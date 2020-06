Breaking: la Russie met en garde contre une attaque imminente des États-Unis d’Amérique alors que le régime Trump descend dans l’anarchie

Par Gordon Duff et Nahed al Husaini

La Russie avertit les États-Unis d’Amérique et l’OTAN que l’augmentation spectaculaire des provocations imminente des États-Unis d’Amérique, bourdonnant les frontières de la Russie avec des bombardiers nucléaires, planifiant des débarquements en Estonie et en Lettonie et plus encore, entraînera une guerre nucléaire à moins que quelque chose ne soit fait.

Ce qui n’est pas rapporté, les États-Unis d’Amérique tentent de placer des missiles nucléaires à courte portée en Biélorussie, les millions dépensés dans des pots-de-vin et du chantage, et les efforts accrus de Rudy Giuliani pour organiser des attaques terroristes contre la Crimée.

Au cours des 2 dernières années, Steve Bannon, aidé par le renseignement militaire israélien, le Shin Bet, a organisé des éléments néonazis en Europe centrale et orientale. Ces ultra-nationalistes se sont maintenant joints à des groupes criminels kosovars et albanais qui menacent depuis longtemps l’Italie et la France et, avec le soutien de Giuliani, ils travaillent également avec le MEK, une secte terroriste ex-patriote iranienne financée par la CIA.

Nous avons d’abord remarqué leurs efforts à travers Russia Today et Sputnik, des organes de presse d’État en Russie qui, depuis de nombreux mois maintenant, ont adopté un message étonnamment de droite et même fasciste. Pourquoi la Russie est impuissante à les maîtriser, nous dit à quel point le pouvoir du crime organisé casher Nostra est à l’intérieur de la Russie.

En Biélorussie et en Ukraine, des «organisations de services» juives qui promeuvent des liens avec Israël ont recruté des éléments extrémistes tels que les Brigades Kolomosisky en Ukraine qui auraient organisé la fusillade de MH 17.

La véritable menace pour la Russie provient de l’occupation virtuelle des États-Unis d’Amérique de cette nation sous Eltsine, où les «meilleurs et les plus brillants» ont été choisis par les agences de renseignement des Etats-Unis d’Amérique qui avaient des milliards de «fonds pour les reptiles» à dépenser.

Mais la Russie n’est pas la seule cible. Les mouvements, comme indiqué, contre la Russie sont un précurseur non seulement pour détruire la Russie de l’intérieur, mais cette même guerre est menée contre les États-Unis d’Amérique de l’intérieur de la Maison Blanche Trump avec des hommes comme le secrétaire à la Défense Mike Esper, étonnamment, rompant avec Trump au cours de la déploiement de militaires contre la population civile.

Malgré la déclaration d’Esper, le procureur général Barr a personnellement «ordonné» à certaines unités militaires de se déployer déjà dans un mouvement contre le congrès et un mouvement clair pour interférer avec les élections générales de cette année.

Passé, c’est la question lancinante de COVID 19, et les efforts pour contenir le pire secret de tous les temps, que l’armée des Etats-Unis d’Amérique a développé, non seulement les maladies, mais, comme nous le savons maintenant, un vaccin, qui est «dosé» aux élites clés comme un moyen de consolider le pouvoir.

Biographie Gordon Duff, rédacteur en chef Rédacteur en chef, VT Gordon Duff est un vétéran du combat maritime de la guerre du Vietnam. Il est un vétéran handicapé et a travaillé sur les anciens combattants et les problèmes de prisonniers de guerre pendant des décennies. Gordon est un diplomate accrédité et est généralement reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du renseignement. Il gère la plus grande organisation de renseignement privé au monde et consulte régulièrement les gouvernements confrontés à des problèmes de sécurité. Duff a beaucoup voyagé, est publié dans le monde entier et est un invité régulier à la télévision et à la radio dans plus de «plusieurs» pays. Il est également un chef de formation, amateur de vin, passionné de motocyclisme et armurier spécialisé dans les armes historiques et la restauration. L’expérience et les intérêts commerciaux sont dans les technologies de l’énergie et de la défense. Archives de Gordon – 2008-2014 gpduf@aol.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY