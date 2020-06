L’armée syrienne a repoussé une attaque militante dans le sud d’Idlib. Un avion C-130 de l’US Air Force s’écrase en Irak

L’armée syrienne et les forces de défense nationale ont repoussé une attaque contre leurs positions dans le sud d’Idlib.

Le 8 juin, les forces de la coalition Ghurfat Eamaliat wa-Harid al-Mu’minin de groupes militants liés à Al-Qaïda ont pris d’assaut les villages de Tanjarah et Fattirah. Des militants ont capturé les villages et auraient tué au moins 2 soldats et détruit un véhicule BMP. Les affrontements se sont poursuivis jusqu’au soir, lorsque les forces gouvernementales ont finalement repris la zone. Selon des photos et des vidéos publiées, au moins 3 militants ont été tués, un véhicule et une moto ont également été détruits.

Des sources pro-militantes ont affirmé que des avions de guerre syriens et russes avaient effectué plus d’une douzaine de frappes aériennes sur des cibles à travers la plaine d’Al-Ghab.

Quelques jours plus tôt, Ghurfat Eamaliat wa-Harid al-Mu’minin et ses alliés de Hayat Tahrir al-Sham, qui reste le groupe armé le plus influent d’Idlib, ont déployé de grands renforts dans la région du mont Zawiya.

Tôt le 9 juin, les forces gouvernementales syriennes ont bombardé des positions de Hayat Tahrir al-Sham près de Hantoteen, al-Ruwaihah et du Bénin.

Des sources progouvernementales affirment que plusieurs unités de la 4e division blindée sont actuellement déployées sur cette partie de la ligne de contact.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes et la coalition dirigée par les États-Unis d’Amérique ont terminé la deuxième partie de leur opération anti-EI sur la rive orientale de l’Euphrate. Selon les FDS, les raids ont eu lieu dans au moins 15 villages et 12 terroristes de l’Etat islamique ont été arrêtés.

Tard le 8 juin, une roquette lancée par des inconnus a atterri à proximité de l’aéroport international de Bagdad. L’armée irakienne a déclaré que la roquette avait été lancée depuis la zone située au sud de l’aéroport et que la roquette n’avait fait aucun dommage matériel ni fait de victime. Le même jour, des informations semblaient indiquer qu’un avion de transport militaire C-130 de la coalition dirigée par les États-Unis d’Amérique avait dérapé sur une piste au camp Taji. Le Pentagone a confirmé l’incident en disant que 4 personnes avaient été blessées.

Usbat al-Tha’ireen, un groupe armé irakien anti-états-unien qui a déjà revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques contre la coalition, a immédiatement réagi à l’incident en affichant le message «Avec patience, nous sommes victorieux».

Bien qu’il soit hautement improbable que l’un des groupes anti-américains irakiens récemment apparus soit en quelque sorte lié à l’incident, ils exploiteront certainement la situation à leurs propres fins de propagande.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front