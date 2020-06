Quelle est la source principale de la maladie à coronavirus COVID-19 ? Pourrait-elle être apparue pour la première fois aux États-Unis d’Amérique?

Un maire des Etats-Unis d’Amérique (EUA) affirme qu’il avait COVID-19 en novembre dernier, plus d’un mois avant que la Chine ne signale ses premiers cas. Si c’était vraiment le cas, comment l’a-t-il obtenu et d’où? Depuis combien de temps le virus a-t-il commencé à se propager aux États-Unis d’Amérique? Dans cet épisode de Getting to the Point, l’ancre CGTN Liu Xin pose la grande question!

Pompeo et son gang savaient que Covid19 existait déjà aux États-Unis d’Amérique avant que Wuhan ne prenne le coup. Personne ou le gouvernement ne nierait qu’ils n’en savent rien, sauf que l’administrateur Trump a minimisé la question pour accélérer l’économie et laisser les gens mourir afin de maintenir ses votes actifs pour la réélection de novembre 2020 et de concurrencer la Chine pour l’attention mondiale.

Wuhan est venu net avec la découverte de la maladie rare, mais à un prix. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a profité de tous les avantages pour utiliser les Chinois comme porcs d’abattage pour menacer et blâmer d’avoir provoqué une pandémie mondiale afin de réclamer une indemnisation, où l’origine de ce virus n’avait pas encore été étudiée.

En supposant que l’épidémie de virus a commencé en Australie ou au Royaume-Uni, alliés des États-Unis d’Amérique, ces menaces auraient-elles une ampleur similaire aux États-Unis d’Amérique?

Sans aller plus loin, nous devrions tous avoir la réponse en main !!!

Exhortez chaque population chinoise à rester vigilant et à se plaindre pendant cette période, car les problèmes soulevés par le gouvernement des EUA et ses alliés ne seront pas simplement blanchis si facilement. Les alliés ont tendance à rester unis la plupart du temps, bien que leurs opinions puissent différer à l’époque. Ne vous laissez pas trop facilement influencer par diverses opinions qui semblent soutenir et choisir la Chine comme partie innocente, les opinions pourraient changer en raison de la pression politique pour lutter contre un ennemi commun en Chine.

La Chine ne devrait pas tomber dans son complot, sinon ses mains seront lavées et la Chine sera le bouc émissaire. Covid 19 est définitivement un virus de génie biologique / génétiquement modifié, non fabriqué en Chine mais aux États-Unis d’Amérique. La CIA a déformé le fait pour dissimuler ce que le laboratoire militaire des Etats-Unis d’Amérique et la NASA collaboraient.

Fort Detrick, Maryland aux EUA (USA) a tout le secret. Les États-Unis d’Amérique suppriment la liberté d’expression

Tout cela indiquait que le virus était une fuite à Fort Detrick. La propagation aux gens a été traitée comme une grippe. La personne infectée a apporté le virus aux jeux militaires de Wuhan, s’est rendue au marché de Wuhan et s’est propagée à partir de là.

Pas étonnant que les États-Unis d’Amérique aient récemment réduit le financement de l’OMS. C’est une tentative d’empêcher l’OMS d’enquêter sur les origines états-uniennes du COVID-19.

La vérité finira par sortir. Peu importe à quel point ils ont essayé de la dissimuler, je pense que la Chine n’a été que la première à découvrir la maladie, heureusement, quand ils l’ont fait, que se serait-il passé si elle avait pris un mois avant que quelqu’un découvre le Coronavirus,

Permettez-moi de vous dire à quel point COVID 19 s’est propagé aux États-Unis d’Amérique, elle aurait dû se propager avant que le CDC ne ferme brutalement le laboratoire biologique de Fort Detrick. Les Américains devraient exiger une enquête détaillée sur les raisons de la fermeture de Fort Detrick et enquêter sur les causes de la mort de toutes ces personnes. Si les Américains n’exigent pas une enquête détaillée et transparente, davantage de personnes souffriront à l’avenir. Que Dieu bénisse les EUA (USA).

Il est probable que COVID-19 soit originaire des États-Unis d’Amérique avec une propagation de l’infection en 2019 et prise comme une grippe saisonnière. Il faudrait une enquête indépendante conjointe par des scientifiques de l’OMS, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’UE, de la Chine, de la Russie, de Cuba, du Japon et de la Corée du Sud, du Nigeria, de l’Afrique du Sud et autres pour déterminer si les décès étaient dus au COVID-19. Et si le nouveau coronavirus a été amené à Wuhan lors du jeu militaire d’octobre 2019. Enfin et surtout, s’il existe des preuves d’une intention de saboter la Chine

Les États-Unis d’Amérique ont fait un nombre élevé de morts l’automne dernier (2019). Ils les ont tous considérés comme la grippe. Certaines personnes à l’époque ont déclaré que le certificat de décès indiquait la cause du décès « corona ».

La meilleure preuve de la présence de covid 19 aux États-Unis d’Amérique dès juillet 2019 est le nombre de décès dus au vapotage signalés. Mais le reste du monde n’a eu aucun rapport de décès par vapotage car le vapotage est un habbit mondial et les cartouches fabriquées sont fournies partout dans le monde.

Il y a eu une éclosion de pneumonie en septembre de l’année dernière (2019) aux États-Unis d’Amérique. Les États-Unis d’Amérique ont tous les 5 types de coronavirus. Celui de Wuhan est de type B. En d’autres termes, le père de type B est manquant et en utilisant le traçage de l’ADN, le père de type B n’est ni en Australie ni aux États-Unis d’Amérique.

Il y a beaucoup de questions aux États-Unis d’Amérique. Tels que ceux qui se produisaient autrefois en juillet 2019. Plusieurs cas infectés par un virus inconnu et 2 ou 3 personnes sont décédées et plus de 50 personnes infectées. À cette époque, les gens n’avaient aucune idée de ce qu’est le virus mortel. Il est grand temps que les États-Unis d’Amérique examinent ces personnes infectées et présentent un rapport au monde. Ce qui s’était passé en juillet de l’année dernière (2019)! Les gens ont besoin des États-Unis d’Amérique pour répondre pourquoi tant de personnes ont été infectées par COVID-19 aux États-Unis d’Amérique?

Que s’est-il vraiment passé aux États-Unis d’Amérique en 2019 pour la soi-disant grippe?

Le département de la santé du comté de Fairfax mène une enquête dans l’établissement de Greenspring Assisted Living après l’éclosion.

Jamais dans l’histoire une flambée de «maladie pseudo-grippale» avec «pneumonie et symptômes respiratoires» ne s’est jamais produite dans le mois d’été chaud de juillet 2019 dans une maison de retraite du comté de Fairfax, en Virginie, à seulement 7 km d’une base militaire (Fort Belvoir) où sont conservées des armes biologiques (par exemple des virus). Dans le passé, cela arrivait fréquemment pendant les mois de la saison de la grippe de novembre, décembre, janvier et février, mais jamais en été!

« En collaboration avec le département de la santé du comté et le Virginia Department of Health, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique ont testé 17 échantillons prélevés sur des résidents malades, mais au 19 juillet 2019, l’agence n’avait pas été en mesure d’identifier une cause spécifique de l’augmentation soudaine des maladies respiratoires résultant de ces tests initiaux ou de tests de laboratoire supplémentaires.

En fait, les États-Unis d’Amérique peuvent tester leurs cas en 2019 comme la France l’a fait, mais l’Amérique veut cacher cela et pousser le récit selon lequel la Chine doit être responsable avec des motifs réels de dresser la Chine contre les autres nations

Parallèlement à cette nouvelle, il existe d’autres preuves que covid-19 n’est pas originaire de Chine, mais les États-Unis d’Amérique ont systématiquement et sans preuves imputé le virus à la Chine, Trump et ses collègues, dont beaucoup étaient à la fin des années 80 et devraient être à risque élevé pour covid-19, ne portaient jamais de masque. Récemment, un scientifique chinois vivant aux États-Unis d’Amérique a été abattu alors qu’il était sur le point de faire une nouvelle découverte (https://edition.cnn.com/2020/05 /06/us/university-of-pittsburgh-professor-killed/index.html) le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est-il donc coupable de crimes contre l’humanité

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique veut dissimuler les choses, les médias états-uniens suivent l’exemple de leur maître comme des chiens, la plupart des Américains ne veulent pas faire face à la vérité que leur propre gouvernement leur a fait cela, combien pathétique.

La première éclosion de Covid-19 a été un établissement de vie assisté par Springfield le 30 juin 2019.

L’épidémie s’est également déclaré « … mais le nombre de personnes malades était similaire à ce qui est attendu à cette époque de l’année et il n’y avait aucune preuve d’une épidémie affectant la vie autonome. » Six des 63 personnes infectées sont décédées – le taux de mortalité est similaire à celui d’une grippe ordinaire. Avec le virus PCC, au moins 50% des personnes de plus de 65 ans seraient mortes.

Eah, google «maladie respiratoire Virginia» donne beaucoup de rapports. 13 centres de soins aux personnes âgées ont eu des évasions et des dizaines de travailleurs de la santé ont été infectés. Le CDC a conclu l’évasion comme un carneau.

