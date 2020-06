« Ils sont dans une situation d’urgence jamais imaginée »: le nombre alarmant de coronavirus dans les communautés indigènes du Brésil

Ils font partie des populations les plus vulnérables [comme les Africains-Brésiliens] à la pandémie et qui souffrent le plus des limites des services de santé publique brésiliens.

Vanderlecia Ortega dos Santos, infirmière de l’ethnie Witoto, offre son aide à 700 familles devant la Covid-19, Manaus, Brésil, 26 avril 2020.Bruno Kelly / Reuters

Le Brésil enregistre 240 décès indigènes dus au coronavirus et 2 523 cas contagieux chez 93 peuples autochtones différents, selon les chiffresfournis le 7 juin par l’articulation des peuples autochtones du Brésil (APIB), qui attirent l’attention sur la sous-estimation des cas dérivés du manque de soins de santé dans de nombreuses collectivités ou l’absence d’un test covid-19, entre autres facteurs.

Le Brésil est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de personnes infectées par le coronavirus (plus de 739 000) après les États-Unis d’Amérique et le troisième en nombre de décès (38 406), selon les dernières données du ministère de la Santé, qui a été contraint de fournir encore une fois les statistiques complètes du pays après la décision controversée du gouvernement de Bolsonaro de n’annoncer que les nouveaux cas collectés toutes les 24 heures, à l’exclusion du total accumulé depuis le début de la pandémie.

Au Brésil, un total de 305 peuples autochtones officiellement reconnus vivent, et le plus grand nombre de peuples autochtones en isolement volontaire sont enregistrés par Survival International, la plupart d’entre eux situés dans la région amazonienne.

Des hygiénistes indigènes de l’ethnie Kambeba assistent un homme dans la ville de Tres Unidos, État d’Amazonas, 21 mai 2020.Bruno Kelly / Reuters

«Les professionnels de la santé sont confrontés à une énorme précarité dans tout le pays, mais surtout en Amazonie et, plus encore, dans les zones rurales. De nombreux villages autochtones n’ont même pas l’attention d’une équipe de santé, ce qui rend difficile le suivi des personnes infectées», explique Angela Amanakwa Kaxuyana, membre de la Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB) et membre du peuple Kahyana, qui vit dans la municipalité d’Oriximina, dans l’État de Para. « Les peuples autochtones n’ont pas de plan de route spécifique pour tout le monde, mais nous savons par expérience que vivre en harmonie avec la nature est une garantie pour protéger notre santé », explique Amanakwa, qui met en garde contre le risque de propagation de certaines maladies à travers le monde animal si leurs habitats sont déboisés.

L’Amazonie concentre la majorité des populations autochtones infectées

« Au milieu de la pandémie de Covid-19, les peuples indigènes de l’Amazonie brésilienne vivent actuellement dans une situation d’urgence jamais imaginée », a annoncé vendredi dernier le COIAB, qui a lancé une campagne internationale de collecte de dons. L’objectif est d’aider les peuples autochtones à fournir à la fois des produits alimentaires et des produits d’hygiène de base, ainsi que de fournir des ressources pour l’acquisition d’équipements de protection et de matériel sanitaire pour les professionnels de la santé, qui empêchent la pandémie de continuer à se propager parmi les populations autochtones.

« L’objectif est que les équipes de santé autochtones soient en mesure d’accorder au moins une attention de base aux communautés vivant sur les terres autochtones. Pour ce faire, ils doivent avoir des masques Covid-19 et des tests rapides pour confirmer qu’ils ne sont pas infectés avant d’entrer dans chaque village », explique Amanakwa.

Vanderlecia Ortega dos Santos, infirmière de l’ethnie Witoto, offre son aide à 700 familles sur la Covid-19, Taruma district, Manaus, 26 avril 2020.Bruno Kelly / Reuters

Les communautés autochtones sont l’une des populations les plus vulnérables à la pandémie et, de plus, elles souffrent des limites du service de santé publique brésilien (SUS, pour son acronyme en portugais). Sur le total des décès d’indigènes par Covid-19, 88% ont été enregistrés dans les États brésiliens de l’Amazonie. Les plus grandes villes bordant le fleuve Amazone forment une sorte de couloir fluvial avec une forte incidence d’infections à coronavirus, car c’est le principal moyen de transport dans la région, selon une étude de l’Université de Pelotas, Sao Paulo, publiée dans le magazine Medical Archive.

