Nécessité d’un examen approfondi indépendant des vaccins soutenus par la Fondation Bill et Melinda Gates

Plusieurs caractéristiques problématiques du financement de la santé de la Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG ; BMGF en anglais) ont été mentionnées ci-dessus. Il existe également des préoccupations particulières avec certains programmes de vaccination financés par le BMGF, qui démontrent la nécessité d’un examen indépendant et revoir ce que les programmes de la Fondation manquent autrement.

La FBMG est devenue la principale bailleresse de fonds mondial des programmes de vaccination dans les pays en développement, grâce auxquels il vise à prévenir plus de 11 millions de décès d’ici 2020. Les programmes financés par la FBMG (BMGF) pour développer et fournir des vaccins contre la polio et la méningite ont atteint des centaines de millions de personnes. La Fondation a fourni 2,5 milliards de dollars à l’Alliance GAVI pour acheter des vaccins et fournir un soutien technique aux pays les plus pauvres du monde.248

Pourtant, parallèlement à ces programmes, la FBMG est également accusée d’aider les sociétés pharmaceutiques à contourner ou à raccourcir la réglementation occidentale en parrainant des essais de médicaments à taux réduit dans les pays en développement. Le développement de nouveaux médicaments coûte des milliards, principalement en frais pour mener les essais cliniques requis par les autorités des Etats-Unis d’Amérique et de l’Europe. La FBMG déclare:

«Pour accélérer la traduction des découvertes scientifiques en solutions réalisables, nous cherchons de meilleures façons d’évaluer et d’affiner les interventions potentielles, telles que les candidats vaccins, avant qu’elles n’entrent dans des essais cliniques de phase avancée coûteux et chronophages.»249

Cela semble signifier que la FBMG (BMGF) travaillera par le biais des institutions qu’elle finance (telles que l’Alliance GAVI, le Global Health Innovative Technology Fund et le Programme for Appropriate Technology in Health (PATH)) pour promouvoir les essais cliniques, qui ont en effet commencé à grande échelle en Afrique et en Asie du Sud au milieu des années 2000.250

Pourtant, plusieurs rapports au cours des dernières années soulèvent de sérieuses questions sur l’impact de certains de ces essais de vaccins financés par la FBMG. Certains indiquent un nombre important de maladies et même de décès parmi les personnes à qui l’on administre des vaccins.

Le contexte est encore plus controversé, dans la mesure où des accusations demeurent selon lesquelles les sociétés pharmaceutiques utilisent des pauvres dans le sud du monde comme cobayes pour tester leurs médicaments, car il est plus facile que dans le monde développé de mener des essais médicaux et de recruter des participants pour eux.251

Global Justice Now n’a pas pu vérifier l’exactitude de ces rapports, car si peu d’informations sont accessibles au public. Mais ce qui est préoccupant, c’est le peu d’attention que ces allégations ont reçu auprès des médias mainstream ; il semble y avoir un quasi silence des médias concernant les problèmes liés aux projets de la FBMG. De plus, ces projets reçoivent très peu d’examen officiel critique, ce qui souligne qu’une surveillance beaucoup plus indépendante des programmes financés par la FBMG doit être entreprise.

Gardasil en Inde

Un programme financé par la FBMG fait actuellement l’objet d’un procès en Inde, accusé qu’un «projet de démonstration» de vaccins a causé des décès et des maladies.252 À partir de 2009, quelque 23 500 filles âgées de 9 à 15 ans ont reçu des vaccins pour prévenir le cancer du col de l’utérus dans les districts de Khammam en Andhra Pradesh et de Vadodara dans le Gujarat. Les vaccins étaient Gardasil et Cervarix, les premiers fabriqués et donnés par Merck, les seconds par GlaxoSmithKline, et ont été administrés sous la supervision des autorités sanitaires de l’État. L’ONG qui a mis en œuvre le projet était le PATH (Program for Appropriate Technology in Health), basé aux États-Unis d’Amérique, qui reçoit de nombreuses subventions de la FBMG (pour plus de détails, voir p. 21). Son objectif dans la conduite des essais était de générer des preuves à l’appui de l’inclusion des vaccins dans le programme national de vaccination de l’Inde.253

Plusieurs mois après l’administration des vaccins, de nombreuses filles ont commencé à tomber malades et, en 2010, cinq d’entre elles étaient mortes en Andhra Pradesh et deux au Gujarat.254 Les pétitionnaires qui contestent maintenant ces deux procès devant la Cour suprême indienne affirment qu’au moins 1200 filles dans les deux États ont souffert de graves effets secondaires ou ont développé des troubles auto-immunes et qui ont besoin d’un traitement médical continu.255 La cause des décès a cependant été contestée par le Dr V.M. Katoch, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, qui a déclaré que quatre décès dans l’Andhra Pradesh n’étaient pas dus au vaccin mais à des empoisonnements, des noyades et d’autres causes, tandis que les deux décès au Gujarat étaient attribués au paludisme et à la morsure de serpent.256

En 2013, une enquête menée par un comité parlementaire permanent sur le projet a abouti à une conclusion accablante. Il a allégué que la campagne de vaccination était en pratique un essai clinique à grande échelle mené pour le compte des sociétés pharmaceutiques et déguisé en une «étude observationnelle» pour contourner les exigences légales.257 La commission parlementaire a déclaré:

«Il est établi que PATH en réalisant les essais cliniques des vaccins contre le VPH en Andhra Pradesh et au Gujarat sous le prétexte d’un projet d’observation / de démonstration [sic] a violé toutes les lois et réglementations établies pour les essais cliniques par le gouvernement. Ce faisant, son seul objectif a été de promouvoir les intérêts commerciaux des fabricants de vaccins contre le VPH qui auraient récolté des bénéfices exceptionnels si PATH avait réussi à faire inclure le vaccin contre le VPH dans l’UIP ‘(programme de vaccination de l’Inde)».258

Le rapport du comité a ajouté que les actions de PATH étaient «une violation flagrante des droits humains de ces fillettes et adolescentes» et constituaient également des «mauvais traitements infligés aux enfants».259 Le comité a également réprimandé les gouvernements des États pour leur enquête de mauvaise qualité sur les décès, déclarant que les sept décès «ont été sommairement rejetés comme étant sans rapport avec les vaccinations sans enquête approfondie».260

En particulier, la commission parlementaire a prévu le processus pour ne pas avoir obtenu le consentement approprié de bon nombre des participants. En Andhra Pradesh, le «consentement» a été donné par les gardiens d’auberge sans la permission écrite des parents dans plus de 2 700 cas.

Au Gujarat, plus de la moitié de tous les formulaires de consentement n’avaient que des empreintes digitales, parmi de nombreuses irrégularités. Un très grand nombre de parents / tuteurs étaient analphabètes et ne savaient même pas écrire dans leur langue locale.261

Une enquête menée en janvier 2015 par le quotidien britannique The Daily Mail a interrogé de nombreux garçons et filles qui ont dit qu’ils n’avaient aucune idée qu’ils testaient un médicament et qui ont subi une perte de poids, de la fatigue, des étourdissements et des problèmes menstruels. Le document «a révélé que des enfants âgés de neuf ans seulement avaient subi des effets secondaires après avoir été utilisés comme cobayes humains involontaires pour le nouveau médicament».262 Le cas n’a pas été couvert jusqu’à présent par le Guardian, dont le site Web de développement mondial reçoit un financement de la FBMG.

Non seulement le projet Gardasil était financé par la FBMG, mais à l’époque, la FBMG Trust détenait également des actions dans Merck.263 Le comité parlementaire a déclaré:

«Si PATH avait réussi à faire inclure le vaccin contre le VPH dans le programme de vaccination universel des pays concernés, cela aurait généré des bénéfices exceptionnels pour le(s) fabricant(s) par le biais de la vente automatique, année après année, sans aucun frais promotionnel ou marketing».264

PATH a déclaré en réponse à ces critiques que Gardasil et Cervarix sont autorisés à la vente en Inde et dans plus de 100 autres pays et que «l’innocuité et l’efficacité de ces vaccins ont été documentées dans de nombreuses études». Il a ajouté qu’avant l’homologation en Inde, des essais cliniques des deux vaccins avaient été menés et qu’«à ce jour, aucun décès n’a été associé de manière causale à la vaccination contre le VPH en Inde ou ailleurs». Il affirme également que les effets secondaires graves de ces vaccinations sont «très rares».265

Le programme contre la polio en Inde

Certains analystes ont également exprimé des inquiétudes au sujet du programme d’éradication de la polio financé par la FBMG, fleuron de la fondation et l’une de ses principales priorités, sur lequel Bill Gates a été très en vue.266 La FBMG finance l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite de l’OMS dans le but d’éradiquer la polio en «atteignant tous les enfants dans la première année de vie dans les pays à haut risque avec plusieurs doses de vaccin antipoliomyélitique oral, à travers des campagnes de vaccination nationales et locales». Le site Web de la FBMG note que «l’Inde, qui a été déclarée exempte de poliomyélite en février 2012, est peut-être le meilleur exemple de la façon dont un programme entièrement financé, dirigé par des dirigeants engagés et des travailleurs dévoués, peut réussir»267.

Cependant, la critique de la stratégie de vaccination contre la polio a augmenté ces dernières années, du moins en dehors des cercles officiels. En effet, certains analystes demandent l’arrêt du programme d’éradication de la polio de l’OMS. Par exemple, un article publié en 2012 dans le Indian Journal of Medical Ethics par des médecins de l’hôpital St Stephens de Delhi a montré que le vaccin contre la polio semble provoquer une maladie cliniquement identique qui est deux fois plus mortelle que la polio. Les données du projet national indien de surveillance de la poliomyélite montrent que l’incidence de la paralysie flasque aiguë non poliomyélitique (NPAFP) a augmenté proportionnellement au nombre de doses de vaccin antipoliomyélitique administrées. En 2011, alors que l’Inde était sur le point de se déclarer exempte de poliomyélite, il y avait 47 500 autres cas de NPAFP. Les auteurs signalent que, à l’échelle nationale, le taux de NPAFP est désormais douze fois plus élevé que prévu et que les enfants identifiés avec le NPAFP «couraient plus du double du risque de mourir que ceux atteints de polio sauvage».268 Il a également été rapporté dans le Lancet que l’incidence du NPAFP a augmenté de façon exponentielle en Inde après l’introduction du vaccin contre la polio à haute puissance269. L’analyse par les auteurs indiens est que la vaccination systématique contre la polio est relativement sûre mais que les risques augmentent avec le nombre de doses.

Les auteurs indiens écrivent également que, malgré la «mascarade sur l’éradication de la polio», la communauté scientifique sait depuis longtemps que l’éradication de la polio est impossible car les scientifiques avaient synthétisé le poliovirus dans une éprouvette dès 2002. Ainsi, le poliovirus ne peut pas être déclaré éteint car la séquence de son génome est connue et la biotechnologie moderne lui permet d’être ressuscité à tout moment in vitro. Ils poursuivent: «Amener les pays pauvres à consacrer leurs maigres ressources à un rêve impossible au cours des 10 dernières années était contraire à l’éthique». Les auteurs critiquent vivement le financement spécifique de la lutte contre la polio, connu sous le nom de financement vertical, car «il s’agit d’un rappel saisissant de la façon dont le financement initial et les subventions de l’étranger faussent les priorités locales». Ils ajoutent:

«Du point de vue de l’Inde, l’exercice a été extrêmement coûteux à la fois en termes de souffrance humaine et en termes monétaires. Il est tentant de spéculer sur ce qui aurait pu être réalisé si les 2,5 milliards de dollars dépensés pour tenter d’éradiquer la polio avaient été dépensés pour l’eau et l’assainissement et la vaccination de routine … projets verticaux au détriment des investissements dans les soins de santé primaires à vocation communautaire (programmes horizontaux)».270

Le même point de vue sur le problème des vaccins contre la polio est repris dans un article récent du British Medical Journal du Dr Viera Scheibner, un éminent spécialiste de la vaccination, qui énumère de nombreuses études montrant que la poliomyélite paralytique associée au vaccin (VAPP) – une condition causée par le fait d’être administré avec des vaccins contre la poliomyélite – conséquences de «partout dans le monde où les vaccins contre la poliomyélite ont été utilisés». L’article conclut en déclarant que: « Il n’est pas surprenant que les programmes de vaccination de masse contre la polio les plus récents alimentés par la Fondation Bill et Melinda Gates aient entraîné une augmentation des cas de VAPP … La seule façon d’éradiquer la poliomyélite paralytique est d’arrêter la vaccination ».271

MenAfriVac au Tchad

La FBMG finance également le Meningitis Vaccine Project, un partenariat entre l’OMS et PATH pour développer et apporter un vaccin contre les épidémies de méningite en Afrique. Quelque 217 millions de personnes dans 15 pays ont reçu le vaccin, MenAfriVac, depuis son introduction en 2010.272 Une étude de 2013 sur MenAfriVac couverte dans le Lancet a révélé que le vaccin réduisait les cas de méningite de 94%, un taux de réussite significatif.273

Une petite partie de cette histoire, cependant, soulève des préoccupations concernant le manque de médias adéquats et de contrôle officiel sur ces programmes. Le média en ligne VacTruth, états-unien, est l’une des rares sources à avoir signalé un incident survenu en décembre 2012 dans le petit village de Gouro, dans le nord du Tchad, où le vaccin a été administré. La source écrit que 500 enfants ont été «enfermés dans leur école» et «ont été menacés que s’ils n’acceptaient pas d’être vaccinés de force avec un vaccin contre la méningite A, ils ne recevraient plus d’éducation». À l’insu de leurs parents, les enfants ont ensuite reçu MenAfriVac, qui, selon la source, était un produit non homologué encore en cours de test. En quelques heures, selon le rapport VacTruth, 106 enfants ont commencé à souffrir de maux de tête, de vomissements, de graves convulsions incontrôlables et de paralysie. Après avoir attendu les soins médicaux qu’ils ont finalement reçus et dont les enfants se sont rétablis, chaque famille a reçu une somme non confirmée de 1 000 £ de la part du gouvernement. Aucun formulaire n’a été signé et aucun document n’a été vu, et ils ont été informés que leurs enfants n’avaient pas été blessés par le vaccin. L’histoire a été couverte dans un journal local, La Voix et par une chaîne d’information traditionnelle au Tchad, qui a filmé des images du Premier ministre d’alors visitant les enfants à l’hôpital. Mais le programme de vaccination a simplement été salué comme un succès274 et il y a eu peu ou pas de couverture de l’incident dans les médias mondiaux.

Ces histoires, qui, répétons-le, Global Justice Now n’a pas été en mesure de valider ou d’enquêter plus avant, justifient toutes une enquête plus approfondie et soulignent la nécessité de soumettre le programme financé par la FBMG à un examen officiel approprié.

Décès dans un essai du vaccin contre le VPH

La mort de filles qui faisaient partie d’un essai de vaccin contre le virus du papillome humain a sonné l’alarme sur la nature de la recherche en Inde ainsi que sur la valeur que l’État attache à la vie de ses citoyens.

L’essai était mené dans l’Andhra Pradesh et le Gujarat par l’ONG PATH avec le soutien du Conseil indien de la recherche médicale et des autorités sanitaires locales. Ils ont été financés par la Fondation Bill et Melinda Gates. Le vaccin est fourni par deux sociétés, Merck Sharpe & Dohme et Glaxo Smith Kline.

Lorsque le gouvernement a mis fin aux essais, trois doses avaient déjà été administrées à 30 000 participants, principalement des filles tribales âgées de 9 à 14 ans.

Le ministre de la Santé du syndicat, Ghulam Nabi Azad, a nié que les décès aient quoi que ce soit à voir avec les essais, et dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune preuve concluante d’un lien de causalité entre le vaccin et les décès. Mais le fait que les filles aient participé à l’essai est une raison suffisante pour justifier de nouvelles enquêtes.

Un comité a été constitué par le gouvernement du syndicat pour enquêter sur les décès. D’autres mesures dépendront du rapport du comité.

Une enquête menée dans l’un des sites d’AP, coordonnée par le groupe de santé des femmes SAMA, a révélé que les essais avaient recruté des filles tribales des zones pauvres. Ces filles étaient mal nourries. Pour aggraver la situation, les formulaires de consentement pour l’essai sont en anglais que même le professionnel de la santé qui leur administre le vaccin peut ne pas être en mesure de lire, sans parler des participants.

Kalpana Sharma, consentement non informé. The Hindu, 17 avril 2010. Aarti Dhar, Brinda: le panel peut ne pas servir d’enquête indépendante. The Hindu, 14 avril 2010. Sanjay Mehdudia. Non, les filles indiennes ne seront pas utilisées comme cobayes: Azad. The Hindu, 22 avril 2010. K Majumdar, Le bazar du cancer du col utérin. Tehelka.com, 20 mars 2010. http://www.tehelka.com/story_main44.asp?filename=Ne200310coverstory.asp

Bill Gates à deux pas de la prison : le milliardaire rattrapé par ses plans diaboliques Des vidéos incluses dans cet article doivent être remises en circulation par YouTube qui n’a pas le droit de censurer la vérité.

Appel à une enquête sur les «crimes contre l’humanité» et «faute professionnelle médicale» de Bill Gates

Bill Gates

Par Muslim Mirror Web Desk

Une pétition en ligne appelle la Maison Blanche à enquêter sur Bill Gates et Melinda Gates pour «crimes contre l’humanité» et «faute professionnelle médicale». La pétition a reçu plus de 500 000 signatures au 11 mai.

La pétition accuse la Fondation Bill et Melinda Gates de «faute professionnelle médicale» pour avoir été cité dans une accusation de «stérilisation intentionnelle d’enfants kenyans par l’utilisation d’un antigène HCG caché dans les vaccins contre le tétanos». La pétition cite également Bill Gates lorsqu’il parle de son intérêt à «réduire la croissance démographique» au moyen de vaccinations.

Gates, l’UNICEF et l’OMS ont déjà été accusés de manière crédible d’avoir stérilisé intentionnellement des enfants kenyans en utilisant un antigène HCG caché dans des vaccins contre le tétanos.

En Y 2014, la Conférence des évêques catholiques du Kenya a mené une étude sur le projet de vaccination de 5 injections de 2 ans réalisé sur des Kenyanes âgées de 14 à 49 ans dans un laboratoire sud-africain et a conclu que «les 6 échantillons étaient tous positifs pour l’antigène HCG.»

«Cela a confirmé nos pires craintes; que cette campagne de l’OMS ne vise pas à éradiquer le tétanos néonatal, mais un exercice de coordination de la population contrôlé avec force et bien coordonné utilisant un vaccin éprouvé de régulation de la fertilité», a déclaré le Dr Ngare, porte-parole de la Kenya Catholic Doctors Association. «Ces preuves ont été présentées au ministère de la Santé avant le troisième cycle de vaccination, mais elles ont été ignorées.»

Le vaccin, qui a été administré gratuitement aux filles et aux femmes 2,3-M par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF, aurait été financé par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), une organisation créée et financée par le projet de loi et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Agenda mondial des vaccins de Gates: un gagnant-gagnant pour l’industrie pharmaceutique et la vaccination obligatoire

* Éditorial invité par Robert F. Kennedy Jr.

Les vaccins, pour Bill Gates, sont une philanthropie stratégique qui alimente ses nombreuses entreprises liées aux vaccins (y compris l’ambition de Microsoft de contrôler uneentreprise mondiale d’identification vaccinale) et lui donne un contrôle dictatorial de la politique de santé mondiale.

L’obsession de Gates pour les vaccins semble être alimentée par la conviction de sauver le monde avec la technologie.

Promettant sa part de 450 millions de dollars sur 1,2 milliard de dollars pour éradiquer la polio, Gates a pris le contrôle du Groupe consultatif technique national indien sur la vaccination (NTAGI), qui a prescrit jusqu’à 50 doses (tableau 1) de vaccins contre la polio par le biais de programmes de vaccination chevauchants pour les enfants avant l’âge de cinq. Les médecins indiens accusent la campagne Gates d’une épidémie dévastatrice de paralysie flasque aiguë non polio (NPAFP) qui a paralysé 490 000 enfants au-delà des taux attendus entre 2000 et 2017. En 2017, le gouvernement indien a rappelé le schéma vaccinal de Gates et a demandé à Gates et à ses politiques en matière de vaccins de quitter l’Inde. Les taux de NPAFP ont chuté brutalement.

Les épidémies [de polio] les plus effrayantes au Congo, en Afghanistan et aux Philippines sont toutes liées aux vaccins.

En 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis à contrecœur que l’explosion mondiale de la polio est principalement une souche vaccinale. Les épidémies les plus effrayantes au Congo, en Afghanistan et aux Philippines sont toutes liées aux vaccins. En fait, en 2018, 70% des cas mondiaux de poliomyélite étaient des souches vaccinales.

En 2014, la Fondation Gates a financé des tests de vaccins expérimentaux contre le VPH, développés par Glaxo Smith Kline (GSK) et Merck, sur 23 000 jeunes filles dans des provinces indiennes éloignées. Environ 1 200 ont souffert d’effets secondaires graves, notamment des troubles auto-immunes et de la fertilité. Sept sont mortes. Les enquêtes du gouvernement indien ont accusé les chercheurs financés par Gates d’avoir commis des violations éthiques généralisées: faire pression sur les filles vulnérables du village dans le procès, intimider les parents, falsifier les formulaires de consentement et refuser les soins médicaux aux filles blessées. L’affaire est maintenant devant la Cour suprême du pays.

Les journaux sud-africains se sont plaints: «Nous sommes des cobayes pour les fabricants de médicaments».

En 2010, la Fondation Bill et Melinda Gates Gates a financé un essai de phase 3 du vaccin expérimental contre le paludisme de GSK, tuant 151 nourrissons africains et causant des effets indésirables graves, notamment paralysie, convulsions et convulsions fébriles, à 1 048 des 5 949 enfants.

