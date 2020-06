Syrie: les USA dans l’impasse + Journal du 8 juin 2020

Le déploiement d’équipements militaires américains d’Irak vers la Syrie via des passages illégaux ne vise qu’à prolonger la présence illégale de l’armée américaine à l’est de la Syrie pour prendre le contrôle des gisements de pétrole et de gaz de la région et à empêcher le retour de la sécurité et de la stabilité politique dans le pays.

Il s’agit donc d’une politique qui permet également aux occupants américains de garantir les intérêts stratégiques d’Israël en Syrie.

Jusqu’où les USA poursuivront-ils leur aventurisme ?

Jean Bricmont, Professeur à l’université de Louvain, s’exprime sur le sujet.

Source : Press TV

Journal du 8 juin 2020

Source : Press TV Français

L’armée déjoue une attaque terroriste dans le nord de la zone d’al-Ghab

Hama-SANA / Une source militaire a indiqué que les groupes terroristes armés dans le nord de la zone d’al-Ghab avaient mené aujourd’hui, le 08-06-2020, à partir de 13h30 une attaque aux véhicules piégés et aux kamikazes contre deux positions militaires dans les localités de Tanjara et Fattatira, soulignant que les héros de l’armée arabe syrienne les ont confrontés en leur infligeant de lourdes pertes.

Et la source d’ajouter : «Après des accrochages brutaux qui avaient duré quelques heures, les deux positions ont été reprises par l’armée arabe syrienne qui a infligé de lourdes pertes aux terroristes et qui s’est emparée de leurs armes après avoir détruit un véhicule 4×4 et obligé les terroristes à prendre la fuite en abandonnant les cadavres de leurs tués et leurs armes ».

La source a fait savoir qu’un soldat de l’armée arabe syrienne étaient tombé en martyr et que d’autres avaient été blessés dans cette opération.

Source : SANA