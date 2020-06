Démocratie chimérique – Escalade de la violence en « Terre de liberté »: Washington lâche les masques

Des milliers de personnes ont déjà été arrêtées à la suite des manifestations aux Etats-Unis d’Amérique. La police des Etats-Unis d’Amérique est dure avec les journalistes.

Un état d’urgence règne aux États-Unis d’Amérique depuis le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd. La police armée est également extrêmement sévère envers les manifestants pacifiques et même les représentants des médias. Dans le même temps, la communauté transatlantique est attachée à la « liberté » et aux « droits de l’homme ».

Par Kani Tuyala

Comment est-il possible, dans le monde, compte tenu du génocide contre les peuples autochtones, de l’esclavage et du racisme vieux de plusieurs siècles, que les États-Unis d’Amérique puissent jamais s’appeler une « terre de liberté »? Rien de plus n’est réellement nécessaire pour montrer clairement que les membres des «premières nations», les Afro-Américains, mais aussi les Latinos ne sont à ce jour que des gens de seconde classe. Le manque de liberté des uns est la liberté des autres et c’est cela qui compte.

Alors maintenant, un autre meurtre d’un citoyen noir américain par la police. Cette fois, elle a frappé deux fois le papa George Floyd, qui aurait voulu utiliser un faux billet de 20 $ et a fini par payer de sa vie.

Un nouveau destin individuel tragique et en même temps le symptôme d’une société profondément schizophrène qui a plus que mal déplacé sa propre illusion en faveur d’une image déformée de son propre passé et de son présent. Qu’un gouvernement démocratique ou républicain soit au pouvoir à Washington a toujours eu un impact cosmétique sur le phénomène.

En attendant, le Capitole est plus éloigné que jamais d’une analyse différenciée de l’actualité et de la conclusion appropriée. On sélectionne les symptômes et non la maladie. Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump menace de la manière d’un cowboy l’utilisation de la cavalerie, désolé, l’armée, bien sûr, alors qu’il s’est apparemment récemment caché de sa propre population dans un bunker.

Probablement aussi afin de ne pas gâcher son électorat régulier, le président des Etats-Unis d’Amérique n’est pas trop bon pour frapper les paroles martiales sur Twitter:

Quand les pillages commencent, les coups de feu commencent, a-t-il menacé il y a quelques jours.

Une référence macabre à Walter Headley, un ancien chef de police de Miami, qui a utilisé les mots suivants en 1967, faisant référence à des émeutes au bord des protestations du mouvement des droits civiques.

Il n’y a qu’une seule façon de faire face aux pillards et aux pyromanes lors d’une émeute, c’est de leur tirer dessus. (…) Lorsque le pillage commence, le tournage commence, a déclaré Headley.

Oui, même dans le cas du meurtre de George Floyd, il y a eu destruction délibérée, mais la grande majorité des protestations ont continué de se propager pacifiquement dans d’autres parties du monde. À Amsterdam, Londres, Paris, Sydney et Berlin, partout des dizaines de milliers de personnes sont attirées dans les rues pour des manifestations pacifiques. La colère n’éclate pas seulement de la violence rampante de la police contre les chemins de fer afro-américains.

Pendant ce temps, Washington et ses « partenaires » transatlantiques agissent quotidiennement en tant que défenseurs mondiaux de la liberté et des droits de l’homme. Mais dont la liberté et les droits sont impliqués?

L’Amérique est sur la défensive dans le monde entier à cause du meurtre de George Floyd et de tout ce que le meurtre sur la race, les valeurs et le leadership – sans parler de la décence commune – impliquant les États-Unis d’Amérique », dit le New Yorker en ligne sur la raison les protestations mondiales après le meurtre de George Floyd.

« Valeurs » … Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour imaginer comment on réagirait à Washington si les images actuelles de dizaines de milliers d’arrestations et de violences policières ne proviennent pas des États-Unis d’Amérique eux-mêmes, mais du Venezuela, de la Russie, de l’Iran, de Hong Kong ou autrement proviendrait d’un coin du monde où Washington a des intérêts géopolitiques.

« Quand le pillage commence, le tournage commence » … Certes, ce droit ne s’applique pas aux pays qui ont été pillés, déstabilisés et conformes au nom de la civilisation, de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme.

Ce n’est pas un hasard si le gouvernement a jusqu’à présent attendu en vain une déclaration officielle sur le meurtre de George Floyd et la violence rampante de la police qui ouvre désormais la voie à tous les niveaux. Si cela sert vos propres intérêts, vous êtes généralement à portée de main avec des expressions de solidarité ressemblant à des chemises avec des manifestants de toutes sortes, mais dans le cas présent, vous ne pouviez entendre qu’un silence bruyant pendant des jours. Ce n’est que mardi que la ministre fédérale des Affaires étrangères, Heiko Maas, s’est déclarée engagée dans la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et les persécutions.

« Le vrai personnage se montre dans la crise », tel est le slogan actuel du profil Twitter de Maas. Bien sûr, l’un ou l’autre hashtag blacklivesmatter ne devrait pas manquer non plus.

J’espère que les manifestations pacifiques aux États-Unis d’Amérique n’entraîneront plus de violence, mais bien plus encore que ces manifestations feront une différence. Les journalistes qui font des reportages sur place doivent pouvoir faire leur travail – un État constitutionnel doit garantir cela », a taquiné mardi un Maas apprivoisé. Le texte en clair semble bien différent.

C’est clair, avec lequel Washington, Berlin, Londres et Paris ne sont généralement pas avares quand il s’agit de critiquer sévèrement d’autres pays pour des violations présumées ou réelles des droits de l’homme ou des principes démocratiques. Le 28 mai, Maas s’est consacrée au sujet de Hong Kong

La liberté d’expression et de réunion, ainsi que le débat démocratique à #Hong Kong, doivent également être respectés à l’avenir « , a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères de manière routinière et relativement diplomatique.

Entre-temps, des couvre-feux sont actuellement en vigueur dans diverses villes des Etats-Unis d’Amérique, tandis que la police militarisée depuis longtemps est extrêmement dure, y compris les gaz lacrymogènes, les grenades assourdissantes et les balles en caoutchouc, et prend également des mesures contre les manifestants pacifiques et les représentants des médias. Comment était-ce avec la liberté de la presse? Ou cette liberté est-elle principalement liée à la prière aux récits géopolitiques d’oppression et de libération de Washington dans d’autres parties du monde? En fin de compte, les valeurs et les droits civils souvent cités se révèlent être des chimères.

En ce qui concerne les tirs ciblés sur des journalistes allemands avec des balles en caoutchouc de la police, le gouvernement allemand souhaite « rechercher des informations ».

L’art de l’indignation sélective, pour lequel Maas symbolise symboliquement, est unique, honteux, embarrassant et hypocrite incomparablement unique.

Bien sûr, tous les policiers aux Etats-Unis d’Amérique ne sont pas des racistes et des assassins, mais si la majorité des policiers ferme les yeux sur la brutalité d’une minorité et couvre ainsi la ligne de conduite, les officiers correspondants deviennent complices. Dans le cas actuel comme dans le cas général, cela s’applique également au traitement compliqué des « partenaires » transatlantiques envers le policier du monde basé à Washington.