Lors de la campagne MenAfriVac de Gates en Afrique subsaharienne en 2002, les agents de Gates ont vacciné de force des milliers d’enfants africains contre la méningite. Environ 50 des 500 enfants vaccinés ont développé une paralysie. Les journaux sud-africains se sont plaints: «Nous sommes des cobayes pour les fabricants de médicaments». L’ancien économiste principal de Nelson Mandela, le professeur Patrick Bond, décrit les pratiques philanthropiques de Gates comme «impitoyables et immorales».

En 2010, Gates a engagé 10 milliards de dollars auprès de l’OMS en déclarant: «Nous devons en faire la décennie des vaccins.» Un mois plus tard, Gates a déclaré dans un Ted Talk que de nouveaux vaccins «pourraient réduire la population». En 2014, l’Association catholique des médecins du Kenya a accusé l’OMS d’avoir stérilisé chimiquement des millions de femmes kenyanes réticentes avec une campagne de vaccination contre le «tétanos». Des laboratoires indépendants ont trouvé une formule de stérilité dans chaque vaccin testé. Après avoir nié les accusations, l’OMS a finalement admis qu’elle développait les vaccins contre la stérilité depuis plus d’une décennie. Des accusations similaires sont venues de Tanzanie, Nicaragua, Mexique, et les Philippines..

Une étude de 2017 (Morgenson et al. 2017) a montré que le vaccin DTC populaire de l’OMS tue plus d’enfants africains que les maladies qu’il prévient. Les filles vaccinées au DTC ont souffert 10 fois plus de décès d’enfants qui n’avaient pas encore reçu le vaccin. L’OMS a refusé de rappeler le vaccin mortel qu’elle impose à des dizaines de millions d’enfants africains chaque année.

[Les responsables mondiaux de la santé publique] disent qu’il a détourné les ressources de l’agence pour servir sa philosophie personnelle selon laquelle une bonne santé ne vient que dans une seringue.

Les défenseurs mondiaux de la santé publique dans le monde accusent Gates de détourner l’agenda de l’OMS des projets dont il est prouvé qu’ils freinent les maladies infectieuses: eau potable, hygiène, nutrition et développement économique. La Fondation Gates ne dépense que 650 millions de dollars de son budget de 5 milliards de dollars dans ces développements. Ils disent qu’il a détourné les ressources de l’agence pour servir sa philosophie personnelle selon laquelle une bonne santé ne vient que dans une seringue.

En plus d’utiliser sa philanthropie pour contrôler l’OMS, l’UNICEF, GAVI et PATH, Gates finance une société pharmaceutique privée qui fabrique des vaccins et fait également un don de 50 millions de dollars à 12 sociétés pharmaceutiques pour accélérer le développement d’un vaccin contre le coronavirus. Dans ses récentes apparitions dans les médias, Gates semble confiant que la crise de Covid-19 lui donnera maintenant l’occasion de forcer ses programmes de vaccins dictatoriaux sur les enfants des Etats-Unis d’Amérique.

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des mises à jour gratuites de Robert F. Kennedy, Jr. et du Children’s Health Defense. CHD prévoit de nombreuses stratégies, y compris juridiques, dans le but de défendre la santé de nos enfants et d’obtenir justice pour les personnes déjà blessées. Votre soutien est essentiel au succès de la mission de CHD.

© [4.9.2020] La défense de la santé des enfants, Inc. Ce travail est reproduit et distribué avec la permission de la défense de la santé des enfants, Inc. Vous voulez en savoir plus sur la défense de la santé des enfants? Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des mises à jour gratuites de Robert F. Kennedy, Jr. et du Children’s Health Defense. Votre don nous aidera à nous soutenir dans nos efforts.

47 000 enfants estropiés et handicapés de façon permanente en Inde, un résultat direct du vaccin contre la polio de Bill Gates

TRUTHstreammedia

Après des années de controverse aux États-Unis d’Amérique, l’utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral (OPV) a été interrompue en 2000 en raison de son lien avéré avec le poliovirus dérivé du vaccin (VDPV), et au Royaume-Uni vers 2004.

L’utilisation d’un vaccin antipoliomyélitique injecté et inactivé (VPI) a remplacé son utilisation dans le monde occidental, tandis que le vaccin antipoliomyélitique oral continue d’être utilisé dans les pays en développement.

(Truthstream Media.com) Au moins, il aurait certainement FALLU que les vaccins oraux contre la polio aient été arrêtés aux États-Unis d’Amérique en raison de leur contribution connue à la paralysie dérivée du vaccin.

La Fondation Bill et Melinda Gates a créé l’alliance GAVI pour pousser les vaccinations dans les régions les plus pauvres du monde en développement au nom de «sauver des vies» et de stopper la maladie.

En particulier, Bill Gates compte s’attribuer le mérite d’avoir anéanti la polio dans le monde en en faisant l’un de ses principaux problèmes. Mais à…

Poutine a décliné l’invitation britannique à participer au sommet mondial des vaccins organisé avec Gavi (créé par Bill Gates)

Le président russe Vladimir Poutine a décliné l’invitation et n’a pas participé au sommet en ligne sur un éventuel vaccin contre les coronavirus organisé par le gouvernement britannique cette semaine, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Poutine a reçu la semaine dernière une invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson pour participer au sommet, a déclaré le Kremlin.

Le Sommet mondial sur les vaccins 2020 vise à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité universelle du vaccin contre le nouveau coronavirus.

Si l'article vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos Réseaux Sociaux / NewsLetter ainsi qu'à partager l'article sur vos pages / groupes Facebook, cela aide énormément à l'information. Et si vous vous sentez guidé, soutenir le site par un don ou par Tipeee. Merci beaucoup.

Source: EXOPORTAIL

Avant qu’il ne soit prouvé efficace AstraZeneca va produire 2 milliards de doses du vaccin contre le covid-19 après un accord de 750 millions de dollars avec des organisations soutenues par Bill Gates

AstraZeneca a conclu des accords avec le «Serum Institute of India» et deux organisations soutenues par Bill Gates, doublant ainsi la quantité d’un éventuel vaccin contre les coronavirus

Les points clés à retenir :

2 milliards de doses du vaccin contre le coronavirus d’Oxford doivent être produites après que le géant pharmaceutique AstraZeneca ait conclu deux nouveaux accords pour doubler l’approvisionnement.

AstraZeneca s’est associé au Serum Institute of India pour fournir des doses aux pays à revenu faible et moyen. 400 millions de ces doses devraient être prêtes d’ici la fin de 2020.

Il n’y a toujours pas de garantie que le vaccin fonctionnera – mais la société poursuit quand même la production afin de raccourcir le délai au cas où il s’avérerait efficace.

300 millions de doses seront distribuées dans le cadre d’un accord de 750 millions de dollars avec deux organisations caritatives soutenues par la Fondation Bill et Melinda Gates et l’OMS, entre autres.

L’offre mondiale d’un éventuel vaccin contre les coronavirus en cours de développement à l’université d’Oxford a été doublée pour atteindre 2 milliards de dollars après un accord de 750 millions de dollars avec des organisations caritatives qui comptent la Fondation Bill et Melinda Gates parmi leurs soutiens.

Le vaccin est produit par le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca, qui s’appuie sur les travaux de chercheurs de l’université d’Oxford.

Il a annoncé jeudi qu’il avait signé des accords avec la «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations» (CEPI) et «Gavi the Vaccine Alliance» pour augmenter ses approvisionnements.

La société s’est engagée à produire en masse le vaccin avant qu’il n’ait fait ses preuves, une mesure inhabituelle destinée à réduire le long délai de production du vaccin.

La CEPI et Gavi sont toutes deux des organisations soutenues par la Fondation Bill et Melinda Gates et l’Organisation mondiale de la santé, entre autres. L’accord de 750 millions de dollars avec la CEPI et Gavi soutiendra la fabrication, l’achat et la distribution de 300 millions des 2 milliards de doses.

La déclaration indique également qu’AstraZeneca a conclu un partenariat de licence avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant mondial de vaccins en volume, pour 1 milliard de doses de vaccin destinées aux pays à faible et moyen revenu.

L’accord comprend «un engagement à en fournir 400 millions d’ici à la fin de 2020», selon la déclaration.

La société avait déjà annoncé la fabrication d’un milliard de doses le mois dernier, selon la BBC.

300 millions de ces vaccins potentiels sont déjà promis aux Etats-Unis et 100 millions au Royaume-Uni, selon la BBC. Si les essais cliniques prouvent que le vaccin fonctionne, les premières doses pourraient être prêtes d’ici septembre.

Dans la déclaration, le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré «Nous travaillons sans relâche pour honorer notre engagement à assurer un accès large et équitable au vaccin d’Oxford dans le monde entier et sans profit».

( Note ExoPortail : Sans profit ?! hahaha ok d’accord, on nous prends vraiment pour des jambons. )

Il n’est pas encore certain que le vaccin, nommé AZD1222, fonctionnera. Soriot a déclaré que la société devrait le savoir d’ici le mois d’août, a rapporté la BBC.

Richard Hatchett, directeur général de la CEPI, a admis qu’il y avait un «risque substantiel» à investir dans la fabrication d’un produit qui pourrait finalement ne pas être livré, a rapporté le Guardian.

Environ 10 000 volontaires adultes testent actuellement les versions de phase II/III du vaccin au Royaume-Uni, selon le communiqué d’AstraZeneca.

Source : https://www.businessinsider.fr/us/bill-gates-backing-boosts-2-billion-doses-astrazeneca-coronavirus-vaccine-2020-6 / https://www.bbc.co.uk/news/business-52917118 et https://www.astrazeneca.com/media-centre/articles/2020/astrazeneca-takes-next-steps-towards-broad-and-equitable-access-to-oxford-universitys-potential-covid-19-vaccine.html

Covid-19 : avec un financement de 8,8 milliards de dollars les dirigeants africains viennent d’approuver le vaccin mondial de Bill Gates pour 300 millions d’enfants du tiers-monde

Image d’illustration

Plusieurs dirigeants africains ayant pris part au sommet mondial sur la vaccination qui s’est tenu ce jeudi 4 juin par visio-conférence et accueilli par Boris Johnson, Premier ministre britannique, ont approuvé le vaccin mondial de l’organisation Gavi fondée en 1999 par Bill Gates



Les dirigeants africains ont approuvé le vaccin mondial contre la Covid-19. En effet, ce jeudi 4 juin, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a accueilli le sommet mondial sur le vaccin Covid-19 qui, cette année, a été organisé sous forme de visio-conférence. Le sommet mondial a été organisé en partenariat avec Gavi, alliance de vaccin fondée en 1999 par Bill Gates.

Dans un message posté sur le compte officiel twitter de Gavi, on pouvait lire :

«aujourd’hui, la Grande-Bretagne accueille le sommet mondial sur la vaccination contre la Covid-19 pour mobiliser au moins 7,4 milliards de dollars en ressources additionnelles afin de protéger la prochaine génération des maladies infectieuses, réduire les inégalités et créer un monde plus sain, plus sûr et plus prospère».

«300 millions d’enfants des pays pauvres seront immunisés» :

Dans la presse, on a obtenu davantage d’informations sur cette campagne de vaccination mondiale contre le coronavirus. En effet, selon le média américain CNBC, l’argent récolté servira à immuniser, d’ici à 2025, 300 millions d’enfants vivant dans les pays les plus pauvres au monde.

En marge de ce sommet mondial auquel ont pris part 50 pays, la mobilisation a été très forte et il y a fort à parier que les 7,4 milliards de dollars visés seront largement dépassés. Le gouvernement coréen s’est engagé à verser 30 millions de dollars; 1,25 million pour la Principauté de Monaco; 300 millions de dollars pour le Japon; 15 millions de dollars pour l’Inde; 20 millions de dollars pour la Chine; 300 millions de dollars pour l’Australie; 20 millions de dollars pour le Qatar. La Norvège a débloqué, à elle seule, 1 milliard de dollar et la France a promis de participer à hauteur de 250 millions d’euros.

( Note ExoPortail : Génial de voir partir nos impôts dans ce genre de «projets»… )

«L’Afrique a dit oui» :



En Afrique, le vaccin pour la Covid-19 a été largement approuvé par les dirigeants du continent. Ainsi, le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra s’est félicité de cette initiative soulignant qu’il est «fondamental de consolider les progrès durement acquis et de protéger la nouvelle génération contre les maladies évitables par la vaccination».

Même réaction pour Joyce Kilipko, fondatrice et directrice de l’Initiative Publique Sanitaire pour le Liberia qui a appelé à ne pas croiser les bras et laisser le coronavirus gagner du terrain sur le continent. «Nous ne devons pas laisser l’histoire de la crise d’Ebola se répéter. Un engagement communautaire doit être en première ligne», a-t-elle déclaré.

Le président sénégalais Macky Sall ainsi que le président du Burkina Faso, Roch-Marc Kaboré, qui ont participé au sommet, ont aussi soutenu le projet. Et ils n’ont pas été les seuls sur le continent. Le Ghana, l’Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Niger, la Sierra Leone…ont aussi approuvé le vaccin mondial contre la Covid-19.

Source : https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-dapprouver-le-vaccin-mondial-de-bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/ / https://www.who.int/fr/news-room/detail/04-06-2020-who-welcomes-crucial-new-funding-for-vaccines et https://www.cnbc.com/2020/06/04/bill-gates-backed-vaccine-alliance-looks-to-raise-7point4-billion.html

Via EXOPORTAIL