L’Intel chute, le 7 juin 2020, ne reviendra jamais

Par Gordon Duff, rédacteur en chef

Tout de suite, c’est votre chance. L’Amérique se réveille.

Ne soyez pas la même personne, c’était une leçon. 110 000 sont morts, 85% de plus de 60 ans, nous, nos amis, pour certains parents et grands-parents, la vie est écourtée.

Pour les travailleurs de la santé, des milliers de malades, certains extrêmement malades. Pour d’autres, des cicatrices qui dureront toute une vie.

Il est temps d’être de meilleures personnes. Non, ce n’était pas un accident, ce n’était pas naturel et VT a été scrupuleux dans ses rapports. Nous nous en tenons à nos premières histoires en mars, aux jeux de Wuhan, en Caroline du Nord.

Je vous en prie, aucune tentative d’«immunité collective». Sachez également que vous, les enfants, quoi que vous fassiez, veillerez probablement à ce que vous tombiez malade. Ils sont parfois désagréables.

En aucun cas, laissez les médias vous propulser dans la haine et la folie, même pas contre la police. Oui, la police doit être nettoyée, financée, démilitarisée, désisolée.

La police le sait, d’autres non. Certains départements, très nombreux, des comtés entiers sont corrompus. Pour les policiers honnêtes qui y travaillent, c’est un cauchemar.

Les services de police sont les pires bureaucraties de tous, trop souvent dirigées par les pires des pires.

Cependant, dans de nombreuses communautés, le contraire est vrai. Il existe une police saine et décente, majoritaire, et doit être identifiée. D’autres pourraient être sains d’esprit s’ils ne travaillaient pas dans les départements du Klan, remplis de trompettes, de suprémacistes blancs, de haineux juifs et de faux Rambos.

Soyons honnêtes les flics sont forcés sur le «pad» par leurs services, c’est trop courant, forcés de prendre l’argent et ensuite de faire partie du mode de vie de la drogue et de la pute dans lequel même de nombreux départements ruraux sont pris.

Si vous travailliez comme flic, vous comprendriez. La police ne reflète que la corruption de nos communautés, des politiciens locaux, des tribunaux tordus, des trafiquants de drogue, des trafiquants d’êtres humains et des types locaux de Trump qui font de chaque ville en Amérique un trou d’enfer potentiel.

Nettoyez-les tous, la police en est le symptôme. 300 ans de domination populaire en Amérique du Nord est le problème.

Cela doit être fait en se regroupant et en oubliant les partis politiques, mais tout d’abord, le parti de la mafia doit disparaître, le GOP. Ne vous inquiétez pas pour les démocrates, ils se tueront.

Ensuite, poursuivez les églises… la moitié des églises des Etats-Unis d’Amérique ne sont pas devenues «politiques» mais des centres de propagande de contrôle mental. Ensuite, il y a les médias, eux aussi.

Ce qui importe le plus, c’est à quel point les efforts ont été bien organisés et contrôlés pour nous cacher le nombre d’Américains qui ont souffert de la pandémie. Dans le Michigan, des centaines de milliers de chômeurs n’ont jamais vu leurs demandes traitées parce que les employeurs s’y étaient opposés et il ne pouvait y avoir d’audience.

Comment vivaient-ils, et nous ne parlons pas des employeurs.

Dans 384 000 autres cas, les réclamations ont été suspendues ou les chèques arrêtés, car jusqu’à 30 000 demandes frauduleuses ont été déposées avec des identités volées.

Combien d’États ont eu des problèmes identiques? Combien n’ont jamais rien reçu parce que leur emploi est tombé entre les mailles du filet?

Il y a deux semaines, je me dirigeais (à cheval, j’utilise un vélo en dehors de la neige-ZG1400 ou autre) à Zeeland, Michigan. Des centaines étaient sortis, transportant des colis de nourriture, déchargeant des camions, essayant de nourrir une ville très prospère (principalement religieuse du GOP) qui essayait de prendre soin de la sienne.

L’argent pour cela existe dans l’ouest du Michigan, mais peu d’autres endroits. Combien de personnes meurent de faim? Comment vivent les gens? Comment pouvons-nous aider sans information et pourquoi nous est-elle cachée et elle nous est cachée, comme si elle était devenue «classifiée», ce qu’il semble effectivement avoir, et nous voulons dire que les Trumpsters qui contrôlent les «médias libéraux» nous mentent à propos de la souffrance aux Etats-Unis d’Amérique.

Ceci est une grosse affaire.

OK, hier, je suis allé à Selfridge ANG Base au nord de Détroit. Les commissaires ont du bœuf et font un excellent travail. Merci à ces gens.

D’autres magasins? Beaucoup vendent des aliments périmés ou non inspectés. Ne les achetez pas. Faites très attention à tout le bœuf et le porc dans les chaînes d’épicerie locales. Éloignez-vous du hamburger «rose cassé» ou gris à 5 $ la livre. Il n’y a pas grand-chose d’autre.

Nous sommes à la fois empoisonnés et volés.

Surveillez également les viandes emballées, à l’exception des transformateurs fiables comme Johnsonville ou Bob Evans (autres). Les magasins sont remplis de déchets périmés ou de viandes emballées qui ont été transférées sans réfrigération.

N’achetez rien que vous ne puissiez sentir ou comprendre et soyez prudent sur ce que vous mangez.

Recherchez des aliments locaux et commencez peut-être à le faire à partir de maintenant. Essayez les magasins islamiques, hispaniques et asiatiques s’ils sont disponibles.

Revenant sur la M59, au moins 10 000 personnes marchent avec 1 000 policiers. La police ne marchait pas, ils étaient dans leurs voitures, ne se conduisant pas mal mais étant aussi désagréables que possible.

Honte à eux.

Les marches devraient continuer, ne jamais se terminer et tout le monde devrait être impliqué. Avez-vous besoin que je vous dise pourquoi?

Je déteste parler de COVID car c’est comme battre un mort. On pourrait se demander pourquoi les gens battent des gens vivants, mais demandez-moi, je vais vous donner des raisons, beaucoup d’entre eux. Demandez à la police, ils n’ont pas besoin de raisons.

Remdesivir fonctionne mieux que prévu. Si vous tombez malade, cela vous sauvera probablement. [Pas si sûr SVP, soyons clair là-dessus, c’est un moyen d’inoculer du poison à effet immédiat, à moyen ou long termes – Attention ! – MIRASTNEWS].

Un autre médicament contre le cancer est également prometteur. [Et le moment choisi pour qu’il soit efficace est celui du COVID-19, alors qu’ils ont mis des décennies de recherche sans résultat probant : quelle coïncidence, ne le trouvez-vous pas ? – MIRASTNEWS].

En 2009, Mouammar Kadhafi a parlé au monde du Business de la Pandémie, il avait tout vu juste. Faites défiler jusqu’à la minute 9.

C’est clair maintenant, malgré la dissimulation de statistiques. Les Américains plus âgés, les Africains-Américains, sont susceptibles d’être les cibles d’une pandémie fabriquée [de toutes pièces en Laboratoire – MIRASTNEWS], tout comme Kadhafi nous l’a mis en garde.

Recommandation pour la plupart d’entre vous, comme je l’observe ici, restez sain d’esprit, il n’y a plus de sécurité mais faites de votre mieux, éloignez-vous de l’ordinateur, du téléphone, contrôlez la colère, restez en dehors de la politique, pas de panneaux de commentaires, pas de Facebook, et rejoignez ce qui se passe, changez de vie et ne revenez jamais en arrière.

Biographie Gordon Duff, rédacteur en chef Rédacteur en chef, VT Gordon Duff est un vétéran du combat maritime de la guerre du Vietnam. Il est un vétéran handicapé et a travaillé sur les anciens combattants et les problèmes de prisonniers de guerre pendant des décennies. Gordon est un diplomate accrédité et est généralement reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du renseignement. Il gère la plus grande organisation de renseignement privé au monde et consulte régulièrement les gouvernements confrontés à des problèmes de sécurité. Duff a beaucoup voyagé, est publié dans le monde entier et est un invité régulier à la télévision et à la radio dans plus de «plusieurs» pays. Il est également un chef de formation, amateur de vin, passionné de motocyclisme et armurier spécialisé dans les armes historiques et la restauration. L’expérience et les intérêts commerciaux sont dans les technologies énergétiques et de défense. Archives de Gordon – 2008-2014 gpduf@aol.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY