Comment Bill Gates est devenu la poupée vaudou des complots de COVID-19 + Réponse intégrée

En 2015, un Bill Gates sans prétention est monté sur scène lors de la conférence TED à Vancouver pour lancer un avertissement.

« Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes au cours des prochaines décennies, il s’agit probablement d’un virus hautement infectieux plutôt que d’une guerre », a-t-il déclaré au public.

Ses paroles prémonitoires ont été reprises à l’époque, y compris par la BBC – mais sont restées largement lettre morte.

Mais maintenant, la vidéo de cette conférence a maintenant été visionnée plus de 64 millions de fois – avec beaucoup de gens plus intéressés par les raisons de ce discours que la conférence elle-même.

Certains l’accusent de diriger une classe d’élites mondiales. D’autres croient qu’il dirige les efforts pour dépeupler le monde.

Encore plus l’accusent de rendre les vaccins obligatoires, voire d’essayer d’implanter des micropuces chez les humains.

Le visage de la santé publique

«Il existe une myriade de conspirations autour de Bill Gates», a déclaré Rory Smith, des vérificateurs des faits First Draft News.

«Il est ce genre de poupée vaudou que toutes ces communautés piquent avec leurs propres complots. Et il n’est pas surprenant qu’il soit devenu la poupée vaudou – car il a toujours été le visage de la santé publique.»

Selon une étude du New York Times et de Zignal Labs, les théories liant faussement Bill Gates au coronavirus ont été mentionnées 1,2 million de fois à la télévision ou sur les réseaux sociaux entre février et avril.

Une grande partie du contenu est publiée sur des groupes Facebook publics, d’où elle est partagée des millions de fois.

First Draft News a également constaté que le site de vidéos virales chinois TikTok est en train de devenir un nouveau foyer pour de telles conspirations.

L’équipe anti-désinformation de la BBC a recherché certaines des plus extravagantes.

Ils incluent des affirmations selon lesquelles la Fondation Bill et Melinda Gates a testé des vaccins sur des enfants en Afrique et en Inde, entraînant des milliers de morts et des blessures irréversibles. Un article a même suggéré qu’il serait jugé en Inde.

Il est accusé d’avoir déployé au Kenya un vaccin contre le tétanos qui comprend des médicaments contre l’avortement.

Une vidéo sur le site Web de la page Facebook du New American Magazine continue sur le thème de la dépopulation massive via les vaccins et l’avortement, et relie également M. Gates au Parti communiste chinois. Elle a été partagée 6 500 fois et vu 200 000 fois.

Pendant ce temps, une vidéo accusant Gates de vouloir la micropuce a recueilli près de deux millions de vues sur YouTube.

Riche et célèbre

Alors, comment le fondateur de Microsoft, qui a injecté des milliards dans les soins de santé dans le monde grâce à la fondation philanthropique qu’il dirige avec sa femme Melinda, est-il devenu l’épouvantail des théoriciens du complot de Covid-19?

Le professeur Joseph Uscinski, politologue à l’Université de Miami et auteur de livres sur les théories du complot, pense que c’est simplement parce qu’il est riche et célèbre.

[Il simplifie incroyablement les faits. Les faits mentionnés ici sont-ils vrais ou faux ? JDDM – MIRASTNEWS].

« Les théories du complot consistent à accuser des gens puissants de faire des choses terribles », a-t-il déclaré à la BBC. «Les théories sont fondamentalement les mêmes, seuls les noms changent».

[Pourquoi eux ne seraient-ils englué dans un complot et seulement les autres ? Pourquoi déploient-ils tous les moyens pour soit empêcher les autres de parler, soit de brouiller les pistes, soit de donner des fausses solutions ? Quelles qualités scientifiques auraient-ils plus que les autres ? JDDM – MIRASTNEWS].

« Avant Bill Gates, c’était George Soros et les frères Koch et les Rothchild et les Rockefeller. »

[Les faits qui leurs sont reprochés sont plus vrais que faux, au regard des éléments publiés dont le groupe s’emploie méthodiquement à faire disparaître petit-à-petit. Il faut convaincre par des faits et des preuves. Au nom de quels science et principe de justice et moraux peut-on vouloir obligatoirement vacciner toutes les personnes sur la planète ? JDDM – MIRASTNEWS].

Et tandis que la majorité des théories du complot «meurent sur la vigne», celles qui perdurent sont celles qui offrent «de gros méchants et abordent les problèmes qui préoccupent les gens».

« Il ne faut pas s’étonner que les riches et les grandes sociétés soient accusés de complot pour nous mettre des chips dans le cou parce que c’est une chose que nous craignons », a-t-il déclaré.

« Cela a été la munition des théories du complot pendant très, très longtemps. »

[La nôtre est la Théorie de la vérité, car même s’ils tentent maintenant de cacher leur complot, les nombreuses prouvent démontrent qu’il y a bien complot contre des populations et certaines catégories des populations depuis des lustres.

Par exemple la création des virus tels le VIH, Ebola pour exterminer la population africaine.

Maintenant cela les gêne, mais de nombreuses personnes faisant partie du complot ont témoigné. Il n’est plus possible de rester dans l’ombre du secret permanent.

Certains de leurs théoriciens ont même soutenu que les pays africains sont trop peuplés, alors que ces pays ont encore beaucoup d’espace et que leurs ressources et richesses sont pillées par ceux-là même quoi soulèvent de telles âneries. JDDM – MIRASTNEWS].

Bien qu’il pense que de telles conspirations n’ont «aucun lien avec la vérité», les gens semblent toujours tomber amoureux d’eux.

Plus d’un quart de tous les Américains et 44% des républicains pensent que Bill Gates veut utiliser un vaccin Covid-19 pour implanter des micropuces sous la peau des gens, selon un sondage de Yahoo News et YouGov.

[Micropuces ou pas micropuces les résultats auraient été les mêmes sans les critiques avisés, il leur a fallu du temps pour trouver quelques mots avant de répondre, car leur complot a été découvert et ils en étaient étonnés, car ils se croyaient plus intelligents que les autres.

C’est dans la discussion et la contradiction scientifique que jaillit la lumière et non dans ce que certains appellent la pensée unique imposée, les multi-milliards ne peuvent que financer les recherches, ils ne sont pas la vérité.

Les résultats peuvent justes en suivant les règles de vérifications établies, mais ils peuvent être aussi biaisés ou faussés par le fait de la corruption des scientifiques ou par la limite de leurs canaux d’analyses.

Désolé, la science ce n’est pas le tripatouillage et l’enfumage, il faut démontrer ce que l’on avance. Car même si l’on parvient à enfumer certains, des esprits plus éclairés parviendront à démontrer les limites, les erreurs ou les incohérences et dénicheront l’endroit où le pot aux roses est caché, et le révèleront au monde. JDDM – MIRASTNEWS].

Smith pense qu’il existe souvent un «noyau de vérité» qui est pris «hors contexte».

Ainsi, par exemple, la Fondation Bill et Melinda Gates a financé une étude, menée par le Massachusetts Institute of Technology l’année dernière, qui a examiné la possibilité de stocker les antécédents de vaccination d’un patient sous forme de teinture. Il serait invisible à l’œil nu et pourrait être administré sous la peau en même temps qu’un vaccin.

Il est difficile de déterminer la racine des théories du complot – mais on pense qu’Internet les fait se propager davantage.

[Internet est comme dans la vie courante, tous les individus n’ont pas les mêmes facultés ou moralités. Donc Internet est le lieu du débat ouvert pour ceux qui n’ont pas les moyens de contrôler les journaux, les télévisions ou tout autre média comme le milliardaire Bill Gates.

C’est à Bill Gates de nous dire s’il n’a jamais financé par exemple le quotidien Le Monde en France à travers leur Fondation Bill et Melinda Gates.

En tout cas internet révèle des preuves, nous les avons publié dans nos articles. S’il apporte des preuves contraires qui prouvent que ces éléments sont faux, nous les vérifieront et aviseront s’il s’avère qu’il a raison. Mais les mots seuls ne suffisent pas à balayer ce qui reste pour l’instant la seule «vérité».

Il n’est pas bon de fuir le débat et de s’engouffrer dans une certaine brèche qui indique plutôt une fuite en avant pour continuer à enfumer le public profane non averti. Ce n’est pas ainsi que fonctionne la vraie science.

Si par exemple on soupçonne que les vaccins sont empoisonnés et qu’il existe des précédents. Si la partie adverse a apporté des éléments crédibles pour appuyer leurs dires, l’autre partie doit également fournir ses preuves pour les démolir, et rien ne doit être balayé d’un revers de main sous prétexte qu’on est riche et milliardaire. JDDM – MIRASTNEWS].

«Avant Internet, ils étaient autonomes et n’existaient que dans leurs propres chambres d’écho ou bulles au sein de certaines communautés, mais Internet leur permet de voyager à travers les lignes politiques, entre les communautés, donc je pense qu’il y a beaucoup plus de possibilités d’intégrer les théories du complot qu’avant Internet », a déclaré M. Smith.

[C’est une bonne chose, car rien ne prouve que parce qu’ils n’avaient pas la possibilité de publier que leurs idées soient fausses. Au contraire ce foisonnement d’idées est venu montrer les limites du système des médias mainstream corrompu par l’argent des plus riches qui enfumait les populations de beaucoup des fausses nouvelles qu’elles ingurgitaient sans discernement. JDDM – MIRASTNEWS].

Et, a-t-il ajouté, les théories du complot avaient particulièrement prospéré pendant cette pandémie mondiale parce que les gens étaient «psychologiquement vulnérables».

[C’est à cause de cette vulnérabilité que Bill Gates par exemple a voulu profiter pour imposer un soit disant vaccin miracle. A-t-il démontré que celui-ci n’est pas fait pour tuer la plus grande masse soit immédiatement, soit à petit feu sur le moyen long terme ? C’est cela la vraie démarche scientifique, démontrer aux plus sceptique que son système ou mécanisme fonctionne réellement. – MIRASTNEWS].

«Cette crise est d’une ampleur et d’une dimension sans précédent et les conseils changent à mesure que de nouvelles études sont publiées. Il existe de vastes zones d’incertitude et les humains détestent l’incertitude», a-t-il déclaré.

[Eh bien voilà pourquoi il faut laisser la raison guider le monde et non la dictature du plus fortuné. JDDM – MIRASTNEWS].

Pour y faire face, les individus recourent à ce qu’il appelle la création collective de sens.

[Il ne faut pas non plus négliger l’importance dans la société de l’Intelligence collective dans la résolution des problèmes. Avez-vous déjà vu travailler des fourmis ou des termites ? JDDM – MIRASTNEWS].

«Nous saisissons toute information pour injecter une sorte de sens et d’ordre et c’est à ce moment-là que le moulin à rumeurs démarre. Les théories du complot – et notamment les théories du complot de Bill Gates – remplissent ces vides informationnels.»

[Raison de plus pour établir une discussion ordonnée afin de parvenir à trouver une réponse juste et convaincante. Que Bill Gates sorte tous ses dossiers et les mettent à table pour que nous les examinons afin de tirer des certitudes sur ce qu est vrai et ce qui est faux. Sans cela, le reste n’est que verbiage et enfumage. JDDM – MIRASTNEWS].

«Je dois rire»

La Fondation Bill et Melinda Gates, qui a engagé 300 millions de dollars (240 millions de livres sterling) pour combattre Covid-19, est restée optimiste face au déluge de fausses allégations.

[Rien pour l’instant ne prouve que ce qui est dit par la partie adverse soit faux. On ne peut être à la fois son propre avocat et son propre juge. L’apport en argent est certes nécessaire, mais pas suffisant pour aboutir à la vérité scientifique dans un milieu où règne la corruption dont parlait justement le Président Trump qui s’adressait à l’OMS. JDDM – MIRASTNEWS].

Dans une déclaration à la BBC, il a déclaré: «Nous sommes préoccupés par les théories du complot diffusées en ligne et les dommages qu’elles pourraient causer à la santé publique.

[Il a d’ailleurs fait des déclarations d’une teneur identique incitant les gouvernants de la planète à garder en confinement toutes les populations, jusqu’à ce que son vaccin miracle obtenu en un laps de temps soit inoculé manu-militari à toutes les populations de la planète.

Comment dans ce cas voulez-vous qu’on ne puisse pas croire à l’existence d’un certain complot visant à exterminer la plus grande majorité de la population de la planète, pour ne laisser en vie que la plus petite minorité des 1 % ou 10 % les plus riches, en s’emparant en même temps des richesses et ressources naturelles se trouvant sous le sol du continent africain dont les habitants seraient les premiers à être visées ? – MIRASTNEWS]

«À une époque comme celle-ci, alors que le monde fait face à une crise sanitaire et économique sans précédent, il est désolant de voir des gens répandre de la désinformation alors que nous devrions tous chercher des moyens de collaborer et de sauver des vies. À l’heure actuelle, l’une des meilleures choses que nous puissions faire pour arrêter la propagation de Covid-19 est de diffuser les faits.»

[Eh bien, nous attendons les vôtres, puisque le COVID ORGANICS de Madagascar est un remède traditionnel amélioré qui fait ses preuves sur le terrain, mais il a été rejeté par des faux scientifiques qui confondent en période pandémique recherche et soin immédiat, observation clinique et essai clinique.

Ils ont même à partir d’un certain moment exclus la chloroquine sur la base de fausses études présentées comme «scientifiques» pour se raviser plus tard en s’apercevant que trois des quatre auteurs ont avoué que leurs résultats étaient faux, donc une manipulation en territoire scientifique. Combien de personnes sont mortes en ne prenant pas comme remède la chloroquine qui leur a été refusé ? Qui va payer ce coût en pertes humaines ? – MIRASTNEWS].

Dans une interview à la BBC, Bill Gates s’est dit surpris d’être devenu la figure de proue de telles théories.

«Il est troublant qu’il y ait tant de folie. Lorsque nous développerons le vaccin, nous voudrons que 80% de la population le prenne et s’ils ont entendu dire qu’il s’agit d’un complot et que nous n’avons pas de gens prêts à prendre le vaccin qui permettra à la maladie de continuer à tuer des gens.»

[Il y a un proverbe qui dit que le fou quand il regarde le monde qui l’entoure croit que les autres plus fous que lui, attention. JDDM – MIRASTNEWS].

«Je suis un peu surpris que certains de ces éléments soient concentrés sur moi. Nous donnons juste de l’argent, nous écrivons le chèque… et oui, nous pensons à protéger les enfants contre la maladie mais cela n’a rien à voir avec les puces et ce genre de choses. Tu dois presque rire parfois.»

[On dit souvent de l’argent qu’il peut pervertir et entrainer l’adoption d’un ensemble de vices. Personne n’est parfait, mais il serait dommage que certains au lieur de corriger les erreurs pour se perfectionner, puissent continuer à se baigner dans la marre à virus, bactéries, vices et bêtises. JDDM – MIRASTNEWS].

Détails sur l’auteur Ian Greenhalgh Ian Greenhalgh est un photographe et historien avec un intérêt particulier pour l’histoire militaire et les véritables causes des conflits. Ses études en histoire et ses antécédents dans l’industrie des médias lui ont donné un bon aperçu de l’utilisation des médias de masse en tant que créateur de conflits dans le monde moderne. Ses domaines d’étude préférés sont le terrorisme parrainé par l’État, la réalité fabriquée par les médias et le rôle des services de renseignement dans la manipulation des populations et la perception des événements. iangreenhalgh1@sky.com

Traduction et réponses intégrées : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY