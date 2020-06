La Russie enregistre un nouveau médicament COVID-19 pour éviter les complications causées par le virus «sous contrôle»

Les Nations responsables pour protéger leurs populations de la prédation étrangère comptent d’abord et avant tout sur leurs efforts internes ! Qu’en est-il des Pays Africains tels le Senegal, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana ou la République Démocratique du Congo ?

Les développeurs russes ont enregistré un nouveau médicament qui pourrait aider à soulager les complications les plus graves causées par Covid-19, y compris l’insuffisance pulmonaire. On espère que le traitement peut gagner du temps avant de trouver un vaccin.

Le lévilimab est le deuxième médicament à recevoir l’approbation de l’État grâce à un mécanisme accéléré, mis en œuvre pour donner aux médecins plus d’options pour lutter contre le virus, qui a déjà infecté plus de 459 000 et tué 5 725 en Russie, selon les statistiques officielles.

«Je pense que nous serons en mesure de maîtriser les complications de Covid-19 et de minimiser les problèmes les plus graves qu’il provoque», a écrit sur Facebook Dmitry Morozov, directeur général de Biocad, la société biopharmaceutique derrière le médicament.

En réduisant le taux de mortalité de Covid-19, le Levilimab permettra à la Russie de «gagner du temps» avant que le vaccin contre le coronavirus ne soit fabriqué, et «le vaccin arrive sûrement bientôt», a-t-il ajouté.

Le médicament vise à freiner la soi-disant «tempête de cytokines», une complication courante de Covid-19 lorsque le système immunitaire de la personne malade réagit de manière excessive au virus et que l’inflammation excessive entraîne une issue fatale.

«Le mécanisme [utilisé dans Levilimab] est connu des chercheurs du monde entier. Mais tout le reste a été fait en Russie, par notre entreprise, à partir de zéro. Il existe une molécule brevetée originale», a déclaré Morozov à RT.

Le point culminant du Levilimab est qu’il peut être administré non seulement aux patients déjà dans un état grave, mais utilisé comme prophylactique pour «empêcher la «tempête de cytokines» de se produire et permettre au patient d’éviter les soins intensifs et la ventilation pulmonaire», a-t-il souligné.

Le médicament, qui sera commercialisé sous la marque ILSIRA, est administré par voie hypodermique contrairement à ses homologues étrangers, qui pénètrent dans le système par voie intraveineuse.

« Un coup et tu ne vas pas aux urgences. Il y a deux seringues dans un emballage. Leur injecté simultanément ou avec un certain intervalle. Et dans une semaine, la personne est sortie de l’hôpital », a déclaré Morozov.

Le Levilimab s’est avéré aussi efficace que ses homologues étrangers et a augmenté la vitesse de récupération pour les patients, a déclaré à RT Ekaterina Trifonova, qui dirige le service infectieux de l’hôpital clinique central de Moscou, où le médicament a subi des tests cliniques. Au cours des deux premières semaines des essais, sur 45 patients de Covid-19 qui ont reçu le médicament, dix ont été libérés, dont un homme de 92 ans, tandis que le reste est resté dans un état satisfaisant, a-t-elle ajouté.

Le Brésil cesse de rendre compte du nombre total de décès et de cas de covid-19 et Bolsonaro souligne que l’accumulation de données « ne représente pas le moment du pays »

Jair Bolsonaro veut-il cacher les morts massifs d’indigènes, Africains-Brésiliens et autres Latino-Américains ?

Actuellement, la page correspondante du ministère brésilien de la santé ne montre que le nombre de cas, de décès et de personnes récupérées enregistrés au cours de la dernière journée.

Le ministère brésilien de la Santé a cessé de communiquer vendredi le nombre total de cas de coronavirus et de décès dus à la maladie dans le pays, une décision qui a été soutenue par le président Jair Bolsonaro.

Actuellement, la page correspondante de l’agence ne montre que le nombre de cas, de décès et de personnes récupérées enregistrés au cours de la dernière journée.

Suite à la décision du ministère, l’Université Johns Hopkins des Etats-Unis d’Amérique, qui recueille des données sur le nouveau coronavirus dans le monde, a temporairement retiré le Brésil de ses statistiques.

Actuellement, les données sur covid-19 au Brésil sont à nouveau disponibles sur le site Web de Johns Hopkins, indiquant que 672 846 cas et 35 930 décès ont été confirmés dans le pays d’Amérique latine. Le Brésil continue d’être le deuxième pays avec des cas plus positifs après les États-Unis d’Amérique et le troisième en termes de décès après les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni.

Qu’est-il arrivé?

Ce samedi, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a confirmé le changement de méthodologie de divulgation des données sur covid-19 dans le pays.

« La diffusion des données sur les dernières 24 heures nous permet de suivre la réalité du pays en ce moment et de définir des stratégies appropriées pour servir la population », a déclaré Bolsonaro sur son compte Twitter.

« L’accumulation de données, en plus de ne pas indiquer que la plupart d’entre eux n’ont plus la maladie, ne dépeint pas le moment présent dans le pays« , a déclaré le président, ajoutant que « d’autres actions » pour améliorer la notification des nouveaux cas sont également « en cours ».

En outre, Bolsonaro a déclaré qu’à partir de maintenant, le ministère de la Santé divulguera des données sur la situation du coronavirus au cours des dernières 24 heures à 22h00 (heure locale) afin « d’éviter les rapports mineurs [avec des chiffres] et les incohérences »

Plus tôt ce mercredi, le ministère de la Santé a commencé à publier un rapport quotidien sur covid-19 au Brésil avec un retard de plusieurs heures et déjà après la transmission du principal journal télévisé du soir.

Cette décision a suscité de vives critiques de la part des milieux politiques et juridiques brésiliens. Les parlementaires y voient le risque de manipuler les chiffres et de préparer des actions pour la Cour suprême fédérale afin de garantir la transparence sur la réalité de la pandémie, rapporte le journal Folha de S.Paulo.