La première épidémie connue à Wuhan a eu lieu en décembre, à peu près au même moment que la personne en France, qui vient de rentrer d’Algérie, et aucun historique de voyage récent en Chine ou n’a été en contact avec quelqu’un qui s’est récemment rendu en Chine. La majorité des personnes infectées en France, au Royaume-Uni et dans l’État de New York sont soupçonnées d’être des personnes en Europe. La majorité des scientifiques ont déclaré que le virus n’est pas d’origine humaine.

Le 11 mars, témoignant devant le Congrès, le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a admis que les autopsies posthumes avaient montré que certains décès aux États-Unis d’Amérique attribués à la grippe étaient en fait le résultat de Covid-19. Quand les décès sont-ils survenus? Le Dr Helen Chu, chercheur principal pour un projet appelé Seattle Flu Study, veut savoir, en janvier, et a demandé l’accès au trésor de prélèvements de grippe collectés par le CDC pendant cette période. Le CDC ainsi que la Federal Drug Administration ont dit non, citant la sécurité nationale.

Par ailleurs, une équipe de généticiens de l’Université de Cambridge a découvert que les souches dominantes circulant en Chine et en Asie étaient génétiquement plus jeunes que certaines souches populaires aux États-Unis d’Amérique.

Cette étude est confirmée par une autre étude réalisée par l’Université de Londres et l’Université de la Réunion en examinant plus de 7 000 séquences de génomes collectées à travers le monde.

Vérifiant Greenspring, Fairfax du virus inconnu en juillet 2019, le CDC n’a pas pu trouver le pathogène?Incroyable. Il semble qu’ils l’aient supprimé, l’ont recouvert et l’ont amené à Wuhan.

L’équipe des Etats-Unis d’Amérique aux jeux militaires de Wuhan a très mal réussi et a gagné peu de médailles. On dirait qu’ils étaient malades et 5 ont été transportés par avion aux États-Unis d’Amérique. 42 employés de l’hôtel ont attrapé le virus, seulement 7 sur le marché fermier de Wuhan. Il n’y a aucune information sur les 5 membres du personnel des Etats-Unis d’Amérique qui ont été transportés par avion vers les États-Unis d’Amérique ou les tests de tous les athlètes des Etats-Unis d’Amérique qui ont assisté aux jeux. Je me demande si c’est un autre acte de la CIA après les émeutes bien planifiées de Hong Kong.

Depuis 2018, les chercheurs des Etats-Unis d’Amérique utilisent des étuis Vaping pour couvrir la pneumonie Covid-19…

Certains citoyens des Etats-Unis d’Amérique disent qu’ils l’avaient probablement avant novembre et en novembre à Brooklyn.

Il est apparu pour la première fois à la mi-2019 aux États-Unis d’Amérique selon des sources. Ils ont été classés comme mort par Vaping! Trump est même allé jusqu’à vouloir interdire le vapotage aux États-Unis d’Amérique.

Lancée en mars de l’année dernière en Amérique. L’étrange pneumonie s’est produite en mars de l’année 2019 en Amérique en raison d’une fuite accidentelle d’agents pathogènes provenant du laboratoire de Fort Detrick dans le Maryland. Le Maryland a été le premier État à avoir une large propagation d’une soi-disant grippe en 2019 comme jamais auparavant. Le CDC a fermé le laboratoire de Fort Detrick en août de cette année en raison d’une panne du système de vapeur pour tuer les virus avant leur rejet dans les égouts. Il est donc très probable que le coronavirus se soit échappé du laboratoire de Fort Detrick plusieurs mois avant la fermeture en août dernier. Un scandale a-t-il eu besoin d’être caché? Est-ce pour des raisons de réélection?

Https://www.cam.ac.uk/research/news/covid-19-genetic-network-analysis-provides-snapshot-of-pandemic-origins

https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

https://www.militarytimes.com/news/your-army/2019/08/12/senator-asking-questions-about-army-lab-shutdown/

https://www.newsweek.com/thousands-bats-slaughtered-annually-asia-end-ebay-and-etsy-artsy-americans-681147

https://www.webmd.com/lung/news/20200304/necrotizing-pneumonia-may-be-new-vaping-hazard

https://www.nytimes.com/2019/08/31/health/vaping-marijuana-ecigarettes-sickness.htmlhttps://thehill.com/homenews/state-watch/494042-first-us-coronavirus-death-occurred-in-california-in-february-autopsy

https://m.youtube.com/watch?v=RwSvnYFVnu4

https://youtu.be/VPNsWMDcnhw

https://youtu.be/PJc5kxZV-3o

https://youtu.be/CUOmDjkXdY8

https://www.researchgate.net/publication/340786428_COVID-19_Pandemic_Its_Origin_Implications_and_Treatments

C’est pourquoi les Américains n’ont pas été autorisés à subir des tests de COVID-19. Pas de test donc pas de COVID-19, aussi simple que ça! Tous les cas de covid19 auraient été comptés comme grippe. C’est pourquoi Trump était si sûr que COVID-19 s’en irait comme par miracle! En fait, la Chine était le lanceur d’alerte sur COVID-19 pour le monde entier! Trump se couvrait comme d’habitude!

Quelqu’un se souvient-il qu’il y avait une énorme quantité de publicités sur les maladies de vapotage sur YT l’année dernière et que cela a disparu comme par magie ???

Assez drôle, la soi-disant «maladie du vapotage» présente essentiellement les mêmes symptômes que la COVID-19.

Avec le laboratoire de biochimie qui est fermé en août de l’année dernière aux États-Unis d’Amérique, les choses s’additionnent…

Ce n’est pas une conspiration de la terre plate, c’est une spéculation fondée.

Beaucoup de virus sont venus des États-Unis d’Amérique ou ont commencé à le faire dans le passé, comme la soi-disant grippe «espagnole», le VIH, la grippe mexicaine ou Ebola.

Les conséquences doivent suivre et elles arrivent toujours.

Au printemps-été 2019. Les Américains l’ont appelé EVALI. Il ne convenait à aucune bactérie ou virus connu. La plupart des patients avaient 5 à 14 jours après «inhalation» avant le début des symptômes qui ressemblaient à ceux de la grippe lors de la présentation. Cependant, lorsque l’on compare les CT de ces cas et Covid-19, ils semblent identiques. Donc, l’été 2019, ils l’ont qualifié d’épidémie Smh.

Selon les études, le virus a été produit aux États-Unis d’Amérique en 2015 et s’est répandu aux États-Unis d’Amérique d’abord tout au long de 2019.

C’est la raison pour laquelle l’Amérique réchine à faire des tests d’anticorps ou des tests de manière générale. L’Amérique veut blâmer la Chine et fera tout pour mentir et inventer des preuves. En regardant les informations véhiculées par les médias des Etats-Unis d’Amérique tous les jours on voit pointer le racisme dont ils ne se rendent sûrement pas compte, sauf leurs patrons qui la mettent en exergue.

Une dame médecin de l’émission Bet-David a déclaré que COVID-19 provenait du Fort Dedrick Lab

Le virus circule aux États-Unis d’Amérique selon certaines sources depuis la mi-2019 environ. De nombreuses preuves le montrent, un grand nombre de personnes testées précédemment infectées à la prévalence indéniable de la souche A (la première, la plus ancienne) du virus aux ETATS-UNIS D’AMERIQUE.

Pourtant, les États-Unis d’Amérique s’efforcent de blâmer la Chine parce que les États-Unis d’Amérique ont une dure vérité qu’ils veulent cacher.

Pourquoi faut-il aller si loin? Essayez de regarder à partir de la fin 2018 à début 2019 en Californie. Vous découvrirez pourquoi ils ont fermé toutes les boutiques de cigarettes électroniques et de vapotage aux États-Unis d’Amérique.

La mort des vapoteurs c’est quand cette maladie a commencé.

Plusieurs de personnes aux États-Unis d’Amérique étaient extrêmement malades avec des symptômes pseudo-grippaux en décembre 2019. Lorsque qu’elles ont pris contact avec un médecin, celui-ci leur a dit qu’il s’agissait d’une maladie semblable à la grippe, même s’ils avaient reçus un vaccin contre la grippe. Bien sûr, les gens n’avaient jamais entendu parler de COVID-19 à l’époque, et ils ne se doutaient de rien. Maintenant, nombreux espèrent qu’ils auront toujours de vrais tests disponibles aux Etats-Unis d’Amérique, ce qui n’est pas encore le cas.

Beaucoup de gens ont déclaré avoir contracté ce virus en octobre, novembre et décembre 2019 au Canada. Beaucoup de gens sont tombés malades en revenant des États-Unis d’Amérique. Il va falloir examiner de près tous les décès au cours des 6 derniers mois de 2019. Il est possible que ce virus existe plus longtemps que les gens ne le pensent.

La Suède a eu un patient COVID-19 en novembre 2019, informée par l’Agence suédoise de la santé.

La première personne cherchant à être le premier cas de coronavirus dans l’État de Washington n’avait aucun antécédent de voyage en Chine. La transmission communautaire circulait déjà probablement des semaines avant le premier cas. Il est également assez douteux que les États-Unis d’Amérique ne testent pas suffisamment, même s’ils ont la capacité de le faire.

Le 13 mars 2020, le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré au Congrès que les décès par virus (aux États-Unis d’Amérique) ont été classés comme étant de la grippe. Il a également déclaré que la pratique standard consistait à tester d’abord les personnes pour la grippe et, si le test était positif, elles s’arrêtent là. Ils ne testent pas le coronavirus.

Pendant des mois, dans le cadre d’un projet de recherche sur la grippe, une experte en maladies infectieuses à Seattle, la Dre Helen Y.Chu et une équipe de chercheurs avaient prélevé des écouvillons nasaux auprès de résidents souffrant de symptômes dans toute la région de Puget Sound, dans l’Etat de Washington.

Pour réutiliser les tests de surveillance du coronavirus, le Dr Chu et son équipe avaient besoin de l’approbation des autorités fédérales et de l’État. Mais presque partout où ils se sont tournés, les responsables ont à plusieurs reprises rejeté l’idée et leur ont refusé la permission. En fait, la façon dont l’autorisation a été refusée était hautement incompréhensible et discutable. Ça sent la dissimulation pour ainsi dire!

Surtout quand, au moment de l’étude du Dr Chu, la présence de coronavirus se profilait comme un éléphant dans le salon. Des semaines se sont écoulées depuis le verrouillage de Wuhan et des épidémies ont été signalées dans des pays autres que la Chine.

Le 25 février, le Dr Chu et ses collègues ne pouvaient plus attendre. Ils ont commencé à effectuer des tests de coronavirus, sans l’approbation du gouvernement. Le résultat a confirmé leur pire peur. Un adolescent local sans antécédents de voyage récents a été testé positif. Leurs résultats indiquent la présence de coronavirus sur le sol des Etats-Unis d’Amérique beaucoup plus tôt que ce qui a été divulgué publiquement.

« Il a dû être ici tout ce temps », a rappelé le Dr Chu. « C’est déjà partout. » En fait, les responsables auraient découvert plus tard, grâce à des tests, que le virus avait déjà contribué à la mort de deux personnes et qu’il en tuerait 20 autres dans la région de Seattle au cours des jours suivants.

Le 21 avril 2020, un comté de Californie a déclaré qu’il avait identifié deux personnes décédées de COVID-19 au début et à la mi-février, des semaines avant que ce qui était initialement signalé comme le premier coronavirus du pays ne soit découvert dans l’État de Washington. Cette nouvelle, comme dans les conclusions du Dr Chu, montre également que la chronologie de la propagation du virus aux États-Unis d’Amérique a été beaucoup plus précoce que ce que l’on pensait initialement.

Ces résultats sont-ils réellement surprenants?

Ce n’est pas surprenant. Ce n’est pas lorsque l’épidémie de pneumonie pulmonaire et les décès associés observés au cours de l’été et de l’automne 2019 sont devenus si graves, a noté le Dr Melodi Pirzada, pneumologue en chef pédiatrique au NYU Winthrop Hospital à Mineola, New York, qu’elle «devient une épidémie. Quelque chose ne va pas.»

Il a également été signalé que des citoyens japonais étaient infectés en septembre 2019, à Hawaï. Ce sont des gens qui ne sont jamais allés en Chine. En février 2020, le reportage japonais Asahi (presse écrite et télévision) a affirmé que le coronavirus provenait des États-Unis d’Amérique, pas de Chine, et que certains (ou plusieurs) des 14 000 décès des Etats-Unis d’Amérique attribués à la grippe pourraient en fait être dus au coronavirus.

Pour jeter encore plus d’aspersion sur la crédibilité des États-Unis d’Amérique, le 24 avril 2020, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a souligné un rapport de recherche montrant que des souches du nouveau coronavirus sont entrées dans son État d’Europe, pas de Chine, et a déclaré que les interdictions de voyager introduites par Trump étaient trop tard pour arrêter sa propagation. Et dans le New Jersey, le maire de Belleville, Michael Melham, a déclaré qu’il avait été testé positif aux anticorps anti-coronavirus, ajoutant qu’il pensait qu’il était malade du virus en novembre 2019, soit plus d’un mois avant que les médecins chinois ne signalent pour la première fois des cas de nouveau coronavirus.

On ne peut pas s’empêcher de conclure que les États-Unis d’Amérique ont été trop rapides pour crier leur jugement tout en essayant de cacher leur propre squelette dans le placard.

L’incidence du Dr Li Wenliang en est un bon exemple – une hypocrisie proverbiale au pire. Le Dr Li était salué comme le «médecin dénonciateur» que le gouvernement chinois a fait taire.

À vrai dire, le Dr Li, un ophtalmologiste de l’hôpital central de Wuhan, a fait le 30 décembre 2019, publié dans son Weibo, qu’il avait vu le rapport médical d’un patient qui semble suggérer un indicateur positif du coronavirus du SRAS. Mais contrairement au Dr Helen Y. Chu et. al., qui sont des experts en maladies infectieuses motivés par la recherche scientifique et la recherche d’une longueur d’avance sur une pandémie imminente, le Dr Li ne faisait que partager sa rencontre avec un rapport médical relatif à des «symptômes de type SRAS» observés dans l’un des yeux de ses patients. Peut-être, à l’insu du regretté Dr Li, que, au lieu d’essayer de se taire, la Chine avait déjà alerté l’OMS. à propos de l’observation de symptômes de type SRAS dès le 8 décembre 2019, c’est-à-dire 3 semaines avant que le Dr Li ne voie le rapport médical de son patient.

Il est incontestable que la Chine – contrairement à l’attitude irréfléchie de l’Occident – a pris au sérieux le rapport des «symptômes de type SRAS» observés à Wuhan, et a agi en conséquence depuis le premier cas confirmé de ce qui était alors un coronavirus inconnu remontant à la fin Novembre 2019 à Wuhan.

Un cluster a ensuite été signalé le 31 décembre 2019 et l’OMS. Le bureau au pays de la Chine a été informé par les autorités chinoises qu’elles avaient identifié un nouveau type de coronavirus (roman coronavirus, nCoV), qui a été isolé le 7 janvier 2020. Des tests en laboratoire ont été effectués sur tous les cas suspects identifiés grâce à la recherche active et rétrospective revue. D’autres pathogènes respiratoires tels que la grippe, la grippe aviaire, l’adénovirus, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) ont été exclus comme cause.

Le 12 janvier 2020, la Chine a partagé la séquence génétique du nouveau coronavirus avec le reste du monde.

Le 20 janvier 2020, l’OMS et les autorités chinoises ont confirmé que le nouveau coronavirus était capable de transmission interhumaine. Et trois jours plus tard, la Chine a définitivement verrouillé Wuhan et imposé un contrôle des mouvements dans tout le pays. Envoi d’un message puissant au reste du monde disant qu’il s’agit d’un virus hautement contagieux et mortel; et qu’ils le prennent au sérieux.

Il s’est propagé, et en une semaine, plus de 30 000 cas ont été signalés, la plupart à Wuhan. Mais le 8 avril 2020, la Chine a réussi à aplanir efficacement la courbe et était suffisamment confiante pour lever le verrouillage de Wuhan.

Comparant les performances des pays européens, des États-Unis d’Amérique et de la Chine dans la façon dont ils traitent la pandémie, Richard Horton, rédacteur en chef de l’une des plus anciennes et des plus connues revues médicales générales du monde, Lancet, a déclaré:

«Eh bien tout d’abord, la raison pour laquelle j’ai été très critique envers le gouvernement britannique, l’administration des Etats-Unis d’Amérique et de nombreux pays européens est parce que le Lancet a publié 5 articles au cours de la dernière semaine de janvier, et ces 5 articles racontent l’histoire de ce qui s’est passé dans le monde occidental au cours des derniers mois.

Ces 5 articles décrivaient un nouveau virus. Ils ont montré que ce virus était mortel; qu’il était lié au SRAS; qu’il tuait des gens; et que le nombre de morts augmentait; les patients ont été admis dans des unités de soins intensifs et nécessitant une ventilation.

Ces documents montrent qu’il n’existe aucun traitement contre le virus; ils ont montré qu’il y avait une transmission de personne à personne; ils ont expliqué l’importance de l’équipement de protection individuelle; ils ont expliqué pourquoi les tests, la recherche de contacts et l’isolement des personnes étaient absolument essentiels pour contrôler la pandémie; et ils ont en effet également mis en garde contre le potentiel pandémique de ce virus.

Nous savions tout cela au cours de la dernière semaine de janvier, mais la plupart des pays occidentaux et les États-Unis d’Amérique ont gaspillé tout février et début mars avant d’agir; c’est la tragédie humaine de COVID-19.

Grâce au travail des médecins et scientifiques chinois travaillant dans des collaborations internationales, toutes ces informations ont été connues en janvier mais pour des raisons encore difficiles à comprendre, le monde n’y a pas prêté attention.

Malheureusement, aujourd’hui, environ 5 millions de personnes, dans 210 pays et territoires du monde entier, ont été testées positives. Plus de 300 000 des personnes infectées ont perdu la vie. Alors que la population des États-Unis d’Amérique représente environ 4,25 % de la population mondiale totale, elle représente plus d’un tiers de tous les cas confirmés, soit environ 1,5 million de personnes infectées; et environ un taux de mortalité avoisinant 30 %, soit au moins 85 000 décès.

Le directeur du CDC des Etats-Unis d’Amérique, Redcliff, a déclaré dans le briefing du Congrès qu’il y avait déjà eu quelques cas de COVID-19 détectés en octobre / novembre 2019 avant que la Chine ne l’ait en décembre. En décembre 2019, des Américains avaient le même signe et les mêmes symptômes que le virus corona au Pakistan. Il n’y avait pas encore d’histoire de cetype en Chine.

À 55 miles du laboratoire de Fort Detrick, le centre de vie assistée du comté de Fairfax à Greenspring, 20 personnes ont été transportées à l’hôpital après avoir été infectées par le virus en août 2019. Le maire de NJ a révélé à tout le monde la vérité et la vérité fait mal. Le maire de Belleville a été dans un état grippal en 2019 et a obtenu une convection asymptomatique COVID-19 plus tard avant le test d’anticorps.

Les gens ne semblent pas à ce moment-là se rendre compte au début, qu’il s’agissait de la COVID-19. Elle a été identifiée pour la première fois chez des patients à Wuhan en décembre 2019, mais cela ne signifie pas qu’ils ont été les premières victimes de la maladie. Si quelqu’un dans le monde souffrait de cette maladie avant de savoir qu’elle était causée par COVID-19, ils auraient naturellement supposé qu’ils souffraient d’un mauvais cas de grippe. Ils ne seraient généralement pas testés pour la grippe, ni ne s’auto-isoleraient pas.

Alors, combien de personnes qui ont contracté de mauvais cas de ce qu’ils croyaient être la grippe ou qui sont mortes de pneumonie, et de quelle distance et de quelle ampleur cela s’est propagé, personne ne peut le dire avec certitude. Dans toute maladie infectieuse, la probabilité que la première personne diagnostiquée après que les scientifiques aient découvert que le nouveau pathogène est en fait la première personne infectée est pratiquement nulle. Il y aura un temps de latence car tout le monde ne va pas chez un médecin quand ils tombent malades, et la vérité est que la plupart des médecins n’ont pas le temps ou les ressources pour tester de nouvelles maladies ou les signaler aux autorités compétentes de contrôle des maladies.

Tout le monde peut spéculer pour connaître les vraies raisons ayant entraîné la fermeture soudaine de Fort Detrick Labs, cessant la plupart de ses activités en juillet 2019. Pourquoi Wuhan Labs n’a pas cessé ses activités en 2019? Fort Detrick – est un laboratoire de biosécurité de niveau 4, capable de gérer les virus mortels les plus infectieux connus de l’homme. Géré par US Army Medical Command, le centre du programme d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique depuis 1943. Pourquoi a-t-il soudainement cessé en juillet 2019? Vous pouvez voir ce qu’ils font réellement dans un film de 1995, Outbreak avec Dustin Hoffman.

Avec tout ce qui précède, si un organisme international indépendant doit mener des enquêtes sur l’origine de la COVID-19, les investigations doivent commencer à partir des laboratoires des États-Unis d’Amérique

Selon des sources, le coronavirus de type A circulait dans le sud de la Californie en 2019 avant l’épidémie de type B en Chine. Il y avait des milliers malades du type A, mais les autorités sanitaires de Californie n’ont pas détecté qu’il s’agissait d’un coronavirus de type A, ni de la grippe. Le Coronavirus de type C trouvé en Europe est celui qui s’est propagé à New York et non le Coronavirus de type B en provenance de Chine. Les États-Unis d’Amérique apparaissent être en faillite financière et morale.

Pourquoi les autorités n’autorisent-elles pas de tester les Américains décédés en 2019 du soi-disant H1N1 ou de la maladie de vapotage pour vérifier s’ils avaient des virus / anticorps CC-19? Il a été clairement déclaré par le directeur du CDC, Robert Redfield, qu’il y a eu des cas en Amérique où des personnes qui sont apparemment mortes du H1N1 qui se sont avérées plus tard être effectivement décédées du COVID-19. Cela est donc une piste claire à moins que connaissant la vérité certaines personnes ne veulent pas qu’elle soit découverte?

Cela signifie peut donc vouloir signifier que les Etats-Unis d’Amérique cachent leurs premiers cas de COVID-19. En France on parle du premier cas en novembre-Décembre 2019. Cela peut-il justifier pourquoi les Etats-Unis d’Amérique ont-ils été sévèrement atteints ? Les gens ont présenté des symptômes du virus en Chine, fin décembre 2019. Les chinois ont rapidement agi et verrouillé l’ensemble de leur pays.

Recherche Google: « Coronavirus French Wuhan Military Games »

Des athlètes français et espagnols aux Jeux militaires mondiaux de Wuhan (18-27 oct.2019) ont ramené le coronavirus chez eux.

SEP 2019, était le jour où Greffex a obtenu 18,9 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique pour fabriquer le vaccin contre le coronavirus (COVID-19). Et en même temps, les États-Unis d’Amérique ont pu PRÉDIRE qu’il y aura une future épidémie de virus, cela apparaît être très SUSPICIEUX.

La logique commune dit que le virus est allé en Chine des États-Unis d’Amérique sur la base de ces quelques faits. Maintenant, les États-Unis d’Amérique doivent tester un grand nombre de ces 14 000 personnes décédées de la « grippe » ou du « vapotage », mais qui présentaient des symptômes similaires à la COVID-19 de juillet / août à fin 2019.

Un article rapporté par ABC News au 11 juillet 2019 (lien ci-dessous) sur une épidémie mortelle de virus dans une maison de retraite en Virginie. 54 personnes sont tombées malades avec des symptômes allant de la toux à la pneumonie, et la «maladie respiratoire» a fait 2 morts et de nombreux hospitalisés.

Une enquête plus approfondie devrait être menée par autopsie des morts et des tests d’anticorps, à ceux récupérés de la « maladie respiratoire », pour révéler si elle est liée ou non au coronavirus.

https://abcnews.go.com/US/respiratory-outbreak-investigated-retirement-community-54-residents-fall/story?id=64275865

Le coronavirus existe depuis longtemps aux États-Unis d’Amérique selon des sources, probablement le premier endroit où il est apparu est apparu. Lisez ce qu’un l’expert a dit:

« Quand les gens commenceront à déployer ces kits de test, nous trouverons beaucoup de cas aux États-Unis d’Amérique et il semblerait que cela se propage de façon incontrôlable. La vérité est: il est probablement déjà là, probablement, et nous sommes en train de le découvrir. » Peter Daszak

https://slate.com/technology/2020/03/coronavirus-covid19-pandemic-cause-prediction-prevention.amp

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8085175/US-hospitals-prepare-96-MILLION-coronavirus-cases-HALF-MILLION-deaths-leaked-papers-show.html?ito=native_share_article-masthead

Le premier cas de Covid-19 aux États-Unis d’Amérique était vers juillet 2019. Lisez les journaux des Etats-Unis d’Amérique sur une épidémie de maladie pulmonaire. Ils ne savaient tout simplement pas que c’était le virus corona. Certaines sources parlent de 13 000 décès aux États-Unis d’Amérique en 2019 qui étaient positifs pour le coronavirus certifié par le CDC des États-Unis d’Amérique.

Deux personnes d’Hawaï sont décédées à la Covid-19 / Sars-Cov-2 en septembre 2019. Elles n’avaient jamais été en Chine. Des fuites ont entraîné la fermeture de Fort Detrick en août ou septembre 2019. Une épidémie de pathogènes a été détectée, pas pour la première fois. L’histoire de Fort Detreck nous montre que de tels « incidents » se produisent régulièrement.

Un faisceau d’éléments concordant conduisent à penser que les États-Unis d’Amérique semblent être la véritable source de Covid19.

Les recherches de l’Université de Cambridge confirment que les États-Unis d’Amérique ont principalement en circulation le type « A ». La souche d’origine qui ressemble le plus au virus trouvé chez les chauves-souris.

L’Université de Yale soutient également plus ou moins la recherche à Cambridge.

Ces découvertes surprenantes de l’équipe du Dr Balloux à l’UCL Genetics Institute à Londres se marient bien avec une autre découverte que Michael Melhan, maire de Belleville, NJ (près de New York) avait déjà éprouvé des symptômes du virus Covid-19 dès le 21 novembre 2019, un mois avant le premier cas de Wuhan! Il a été testé positif {type Igh d’anticorps suggérant qu’il avait ce virus il y a des mois pour le virus Covid-19 le plus récemment en utilisant un test d’anticorps. Ensemble, ces deux découvertes ont finalement mis un clou dans le cercueil du «virus de Wuhan» faussement revendiqué! Il apparaît que le Coronavirus de la Covid-19 n’a pas commencé à Wuhan, il semble avoir ses origines en plusieurs autres endroits.

https://www.cnn.com/2020/05/05/health/genetics-coronavirus-spread-study/index.html

https://www.nj.com/coronavirus/2020/04/nj-mayor-thinks-he-had-coronavirus-2-months-before-1st-confirmed-case-in-us.html

Un document interne du département américain de la Santé a été divulgué sur internet. Il y a des choses extraordinaires qui surgissent :

Il y a eu d’étranges épidémies au cours des trois dernières années à Seattle. Personne ne savait de quoi il s’agissait. L’US Intelligence pensait à l’origine à une arme biologique, mais elle était trop localisée. Alors ils ont réalisé que c’était quelque chose qui s’était passé dans la nature.

Lorsque Wuhan s’est produit, les services de renseignement des Etats-Unis d’Amérique ont voulu se présenter et parler à la Chine. Ils savaient que la propagation de cette maladie serait un danger pour le même commerce international sur lequel les deux pays comptent.

Trump leur a ordonné de se taire. Il a alors commencé à les licencier et à les poursuivre. Cela a permis à une pandémie de naître à cause de ses mesures.

Veuillez regarder la vidéo, c’est scandaleux. De plus en plus d’informations font surface.

– Exercice simulé NHS 2016 au Royaume-Uni: Opération CYGNUS, évaluation des capacités du NHS, sept semaines après une pandémie («Un virus respiratoire mortel» en provenance d’Asie) [mise en place par l’Imperial College de Londres]. Résultats: Pénurie d’EPI, ventilateurs, lits de soins intensifs, capacité générale du NHS, mortuaires débordantes.

– 2017-2018, tests effectués sur le personnel du Département de la Défense (DOD) pendant cette saison grippale. Rapport publié en octobre 2019 par Armed Forces Health, RÉSUMÉ OBJET: La vaccination contre la grippe peut augmenter le risque d’autres virus respiratoires, un phénomène connu sous le nom d’interférence virale.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31607599

– 15 avril 2019 à la Texas A&M University, « J’étais le directeur de la CIA. Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. Comme … Nous avons des cours de formation complets. » – Mike Pompeo

https://www.youtube.com/watch?v=nk6FkYg_E5Y

– En juillet 2019, le CDC a fermé le centre de bio-défense de Fort Detrick de l’armée des EUA (une division de bio-guerre) en raison d’un niveau de recherche de gemmes mortel ou d’un avertissement de niveau de gravité grave.

https://www.fredericknewspost.com/news/health/fort-detrick-lab-shut-down-after-failed-safety-inspection-all-research-halted-indefinitely/article_767f3459-59c2-510f-9067-bb215db4396d.html

– Juillet 2019, Reuter a rapporté le 22/03/2020 que l’administration Trump a éliminé un expert clé du CDC et un poste de santé publique des EUA à Pékin destiné à aider à détecter les épidémies en Chine

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-cdc-exclusiv/exclusive-u-s-axed-cdc-expert-job-in-china-months-before-virus-outbreak-idUSKBN21910S

– 19 août 2019, titre du Washington Post – Fonctionnaires: près de 100 cas d’une maladie pulmonaire mystérieuse pourraient être liés à la vaporisation (par Lena Sun et Lindsey Bever).

– Septembre 2019, les États-Unis d’Amérique (EUA) ont signalé qu’il y avait 1080 cas de pneumonie inconnue dans 48 États, 18 décès et ont été classés comme mort de cigarette électronique. Encore des cigarettes électroniques du même type sont vendues depuis des années.

– Sept-nov 2019, des pics de maladie soudains ont tué plus de 12 000 Américains. Cela a été classé parmi les décès dus à la grippe et à la cigarette électronique sur les 19 millions de patients grippés, dont 120 000 hospitalisés.

– 17 octobre 2019, participants à l’événement 201 (exercice mondial de lutte contre la pandémie): John Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, & Bill & Melinda Gates Foundation

– 18-27 octobre 2019, Jeux mondiaux militaires à Wuhan, Chine. Les athlètes états-uniens (300+) et le personnel (100+) ont participé et ont obtenu la 35e place, États-Unis (États-Unis d’Amérique): 0 or, 3 argent, 5 bronze. 1ère place, Chine (CHN): 133 pièces d’or; 2e place, Russie (RUS): 51 médailles d’or; 3e place, Brésil (BRA): 21 médailles d’or; au total, 66 pays y ont participé.

– 5 de ces athlètes des Etats-Unis d’Amérique (EUA) étaient malades et ont été emmenés dans un hôpital militaire local pendant le match; rentrèrent chez eux sans attendre le reste du groupe 2 jours avant et partirent par un avion militaire privé. (Un de ces patients possibles zéro / peut être identifié comme Maatje Benassi par un journaliste indépendant des EUA George Webb,

https://www.youtube.com/watch?v=moT5qxeC6Fk ) La délégation des Etats-Unis d’Amérique était également trouvée se diviser en plusieurs groupes, visitant de nombreux lieux publics et leurs hôtels étaient littéralement très proches du marché des fruits de mer de Huanan.

– novembre 2019, le premier cas de COVID-19 a été signalé à Wuhan.

– Nov 2019, Belleville of New Jersey, le maire des Etats-Unis d’Amérique Michael Melham a été testé positif pour les anticorps de COVID-19, a-t-il tweeté en disant qu’il était très malade en novembre 2019 et que les symptômes ressemblent beaucoup à COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=XVZMb5oOOCE

– Le 27 décembre 2019, un médecin de la télévision française BFM (3 mai 2020) a déclaré que des tests ont montré qu’un patient diagnostiqué avec une pneumonie près de Paris en décembre avait en fait le coronavirus. Le patient n’était pas allé en Chine et l’un de ses enfants était également malade. https://www.bbc.com/news/world-europe-52526554

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301643

https://www.fr24news.com/a/2020/05/french-doctors-say-they-found-a-covid-19-patient-from-december.html

– 8 janvier 2020, une sœur d’Almeta Stone, résidente de Montrose, meurt de COVID-19.

https://www.kjct8.com/content/news/Death-Certificate-Montrose-woman-had-coronavirus-but-health-officials-say-dont-panic-568230471.html

– 8 janvier 2020, un autre titre d’actualité: la saison de la grippe frappe déjà fort. « Les gens ont l’impression d’avoir été heurtés par un bus. » Les responsables de la santé avaient averti que la saison de la grippe 2019-2020 pourrait être l’une des pires de l’histoire. Bien que la saison ait tendance à culminer en février, dans le sud de la Floride, les médecins rapportent qu’ils ne traitent pas seulement deux souches de la grippe, ils envoient également des personnes à l’hôpital avec des complications telles que la pneumonie. «Environ 80% des cas que nous voyons impliquent un certain type de maladie respiratoire», a déclaré Paolo Coll, médecin de famille à la Memorial Urgent Care Clinic de Pembroke Pines. Alors que les symptômes de la grippe ont tendance à disparaître en une à deux semaines, la toux a tendance à persister, a-t-il déclaré.

https://www.sun-sentinel.com/health/fl-ne-flu-season-florida-20200108-smylr2hx5zhc7fnewajgajidfa-story.html

– Début janvier 2020, le Dr Helen Chu, spécialiste des maladies à Seattle, avait la capacité (et l’instinct) de tester le coronavirus au début de janvier. Mais les responsables lui ont dit qu’elle n’était pas autorisée à passer des tests et lui ont envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir, son histoire a même été publiée dans le New York Times.

– Janvier 2020, plusieurs rapports ont indiqué que le coronavirus n’était pas originaire du marché des fruits de mer de Huanan.

https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-based-hypothesis/

– Février 2020, les principaux dirigeants des EUA ont déversé 9 milliards de dollars d’actions avant que le virus ne frappe. Certains congressistes ont fait de même.

https://www.youtube.com/watch?v=QA183AnUxMM

https://www.propublica.org/article/senator-dumped-up-to-1-7-million-of-stock-after-reassuring-public-about-coronavirus-preparedness

– Février 2020, des rapports en provenance de Chine montrent que le brin génétique de Wuhan COVID -19 patients était principalement de type B qui ne peut provenir que de type A (le type prédominant aux États-Unis d’Amérique). Par conséquent, Wuhan ne peut pas être à l’origine du virus, car il faut que A mute en B et B en C. (Cela correspondait également aux résultats de la recherche de l’Université de Cambridge du Royaume-Uni en avril 2020).

– Février 2020, les médias japonais ont été pour la première fois informés de l’augmentation soudaine des décès ou épidémies de grippe en Amérique depuis septembre 2019, dont beaucoup peuvent avoir été causés par le COVID-19. Ils sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié leur premier patient qui a été frappé par COVID-19 après avoir visité les États-Unis d’Amérique sans avoir de connexion ou voyagé en Chine.

– Le 11 mars 2020 (de 9h30 à 11h29), le directeur du CDC, Robert Redfield, a admis que certains de ces décès dus à la grippe étaient en effet COVID-19.

– 11 mars 2020 (11h30), l’audience COVID-19 a été interrompue par la Maison Blanche de Tump (Trump White House) et n’a pas repris. Motif: Plusieurs témoins ont été convoqués à une réunion d’urgence soudaine à la Maison Blanche. Les témoins incluent le directeur du CDC, Robert Redfield; Anthony Fauci, MD, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses; et Robert Kadlec, MD, secrétaire adjoint pour la préparation et l’intervention au ministère de la Santé et des Services sociaux.

