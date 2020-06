Une fois pour toutes: non, nous n’avons pas obtenu le coronavirus des chauves-souris

L’article suivant de deux scientifiques israéliens, publié par Haaretz, dit par inadvertance la vérité sur la façon dont COVID-19 a vu le jour.

Le premier paragraphe décrit avec précision la création de COVID-19 – si vous savez lire entre les lignes et confondre cette description avec les informations contenues dans le document de recherche 2007 de l’Université de CN:

Un parent éloigné du coronavirus actuel, le SRAS-CoV-2, a été isolé chez une chauve-souris en Chine.

Oui, dans un laboratoire de virologie à Wuhan. Un échantillon de ce virus a été remis à des scientifiques des Etats-Unis d’Amérique.

Les analyses génétiques qui ont cherché la similitude entre le virus chez la chauve-souris et le SRAS-CoV-2, et pris en compte le rythme théorique auquel le virus mute, ont estimé que les deux virus se sont séparés il y a cinq à 50 ans. En d’autres termes, une possibilité est qu’il y a environ cinq ans, le coronavirus de chauve-souris a réussi à infecter un autre animal différent – nous ne savons pas lequel en ce moment.

C’était un tas de lapins à l’Université de Caroline du Nord.

Dans cet animal suivant, le coronavirus a vécu et muté au cours de ces cinq années, et un jour a infecté un humain pour la première fois.

Oui, le virus est devenu capable de se lier aux récepteurs ACE2 trouvés dans les cellules humaines.

Haaretz

Un parent éloigné du coronavirus qui nous afflige aujourd’hui a été trouvé dans une chauve-souris en Chine et c’est tout ce qu’il a fallu pour diaboliser les mammifères volants extraordinaires

Commençons par la ligne de punch: les chauves-souris ne nous ont pas donné le dernier coronavirus. Ses cousins ​​notoires SARS-1 ou MERS, ni même le virus Ebola, n’ont pas été transmis des chauves-souris aux humains. Que s’est-il donc passé?

Un parent éloigné du coronavirus actuel, le SRAS-CoV-2, a été isolé chez une chauve-souris en Chine. Les analyses génétiques qui ont cherché la similitude entre le virus chez la chauve-souris et le SRAS-CoV-2, et pris en compte le rythme théorique auquel le virus mute, ont estimé que les deux virus se sont séparés il y a cinq à 50 ans. En d’autres termes, une possibilité est qu’il y a environ cinq ans, le coronavirus de chauve-souris a réussi à infecter un autre animal différent – nous ne savons pas lequel en ce moment. Dans cet animal suivant, le coronavirus a vécu et muté au cours de ces cinq années, et un jour a infecté un humain pour la première fois. Il existe également d’autres hypothèses.

La science ne sait pas encore où le coronavirus se cachait depuis quelques années, ni quand il est devenu dangereux pour les gens, ou quand la première personne a été infectée, et nous ne savons pas quel animal a infecté ce premier humain. La seule chose que la science sait avec certitude, c’est que le coronavirus isolé de la chauve-souris chinoise ne peut pas avoir infecté les humains et n’est pas dangereux pour eux.

Ce fait a été publié il y a deux mois, basé sur les séquences génétiques de la chauve-souris et des virus humains. Cela est également vrai dans les cas du SRAS, du MERS et de l’Ebola – malgré les efforts répétés pour localiser ces virus chez les chauves-souris, tout ce que les chercheurs ont trouvé était des virus similaires, ou des preuves d’une exposition antérieure qui ne signifie pas qu’ils portaient le virus de façon routinière et qu’ils l’ont certainement transmis aux humains, malgré les informations parues dans la presse générale (y compris dans l’édition Haaretz en hébreu, le 19 avril).

Pourquoi les chauves-souris reçoivent-elles une si mauvaise presse à cause des virus? Ces dernières années, il y a eu des affirmations de plus en plus stridentes selon lesquelles les chauves-souris sont porteuses de virus zoonotiques, qui peuvent infecter les humains. Mais de sérieux scientifiques sont en désaccord avec cela et soutiennent que les chauves-souris ne sont pas différentes des autres mammifères en ce qui concerne le nombre de virus zoonotiques qu’elles transportent, certainement si l’on considère le grand nombre d’espèces de la famille des chauves-souris. Environ un cinquième de tous les mammifères du monde sont des chauves-souris.

Il existe plusieurs caractéristiques minces qui les rendent «suspects» en ce qui concerne les virus. Leur capacité à voler, leur présence dans toutes les parties du monde, leurs grandes colonies et la surpopulation dans laquelle ils vivent; leur longue vie; et leur proximité avec les humains les rendent tous ostensiblement adaptés à la transmission de maladies.

Le fait qu’ils soient des mammifères augmente les chances qu’ils soient des émetteurs. C’est pourquoi la recherche de nouveaux virus chez les chauves-souris est devenue presque une mode chez les chercheurs; et plus la recherche est approfondie, plus il est probable que quelque chose soit trouvé.

De plus, les résultats accumulés montrent que le système immunitaire des chauves-souris est unique chez les mammifères et compétent dans la lutte contre les virus. Ce système immunitaire permet aux chauves-souris de repousser les virus, y compris les virus mortels, au moyen d’une réponse inflammatoire modérée qui mène à l’immunité. En conséquence, de nombreuses études trouvent des anticorps chez les chauves-souris – preuve qu’ils ont été exposés à des virus – sans trouver le virus lui-même.

Sans le virus vivant lui-même, la chauve-souris ne peut pas être porteuse et ne peut certainement pas être un émetteur. Cela signifie que le maillon important de la chaîne de transmission zoonotique à l’homme manque toujours.

Manger une chauve-souris lorsqu’elle est malade peut provoquer une infection, tout comme le pourrait manger tout autre animal malade, et n’est pas recommandé. En règle générale, pour réduire les risques de transmission zoonotique des virus des chauves-souris ou de tout autre animal, il est préférable de les manger rarement et en général pour minimiser les rencontres avec eux; pour les laisser vivre dans leur milieu naturel et arrêter d’envahir leurs habitats.

Il est intéressant de noter que l’incroyable système immunitaire des chauves-souris s’est apparemment développé pour soutenir son mode de vie inhabituel. Les chauves-souris vivent plus longtemps que presque tous les autres mammifères. En 2006, une chauve-souris de Brandt (Myotis brandtii), pesant à peine 7 grammes et de la taille de votre doigt, a été récupérée après avoir été étiquetée par des scientifiques en Sibérie 41 ans auparavant! Une souris de taille similaire ne vivrait pas plus de deux ans. Une telle longévité extrême nécessite un système immunitaire optimal.

La capacité de vol des chauves-souris, unique chez les mammifères, semble également avoir contribué au développement de son système immunitaire. Dans nos études, nous avons constaté que les petites chauves-souris ne pesant pas plus de 30 grammes peuvent parcourir une distance de plus de 250 kilomètres en une nuit. Les besoins énergétiques et l’accélération du métabolisme en vol s’accompagnent de dommages oxydatifs qui nécessitent un système immunitaire approprié. Certains croient que ce système immunitaire est la raison pour laquelle les chauves-souris développent très rarement un cancer.

De plus, une chauve-souris qui quitte sa grotte le soir augmente sa température corporelle de quelques degrés en une minute. Cette température corporelle élevée, qui atteint 40 degrés Celsius ou plus, aide apparemment à tuer les virus et les bactéries indésirables.

Il est important de souligner que notre amour pour les chauves-souris ne nous a pas aveuglés (les chauves-souris ne le sont pas non plus d’ailleurs). Il existe des virus zoonotiques qui sont transmis par des chauves-souris comme Marburg, Hendra, Nipah et la rage des chauves-souris, dont aucun ne se trouve en Israël. Les virus des chauves-souris doivent bénéficier du respect qu’ils méritent, mais il n’y a aucune raison d’attribuer aux chauves-souris des virus qui ne sont pas les leurs.

Professeur Yovel et le Dr Weinberg

Le professeur Yovel et le Dr Weinberg enseignent au département de zoologie de la faculté des sciences de la vie de l’Université de Tel Aviv.

[Merci beaucoup, il existe encore des scientifiques honnêtes et rigoureux. Est-ce le message qu’ils voulaient faire passer ou ont-ils trop parlé? Eh bien, parlez maintenant, menteurs de tous bords! Jean de Dieu MOSSINGUE – MIRASTNEWS]



Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY