Les Etats Profonds à l’origine de la maladie COVID-19 sont les grands bénéficiaires des événements se déroulant aux Etats-Unis d’Amérique…

…En effet, il apparaît qu’il a lui-même intentionnellement organisé les derniers évènements pour atteindre des buts politiques précis, étant donné que depuis des lustres les tueries des Africains-Américains s’enchaînent sans que Justice réelle ne soit rendue, et ce même sous le pouvoir démocrate de Barack OBAMA.

Le Président Trump qui a volontairement choisi dès le départ de suivre la voie tracée par ses prédécesseurs, se trouvent piéger dans une impasse politique par son inexpérience dans le domaine et son incapacité à s’adapter aux évolutions rapides des situations et évènements politiques mouvantes, pour prendre des décisions dotées de grande sagesse et ponctuée de justice pour l’intérêt global de la nation.

Il n’a pas compris que cette fois c’est la goutte d’eau qui a débordé le vase, les esprits échauffés étant préparés à refuser l’injustice raciale. Il n’a pas su comprendre au bon moment que c’est l’unité nationale qui était en jeu et que tout cela se jouait contre sa réélection.

Les Etats Profonds gagnent sur tous les fronts. Ils font diversion sur leur responsabilité de la création de la maladie COVID-19 à Coronavirus manipulé en Laboratoire et se saisissent de l’occasion d’écarter malicieusement du pouvoir le Président Trump qui, s’il n’y prend garde, court le risque de ne pas être réélu, car une grande partie de la population aura remarqué ses carences en matière de gestion des crises.

Les Etats Profonds eux, avancent leurs pions et profitent de toutes les occasions possibles en passant par diverses organisations par exemple l’OMS, pour prenant des décisions visant à faire accepter certaines décisions imposées aux populations des pays faibles.

Bill Gates par exemple, un des acteurs principaux finançant l’OMS qui réfléchissait sur la manière de procéder pour se recréer une virginité auprès de l’opinion publique mondiale à engager une offensive médiatique. Va-t-il essayer de retarder l’échéance de ses premières ambitions en association avec l’Etat Profond des Etats-Unis d’Amérique et avancer en réajustant continuellement, sans perdre de vue les objectifs préalablement définis ?

L’Etat Profond des Etats-Unis d’Amérique a décidé d’agir sur tous les fronts en mettant en branle toute sa machinerie, usant de tous les moyens en mettant à contribution tous ses pions, dont George Soros à qui la mission principale consiste à agiter et manipuler les esprits les plus faibles et faciles à corrompre.

Dans cette affaire, les grands perdants seraient les populations qui prises au dépourvu dans les griffes du géant Ogre, parce qu’endormies et manipulées, se verront par surprise imposer des décisions futures qu’elles seront obligées d’accepter, malgré le fait qu’elles impacteront négativement leur quotidien, leurs vies et l’état de leur humanité.

Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS