SouthFront est censuré sous couvert de la pandémie

La censure des médias alternatifs se généralise à l’ère COVID-19. Cet article décrit le cas de SouthFront.

Soumis par Rick Sterling…

Présentation de SouthFront

Où trouvez-vous des nouvelles quotidiennes, des vidéos, des analyses et des cartes sur le conflit en Syrie? Des rapports détaillés sur les conflits en Libye, au Yémen et au Venezuela? Des nouvelles sur la montée en puissance d’ISIS au Mozambique? Analyse originale des événements aux États-Unis d’Amérique et en Russie? SouthFront est l’endroit.

SouthFront est unique et influent, atteignant un public mondial de centaines de milliers de personnes. Ils ont des articles d’opinion sauf leurs rapports et vidéos sont informatifs et factuels. Leur site Web dit,

«SouthFront se concentre sur les questions de relations internationales, de conflits armés et de crises…. Nous essayons de découvrir la vérité sur des questions qui sont à peine couvertes par les États concernés et les médias mainstream.»

Censure par Facebook et YouTube

Une campagne de désinformation et de censure contre SouthFront a récemment été lancée. Le 30 avril, le compte Facebook de SouthFront avec environ 100 000 abonnés a été supprimé sans avertissement ni préavis.

Le 1er mai, le compte YouTube principal de SouthFront avec plus de 150 000 abonnés a été fermé. La chaîne de langue anglaise a enregistré 1 900 vidéos téléchargées avec 60 millions de vues au cours des 5 dernières années.

Alors que le site Web de SouthFront continue comme auparavant, les actions ci-dessus suppriment d’importants canaux de distribution que SouthFront a soigneusement mis en place.

La censure s’est accompagnée d’une campagne de désinformation parallèle promue par des organisations de groupes de réflexion d’entreprises, de gouvernements et d’établissements. C’est dans le contexte où le Global Engagement Center (GEC) du Département d’État des Etats-Unis d’Amérique a une liaison directe avec les entreprises et les équipes de la Silicon Valley axées sur la « lutte contre la propagande » de la Russie, de la Chine et de l’Iran avec un budget actuel de 60 millions de dollars par an.

Lors d’une audience en mars 2020, le sénateur Chris Murphy (D-Conn) a fait pression pour obtenir un financement accru et davantage de censure. Il a dit: «Il est difficile de chasser un mensonge après l’autre. Vous devez réellement aller à la recherche de la source et la dénoncer comme illégitime ou non fiable, n’est-ce pas?» Lea Gabrielle, chef de GEC, a répondu « C’est exact. »

Quand le sénateur dit «il est difficile de chasser un mensonge après un autre», il reconnaît qu’il est souvent difficile de montrer que c’est un mensonge. Encore plus quand ce n’est pas un mensonge. Il est beaucoup plus facile pour les autorités de dire simplement que la source n’est pas fiable – ou mieux encore de les éliminer – comme elles ont essayé de le faire avec SouthFront.

Fausses accusations de Facebook

L’élimination du compte Facebook de SouthFront était basée sur une enquête parrainée par Facebook intitulée «Rapport de comportement coordonné inauthentique d’avril 2020». Le rapport de 28 pages dit: «Nous travaillons constamment pour trouver et arrêter des campagnes coordonnées qui cherchent à manipuler le débat public sur nos plateformes… .Nous considérons les opérations d’influence comme des efforts coordonnés pour manipuler le débat public pour un objectif stratégique où les faux comptes sont au cœur de l’opération…. Ce mois-ci, nous avons supprimé huit réseaux de comptes, Pages et Groupes… .. Notre enquête a lié cette activité à… deux organisations de médias en Crimée – News Front et SouthFront. Nous avons trouvé ce réseau dans le cadre de notre enquête interne sur des comportements suspects coordonnés et inauthentiques.»

Premièrement, SouthFront n’essaie pas de «manipuler le débat public»; ils fournissent des nouvelles et des informations difficiles, voire impossibles à trouver ailleurs. Il semble que ce soient les censeurs qui tentent de manipuler le débat en excluant certaines voix.

Deuxièmement, SouthFront n’a pas de «faux comptes»; ils ont un site Web public et des médias sociaux standards comme Facebook et YouTube (jusqu’à leur annulation). Troisièmement, SouthFront n’a aucun lien avec NewsFront ni aucune opération en Crimée.

NewsFront et SouthFront sont des organisations complètement différentes. Ils partagent le nom de «Front», mais ce n’est pas pertinent. Facebook confond-il le New York Times avec le Moscow Times? Après tout, ils ont tous les deux «Times» dans leur titre.

Facebook a fermé SouthFront sur la base de fausses informations et de frottis.

Fausses accusations de DFRLab

Le Digital Forensic Research Lab (DFRLab) a été créé par l’Atlantic Council, une «organisation non partisane qui galvanise le leadership mondial des Etats-Unis d’Amérique». C’est une autre organisation qui n’hésite pas à qualifier les voix alternatives de politique étrangère de «propagande russe». DFRLab affirme avoir «opérationnalisé l’étude de la désinformation en révélant des mensonges et des fausses nouvelles». Ils ont rapporté la censure de SouthFront avec un rapport intitulé « Facebook supprime le canal de propagande russe en Ukraine » avec le sous-titre « Le réseau social a supprimé les actifs liés à News Front et SouthFront, des sites de propagande favorables aux services de sécurité russes ». Ils ont rapporté que les deux «ont démontré une relation étroite en aimant les pages de l’autre». Comme le sait quiconque utilise Facebook, il est courant «d’aimer» une grande variété d’articles et de publications. La suggestion selon laquelle «aimer» un article prouve une relation étroite est idiote.

Le rapport du DFRLab indique que News Front et SouthFront « ont diffusé de la propagande pro-Kremlin dans un éventail de langues, indiquant qu’ils tentaient d’atteindre un public international diversifié au-delà de la Russie ».

Premièrement, NewsFront et SouthFront sont des organisations complètement distinctes et séparées. Deuxièmement, y a-t-il quelque chose d’inhabituel dans un site Web qui essaie de s’étendre et d’atteindre différents publics? Toutes les publications ou tous les médias ne font-ils pas cela? C’est une tactique des nouveaux censeurs: décrire un comportement normal comme sinistre.

Une autre tactique de censure consiste à affirmer qu’il est interdit de remettre en question la véracité de certaines conclusions. Ainsi, le rapport du DFRLab indique que NewsFront a publié une «désinformation pure et simple» quand il a publié un article qui «niait la culpabilité de l’implication des séparatistes soutenus par la Russie dans l’abattage de Malaysia Airlines MH-17». Ils suggèrent que cela prouve que c’est de la propagande russe et qu’elle est fausse. Cependant, les faits concernant l’abattage du MH-17 sont largement contestés. Par exemple. L’un des plus grands journalistes d’investigation des Etats-Unis d’Amérique, le regretté Robert Parry, est arrivé à la même conclusion que l’enquête MH-17 avait été manipulée et que la fusillade n’était probablement PAS celle décrite. Parry a publié de nombreux articles sur cet événement important, confirmant qu’il ne s’agit pas de «propagande russe».

Le Conseil de l’Atlantique est l’un des «think tanks» des Etats-Unis d’Amérique les plus influents. Il semble qu’ils aient créé le DFRLab comme outil de propagande pour dénigrer et réduire au silence les sources d’informations et d’analyses alternatives.

Désinformation par la «Task Force» du Conseil européen

Les objectifs et les priorités de l’Union européenne sont fixés par le Conseil européen. Ils sont également de plus en plus actifs dans la suppression d’informations et de points de vue alternatifs.

En 2015, le Conseil européen a créé un groupe de travail East StratCom pour «s’attaquer aux campagnes de désinformation en cours en Russie». Leur projet majeur s’appelle EUvsDISINFO. Ils disent: «En utilisant des services d’analyse de données et de surveillance des médias en 15 langues, EUvsDISINFO identifie, compile et expose les cas de désinformation provenant de médias pro-Kremlin.»

Cette organisation fait partie de la campagne de désinformation contre SouthFront. En avril 2019, ils ont publié une analyse «SouthFront –Russia Hiding Being Russian». L’histoire prétend faussement que SouthFront «tente de cacher le fait qu’il est enregistré et géré en Russie». L’équipe SouthFront est internationale et comprend des Russes ainsi que de nombreuses autres nationalités. Les principaux porte-parole sont le Bulgare, Viktor Stoilov, et un Américain, Brian Kalman. Ils ne cachent pas le fait que le site Web est enregistré en Russie ou que les dons PayPal vont à un compte en Russie. Le site Web est hébergé par un service en Hollande. C’est véritablement international.

EUvsDISINFO démontre une tactique de désinformation consistant à prétendre faussement avoir «exposé» quelque chose de «caché» lorsqu’il s’agit d’informations publiques. La collaboration entre différentes nationalités, y compris la Russie, n’a rien de sinistre. EUvsDISINFO suggère qu’il existe de sinistres «réseaux pro-Kremlin». En réalité, SouthFront est un site Web géré par un personnel dévoué et sous-payé et de nombreux bénévoles. Alors que le Conseil européen donne des millions de dollars à EUvsDISINFO, SouthFront fonctionne avec un budget minime sans le soutien du gouvernement de la Russie ou d’ailleurs.

Fausses accusations du ministère américain de la défense

Le 9 avril, la sous-secrétaire adjointe à la défense, Laura Cooper, a pris la parole lors d’un point de presse. Elle identifie SouthFront par son nom et les accuse de «signaler qu’il n’y a pas eu de pandémie et que certains décès en Italie pourraient en fait être dus à la grippe commune».

La première accusation est à cause de l’article du SouthFront «Pandémie de peur». Contrairement à l’accusation, l’article dit: «L’épidémie de COVID-19 est une menace apparente qui ne peut être ignorée.» L’article traite également de la pandémie de peur beaucoup moins signalée mais répandue.

La deuxième fausse accusation concerne le nombre élevé de morts en Italie. SouthFront a rapporté les conclusions d’un rapport du ministère italien de la Santé qui suggérait que la saison hivernale et grippale précédente avait «conduit à une augmentation du bassin des personnes les plus vulnérables (les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques) qui peuvent augmenter l’impact de l’épidémie COVID-19 sur la mortalité et expliquer, au moins en partie, l’augmentation de la létalité observée dans notre pays.» C’est très différent de dire que les décès ont été causés par la grippe commune. Dans tous les cas, les résultats proviennent directement des autorités sanitaires italiennes et non de SouthFront.

Lors de la même conférence de presse, la sous-secrétaire adjointe à la défense a déclaré qu’elle souhaitait «régner sur des acteurs malveillants qui diffusent des informations perturbatrices trompeuses». Les censeurs revendiquent un terrain plus élevé mais se livrent à de la désinformation et à des mensonges alors qu’ils cherchent à faire taire les discussions et les débats.

Conclusion

Il y a un effort coordonné pour manipuler et restreindre ce que le public voit et entend en Amérique du Nord et en Europe. Sous couvert de «vérification des faits» et d’arrêt de la «propagande russe», l’establishment a créé des censeurs privés et gouvernementaux pour fausser et diminuer les médias interrogateurs. Ils qualifient les médias alternatifs de «russe» ou de «pro Kremlin», même si de nombreux chercheurs et écrivains sont occidentaux et n’ont aucun lien ni dépendance avec le gouvernement russe.

SouthFront est un exemple de site médiatique réalisant des rapports et analyses importants et originaux. Il est véritablement international avec des bureaux dans plusieurs pays. Le personnel et les bénévoles comprennent des personnes des quatre continents. La censure et la diffamation auxquelles ils sont confrontés semblent être dus au fait qu’ils fournissent des informations et des analyses qui contredisent le récit traditionnel occidental.

Dans des développements récents, SouthFront publie des vidéos sur une chaîne YouTube secondaire appelée SouthFront TV. Lorsque cela a également été retiré le 16 mai, ils ont contesté la décision et ont gagné. La chaîne a été restaurée avec la mention « Nous avons confirmé que votre compte YouTube ne contrevient pas à nos conditions d’utilisation ».

SouthFront essaie toujours de restaurer sa chaîne principale avec 152 000 abonnés. Leur compte Facebook est toujours fermé et les tentatives de dénigrer leur journalisme se poursuivent. La censure s’est intensifiée pendant la crise de Covid19.

Rick Sterling est un journaliste d’investigation basé dans la région de la baie de San Francisco. On peut le joindre à rsterling1@protonmail.com

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de The Duran.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

RÉVÉLÉ: Un ancien membre de l’ISIS révèle les liens des terroristes avec le MI6 britannique

LONDRES – Un ancien membre du groupe terroriste ISIS a révélé lundi que l’agence d’espionnage britannique, le MI6, avait recruté et utilisé des terroristes étrangers en Syrie. Mohammed Hussein Saud, membre du défunt Etat islamique, a déclaré aux journalistes que le MI6 avait tenté d’espionner les centres militaires syriens et russes en Syrie avec l’aide de terroristes, a rapporté le service en langue arabe de Russia Today.

« Les Britanniques m’ont dit d’aller à Tadmur (Palmyre), en disant qu’ils me fourniraient de l’argent, un téléphone portable et tout ce dont j’avais besoin », a-t-il déclaré.

Saoud a également révélé ses rencontres avec les officiers de renseignement britanniques dans la région d’al-Tanf dans les zones frontalières entre la Syrie et la Jordanie, où ils lui ont demandé de recueillir des renseignements sur les importantes bases militaires russes en Syrie et les moyens de les attaquer. Il a ajouté que le MI6 avait engagé un guide à Tadmur qui connaissait plusieurs langues pour guider l’équipe d’espionnage.

Le rôle du MI6 dans la guerre contre la Syrie avait également été révélé plus tôt. Le sénateur de l’État de Virginie, Richard Black, a déclaré en 2018 que le service de renseignement britannique du MI6 prévoyait une attaque aux armes chimiques contre le peuple syrien pour blâmer plus tard le président Bashar Assad et attaquer la Syrie.

« Il y a environ quatre semaines, nous savions que les services de renseignements britanniques travaillaient à une attaque chimique afin de blâmer le gouvernement syrien, de tenir la Syrie responsable », a déclaré Black sur la chaîne d’information al-Mayadeen.

Plus tard, Black a ajouté qu’il voulait dire que les Britanniques envisageaient de ne pas mener d’attaque eux-mêmes, mais d’enjoindre aux terroristes de le faire ou de lancer une attaque sous faux drapeau, avec des acteurs se faisant passer pour des victimes. L’utilisation d’attaques sous faux drapeau a été la pierre angulaire de nombreuses invasions militaires occidentales et campagnes de bombardement dans le but de mettre le pays ciblé sur ses talons, puis de simplement reprendre ses ressources.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