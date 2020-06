Une fuite en avant ? – Le coronavirus a été libéré d’un laboratoire chinois par «accident», selon l’ancien chef du MI6, cite une nouvelle étude comme preuve

L’Occident qui se débattant dans la boue, tente-t-il de fuir ses responsabilités ? Seule une vraie enquête internationale indépendante composée d’experts expérimentés peut tirer des conclusions certaines !

Des travailleurs dans un laboratoire de Wuhan, en Chine. Février 2020. © China Daily / Reuters

Une nouvelle étude évaluée par des pairs montre que l’épidémie de Covid-19 a commencé comme une expérience défectueuse en Chine, a déclaré l’ancien chef du MI6. Le journal qu’il a cité aurait été «édulcoré» pour supprimer les accusations contre Pékin.

« Je pense que cela a commencé comme un accident », a déclaré Sir Richard Dearlove, qui a dirigé la première agence d’espionnage britannique, le MI6, de 1999 à 2004, au podcast Planet Normal de Telegraph.

Cela soulève la question, si jamais la Chine admet sa responsabilité, paiera-t-elle des réparations? Je pense que cela incitera tous les pays du monde à repenser la façon dont ils traitent leurs relations avec la Chine et comment la communauté internationale se comporte envers les dirigeants chinois.

Dearlove a suggéré que le virus n’a pas été libéré délibérément, mais plutôt accidentellement divulgué lorsque des scientifiques chinois expérimentaient sur des coronavirus de chauve-souris. Pour étayer ses affirmations, il a cité une étude révisée par les pairs récemment publiée par une équipe anglo-norvégienne qui prétendait avoir trouvé «des coupes insérées placées sur la surface de la pointe de SARS-CoV-2» qui permettent au virus d’entrer en contact avec cellules humaines.

L’ancien chef du MI6 a déclaré au Telegraph que l’étude avait été réécrite plusieurs fois. Le document de recherche a initialement déclaré que le nouveau coronavirus devrait être appelé le «virus de Wuhan» – le nom de la ville chinoise où il a été enregistré pour la première fois – et a prétendu avoir prouvé que le virus était «conçu», a rapporté le journal, citant une version antérieure de l’étude.

Le Telegraph a également déclaré que des chercheurs du Francis Crick Institute et de l’Imperial College de Londres avaient rejeté les conclusions de l’étude, tandis que des «revues universitaires de premier plan» telles que Nature et le Journal of Virology trouvaient l’étude impropre à la publication.

Le rapport indique que l’un des auteurs originaux de l’étude avait retiré son nom de la recherche avant que le document ne soit « édulcoré » pour supprimer toute allégation explicite contre Pékin. Cependant, les responsables du renseignement auraient examiné ses conclusions avant leur publication.

Depuis les premières semaines de l’épidémie de Covid-19, les médias et certains politiciens occidentaux ont allégué que le virus du SRAS-CoV-2 provenait peut-être d’un laboratoire de virologie très en vue à Wuhan. Les responsables des Etats-Unis d’Amérique ont particulièrement tenu à blâmer la Chine, le président Donald Trump affirmant que le pays doit compenser les dommages causés par l’épidémie.

Pékin a démenti à plusieurs reprises ces affirmations.

Fin avril, le bureau du directeur du renseignement national des Etats-Unis d’Amérique a déclaré que le virus «n’était ni d’origine humaine ni génétiquement modifié». De même, des sources de renseignement ont déclaré au Guardian le mois dernier qu’il n’y avait aucune preuve que le coronavirus a été libéré d’un laboratoire chinois, ou qu’une éventuelle fuite aurait pu provoquer la pandémie.

Dearlove était à la tête du MI6 lorsque le Premier ministre britannique de l’époque, Tony Blair, a décidé de soutenir pleinement et de participer à l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis d’Amérique en 2003 sous prétexte que Bagdad avait des armes de destruction massive – bien qu’aucune n’ait jamais été trouvée.

Le rapport Chilcot – l’enquête publique britannique sur les événements ayant mené à la campagne – a révélé plus tard que Blair avait pris «la plupart des décisions» concernant l’Irak en contact étroit avec un groupe restreint de hauts fonctionnaires, dont Dearlove, dont les exposés sont fréquemment mentionnés tout au long le rapport.

De plus, les médias britanniques écrivaient à l’époque que Dearlove lui-même refusait de partager certains de ses rapports sur l’Irak et les armes de destruction massive avec le siège des communications gouvernementales (GCHQ) et l’armée – ce que le rapport Chilcot lui reprochait.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Des secrets nucléaires des Etats-Unis d’Amérique auraient été volés à un entrepreneur de missiles. Surpris d’apprendre que les pirates russes sont à nouveau accusés?

(G) Un missile balistique intercontinental Minuteman III non armé. Vandenberg Air Force Base en Californie © Reuters / U.S.Air Force / Document FSP; (D) © Getty Images / EyeEm / Thomas M. Scheer

Des cyber extorsionnistes ont volé des documents confidentiels contenant peut-être des informations sur la dissuasion nucléaire Minuteman III des Etats-Unis d’Amérique, selon des informations.

Les pirates ont récupéré les fichiers via Westech International, un sous-traitant de maintenance et d’ingénierie de l’US Air Force travaillant sur le missile balistique intercontinental terrestre LGM-30G Minuteman III, a révélé Sky News.

Le Minuteman III est un système de dissuasion nucléaire clé qui contrôle les ogives thermonucléaires pouvant parcourir plus de 9 656 km (6 000 miles).

Les informations auraient été volées après que les pirates aient réussi à infecter le réseau informatique de Westech International avec des ransomwares.

À la manière d’un ransomware classique, les pirates informatiques ont ensuite divulgué des documents en ligne.

Le groupe a divulgué des informations personnelles ainsi que des communications par courrier électronique et des données de paie pour montrer à Westech qu’elles avaient été violées.

Bien que l’opération ait été réalisée via un rançongiciel, la simple valeur des informations signifie qu’il est peu probable qu’elles soient récupérées, même si la rançon est payée.

Comme Brett Callow, chercheur pour Emsisoft, spécialisé dans la lutte contre les incidents de rançongiciels, a déclaré à Sky News: «Même si une entreprise paie la rançon, rien ne garantit que les criminels détruiront les données volées, surtout si elles ont une valeur marchande élevée.»

Les médias ont bien entendu commencé à pointer du doigt la Russie. La principale raison étant que le type de ransomware utilisé, nommé MAZE, a été commercialisé dans le passé sur une gamme de marchés de cybercriminalité clandestins russophones.

Cela dit, par définition, il s’agissait d’une opération clandestine et il n’existe aucune preuve établissant un lien entre la fuite et le gouvernement russe ou tout autre gouvernement.

En tout cas, ce n’est pas la première fuite de données de missiles signalée au cours du mois dernier. En mai, le journal japonais Asahi Shimbun a rapporté que des détails sur un nouveau missile ultramoderne japonais avaient pu être divulgués lors de leur envoi à divers entrepreneurs pour soumissionner.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT