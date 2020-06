Pourquoi le plan de relance européen échouera probablement

L’histoire des plans de relance dans la zone euro devrait nous mettre en garde contre un optimisme excessif…

Le plan de relance de 750 milliards d’euros annoncé par la Commission européenne a été accueilli par de nombreux analystes macroéconomiques et banques d’investissement avec euphorie. Cependant, nous devons être prudents. Pourquoi? Beaucoup diraient qu’une réponse rapide et décisive à la crise avec une injection de liquidités qui évite un effondrement financier et une forte impulsion budgétaire qui cimente la reprise sont des mesures extrêmement positives. L’histoire et l’expérience nous montrent qu’en effet, le risque de déception concernant l’impact positif sur l’économie réelle n’est pas faible.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’Union européenne a lancé en juillet 2009 un ambitieux projet de croissance et d’emploi appelé «Plan de relance économique européen». Un stimulus de 1,5% du PIB pour créer «des millions d’emplois dans les infrastructures, les travaux publics, les interconnexions et les secteurs stratégiques». L’Europe allait sortir de la crise plus forte que les États-Unis d’Amérique grâce à l’impulsion keynésienne des dépenses publiques. Cependant, 4,5 millions d’emplois ont été détruits et le déficit a presque doublé tandis que l’économie stagnait. C’était après que le bilan de la Banque centrale européenne ait doublé entre 2001 et 2008. Non seulement cet énorme plan n’a pas aidé la zone euro à sortir de la crise, mais nous pouvons débattre de sa prolongation, car en 2019, il y avait encore signes de faiblesse évidente. Les hausses d’impôts et les obstacles à l’activité privée qui ont accompagné cet important ensemble de dépenses ont retardé la reprise, qui a en tout cas été plus lente que les économies comparables.

Nous devons également démanteler l’idée que la Banque centrale européenne n’a pas soutenu l’économie lors de la crise de 2008. Deux énormes programmes de rachat d’obligations souveraines avec Trichet à la présidence de la BCE, des baisses de taux de 4,25% à 1% depuis 2008, et des achats de plus de 115 milliards d’euros d’obligations souveraines. Fin 2011, la BCE était le principal détenteur de la dette espagnole, alors qu’elle était accusée d’inaction.

Pendant tout ce temps, le solde de la BCE était supérieur à celui de la Réserve fédérale par rapport au PIB, et en mai 2020, il s’élevait à 44% du PIB contre 30% aux États-Unis d’Amérique.

Les stimuli ne se sont jamais arrêtés dans la zone euro. Un plan de rachat supplémentaire de la BCE en plus des programmes de liquidité TLTRO avec Draghi a amené les obligations souveraines aux rendements les plus bas de l’histoire et à la BCE achetant près de 20% de la dette totale des principaux États. Ce plan d’expansion du bilan était tellement excessif qu’à la fin du mois de mai 2020, la liquidité excessive de la BCE s’élevait à 2 100 milliards d’euros. La liquidité excessive était d’à peine 125 milliards d’euros lors du lancement du plan de relance dit de 2014.

Personne ne peut nier que l’impact sur la croissance, la productivité et l’emploi de ces énormes plans a été plus que décevant. À l’exception d’une brève période d’euphorie en 2017, les révisions à la baisse de la croissance de la zone euro ont été constantes, culminant au quatrième trimestre 2019 avec la France et l’Italie en stagnation, l’Allemagne au bord de la récession et un ralentissement significatif en Espagne. L’utilisation des excuses du Brexit et de la guerre commerciale ne dissimulait pas que le résultat économique de la relance était déjà plus que médiocre.

Nous avons un autre exemple important de prudence. Le soi-disant «plan Juncker» ou «plan d’investissement pour l’Europe», considéré comme la solution au manque de croissance de l’Union européenne, a également eu un résultat extrêmement médiocre. Il a mobilisé 360 milliards d’euros, dont beaucoup pour des projets sans réel rendement économique ni réel effet sur la croissance. Les estimations de la croissance dans la zone euro ont fortement chuté, la croissance de la productivité a stagné et la production industrielle a chuté en décembre 2019 pour atteindre son plus bas niveau depuis des années.

Nous devons également être prudents avec les plans verts. Nous sommes tous en faveur d’une transition énergétique sérieuse et compétitive, mais nous ne pouvons pas oublier qu’une partie très importante du plan «vert» de l’Union européenne attaque la demande via des augmentations d’impôts et des mesures protectionnistes telles qu’une taxe frontalière sur les pays qui n’ont pas signé l’Accord de Paris (mais pas à ceux qui ne s’y conforment pas, ceux-ci ne courent aucun risque). Cela limite le potentiel de reprise et augmente la possibilité d’une nouvelle guerre commerciale.

Nous ne pouvons ignorer l’impact négatif sur l’industrie et l’emploi des plans politiques «verts» massifs de la zone euro de 2004-2018, qui ont fait souffrir les pays de l’Union européenne des factures d’électricité et de gaz naturel pour les ménages qui sont deux fois plus élevées qu’aux États-Unis d’Amérique, tandis que la croissance stagne.

Quel est le problème des plans de relance européens par rapport à ceux des États-Unis d’Amérique? Le premier et le plus important est qu’ils proviennent de la planification centralisée de l’économie dirigée. Ce sont des plans avec une composante très forte des décisions politiques sur où et comment ils sont investis. La planification politique est un élément essentiel des plus grandes parties de ces stimuli et, à ce titre, elle génère une faible croissance et de faibles résultats. Ainsi, l’un des gros problèmes est que les secteurs qui souffrent déjà de surcapacités sont «stimulés», ou qu’un faux signal de demande est généré via les subventions, ce qui génère alors des problèmes de fonds de roulement et une augmentation alarmante du nombre d’entreprises zombies. Selon la Banque des règlements internationaux, le nombre de sociétés zombies en Europe a explosé au milieu des plans de relance. Le passé est renfloué et l’économie est zombifiée.

Un autre gros problème est que les mauvais secteurs sont stimulés tandis que des milliers de petites entreprises qui n’ont pas accès au crédit ou aux faveurs politiques meurent. Ce n’est pas un hasard si la zone euro détruit des entreprises plus innovantes ou les empêche de croître lorsque la réglementation oblige 80% de l’économie réelle à être financée par le canal bancaire alors qu’aux États-Unis d’Amérique elle n’atteint pas 30%. Pouvez-vous imaginer une croissance d’Apple ou de Netflix via des prêts bancaires? Impossible.

Un autre gros problème est l’obsession de la redistribution. En pénalisant fiscalement le mérite et le succès et en soutenant des dépenses publiques supérieures à 40% du PIB à tout prix avec des impôts plus élevés tout en subventionnant les secteurs à faible productivité, l’Union européenne encourt un énorme risque de mauvais investissement lorsqu’elle récompense les secteurs subventionnés ou proches du pouvoir politique tandis que ceux à haute productivité sont pénalisés. Ce n’est pas un hasard si l’Europe n’a pas de champions technologiques. Il leur fait peur en perpétuant les champions nationaux obsolètes et en pénalisant la rémunération au mérite et les investissements alternatifs via la fiscalité.

Rien de ce que nous venons de discuter des changements dans le forfait nouvellement annoncé. C’est la même chose, mais beaucoup plus grande. Et nous ne pouvons pas croire que cette fois sera différente. Bien qu’ils nous parlent de plans verts, la grande majorité des renflouements iront à l’aluminium et à l’acier, aux automobiles, aux compagnies aériennes et aux raffineries. Pendant ce temps, une énorme augmentation fiscale de l’épargne et des investissements pourrait noyer davantage les start-ups, les investissements dans la recherche et le développement et les entreprises innovantes.

Le problème de l’Union européenne n’a jamais été un manque de stimuli, mais plutôt un excès de ceux-ci. L’Union européenne a enchaîné les plans de relance des États les uns après les autres depuis sa création. Cette crise a nécessité une forte impulsion au mérite, à l’innovation, au capital privé et à l’esprit d’entreprise avec des mesures d’offre. Je crains que, encore une fois, il ait été décidé de renflouer tout le passé et de laisser mourir l’avenir.

Alex Christoforou

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de The Duran.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Zero Hedge via The Duran