– Mars 2020, les médias russes ont rapporté que les pirates avaient retracé le compte d’origine sur Internet qui avait commencé à répandre des rumeurs sur la COVID-19 bio-ingénié chinois dans un laboratoire près de Wuhan qui avait mal tourné, provenait de la CIA bien qu’il ait été écrit en chinois.

– Mars 2020, de nombreux anciens articles de la base de données de Fort Detrick fermés par CDC sont revenus avec des messages d’erreur «404 non trouvés»

– Mars 2020, le Japon, l’Italie et l’Iran ont également indiqué qu’ils avaient un brin génétique très différent et indépendant, donc ils n’étaient pas et ne pouvaient pas venir de Chine.

– Le 19 mars 2020, Giuseppe Remuzzi, directeur d’un institut de recherche médicale renommé en Italie, dit qu’il entend maintenant des informations à ce sujet de la part des médecins généralistes. « Ils se souviennent d’avoir vu une pneumonie très étrange, très sévère, en particulier chez les personnes âgées en décembre et même en novembre », dit-il. « Cela signifie que le virus circulait, au moins dans [la région nord de] la Lombardie et avant que nous ne soyons au courant de cette épidémie en Chine. »

https://www.npr.org/2020/03/19/817974987/every-single-individual-must-stay-home-italy-s-coronavirus-deaths-pass-china-s

, https://www.youtube.com/watch?v=KELvvknOKSw https://www.globalresearch.ca/covid-usa-targeting-italy-and-south-korea/5707042

– Le 20 mars 2020, le Premier ministre de l’un des cinq pays concernés, Scott Morrison, a déclaré: «Nous avons pu ralentir le démarrage et la propagation du virus en Australie pendant ces premières périodes. Le pays qui est en fait responsable d’une grande partie de ces [infections] est en fait les États-Unis d’Amérique.»

https://www.2gb.com/scott-morrison-says-now-is-the-right-time-to-close-our-borders/

– 25 mars, réunion du G7, aucune déclaration conjointe sur la santé mondiale et la crise économique due à Pompeo et tous n’a insisté sur COVID-19 car le «virus de Wuhan» et le reste des pays du G7 l’ont rejeté.

– Titre indépendant britannique – Coronavirus: Mike Pompeo insiste pour que le G7 utilise le «virus de Wuhan» – mais les responsables mondiaux refusent.

https://www.independent.co.uk/news/coronavirus-g7-wuhan-virus-mike-pompeo-trump-a9426261.html

– Le 6 avril 2020, les tests d’anticorps IgG ont montré que COVID-19 provenait très probablement des États-Unis d’Amérique et non de Chine.

https://secureservercdn.net/198.71.233.199/26c.881.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Community-Serum-Testing-For-Past-COVID-19-Infection.pdf

– Le 7 avril 2020, même la Chine dénigrant le titre de Fox News a rapporté que 2 études montrent: une épidémie de coronavirus dans la région de New York est originaire principalement d’Europe et non de Chine

https://www.foxnews.com/science/new-york-area-coronavirus-outbreak-originated-primarily-in-europe-not-china-report

– Le 7 avril 2020, l’article de recherche de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique a rapporté que le génome ancestral de COVID-19 provenait d’Européens et d’Américains, pas des Asiatiques de l’Est.

https://www.pnas.org/content/early/2020/04/07/2004999117

– Le 28 avril 2020, Fred Guterl de Newsweek a rapporté que le Dr Fauci a financé le laboratoire de Wuhan et d’autres pays pour la collecte et l’étude du coronavirus de chauve-souris

https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

Déterrez les personnes qui meurent et examinez leurs dents à l’intérieur, recherchez COVID 19 de la mort de la grippe, dans le Maryland près du laboratoire américain depuis septembre dernier.

Quelle est l’origine du virus Covid19 à Wuhan ou même en Chine? Faites vos propres recherches, croyez-vous en tout ce qu’une nouvelle a dit? Les informations suivantes proviennent de sites Web bien connus pour votre référence et votre recherche. Ils vous permettent de voir l’image entière.

Les premiers cas de COVID-19 au Canada provenaient des États-Unis d’Amérique pas la Chine, selon les données provinciales

https://nationalpost.com/news/politics/canadas-early-covid-19-cases-came-from-the-u-s-not-china-provincial-data-shows

Le Canada aide à développer le vaccin COVID-19 d’une entreprise chinoise. Le vaccin testé en Chine pourrait l’être prochainement au Canada.

https://youtu.be/vxcsUzlvkY0

https://www.sciencemag.org/news/2020/04/covid-19-vaccine-protects-monkeys-new-coronavirus-chinese-biotech-reports

https://globalnews.ca/news/6932713/coronavirus-vaccine-china-canada-trial/

Le vaccin contre le coronavirus chinois pourrait être testé et fabriqué au Canada

https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/13/chinese-coronavirus-vaccine-could-be-tested-manufactured-in-canada.html

La Chine soutient l’OMS enquêtant sur l’origine de Covid-19 et dénonce la «question politisante» des États-Unis d’Amérique

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3083372/china-backs-who-investigating-origin-covid-19-hits-out-us

Le maire du NJ a été infecté en novembre 2019, un mois avant que la Chine ne découvre son premier patient.

https://www.nj.com/coronavirus/2020/04/nj-mayor-thinks-he-had-coronavirus-2-months-before-1st-confirmed-case-in-us.html

2 Californiens sont morts du coronavirus des semaines avant le premier décès des EUA précédemment connu. Ils n’avaient aucun antécédent de voyage. Cela signifie que la première infection aux États-Unis d’Amérique pourrait être en 1/2020 ou plus tôt. Un sang plus ancien sera testé.

https://www.cnn.com/2020/04/22/us/california-deaths-earliest-in-us/index.html

Le premier covid19 se trouve en France qui a été infecté en octobre 2019. 2 mois avant que la Chine ne découvre son 1er patient.

https://www.youtube.com/watch?v=FLFH6WsZu8M

L’épidémie de coronavirus en France n’est pas venue directement de Chine, selon des scientifiques en recherche de gènes

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3081959/coronavirus-outbreak-france-did-not-come-directly-china-gene

L’émergence d’un cas précoce de COVID-19 en France pourrait fournir de nouveaux indices sur la propagation de la pandémie

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/06/world/early-covid-19-france/#.XrzhjGhKjNN

La nouvelle vague de COVID-19 au Japon vient de l’UE et des États-Unis d’Amérique au lieu de la Chine

https://news.cgtn.com/news/2020-04-28/New-wave-of-COVID-19-in-Japan-comes-from-EU-U-S-Government-research-Q475GIx6nu/index.html

Au moins 14 000 personnes sont décédées et 250 000 ont été hospitalisées pendant la saison de la grippe du 9 / 2019-2 / 2020 aux Etats-Unis d’Amérique. Le gouvernement américain a-t-il averti des pays lorsqu’il s’est répandu dans le monde?

https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-02-21/flu-season-thats-sickened-26-million-may-be-at-its-peak

https://www.mlive.com/news/2020/02/us-flu-deaths-hit-14000-havent-peaked-yet-cdc-says.html

Le directeur du CDC dit que certains décès liés au COVID-19 ont été diagnostiqués comme liés à la grippe aux États-Unis

Combien de décès liés à la grippe 14000 survenus le 9/2019 ont été relâchés par covid19? La Chine a découvert le virus en décembre 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_dU2RCqWs4

https://www.youtube.com/watch?v=KbcqyzNLa-s

Questions de la Chine pour enquêter sur les États-Unis d’Amérique pour l’origine du virus. (Aucun reportage occidental / ne répond à ces questions.)

https://www.youtube.com/watch?v=uU0dS7ALR6A (Anglais CC)

http://eng.chinamil.com.cn/view/2020-05/01/content_9805094.htm

https://news.cgtn.com/news/2020-03-19/10-questions-for-the-U-S-Where-did-the-novel-coronavirus-come-from–OZrgRTSZfa/index.html

La recherche sur les germes mortels est arrêtée au laboratoire de l’armée pour des raisons de sécurité à Fort Detrick, Maryland

https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

https://www.military.com/daily-news/2019/11/24/cdc-inspection-findings-reveal-more-about-fort-detrick-research-suspension.html

https://wjla.com/news/local/cdc-shut-down-army-germ-lab-health-concerns

La recherche sur les virus mortels et les armes biologiques dans un laboratoire de l’armée des EUA a cessé de craindre une fuite

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/virus-biological-us-army-weapons-fort-detrick-leak-ebola-anthrax-smallpox-ricin-a9042641.html

Armée: 3 flacons d’échantillons de virus manquants dans une installation du Maryland

https://www.cnn.com/2009/US/04/22/missing.virus.sample/

Dans la petite ville de Frederick, Md., … il y a maintenant 1 300 victimes de cancer documentées vivant dans un rayon d’un mile.

https://time.com/4289156/fort-detrick-lawsuit/

Le nombre de morts augmente à cause de mystérieuses maladies pulmonaires liées au vapotage, incitant le CDC à sonner l’alarme sur les cigarettes électroniques

(Beaucoup de nouvelles ont dit que l’infection à vapotage présente les mêmes symptômes qu’une infection liée à covid19, sont-ils les mêmes?)

https://www.cnbc.com/2019/09/06/cdc-reports-at-least-three-deaths-in-vaping-related-lung-disease-outbreak.html

Existe-t-il un lien entre le vaping et le coronavirus?

https://time.com/5807214/vaping-coronavirus/

COVID-19: l’analyse du réseau génétique fournit un «instantané» des origines de la pandémie

Cette recherche britannique a révélé que la plupart des types de virus en Chine sont B, un enfant de type A qui a été principalement trouvé aux États-Unis d’Amérique et en Australie. L’UE est principalement de type C qui ne se trouve pas en Chine.

https://www.cam.ac.uk/research/news/covid-19-genetic-network-analysis-provides-snapshot-of-pandemic-origins

L’épidémie de coronavirus a peut-être commencé en septembre, selon des scientifiques britanniques. Notez que le premier cas chinois n’a été découvert qu’en décembre 2019.

