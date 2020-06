WUHAN-GATES – 12. Ancien chef du renseignement britannique du MI6: «SARS-2 Built in Bio-Lab». Photos et preuves de tests de dépistage du VIH

Le responsable du SIS accuse la Chine dans un «faux drapeau» partiel car il cache le rôle de l’UE et des États-Unis d’Amérique

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Finalement. Exactement quatre mois après le premier reportage de Gospa News qui donnait un aperçu des théories sur Covid-19 créées en laboratoire, pour un vaccin ou une arme bactériologique, même un responsable du renseignement faisant autorité dans la zone de l’OTAN confirme le point focal des 21 reportages de Gospa News.

«Sir Richard Dearlove, ancien chef du British SIS Secret Intelligence Service (MI6), a déclaré au podcast Planet Normal de Telegraph qu’un rapport scientifique publié cette semaine par une équipe de recherche norvégo-britannique suggère que la pandémie de COVID-19 est le résultat de la «Fuite» du virus d’un laboratoire en Chine», écrit Sputnik News dans l’article plus détaillé sur le sujet qui a rebondi du Telegraph sur The Independent puis sur tous les médias européens.

Selon le nouveau rapport «important» cité par Sir Dearlove, des indices ont été découverts dans la séquence génétique du virus, ce qui semble suggérer que ses éléments clés ont été créés par l’homme et «insérés» à l’intérieur, écrit le journal londonien.

Avec des références assez génériques, cela confirme ce que Gospa News prévoyait le 14 avril dans l’enquête WuhanGates 2 lorsque nous avons rapporté la recherche révolutionnaire d’un groupe de scientifiques indiens de la Kuzuma School of Biological Scienses qui a découvert pour la première fois les séquences du VIH insérées dans le virus du SRAS 2

Leur étude, publiée le 1er février, a été immédiatement retirée car «ils ont été contraints de se rétracter» selon le célèbre virologue français Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine, qui a non seulement confirmé la validité de la recherche scientifique à New Delhi mais ajouté plusieurs autres détails dans son étude et ses entretiens.

Sir Richard Dearlove, ancien chef du British SIS Secret Intelligence Service (MI6)

Aujourd’hui, avec un retard même suspect, l’ancien cadre du MI6 (contre-espionnage britannique pour les affaires étrangères), réitère des choses similaires de manière plus générale mais ne pointe le doigt que sur la Chine bien qu’il soit connu de l’ensemble de la communauté scientifique internationale que les expériences de «l’épissage» génétique et autres techniques de bio-ingénierie pour créer des virus recombinants, très dangereux car ils peuvent être valorisés en double usage, pour vaccin ou bio-arme.

En eux, un agent pathogène est associé à un autre, comme dans les expériences risquées menées à Wuhan sur les souches de chauve-souris CoronaVirus grâce à un financement de la Commission européenne auparavant (projet EPISARS révélé dans notre enquête WuhanGates 9) et de l’USAID, l’agence du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique utilisée par la Central Intelligence Agency d’alors.

«Je pense que cela a commencé comme un accident… Si le problème se pose, si la Chine admet sa responsabilité, paiera-t-elle les réparations? Je pense que cela incitera chaque pays du monde à repenser la façon dont il établit ses relations avec la Chine et comment la communauté internationale se comportera vis-à-vis du leadership chinois », a déclaré Sir Richard Dearlove, qui était à la tête du MI6 entre 1999 et 2004.

La déclaration de l’ancien responsable du SIS est non seulement très générale et ignore les études précédentes faisant autorité, mais semble orientée pour identifier Pékin comme un bouc émissaire dans un «faux drapeau» partiel. Il ne faut pas oublier qu’il dirigeait Sa Majesté 007 qui fait partie de l’accord de renseignement USUKA entre les pays anglo-saxons appelé dans le jargon journalistique et d’espionnage Five Eyes (USA, Royaume-Uni, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande). Et comme nous le montrons dans le post précédent, l’Australie a également financé les tests SRAS-VIH.

Montagnier, tout en soutenant la même théorie sur le virus construit dans le laboratoire, a précisé qu’il s’agissait d’une «entreprise entre la Chine et les États-Unis d’Amérique», comme l’ont confirmé plusieurs rapports de Gospa News mais aussi de Veterans Today. C’est le site états-unien de géopolitique et de renseignement militaire (avec lequel je collabore) qui a révélé pour la première fois la vérité sur le supervirus s’est terminé dans un service de la transmission télévisée italienne RAI Leonardo-TG3.

