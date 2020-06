Le Bélarus de Loukachenko dénonce les élites mondiales et déclare qu’ils ont fait des «milliers de milliards» alors que l’économie se transforme en pandémie

© Sputnik / Mikhail Klimentyev

L’un des seuls pays en Europe à ne pas avoir mis en place de mesures de verrouillage strictes dans le contexte de la crise des coronavirus, le Bélarus a jusqu’à présent réussi à maintenir les décès liés au virus à un niveau incroyablement bas.

Le président biélorusse Alexander Lukashenko a tiré sur les élites du monde, les accusant d’avoir profité de la pandémie de coronavirus pour mettre «des milliers de milliards de dollars dans leurs poches» pendant que l’économie mondiale brûle.

«Le coronavirus a mis la planète entière dans un état de psychose … J’appelle cela une psychose parce que quelqu’un en a clairement besoin. Et vous vous êtes probablement aperçu de qui. C’est la même chose que toujours: après la grippe porcine, la grippe aviaire, le SRAS… nous sommes aujourd’hui confrontés à une autre pandémie, une autre pneumonie, mais sous une nouvelle forme. Et vous vous souvenez qui a profité de ces situations dans le passé, qui a mis des milliards dans leurs poches», a déclaré Lukashenko, s’adressant samedi à des responsables de la région de Moguilev.

«Le monde entier aujourd’hui s’est arrêté; l’économie mondiale a non seulement stagné, mais a été démolie. Mais les grandes entreprises, les principaux milliardaires et les États ont mis des milliards de dollars dans leurs poches», a ajouté le président, se référant à la crise actuelle.

« C’est pourquoi j’ai toujours posé la question, il y a trois mois, comme vous vous en souvenez peut-être: qui en a besoin? Est-ce un événement créé par l’homme – cette pandémie de santé? Jusqu’à présent, je n’ai pas de réponse à cette question, et j’espère que vous n’en avez pas non plus», a noté Loukachenko.

Le président biélorusse s’est également attaqué à ses détracteurs, rappelant comment les médias et Internet ont plaisanté sur ses «conseils» pour traiter le coronavirus avec de la vodka, un sauna, des tracteurs et du travail sur le terrain. « J’ai dit cela comme une blague, et c’est devenu une sorte de « marque Loukachenko », qui disait « voyez, il est fou, il ne sait pas comment traiter les gens », même si derrière ces commentaires se trouvaient des idées très sérieuses,» a déclaré Loukachenko, recommandant aux gens de faire du sport et de se livrer à des exercices en plein air pour renforcer leur système immunitaire et se préparer à toute éventuelle «deuxième vague» d’infections.

« J’insiste à nouveau: tout ce que les gens disent de moi est un bluff: personne ne sait ce qui va se passer demain », a conclu le président.

Le Bélarus a fait face à la colère des médias et des experts médicaux du monde entier après avoir refusé d’instaurer des mesures de verrouillage obligatoires, les usines, les fermes, les écoles, les magasins, les restaurants et autres équipements du pays étant restés ouverts au cours des derniers mois, alors même que ses voisins fermaient leurs portes. Cependant, des données récemment publiées ont montré que si les taux d’infection par habitant du pays sont comparables à ceux des autres pays européens et des États-Unis d’Amérique, ses taux de mortalité sont parmi les plus bas du monde, se classant 45e sur 49 pays avec 10 000 cas ou plus où des données suffisantes est disponible.

Cette semaine, l’Institute for Policy Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, a conclu qu’aux États-Unis d’Amérique seulement, les milliardaires ont ajouté 565 milliards de dollars à leur fortune depuis la mi-mars, avec une richesse totale en hausse de 19% depuis le début de la pandémie. Les chiffres ont été publiés au milieu des informations selon lesquelles près de 39 millions d’Américains ont déposé des demandes de prestations de chômage pendant la crise. Des tendances similaires ont été observées dans des pays du monde entier, de l’Europe à l’Asie.

Ilya Tsukanov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SPUTNIK NEWS