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3080380/coronavirus-outbreak-may-have-started-september-say-british

Les autorités estiment que le patient zéro de l’Italie, la première personne à avoir amené COVID-19 dans le pays, est probablement un Allemand qui s’est rendu dans le nord de l’Italie vers le 25 janvier.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/04/italy-patient-one-family-coronavirus-covid19/610039/

Les études montrent que le coronavirus de New York provenait principalement d’Europe.

https://www.nytimes.com/2020/04/08/us/coronavirus-live-updates.html

Ces recherches fiables indiquent que le virus covid19 n’est peut-être pas originaire d’un marché humide dans la ville chinoise de Wuhan. Des médias d’information majeurs rapportent ces nouvelles?

https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-may-not-have-originated-from-wet-market-2020-1

https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext

Exclusif: Les États-Unis d’Amérique ont supprimé les emplois d’experts CDC en Chine des mois avant l’épidémie de virus. Savent-ils déjà quelque chose?

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-cdc-exclusiv/exclusive-u-s-axed-cdc-expert-job-in-china-months-before-virus-outbreak-idUSKBN21910S

https://www.theglobeandmail.com/world/article-us-slashed-cdc-staff-inside-china-prior-to-coronavirus-outbreak/

https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/23/21190713/coronavirus-trump-china-cdc-embed-quick

Les responsables de Trump auraient fait pression sur des espions pour lier Virus et Wuhan Labs.

Certaines personnes ont démissionné parce qu’elles ne veulent pas mentir.

https://www.nytimes.com/2020/04/30/us/politics/trump-administration-intelligence-coronavirus-china.html

Anthony Fauci vient d’écraser la théorie de Donald Trump sur les origines du coronavirus

https://www.cnn.com/2020/05/05/politics/fauci-trump-coronavirus-wuhan-lab/index.html

Une note de 57 pages a exhorté les campagnes du GOP à blâmer la Chine pour la pandémie de coronavirus et à insister sur le fait que le terme «virus chinois» n’est pas raciste

https://www.businessinsider.com/gop-memo-republican-campaigns-to-attack-china-for-covid-19-2020-4

https://www.politico.com/news/2020/04/24/gop-memo-anti-china-coronavirus-207244

https://static.politico.com/80/54/2f3219384e01833b0a0ddf95181c/corona-virus-big-book-4.17.20.pdf

Vérification des faits: chronologie de la réponse du président Trump au coronavirus (perte de deux mois entiers pour se préparer!)

https://wgntv.com/news/coronavirus/fact-check-a-timeline-of-how-president-trump-responded-to-the-coronavirus/

Comment l’administration Trump n’a pas réussi à protéger l’Amérique, une chronique d’opportunités manquées, de dénis et de tromperies

https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/rolling-stone-timeline-coronavirus-america-982944/

Des scientifiques des EUA ont affirmé que le virus n’était ni d’origine humaine ni divulgué d’un laboratoire du gouvernement chinois

https://www.cbsnews.com/news/trump-administration-coronavirus-vaccine-researcher-covid-19-cure-60-minutes/

‘Nous avons alerté le monde’ contre le coronavirus le 5 janvier, l’OMS déclare en réponse aux États-Unis d’Amérique

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/15/835179442/we-alerted-the-world-to-coronavirus-on-jan-5-who-says-in-response-to-u-s?utm_term=nprnews&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr

Un dénonciateur évincé avertit que les États-Unis d’Amérique font face à «l’hiver le plus sombre de l’histoire moderne»

https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/14/rick-bright-testimony-coronavirus-trump-ousted-whistleblower

Les dirigeants mondiaux lancent un plan pour accélérer les médicaments COVID-19, le vaccin; Les EUA restent à l’écart

(Pourquoi les États-Unis d’Amérique restent loin? N’ont-ils pas besoin du vaccin?)

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/world-leaders-launch-plan-to-speed-covid-19-drugs-vaccine-u-s-stays-away-idUSKCN2261M7

Une question légitime: quand COVID-19 est-il apparu pour la première fois aux États-Unis d’Amérique?

https://youtu.be/XVZMb5oOOCE

Les marchés humides de la Chine ne sont pas ce que certains pensent qu’ils sont. Ces marqueurs Web sont communs dans toute l’Asie.

https://www.cnn.com/2020/04/14/asia/china-wet-market-coronavirus-intl-hnk/index.html

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/23/842178010/u-s-pressures-china-to-close-wet-markets-thought-to-be-source-of-covid-19

Qu’est-ce qu’un marché humide? À Vancouver, partout au Canada et aux États-Unis d’Amérique, ainsi que dans une grande partie de l’Europe, nous appelons cela le marché des agriculteurs, et ils font partie de notre tissu culturel et économique.

https://www.vancouverisawesome.com/food-and-drink/wet-market-live-animal-china-vancouver-2350394

Un cinéaste lance «Trump Death Clock» sur le panneau d’affichage de Times Square

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/497653-filmmaker-runs-trump-death-clock-on-times-square-billboard

Certaines personnes qui ont eu la grippe en novembre dernier ont trouvé des anticorps anti-COVID lors de leurs récents tests sanguins. La grippe était COVID-19, COVID-19 était la grippe, tous mélangés aux États-Unis d’Amérique l’hiver dernier, selon le Dr Redfield, chef du CDC.

De nombreuses personnes disent qu’elles on eu des symptômes en octobre 2019, mais certaines autres ne veulent pas le croire, bien qu’elles aient également eu des symptômes à la même époque et même plus tôt. il y a une énorme dissimulation aux États-Unis d’Amérique et même au Canada, quand on essaie de chercher la vérité, on est confronté à beaucoup de colère et de menaces. Pourtant la pandémie se propage comme une traînée de poudre depuis plusieurs mois que les autorités ne veulent le reconnaître. Si la COVID-19 avait vraiment commencé en Chine, il aurait été facile d’arrêter la propagation aux États-Unis d’Amérique.

Les septièmes Jeux mondiaux militaires du CISM sont la raison la plus logique qui explique la propagation du virus à Wuhan, aucun indice ne conduit directement à cette étape au laboratoire de Wuhan.

La région de Minneapolis au Minnesota a vu dans la première moitié de janvier de cette année, des personnes qui se sentaient malades, fatiguées et toussaient. Ils ont développé dans un premier temps une faible fièvre, puis par la suite, elles ont tremblé durant la nuit avec une. forte fièvre de 103° pour certains, toussant parfois, les tremblements étaient incessant selon leur dires. Après cela, la semaine qui suivait, elles ont eu le souffle coupé en montant quelques marches. Finalement, après au moins 3 semaines, elles se sont senties totalement rétablies. Elles déduisent que la probabilité popur que ce soit la COVID-19 est très forte.

La fermeture du biolab militaire de Fort Detrick a été signalée vers la fin du mois de juillet 2019 en raison d’un système d’assainissement défectueux des eaux usées du centre. Avant la fermeture, des informations ont fait état d’une maladie dans certaines maisons de soins infirmiers à proximité en juin et juillet. Le gouverneur Coumor de l’État de New York et le maire du New Jersey ont également mentionné la possibilité que leur membre de la famille et eux-mêmes aient été susceptibles d’avoir été infectés par Covid-19 sans connaître la maladie à ce moment-là. Tout cela semble correspondre à l’hypothèse selon laquelle Covid-19 aurait pu s’échapper de Fort Detrick et a commencé à se propager dès juin 2019. Si l’on considère l’intensité très élevée du nombre de cas par 1 million d’habitants dans la partie nord-est des États-Unis d’Amérique, il soutient également cette possibilité. L’État de New York et du New Jersey ont tous deux une intensité allant jusqu’à 15 000 cas pour 1 million d’habitants. Comparé à l’Espagne et à l’Italie durement touchées, qui comptent environ 5 000 cas pour 1 million d’habitants, il semble que la vitesse de propagation du virus dans le nord-est des États-Unis d’Amérique ait été plus forte qu’en Europe. Il est plus probable que le virus ait pu se propager des États-Unis d’Amérique en Europe plutôt que l’inverse. Plus tard, cela aurait pu devenir une contagion bidirectionnelle. L’OMS et la vraie communauté internationale doivent aller au fond des choses pour faire émerger la stricte vérité.

Une étude de l’université de Cambridge au Royaume-Uni a révélé que la première souche (A) était principalement trouvée aux États-Unis d’Amérique et en Australie, la souche (B) se trouvant principalement à Wuhan et la souche (C) en Europe. Sachant que les Etats-Unis d’Amérique possèdent cinq types de Coronavirus.

Selon les médias des Etats-Unis d’Amérique, le gouverneur californien, Gavin Newsom, avait donné un ordre très important pour que l’autopsie soit effectuée sur les corps de décès dus à la grippe en décembre 2019 dans son Etat. L’objectif est de savoir à quel moment le coronavirus est apparu pour la première fois en Californie.

Lors de la conférence de presse, Nelson a déclaré que la raison de commencer ce travail était d’aller plus loin dans la découverte de la vérité, pour voir quand le coronavirus avait commencé à avoir une influence sur les Californiens. Cela a une signification médicale importante. Il serait important qu’il soit aidé et appuyé par une équipe d’experts indépendants internationaux.

Nelson a également déclaré que non seulement ces activités seront menées dans l’État de Californie, mais également dans d’autres États. L’État de Californie n’est que le précurseur, les autres États aimeraient également découvrir la vérité et ne pas la cacher.

Car l’influence de cette pandémie sur l’économie américaine est énorme. Il est impossible d’entraver la recherche de la vérité. Le service de santé de Santa Clara, en Californie, a réalisé une autopsie sur trois corps qui avaient été classés comme morts de la grippe commune. Ils sont décédés respectivement le 6 février, le 17 février et le 6 mars.

Le résultat de l’autopsie a montré que ces trois personnes avaient effectivement été infectées par un coronavirus. Et selon les médias des Etats-Unis d’Amérique, ces trois Californiens n’étaient pas allés en Chine. Et ces décès sont survenus très tôt, la conclusion avait effrayé Donald Trump car elle montrait que ces victimes étaient infectées localement en Amérique.

Après que le département de la santé eut annoncé les conclusions, le maire de Californie a ordonné une enquête approfondie sur l’affaire. Les agents de santé de Santa Clara avaient déclaré que ces trois décès ne sont que la partie émergée de l’iceberg, qu’il y a eu beaucoup plus de décès qui ont été classés comme des décès dus à la grippe alors qu’en fait ils étaient victimes de coronavirus.

Cette nouvelle a choqué les États-Unis d’Amérique et le monde parce que Trump avait essayé de rejeter la faute sur la Chine en qualifiant le coronavirus de virus chinois pour essayer de ternir l’image de la Chine en créant l’illusion que le coronavirus provenait de Chine afin de faire pression sur la Chine.

L’autopsie avait maintenant montré que Covid-19 s’était propagé aux États-Unis d’Amérique et beaucoup étaient morts plus tôt de cela, mais l’administration Trump avait essayé de se couvrir par divers moyens et refusait de l’admettre.

Après que Trump ait échoué de mettre le blâme sur la Chine, il s’est tourné ensuite vers l’OMS, tout en mettant fin aux contributions des Etats-Unis d’Amérique cette organisation, financée fortement par la Fondation Bill et Melinda Gates, dont on dit que Bill Gates en a pris le contrôle grâce à son énorme apport financier.

Récemment, des cas de coronavirus ont également été découverts sur les porte-avions des Etats-Unis d’Amérique USS Theodore Roosevelt et le Charles de Gaulle français. Étant donné que les porte-avions étaient en haute mer depuis des mois, la conclusion logique a été que le virus ne pouvait avoir été embarqué qu’à partir des sols américain et français et non d’autres pays.

L’on sait que COVID-19 est un virus manipulé en laboratoire soit par le procédé de gain de fonction, soit par procédé chimique et qu’aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe il existe des brevets sur le Coronavirus, détenues par des laboratoires et des investisseurs particuliers avec l’implication d’autres organismes de recherche, telles des Universités renommées.

De nombreux cas de Covid-19 avaient également été découverts sur un sous-marin des Etats-Unis d’Amérique. Comme ce sous-marin était en mer depuis plus de 100 jours, les marins ne pouvaient avoir été infectés que sur le sol américain lui-même. Les Etats-Unis possèdent également divers moyens de projection et lancement de munitions d’armes biologiques (virologiques, bactériologiques) par voies maritimes, terrestres aériennes.

Les indications ci-dessus mentionnées ont montré clairement que Covid-19 s’était déjà propagé en d’autres lieux de la planète avant qu’il ne soit détecté pour la première fois en Chine, la possibilité que cette maladie provienne des États-Unis d’Amérique que de la Chine est beaucoup plus élevée.

Il est donc important que des autopsies soient effectuées sur les victimes de la grippe de l’année 2019, pour rechercher des preuves qui pourront faire émerger la vérité au lieu de blâmer par exemple la Chine sans en apporter la preuve. Ces enquêtes doivent être étendues à toutes les autres parties susceptibles d’avoir été trempée dans cette manipulation de génie génétique.

Cette action est urgente, car si l’on ne connait pas la source il sera difficile voire impossible d’arrêter sa propagation ou de trouver un remède efficace. Deux États des Etats-Unis d’Amérique, celui de New York dirigé par le gouverneur, Andrew Cuomo qui s’inquiète du nombre élevé de cas et l’État de Californie dont le gouverneur, Gavin Newsom, qui a commencé à réaliser des autopsies sur les victimes de la grippe.

Wuhan est un lieu de Jeu où le monde militaire s’est retrouvé du 18 au 27 octobre 2019. « Les 7es Jeux mondiaux militaires ont été le premier événement multisports militaire international à se tenir en Chine et aussi le plus grand événement sportif militaire jamais organisé en Chine, avec la participation de près de 10 000 athlètes de plus de 100 pays en compétition dans 27 sports. « Par coïncidence, après les matchs, les habitants de Wuhan ont commencé à attraper COVID-19.

Le maire américain affirme avoir contracté COVID-19 en novembre

https://www.youtube.com/watch?v=Ht9hlc5MbEM

« Le maire de Belleville, Michael Melham, a déclaré qu’il avait été testé positif aux anticorps anti-coronavirus, ajoutant qu’il pensait qu’il était malade du virus en novembre – plus d’un mois avant que les médecins chinois ne signalent pour la première fois des cas de la nouvelle maladie. »

https://www.northjersey.com/story/news/essex/belleville/2020/04/30/belleville-nj-mayor-tests-positive-coronavirus-antibodies/3057925001/

Le maire du New Jersey exprime des doutes sur la chronologie du COVID-19 des EUA

https://www.youtube.com/watch?v=hJHAFQCYSNo

En France, des chercheurs dirigés par Yves Cohen, chef de la réanimation des hôpitaux Avicenne et Jean Verdier, ont retesté des échantillons de 24 patients traités en décembre et janvier qui avaient été testés négatifs pour la grippe avant que COVID-19 ne se transforme en pandémie.

Leurs résultats, publiés dans l’International Journal of Antimicrobial Agents, ont montré qu’un patient – un homme de 42 ans né en Algérie qui vivait en France depuis de nombreuses années et travaillait comme poissonnier – était infecté par le coronavirus « un mois avant les premiers cas signalés dans notre pays « , ont indiqué les chercheurs.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301643

1 test positif sur échantillon du 1er décembre

Un échantillon était positif prélevé sur un homme de 42 ans né en Algérie, qui a vécu en France pendant de nombreuses années et a travaillé comme poissonnier. Son dernier voyage a eu lieu en Algérie en août 2019. Un de ses enfants s’est présenté avec un SG avant l’apparition de ses symptômes.

« La Chine pourrait bien être l’endroit où le premier cas de coronavirus a été détecté, mais ce n’est pas le principal lieu d’origine du virus, à Wuhan, en Chine, mais ailleurs – ou peut-être en Italie même. »

Premier cas de ‘pneumonie étrange’ signalé en novembre 2019 en Italie

https://www.techtimes.com/articles/248263/20200323/coronavirus-possibly-come-china-italy-first-detected-strange-pneumonia-months-wuhan-outbreak.htm

https://wjla.com/news/local/respiratory-virus-outbreak-va-retirement-community

https://www.youtube.com/watch?v=CmrN_tN191U

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=KliCC1AESmw&feature=emb_logo

https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2019/07/17/third-person-has-died-after-respiratory-illness-outbreak-greenspring-village-fairfax-officials-say/

L’Amérique ne semble pas se soucier de la mort de ses habitants en 2019. Les décès annuels causés par la grippe ont atteint 70 000+ et presque la même chose pour 2018. Ont-ils déjà fait des efforts pour guérir ces épidémies de grippe?

Fort Detrick a été fermé en août 2019 en raison de brèches de confinement. La même année, l’Amérique prépare un scénario de pandémie exactement comme le jumeau de celui que nous avons maintenant. En octobre 2019, des militaires états-uniens assistent à des jeux militaires à Wuhan. Peu de temps après qu’un virus ait été identifié à Wuhan. Le virus pourrait-il avoir été importé à Wuhan pour dévier la trajectoire de la pandémie encore voilée qui commençait à s’amorcer aux États-Unis d’Amérique?

Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS