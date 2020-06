Les preuves affluent de toutes parts, la vraie science contre le charlatanisme scientifique : Le virus COVID-19 possède des propriétés qui n’ont jamais été trouvées dans la nature auparavant

Le développement d’un vaccin efficace ne peut se faire sans une analyse objective de la structure du SRAS-CoV-2, de son mode d’action et de son origine.

Les scientifiques norvégiens et britanniques du vaccin ont publié des preuves sans équivoque que le SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la pandémie de COVID-19, est d’origine humaine.

Les auteurs énoncent deux conclusions: (1) les mutations qui seraient normalement observées au cours de la transmission de l’animal à l’homme ne se sont pas produites dans le SRAS-CoV-2, indiquant qu’il était entièrement «pré-adapté» pour l’infection humaine et (2) le SRAS-CoV-2 contient des insertions dans sa séquence protéique qui n’ont jamais été détectées dans la nature et contribuent à son pouvoir infectieux et pathogène.

Autrement dit, le SRAS-CoV-2 possède un domaine de liaison aux récepteurs spécifiquement conçu pour le récepteur de l’enzyme 2 de conversion de l’angiotensine (ACE2) humain présent dans les poumons, les reins, les intestins et les vaisseaux sanguins.

De plus, le SARS-CoV-2 possède un site de clivage polybasique de la furine qui ne se trouve dans aucun coronavirus de chauve-souris étroitement apparenté, ainsi que d’autres acides aminés chargés artificiellement insérés qui améliorent la capacité du virus à se lier aux cellules humaines et à y pénétrer en formant des «ponts de sel» entre le virus et la surface cellulaire.

Ces modifications sont essentielles pour comprendre la transmissibilité et la puissance uniques du SRAS-CoV-2.

Les auteurs expliquent que la pandémie de COVID-19 révèle une pathogénicité neurologique, hématologique et immunologique, qui ne peut être expliquée par l’infectiosité via le récepteur ACE2 seul.

Il y a eu de nombreuses observations cliniques telles qu’une perte de goût et d’odeur, des maux de gorge, une toux sèche, des maux de tête et des douleurs gastro-intestinales sévères avec diarrhée.

La liaison du SRAS-CoV-2 aux récepteurs amers / sucrés des voies respiratoires supérieures offre un emplacement parfait pour la transmission par la toux.

Selon les auteurs, une infection buccale et respiratoire supérieure peut entraîner une transmission aux voies respiratoires inférieures, des effets gastro-intestinaux et une cascade de réponses immunologiques produisant une inflammation.

La libération systémique généralisée du virus, en raison de son amélioration des co-récepteurs, pourrait expliquer les multiples découvertes cliniques sur le système cardiovasculaire, les cellules T immunologiques, les cellules associées à des conditions neuropathologiques et, enfin, l’hypoxie sévère observée dans les cas avancés de la maladie.

Comme le notent à juste titre les auteurs, le développement d’un vaccin efficace ne peut se faire sans une analyse objective de la structure du SRAS-CoV-2, de son mode d’action et de son origine.

Cet effort a été entravé par le refus de la Chine de divulguer pleinement les informations qu’elle possède, conjointement avec une campagne de désinformation scientifique à motivation politique menée par Pékin pour éviter toute responsabilité, par certains scientifiques occidentaux ayant un intérêt direct dans le résultat et par des médias non informés et serviles.

Cela inclut les décisions éditoriales des revues scientifiques et médicales, qui semblent favoriser, de manière écrasante, le récit selon lequel la pandémie de COVID-19 n’est qu’une autre épidémie naturelle, même au point de censurer les opinions opposées.

Jusqu’à présent, la dissimulation de la véritable origine de la pandémie de COVID-19 a réussi.

Pas moins que le bureau du directeur du renseignement national aux États-Unis d’Amérique n’a aveuglément accepté la «sagesse conventionnelle» scientifique promue par le Parti communiste chinois, en publiant la déclaration du 30 avril 2020 suivante:

«La communauté du renseignement est également d’accord avec le large consensus scientifique selon lequel le virus COVID-19 n’a pas été créé par l’homme ou génétiquement modifié.»

Remarquablement, il n’y a jamais eu de preuves scientifiques concluantes à l’appui de cette affirmation, mais beaucoup semblent se contenter d’appuyer le récit naturel, principalement par ignorance ou par refus d’accepter la vilaine vérité.

Cette horrible vérité est que la Chine a fabriqué le SARS-CoV-2 et, grâce à une combinaison d’orgueil, d’incompétence et d’insouciance, l’a déclenché dans le monde. [Il est fort possible que ce soit aussi les Etats-Unis d’Amérique et alliés : comment le prouver ? Pour trancher, il faut une enquête indépendante complète et non exclusive. –JDDM MIRASTNEWS].

