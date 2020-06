C’est de la ROUTINE : «Monsieur, je ne peux pas respirer»: une nouvelle vidéo détaille la mort en détention d’un homme aux EUA, le shérif est invité à démissionner

Javier Ambler sur une photo prise sur Facebook. Ambler est décédé en mars 2019 en garde à vue. Il n’avait pas réussi à atténuer ses feux de route et un représentant du comté de Williamson a essayé de le traîner par-dessus. [Photo de famille]

Screenshot/KVUE

Les images de la caméra du corps de la police récemment publiées ont fourni des informations supplémentaires sur la mort en détention en mars 2019 de l’homme du Texas Javier Ambler et ont incité mardi à la démission du shérif du comté de Williamson, Robert Chody, pour son échec présumé à ne pas coopérer à une enquête en cours.

L’incident au centre de la controverse entre le gouvernement local et les responsables de l’application des lois a eu lieu le 28 mars 2019, lorsque J.J. Johnson, un adjoint du bureau du shérif du comté de Williamson, a décidé d’arrêter Ambler parce qu’il n’a pas éteint ses feux de route au profit du trafic venant en sens inverse. Comme Ambler n’a pas garé son véhicule, Johnson a lancé une poursuite en voiture de 22 minutes.

À l’époque, Johnson conduisait avec une équipe de l’émission de télé-réalité policière d’A & E «Live PD», qui a filmé alors que la poursuite voyait les deux véhicules traverser les autoroutes et les quartiers voisins. L’équipage a été capturé sur une séquence de caméras corporelles récemment diffusée, enregistrant les scènes qui se déroulent alors qu’Ambler a déclaré aux officiers répondants qu’il ne pouvait pas respirer et plus tard alors qu’il était en train de mourir.

Des documents obtenus par les médias locaux Austin American-Statesman et KVUE-TV ont révélé qu’après qu’Ambler s’est écrasé et a reçu l’ordre de sortir, Johnson a déployé son pistolet paralysant émis par le ministère sur Ambler après qu’il eut semblé se tourner vers la portière de sa voiture. Ambler a été frappé à trois reprises par des dents électriques pendant l’arrestation, même après avoir dit aux policiers qu’il souffrait d’insuffisance cardiaque congénitale et qu’il ne pouvait pas respirer.

La séquence de caméras corporelles publiée commence quelques instants avant qu’un adjoint du comté de Williamson ne déploie son pistolet paralysant une quatrième fois.

« Monsieur, monsieur, j’ai une insuffisance cardiaque congestive … J’ai une insuffisance cardiaque congestive », entend-on d’Ambler alors que les officiers passent entre l’exigence de se conformer aux ordres et le menaçant avec le pistolet paralysant. « Monsieur … monsieur, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. »

La vidéo montre qu’Ambler continue de répéter à plusieurs reprises aux policiers qu’il ne peut pas respirer entre leurs ordres constants qu’il arrête de résister et se couche sur le ventre. « Je ne résiste pas … s’il vous plaît … s’il vous plaît », furent les derniers mots prononcés par Ambler.

Quelques secondes après le déploiement du pistolet paralysant, le corps d’Ambler devient mou; cependant, plusieurs moments s’écoulent avant que les officiers soient entendus reconnaissant qu’Ambler n’a pas de pouls. En fait, à un moment donné, un officier est entendu parler à Ambler, le pressant de «se réveiller».

La vidéo s’interrompt alors que des officiers tentent de faire des compressions thoraciques sur Ambler.

Selon un rapport déposé auprès du bureau du procureur général du Texas qui a été consulté par l’homme d’État, la mort d’Ambler a été jugée comme un homicide, qui aurait pu être «justifiable». Le rapport a noté qu’une autopsie a montré qu’Ambler est décédé d’une insuffisance cardiaque congestive et d’une maladie cardiovasculaire hypertensive associée à l’obésité morbide «en combinaison avec une contention forcée».

Une enquête des affaires intérieures sur l’incident à l’époque a permis de déterminer que les représentants sur place n’avaient rien fait de mal et qu’ils n’avaient enfreint aucune des politiques de l’Office en matière de recours à la force ou de poursuite.

Des policiers du Département de police d’Austin (APD) étaient sur les lieux; cependant, ils ne sont arrivés qu’après la fin de la poursuite. À l’heure actuelle, aucun agent associé au ministère ne fait l’objet d’une enquête.

Maintenant, des mois après l’incident, le bureau du procureur du comté de Travis enquête sur les événements en collaboration avec l’unité des enquêtes spéciales de l’APD, depuis la fin de la poursuite à Austin, au Texas.

Margaret Moore, le procureur du district de Travis, a déclaré aux journalistes lundi que le bureau du shérif du comté de Williamson avait «obstrué» l’enquête sur la mort en ne permettant pas la diffusion de séquences filmées par l’équipe «Live PD».

Les images elles-mêmes n’ont pas été diffusées par l’émission de téléréalité, et le bureau du shérif a affirmé qu’il n’avait pas été contacté par le bureau du procureur de district.

Depuis la diffusion de la vidéo, deux commissaires du comté de Williamson ont appelé à la démission de Chody, le commissaire Terry Cook affirmant que «les trois dernières années et demie de [Chody] à la barre sont inacceptables».

L’affaire Ambler a également jeté un éclairage supplémentaire sur le différend en cours entre le bureau du shérif et les commissaires de comté au sujet de la relation continue de l’agence avec «Live PD» après que les commissaires ont mis fin à leurs contrats avec le spectacle. L’homme d’État a indiqué que l’équipe de tournage avait prolongé son travail avec le bureau du shérif après que Chody eut signé son propre contrat avec la série.

Les appels d’Ambler font écho à ceux de George Floyd, un habitant du Minnesota noir, qui a été tué après qu’un policier blanc ait refusé de retirer son genou du cou de Floyd. Floyd avait crié à plusieurs reprises qu’il était incapable de respirer. Les quatre officiers impliqués dans l’affaire du Minnesota ont été arrêtés et inculpés.

Quand le soi-disant rêve américain se transforme en cauchemar pour les Africains-Américains.

Williamson County Sheriff Robert Chody discuss the need for new highway in Hutto and Taylor on Wednesday, May 29, 2019. [RICARDO B. BRAZZIELL/AMERICAN-STATESMAN] Ricardo Brazziell

Javier Ambler et son fils J’Vaughn montrés sur une photo de famille. Ambler est décédé en garde à vue en mars 2019. [Photo de famille]

De gauche à droite, Maritza Ambler et son mari Javier sont assis dans le salon sous les photos de leur fils, Javier Antonio Ambler II, à leur domicile de Killeen le vendredi 5 juin 2020.

Traduction et ajouts : MIRASTNEWS

Source : SPUTNIK NEWS