L’OMS exclut le vaccin contre le coronavirus en 2020 + Notre avis

La directrice du Département de la santé publique et de l’environnement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), María Neira, a exclu la possibilité qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus soit disponible cette année, mais elle a soutenu qu’au cours de la prochaine Dans quelques semaines, il y aura de « bonnes nouvelles » concernant les traitements pour covid-19, rapporte l’Economist.

«[Le vaccin] prendra 10 ou 12 mois pour arriver. Peut-être qu’au début de l’année prochaine, cette année sera très difficile», a souligné Neira, expliquant que, quelle que soit la vitesse à laquelle vous êtes, il y a encore de nombreux processus à suivre pour s’assurer que le « vaccin sur le marché est sûr ». « J’espère que je me trompe et c’est plus tôt », a-t-il ajouté.

Le représentant de l’OMS a également assuré que les traitements actuellement utilisés contre la maladie causée par le coronavirus, et qui sont appréciés par l’organisation, donneront de « bonnes nouvelles » dans les deux prochaines semaines, a déclaré EuropaPress.

De même, Neira a soutenu qu’il sera bientôt connu si l’utilisation du médicament hydroxychloroquine apporte des bénéfices aux patients. Ceci après que l’OMS a repris la recherche avec ce médicament après une suspension temporaire en raison d’un risque accru possible de décès et de maladie cardiaque.

Virus saisonnier?

En ce qui concerne l’immunité contre le nouveau virus, Neira a souligné que cela pourrait durer entre six et 12 mois, bien qu’il n’existe actuellement aucune preuve scientifique solide pour étayer cette théorie. « Dans d’autres virus de la même famille, l’immunité dure plusieurs mois, on peut donc s’attendre à ce que les personnes infectées par le nouveau coronavirus et ayant généré des anticorps puissent bénéficier d’une immunité de six à 12 mois », a-t-il expliqué.

Pour l’instant, il n’y a aucune preuve pour soutenir l’hypothèse que la chaleur affaiblit le coronavirus, mais « tous » les virus respiratoires sont connus pour avoir une saisonnalité. « Nous avons besoin d’une année complète pour savoir comment le virus se comporte en ce qui concerne la saisonnalité, mais tout semble indiquer qu’il existe une relation, bien que Singapour nous ait induits en erreur, car il a eu de nombreux cas de coronavirus et son climat est humide et chaud », a déclaré le travaillerait.

En tout cas, le représentant de l’OMS est optimiste que si une deuxième vague d’infections se produit, en particulier en Europe, elle n’aura pas les mêmes dimensions que la première. « La meilleure chose est que les pays se préparent au pire des cas et se laissent surprendre par le meilleur », a conclu Neira, rappelant que les mesures « drastiques » pour contenir le pathogène ont donné des résultats essentiellement positifs.

[Notre avis

Une avancée insuffisante

Les nouvelles ne peuvent être bonnes que si l’origine réelle du virus est connue et dévoilée au public, étant donné qu’il a été produit en laboratoire, selon plusieurs experts, les mécanismes de sa création doivent étalés en public, afin de donner les moyens aux scientifiques de comprendre et maîtriser tous les contours du problème, pour qu’à la fin ils trouvent la solution la plus adaptée et anticipent les évènements qui pourraient se produire à l’avenir.

Cette recherche du coupable réel nécessite qu’une enquête internationale soit mise en place le plus rapidement possible pour réaliser des investigations dans les laboratoires chinois, en particulier celui de Wuhan, ainsi que dans les laboratoires des Etats-Unis d’Amérique (EUA), en particulier ceux de Fort Detrick, de l’Université de Caroline du Nord et les autres existant tant aux EUA qu’à l’extérieur, tels ceux de Géorgie, en Ukraine aux frontières russes, en Arménie ou en Ouganda en Afrique.

De même, des enquêtes devraient être menées dans les laboratoires de pays alliés comme l’Institut Pasteur et les Universités qui lui sont attachés en France et dans les Laboratoires de Grande-Bretagne, du Canada ou d’Australie. La solution visant à mettre en place une enquête indépendante ne peut être écartée que si les auteurs acceptent publiquement de reconnaître qu’ils seraient ceux qui l’ont créé en utilisant les méthodes du génie génétique déjà avancées dans le domaine comme par exemple le « Gain de fonction ».

Car si les auteurs continuent à se cacher en obstruant par tous les moyens la voie menant vers la manifestation de la vérité et qu’ils ne soient pas découverts à temps, ceux-ci réitèreront à nouveau pour sortir soit une autre maladie plus infectieuse, soit la même, soit un type de COVID-19 amélioré plus virulent que le premier, d’où une deuxième vague attendue dans une telle perspective. Tout simplement, parce qu’ils auront à partir de leurs réseaux décelés les caractéristiques techniques et scientifiques des remèdes existant et essaieront de les dépasser en annihilant leurs effets et en rendant nulle leur efficacité, à peu près comme la chloroquine avec le paludisme.

De plus, un vaccin ne pourrait être acceptable que s’il a reçu l’expertise de spécialistes réellement indépendants qui, en dernier ressort, devront donner un avis éclairé pointu sur l’opportunité, la composition du produit, la fiabilité, la viabilité et la qualité de celui-ci. Cette expertise devrait naturellement préciser l’existence ou non des effets secondaires. S’ils existent, les experts indépendants devront préciser dans quelles proportions, teneur et ampleur réelles.

