 en mars.

L’impopulaire chef d’État équatorien n’a jamais été aussi politiquement isolé. Le bloc parlementaire de Moreno se distancie du nouveau paquet d’austérité. Dans le même temps, l’écart entre lui et les chefs de partis du camp de droite se creuse.

Avant même que Moreno n’entre en fonction, des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait ne pas être en mesure de mettre fin à son mandat en raison de complications de santé liées à sa paralysie. Et maintenant, pour leur part, les Équatoriens travaillent dur pour faire de ces rumeurs une réalité. Les manifestations actuelles ont été précédées par des soi-disant cacerolazos (manifestations de rue avec des tambours bruyants sur les ustensiles de cuisine, d’abord documentées comme cocotte en France, maintenant répandues en Catalogne et dans certains pays d’Amérique latine, ndlr) dans toute la capitale. Le slogan #leninChao – ou « Au revoir Lénine » – est une tendance dans le pays depuis des jours.

Moreno, comme de nombreux autres chefs d’État corrompus et impopulaires, des fonctionnaires et des hommes d’affaires d’Amérique latine, le fera lorsque leurs machinations seront exposées, et Moreno pourrait fuir aux États-Unis d’Amérique. Il est peut-être allé vivre avec sa fille Irina, qui travaille à la Mission permanente de l’Équateur auprès des Nations Unies à New York.

Étant donné que Moreno a démontré de manière impressionnante sa fidélité aux objectifs de politique étrangère des États-Unis d’Amérique, il ne serait pas surprenant qu’il se retrouve en compagnie d’Alejandro Toledo du Pérou et de l’ancien dirigeant bolivien Gonzalo Sánchez de Lozada, qui a également cherché refuge dans le nord.

Les personnes les plus susceptibles de pouvoir assumer l’héritage politique en Équateur sous la forme d’un chaos total à l’heure actuelle sont les mêmes personnes qui ont supervisé la ruine financière et les turbulences du pays dans les années 1990 et 2000. Et il est peu probable qu’ils s’écartent du programme de Moreno – pas même de son paquet d’épargne, qui est comme un vrai baril de poudre.

Traduit de l’anglais

Pablo Vivanco

Pablo Vivanco est un journaliste et analyste spécialisé dans la politique et l’histoire des Etats-Unis d’Amérique. Il était directeur chez teleSUR English. Vivanco écrit pour The Jacobin, Asia Times, The Progressive et Truthout. Sa chaîne Twitter en anglais se trouve à @pvivancoguzman.