Il n’a pas été fabriqué en Chine mais à Chapel Hill dans les laboratoires de l’Université de Caroline du Nord, mais en utilisant des échantillons d’une souche CoronaVirs appelée WIV 1 et des plasmides VIH construits par le Wuhan Institute of Virology pour l’infecter et tester les réactions enzymatiques. à l’enzyme ACE2 de la protéine S Spike: celle qui permet au pathogène tueur d’attaquer les cellules humaines.

«Tout en niant les allégations à Pékin de libération intentionnelle du virus, dans l’interview, Dearlove accuse la Chine de couvrir par la suite l’ampleur de l’épidémie», ajoute SputnikNews.

«Bien sûr, les Chinois doivent avoir pensé «Si nous devons subir une pandémie, nous ne devrions peut-être pas trop essayer d’avertir nos concurrents, pour ainsi dire, qu’ils souffriront des mêmes inconvénients que nous»», a déclaré l’ex chef du Mi6. Auparavant, l’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, avait déclaré que Pékin accueillerait favorablement une enquête internationale sur les origines de la pandémie, insistant sur le fait que son pays n’avait rien à cacher.

Les révélations de Sir Dearlove sont basées sur une nouvelle étude par des pairs intitulée « Une étiologie historique reconstruite de l’épidémie de SRAS-CoV-2 », dirigée par le professeur Angus Dalgleish du St. George’s Hospital de l’Université de Londres et le virologue norvégien Birger Sorensen dans lequel il est dit que «le SARS-CoV-2 diffère considérablement de tout autre virus Sars précédemment étudié et, par conséquent, il est douteux que les efforts pour développer un vaccin soient couronnés de succès».

L’analyse effectuée par le professeur Dalgleish et ses collègues indique que le virus a des «empreintes digitales uniques», «indicatives d’une manipulation intentionnelle», remettant ainsi en cause la théorie selon laquelle le coronavirus a évolué naturellement. «Les recherches suggèrent que COVID-19 est un «virus remarquablement bien adapté à la coexistence humaine», et a probablement été conçu dans le cadre d’une expérience en laboratoire à Wuhan pour développer des« virus chimériques de haute puissance».

Ce sont exactement les mêmes choses écrites avec de multiples descriptions techniques de minution dans son étude par le professeur français Pierre Bricage, ancien directeur du Département de génie biologique de l’Université de Pau, dans les Pyrénées Atlantiques, ancien locuteur de l’OTAN.

Comme prévu dans une exclusivité mondiale par Gospa News dans WuhanGates 8, le bio-ingénieur Bricage, expert en génétique moléculaire, a mis en évidence les séquences d’inerts du virus VIH-1 dans le SRAS-CoV-2 et les méthodes utilisées pour la manipulation génétique mais a a également pointé du doigt les expériences délicates menées par le Laboratoire national canadien de microbiologie (LNM) de Winnipeg également avec les fonds DTRA, la Defense Defense Threat Reduction Agency du ministère de la Défense (Pentagone) qui gère directement 25 autres laboratoires soupçonnés d’expériences d’armes bactériologiques occultes.

La professeure française a souligné les recherches du scientifique chinois Xianggou Qiu en soulignant qu’elle avait fini par faire l’objet d’une enquête pour espionnage présumé, qu’elle avait menée avec le célèbre professeur canadien Frank Plummer, qui a passé sa vie à chercher des vaccins contre le VIH et le SRAS.

Mais Bricage dans son étude n’a pas voulu souligner que Plummer est mort d’un effondrement soudain dans des circonstances mystérieuses alors qu’il était au Kenya quelques jours après avoir confirmé le déclenchement de l’épidémie de Wuhan.

C’est pourquoi les affirmations de sri Dearlowe sont certainement importantes car elles confirment que l’ensemble de la communauté scientifique a menti en sachant parfaitement l’existence de la recherche sur le SRAS recombinant avec des inserts de VIH mais aussi d’Ebola (cité dans WuhanGates 9).

C’est pourquoi les déclarations du chef du renseignement britannique doivent être prises avec prudence concernant les responsabilités de la Chine car aujourd’hui que 15 scientifiques sur 5 études affirment que le virus est né en laboratoire il convient de trouver un bouc émissaire le plus tôt possible et pour détourner l’attention de la prétendue conspiration internationale des États Profonds de diverses nations dont nous avons révélé de nombreux liens et complots dans 21 rapports.

Les résumés de tous les rapports WuhanGates ci-dessous par ordre chronologique.

BIO-ARME COVID19 – 10. LA COMPLOT: DE LA CIA AU NOUVEL ORDRE MONDIAL

Ce n’est pas un titre de conspiration mais un logo de conspiration: c’est-à-dire l’étude d’une conspiration, trop évidente pour la suspicion de plus en plus fondée que la nouvelle souche de CoronaVirus est une arme bactériologique aspirée à la main ou intentionnellement libérée. Dans les premiers rapports de ce premier cycle d’enquêtes, des experts américains de la guerre biologique l’ont soutenu: l’ancien consultant de la Maison Blanche Francis Boyle et Jeff Brown, fondateur avec d’autres journalistes et auteurs internationaux de la Commission Bioweapon Truth. C’est donc le Parti communiste chinois qui a accusé les États-Unis d’Amérique après que certains scientifiques de leur pays aient découvert la létalité différente de deux souches de CoVid-19 avec quatre acides aminés Spike très meurtriers de la protéine «tueuse».

Cela a fait penser aux enquêtes de la journaliste d’investigation bulgare Dilyana Gaytandzhieva sur les 25 laboratoires top secrets du Pentagone (Département d’État des Etats-Unis d’Amérique (EUA)) ouverts principalement en Géorgie et en Ukraine, après les révolutions colorées soutenues par le ploutarque mondialiste George Soros, où des études sur la bactériologie les armes sont également réalisées biogénétiques et ethniques.

Parmi les supervirus les plus suspects, il y a cependant le chimérique SHC014 créé à Chapel Hill en 2015 dans les laboratoires de biosécurité de l’Université de Caroline du Nord grâce à une contribution de l’USAID, l’agence gouvernementale des EUA utilisée par la Central Intelligence Agency pour financer ses projets. C’est le supervirus dont la transmission scientifique Leonardo RAI3 a également parlé.

À l’époque où elle était directrice adjointe de la CIA, était l’avocate Avril Haines, ancienne consultante de longue date de Joe Biden au Congrès, experte en bio-armes de la NTI (institution privée de la région démocratique), qui la même année a été appelée par l’ancien président démocrateBarack Obama, soutenu dans les campagnes électorales par les super-donateurs Gates et Soros, pour devenir conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche jusqu’à l’arrivée de Donald Trump.

Elle était l’une des organisatrices de l’événement 201, financé par Gates, en collaboration avec le John Hopkins Center of Health Security. John Brennan, son chef à la CIA, l’un des présumés directeurs du faux dossier RussiaGate contre Trump, est également chercheur principal à l’Université JH, parmi ceux qui ont publiquement salué l’existence de l’État Profond à l’occasion de l’UkraineGate. Cependant, la référence de l’avocat Haines à la nécessité d’un ordre mondial lors d’une conférence en 2018 au cours de laquelle il a prophétisé la pandémie comme Gates a été sensationnelle.

WUHANGATE – 1- LES COMMANDITAIRES SAOUDIENS DES VACCINATIONS GSK DANS LE MONDE

Pourquoi s’étonner alors s’il s’avère que l’Université John Hopkins, ainsi que l’Université Columbia où Haines est chercheur, font partie des partenaires de référence de l’ONG EcoHealthAlliance (EHA) de New York qui a financé le projet international PREDICT 2 avec l’USAID susmentionné ( CIA) lancée en 2009 par l’administration Obama?

Parmi les autres partisans de l’EHA figurent également des universités chinoises et saoudiennes. En 2014, le Royaume d’Arabie saoudite a rejoint les États-Unis d’Amérique dans le programme d’action pour la vaccination contre les VPD (maladies évitables par la vaccination) lancé en 2014 par le Global Health Security Agenda (GHSA), un partenariat entre 67 nations du monde pour accélérer les plans spécifiques de l’Organisation Mondiale de la Santé. Obama, avec l’ancien Premier ministre italien Matteo Renzi, ancien secrétaire du Parti démocrate, a donc identifié l’Italie comme un projet pilote pour les 10 vaccins obligatoires pour tous les enfants d’âge scolaire.

Après la résistance du Parlement, le plan est devenu loi avec le nouveau gouvernement PD de Paolo Gentiloni en 2017 cédant la place à une augmentation de la production de vaccins de GlaxoSmithKline, leader pharmaceutique dans le monde et malgré un énorme précédent pour un pot-de-vin de SmithKline payé au ministre de la Santé Francesco De Lorenzo dans les années 90.

En 2017, comme pour honorer une dette de gratitude, GSK plc à Londres a augmenté sa participation dans la filiale saoudienne Glaxo de 49% à 75% avec de bons bénéfices pour les membres gouvernementaux arabes de Banaja KSA Holding. Cela a été fait sous la direction de la nouvelle PDG Emma Walmsley, directrice non exécutive de Microsoft Corporation, découverte par Gospa News.

WUHAN-GATES – 2. SUIVI DU VIH DANS LE CORONAVIRUS

Jusqu’à présent, il y a une merde normale de trafic politico-économique international pour la «bonne santé» des enfants à bombarder avec 10 vaccins, y compris le dangereux hexavalant, afin de provoquer les protestations vibrantes de nombreux pédiatres italiens. Mais le jaune de la pandémie devient un thriller lorsque l’on retrace les résultats inquiétants mis en évidence par certains chercheurs indiens dans l’analyse du virus du SRAS-Cov-2, ainsi appelé parce qu’il est un parent génétique du syndrome respiratoire aigu sévère qui a tué 814 personnes en Asie en 2003.

Il y aurait des insertions du VIH, l’agent pathogène du SIDA. Selon l’École des sciences biologiques de Kusuma de l’Institut indien de technologie de Delhi (IIT Delhi), le virus a probablement été construit en laboratoire. Cette nouvelle sensationnelle apparaît et disparaît de la communauté scientifique dans les 24 heures car la recherche est mystérieusement retirée.

WUHAN-GATES – 3. LE GAGNANT DE NOBEL: «LE VIH DANS LE SRAS-COV-2»

Le scoop de Gospa News s’avère bien fondé. Par une coïncidence miraculeuse deux jours après l’éminent virologue français Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine en 2008 précisément pour avoir découvert l’immunodéficience humaine liée au VIH et pour avoir isolé deux souches dans les années 80, non seulement confirme l’étude indienne mais prétend sont parvenus aux mêmes conclusions avec l’aide du biomathématicien Jean-Claude Perez et donc d’avoir la certitude que le SRAS-CoV-2 a été construit en laboratoire de biologie moléculaire.

Son entretien avec les microphones du podcast français de la médecine «Pourquoi Docteur» perce le voile du silence mais cela ne suffit pas à induire le repentir auprès de ses collègues, qui nient même l’hypothèse du virus articulaire contre lequel ils sont en concurrence, avec les médias mainstream, pour discréditer Montagnier.

WUHAN-GATE – 4. «LE VIRUS GÉRÉ PAR LE VIH: AFFAIRES USA-CHINE»

Le lauréat du prix Nobel, premier professeur à l’Institut Pasteur de Paris aujourd’hui à l’université Jiao Tong de Shanghai, reste dur sur ses positions et augmente la dose avec une interview de vingt minutes sur la télévision française CNEWS. Il défend les biologistes indiens affirmant qu’ils ont été «contraints de se rétracter» et rentre dans les détails de ses recherches scientifiques en réitérant que «le virus n’est pas naturel».

Luc Montagnier ajoute une phrase qui devient une piste pour nos investigations: «Les États-Unis sont au courant. Ils ont financé une partie des recherches effectuées dans les laboratoires de Wuhan et cela est publié. Ce n’est donc pas seulement une affaire chinoise. » C’est tellement vrai! Comme le confirme Gospa News, le laboratoire du Wuhan Institute of Virology est partenaire du projet PREDICT 2-USAID recherché par Obama et sur lequel plane l’ombre de la CIA

On découvre donc qu’il existe deux supervirus créés à Wuhan et retravaillés aux USA. Ainsi, grâce aux notes des mêmes études publiées sur le site Pnas (US Prot. National Academy of Science), il y a une confirmation implicite de ce qu’affirme le virologue français. Ces «expériences de pseudotype étaient similaires à celles qui utilisaient un pseudovirus basé sur le VIH, préparé comme décrit précédemment et testé sur des cellules HeLa (Wuhan Institute of Virology) qui exprimaient des orthologues ACE2». Celui qui nie même la possibilité du virus construit en laboratoire ment en sachant qu’il ment !!!

WUHAN-GATES – 5. LES AFFAIRES DU PARTENAIRE BIG-PHARMA PENTAGONE

Parmi les médicaments utilisés pour traiter l’infection à CoVid-19, il existe des rétroviraux utilisés contre le SIDA. Parmi celles-ci, la plus répandue au monde qui semble sur mesure pour la nouvelle souche CoronaVirus de la pandémie, est celle de la Big-pharma des EUA GILEAD Remdisivir. C’est un partenaire du Pentagone dans des expériences mystérieuses et meurtrières en Géorgie dont, pendant une certaine période, présidé par un politicien de l’État profond, même redouté par Henry Kissinger, le secrétaire d’État américain historique.

Il est Donald Henry Rumsfeld deux fois secrétaire du département de la Défense à Washington. Le médicament Remdisivir de GILEAD permet à l’entreprise de faire un bond significatif sur les bourses mondiales en seulement deux mois car il devient l’un des plus testés au monde. Qui est le premier à breveter son utilisation? Juste le laboratoire de Wuhan! Qui fait partie des actionnaires de la société pharmaceutique américaine: l’un des principaux donateurs du Parti démocratique Stars and Stripes: George Soros. Le thriller politico-financier-pharmaceutique devient un cauchemar d’horreur…

WUHAN-GATES – 6. ATHLÈTES ITALIENS ET FRANÇAIS INFECTÉS À WUHAN

Lors des Jeux militaires mondiaux qui se sont tenus à Wuhan à la mi-octobre 2019, de nombreux athlètes sont tombés malades avec une influence puissante et anormale dont il est difficile de guérir. La pentathlète française Elodie Clouvel le déclare à la chaîne de télévision Loire7, l’épéiste italien Matteo Tagliariol, champion d’escrime de Trévise et champion olympique d’or à Pékin 2008, le confirme aux journaux locaux.

Les soupçons qui existent depuis des mois deviennent presque certains: l’épidémie s’est propagée à Wuhan, et peut-être ailleurs, bien avant décembre. Pour certains, il a été dispersé en Chine par des soldats des Etats-Unis d’Amérique, affirment des sources Intel avec des nano-drones grâce aux infiltrés de la CIA, pour d’autres, ce sont les Chinois qui ont infecté les étrangers. Selon Gospa News, des agents des deux pays pilotés par l’État Profond et non par leurs gouvernements ont été cachés…

WUHAN-GATES – 7. ESSAIS DANGEREUX AVEC DES VIRUS À L’INTÉRIEUR DES BIO-LABS MILITAIRES ADES ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Un dossier extrêmement confidentiel, connu du public mais enfoui dans les archives de l’UNODA, le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies à Genève, fait soupçonner les États-Unis d’Amérique de la pandémie de SRAS-COV-2 qui a explosé dans le contexte d’une guerre, secret biologique des finances , Pouvoirs maçonniques, militaires et de renseignement.

Grâce à ce document OSINT, récupéré par la grâce de la Divine Providence, nous avons constaté que ce n’est qu’en 2015, sous l’administration Barack Obama, que le gouvernement Stars and Stripes a accordé 824 millions de dollars pour l’étude d’armes biologiques à 28 laboratoires BLS de niveau 2,3 ou 4 opérant sur le territoire national. Nous avons vu de nombreuses recherches qui portaient spécifiquement sur diverses souches de CoronaVirus et certaines extrêmement dangereuses. Une vidéo choc de 1952 déclassifiée révèle le pouvoir de la marine des EUA dans la guerre biologique dès 1950.

WUHAN-GATES – 8. LE BIO-INGÉNIEUR A CONFIRMÉ LE VIH DANS LE SRAS-2

Parmi les différentes études scientifiques publiées ces derniers mois figure celle du bio-ingénieur français Pierre Bricage, ancien conférencier à l’UNICEF et à l’OTAN. Fort de son expérience en génétique moléculaire,il confirme les études des Indiens et de Perez-Montagnier sur les traces du VIH dans le virus du SRAS-CoV-2 qui ont déclenché la pandémie tuant plus de 300 mille personnes.

Impossible de résumer la quantité impressionnante de découvertes techniques analytiques donc nous rapportons seulement la phrase lapidaire écrite par ce scientifique dans son étude: «Ce virus ne peut pas avoir émergé spontanément de mutations naturelles et de recombinaisons de souches sauvages, c’est une chimère génétique avec des insertions artificielles de gènes modifiés, un génome modifié d’un coronavirus à l’intérieur d’une capside d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH)».

WUHAN-GATES – 9. ESPÉRIENCES DE WUHAN FINANCÉES PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

J’ai passé des nuits à lire des dizaines d’études scientifiques biochimiques publiées au cours des 15 dernières années pour confirmer la construction de virus chimériques recombinants en laboratoire avec l’insertion de séquences du VIH dans différentes souches virales du SRAS. J’en ai découvert une douzaine dont 7 en Chine, y compris 3 seulement à Wuhan. C’est la preuve mathématique que la communauté scientifique continue de mentir sachant qu’elle consiste à nier l’existence et la probabilité que le SRAS-CoV-2 ait été produit artificiellement et contienne des acides aminés du pathogène du SIDA.

Mais en faisant cette découverte, voici la confirmation d’un plan politique obsessionnel sur la recherche de vaccins pour les virus qui n’existent pas encore, lancé par la Commission européenne en 2004 après l’épidémie de SRAS de 2003. C’est le programme EPISARS lancé avec un budget de 2 millions d’euros par la présidence de Romano Prodi. Une partie de cet argent était destinée à financer les dangereuses expériences de construction de supervirus au laboratoire de Wuhan (et à Pékin).

WUHAN-GATES – 10. SOMMET SUSPICIEUX EN EUROPE AVEC LES ONG DE GATES

Le monde entier a évoqué le fameux exercice sur une hypothétique pandémie de CoronaVirus appelé Event 201 et tenu à New York (CoronaVirus BioWeapon report 4) grâce au financement de la Fondation Bill & Melinda Gates quelques mois avant la découverte officielle des premiers cas de Covid-19.

Au lieu de cela, seule Gospa News a rapporté la nouvelle d’un sommet tout aussi suspect: celui organisé le 12 septembre 2019 par la Commission européenne du président Jean-Claude Juncker avec 4 ONG fondée par Gates lui-même pour un plan de vaccination mondial qui pourrait également être le bienvenu s’il était volontaire et non imposé aux populations les plus pauvres.

La question devient également suspecte si l’on rappelle que le fondateur de Microsoft lui-même a d’énormes intérêts dans la multinationale GlaxoSmithKline, détenue par les fonds d’investissement du Lobby des armes et dans des sociétés d’Arabie saoudite qui ont financé le plan de vaccination voulu par le président Barack Obama (dont Gates est l’un des principaux donateurs) qui a identifié l’Italie – grâce à un accord politique entre les démocrates de Rome et de Washington – comme projet pilote pour les 10 vaccins obligatoires pour la fréquentation scolaire. Grâce à ce projet, GSK a conclu des accords en or qui lui ont permis de réinvestir dans Riad enrichissant les Saoudiens…

WUHAN-GATES – 11. MORT ET ESPIONS PARMI LES SCIENTIFIQUES DU SARS ET DU TEST DU VIH

Nous avons gardé cette enquête en dernier car c’était la plus délicate. Et notre patience a été récompensée. La mort mystérieuse d’un effondrement soudain du scientifique canadien Frank Plummer, ancien directeur du Laboratoire national canadien de microbiologie (LNM) de Winnipeg, a été ajoutée à l’enquête pour espionnage présumé de son collègue chinois Xianggou Qiu, l’un des plus grands experts mondiaux en génétique moléculaire et en génie biologique.

En approfondissant leurs expériences scientifiques à la fois sur la souche SARS CoronaVirus de 2003 et sur le VIH, nous avons découvert qu’elles relevaient également de l’objectif du professeur Pierre Bricage, le bio-ingénieur qui a minutieusement identifié les traces d’inserts de séquences du virus du SIDA à l’intérieur le SRAS-CoV-2 qui a déclenché la pandémie, comme indiqué dans le rapport WuhanGates 8.

«Que fallait-il de plus pour construire un candidat vaccin contre le VIH? Seul un coronavirus supposé sans danger humanisé l’était! Ne pourrions-nous pas nous protéger du SIDA en ne risquant qu’un simple rhume? Quoi de plus terne et bénin qu’un rhume? » sont les questions sarcastiques que Bricage pose en donnant des réponses surprenantes et inquiétantes…