Face à la menace de contagion, la plupart des communautés ont bloqué les entrées et les sorties des terres indigènes, à l’exception des produits de première nécessité, qui comprennent la fourniture de nourriture.

« La réalité de nombreux peuples autochtones est qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins uniquement avec leurs cultures, ils sont confinés pendant trois mois et dans de nombreux cas, la souveraineté alimentaire a été perdue, il y a des territoires qui souffrent de déforestation illégale ou d’invasion clandestine », explique Amanakwa, qui est originaire de la terre indigène Kaxuyana-Tunayana, située dans le Bouclier de Guayanas, une délimitation géographique avec l’une des plus grandes biodiversité du monde et, par conséquent, avec une haute préservation de l’environnement. Leurs habitants, les Kahyana, se sont installés dans les villages les plus éloignés de leur propre territoire indigène, généralement organisés par des familles, comme mesure de protection contre la pandémie.

Une infirmière de l’ethnie Kambeba teste un homme pour le coronavirus dans le village de Tres Unidos, État d’Amazonas, 21 mai 2020. Bruno Kelly / Reuters

« La communauté se sépare en noyaux familiaux comme lorsqu’ils partent à la chasse en famille, ils passent du temps à l’extérieur puis reviennent », explique cette leader indigène, qui détaille que son peuple conserve certaines connaissances ancestrales qui lui permettent de rester à l’écart des noyaux urbains en ce moment, y compris l’extraction d’un type de sel d’un palmier pour quand ils n’ont pas de sel industrialisé. Cependant, il souligne que la majorité des peuples autochtones vivent dans une période de besoin extrême, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s’exposer aux risques de contagion et à s’installer dans les villes. En plus de l’achat de nourriture, une des raisons du transfert a été la gestion et la collecte de l’aide d’urgence du gouvernement d’environ 200 euros (600 reais) dans certaines succursales bancaires où de grandes lignes se sont formées.

De même, l’incertitude concernant le coronavirus a ravivé les souvenirs d’autres épidémies. « Mes parents et grands-parents continuent de se souvenir de l’expérience traumatisante des épidémies qui ont presque exterminé notre ville après les premiers contacts avec l’extérieur », explique Amanakwa. Selon les informations de l’Institut socio-environnemental (ISA), le Kaxuyana comptait entre 300 et 500 personnes lorsqu’une épidémie de rougeole a réduit cette ville à environ 80 membres, dont moins d’une douzaine étaient des adultes de plus de 30 ans et les autres enfants. «Mon peuple a également souffert d’épidémies de fièvre jaune. Bien qu’ils aient tenté de se disperser pour les combattre, à cette époque, nous avons perdu une grande partie de la population», ajoute le chef indigène. Aujourd’hui, cette ville compte 382 membres au total.

Le coronavirus se propage rapidement également parmi les peuples autochtones des pays voisins. Au total de la Pan-Amazonie, qui comprend les pays du Brésil, de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur, de la Guyane française, de la Guyane française, du Pérou, du Suriname et du Venezuela, 6 996 cas de contagion chez les populations autochtones et 629 décès dus à la covid-19 ont déjà été enregistrés, selon les données du 9 juin du coordinateur des organisations indigènes du bassin amazonien (Coica) et du réseau ecclésial panaméen (REPAM).

Coica, en collaboration avec d’autres organisations, notamment Amazon Watch et la Rainforest Foundation, entre autres, a également lancé un fonds d’urgence pour l’Amazonie au début du mois de mai dans le but de recueillir des dons pour servir les peuples autochtones de la région. « Aux frontières, il n’y a pas d’hôpital, les médicaments n’arrivent pas, il n’y a pas d’aide humanitaire. Si des mesures urgentes ne sont pas prises dans ces localités, il y aura un ethnocide », a déclaré José Gregorio Diaz Mirabal, coordinateur général de Coica, à l’occasion du lancement du Fonds. . En outre, il a souligné sa préoccupation face à l’avancée rapide du coronavirus: « Nous ne pouvons pas continuer d’attendre les gouvernements ou les politiques sociales des neuf pays ».

