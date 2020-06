Les théories du complot de Bill Gates sont stupides, déclare Bill Gates

A quand une vraie enquête sur les actions de Bill Gates?

Il y a eu beaucoup de rumeurs, largement répandues par des militants anti-vaccination, selon lesquelles le fondateur de Microsoft utilise la pandémie COVID-19 comme couverture pour intégrer des puces électroniques traçables en masse.

Bill Gates s’est dit préoccupé par les théories répandues le liant à un complot secret pour « micro-puce » sur la population.

« D’une certaine manière, c’est tellement bizarre, vous voulez presque le voir comme quelque chose d’humour », a déclaré Gates à propos de la rumeur lors d’une téléconférence jeudi, « mais je suppose que ce n’est vraiment pas une chose humoristique. »

« Il est bon de savoir quels enfants ont reçu un vaccin contre la rougeole et lesquels n’en ont pas. Il existe donc des systèmes de données et … des dossiers de santé que les gens utilisent pour suivre cela … mais il n’y a pas de puces ou quelque chose du genre. »

Un sondage Yahoo News / YouGov en mai a révélé que 28 pour cent des Américains, dont 44 pour cent se sont décrits être des républicains, pensent que Gates a l’intention d’implanter des micropuces délivrées par vaccin chez les personnes pour surveiller leurs mouvements.

Gates a déclaré aux journalistes que les sondages sont « un peu inquiétants », disant qu’il est difficile de nier la théorie du complot parce que « c’est tellement stupide ou étrange, que même répéter semble presque lui donner de la crédibilité ».

Jusqu’à présent, aucune preuve ne vient étayer la théorie de la micropuce, qui semble découler du soutien de Gates à l’utilisation de pièces d’identité numériques pour la vaccination COVID-19. Cependant, la technologie n’est pas une micropuce et ressemble plus à un tatouage invisible qui vise à fournir aux médecins des registres de vaccins à jour.

Bill Gates a déploré que les allégations anti-vax puissent affecter la « véritable immunité du troupeau » après le développement d’un vaccin COVID-19.

« Si vous n’obtenez pas une large adoption, cela aurait un effet dramatique », a-t-il déclaré. « Donc, la désinformation pourrait nous retenir à un moment donné. »

Jeudi, Bill Gates s’est engagé à faire un don de 1,6 milliard de dollars à Gavi, une organisation mondiale qui fournit des vaccins aux enfants des pays à faible revenu. Le groupe basé à Genève espérait recueillir au moins 7,4 milliards de dollars, mais a réussi à obtenir 8,8 dollars de dons lors d’un sommet organisé jeudi.

Gates, dont la fondation éponyme était un membre fondateur de Gavi il y a deux décennies, a promis 100 millions de dollars supplémentaires à un fonds distinct que l’alliance de vaccins a créé pour financer l’achat de vaccins COVID-19 pour les pays à revenu faible et intermédiaire.

Contrôler l’humanité par micropuces? Bill Gates répond aux allégations

Selon le milliardaire des Etats-Unis d’Amérique et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, les théories du complot concernant son implication dans un complot mondial visant à surveiller les personnes utilisant des micropuces sont trop stupides pour être réfutées. Vendredi, le magazine professionnel numérique «Business Insider» en a fait état.

« Je n’ai jamais eu affaire à des micropuces », a déclaré Gates aux journalistes. « Il est presque impossible de réfuter cela parce que c’est tellement stupide et absurde », a-t-il ajouté.

Depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, des allégations circulent sur les réseaux sociaux et les médias en ligne selon lesquels Gates veut gouverner le monde à travers la fondation qu’il a fondée avec sa femme et contrôler l’humanité par micropuce, ou est même derrière le coronavirus pour vendre des vaccins.

La Fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième plus grand donateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De 2018 à 2019, leurs fonds ont représenté 9,76% du budget de l’OMS. La fondation finance la recherche sur les produits pharmaceutiques et les vaccins.

Pandémie de Corona

Le 11 mars, l’OMS a classé l’épidémie du nouveau coronavirus Sars-CoV-2, qui déclenche la maladie pulmonaire Covid-19, comme une pandémie. Selon les dernières données de l’OMS, il y a plus de 6,5 millions de cas d’infection dans le monde. Plus de 380 000 personnes sont mortes. Le nombre de personnes infectées est le plus élevé en Amérique du Nord et du Sud: plus de trois millions de cas d’infection ont été signalés.

