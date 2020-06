NEO: la bio-menace des États-Unis d’Amérique en hausse

Alors que la pandémie de coronavirus continue de dévaster de nombreux pays du monde, la communauté mondiale et les médias se concentrent de plus en plus sur les activités douteuses menées dans les biolabs financés par des fonds du budget du ministère de la Défense des Etats-Unis d’Amérique.

Il y a déjà eu un certain nombre de publications exprimant leur préoccupation au sujet de la collecte de spécimens humains pour la recherche de membres de divers groupes ethniques par le Pentagone. Le budget total de ce programme est censé être de 2 milliards de dollars. Les principaux objectifs à long terme du programme de défense biologique des États-Unis d’Amérique sont de « contrer et réduire le risque de menaces biologiques et de s’y préparer, d’y répondre et de s’en remettre si elles se produisent » dans une région donnée. Ces objectifs comprennent la surveillance de toutes les recherches menées sur les agents pathogènes; la collecte de spécimens biologiques dans les pays d’intérêt (puis leur remise aux États-Unis d’Amérique); étudier la sensibilité de certains groupes ethniques à diverses maladies et leurs réponses aux traitements appropriés, et mener des essais cliniques de médicaments dans des régions à population ethniquement diverse. Afin d’atteindre ces objectifs, les États-Unis d’Amérique ont veillé à la mise en place de systèmes d’alerte et de réponse des partenaires aux épidémies dans les pays susmentionnés, qui englobent des laboratoires de recherche nationaux, régionaux et locaux, des instituts de médecine vétérinaire ainsi que des installations médicales.

La stratégie de sécurité nationale des États-Unis d’Amérique, dévoilée en 2017, a déclaré que «la Chine et la Russie contestent la puissance, l’influence et les intérêts des États-Unis d’Amérique, tentant de saper la sécurité et la prospérité américaines». Il n’est donc pas surprenant que des recherches sur les bio-menaces soient activement menées en partenariat avec les États-Unis d’Amérique dans la région de la CEI (Communauté des États indépendants). En outre, un réseau de biolabs partenaires des Etats-Unis d’Amérique est en cours de création aux frontières de la Russie et de la Chine. À cet égard, les États-Unis d’Amérique semblent être particulièrement intéressés par les pays d’Asie centrale, l’Ukraine et les pays d’Europe orientale. Il est particulièrement effrayant de constater qu’au cours des dernières années, de nouveaux laboratoires biologiques partenaires des Etats-Unis d’Amérique auraient été créés au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Ouzbékistan, en Moldavie et en Ukraine (au total, il existe plusieurs dizaines d’installations de cette nature dans 25 pays).

Par exemple, en Ukraine, qui semble être sous l’influence directe de Washington après la révolution du Maïdan, les États-Unis d’Amérique auraient ouvert un réseau de 15 biolabs secrets. Récemment, Oleksandr Lazarev, un politologue ukrainien, a déclaré à la chaîne de télévision ukrainienne ZIK que ces laboratoires menaient des recherches sur la militarisation des virus et pouvaient donc compromettre la sécurité nationale. Il a ajouté que 15 laboratoires avaient été créés en Ukraine depuis la soi-disant révolution orange en 2005. Le politologue a souligné que ces installations étaient financées par le département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique, ce qui signifiait que leur présence dans la région était conforme à celle des objectifs militaires des États-Unis d’Amérique. Oleksandr Lazarev a utilisé des biolabs en Géorgie comme exemple d’installations où des recherches douteuses étaient menées. Selon l’expert ukrainien, en 2008, lorsque le conflit géorgien-ossète s’est produit et que les tensions entre les États-Unis d’Amérique et la Russie ont explosé, le virus de la peste porcine africaine (ASFV) s’est propagé de la Géorgie à la Russie. Le politologue a déclaré que de nombreux facteurs suggéraient que l’agent pathogène provenait des biolabs susmentionnés en Géorgie. Il a également rappelé au public que l’ASFV avait ensuite atteint le territoire de l’Ukraine, où elle avait tué sans discrimination du bétail. Oleksandr Lazarev a également estimé que les flambées de diverses maladies dangereuses, qui s’étaient produites dans différentes régions de l’Ukraine, étaient directement liées aux biolabs partenaires des Etats-Unis d’Amérique dans le pays.

De nombreux médias ont rendu compte des travaux menés au Centre de recherche en santé publique Richard Lugar (un biolab partenaire des Etats-Unis d’Amérique à Alekseyevka, Tbilissi). Ces informations ont fait part de leur inquiétude quant à la légitimité des activités financées par les États-Unis d’Amérique en Géorgie. Des expériences secrètes sont en cours dans l’installation. Certaines recherches sont même effectuées sur des personnes isolées dans des unités spéciales et infectées par la suite par les maladies les plus dangereuses.

Une autre région qui intéresse particulièrement le Département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique est l’Asie centrale, où les dirigeants militaires et politiques des Etats-Unis d’Amérique ont décidé de créer des laboratoires partenaires dans des installations de l’ère soviétique, appelés «système anti-peste». Au Kazakhstan, quatre des neuf centres de recherche régionaux (à Nur-Sultan, Otar et Oral) ont déjà été réparés et équipés des instruments nécessaires dans le cadre du programme de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Ces dernières années, les États-Unis d’Amérique ont continué à intensifier leurs activités dans les biolabs partenaires en Ouzbékistan, un pays non loin de la Russie, de la Chine et de l’Iran. Le Pentagone a commencé à accroître la portée de ses biolabs secrets en Ouzbékistan depuis la fin des années 1990, lors des bouleversements qui ont suivi l’effondrement de l’URSS. Par conséquent, des experts de la Defense Threat Reduction Agency des Etats-Unis d’Amérique (DTRA, un organisme du département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique) auraient pu avoir accès à des installations biologiques et chimiques auparavant secrètes dans ce pays. Le premier laboratoire national de référence a ouvert ses portes en 2007 à Tachkent, en Ouzbékistan, avec le soutien de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). En 2013, deux autres ont commencé leurs opérations à Andijan et Fergana, et en 2016, un autre laboratoire a ouvert à Urgench (le laboratoire de diagnostic régional de Khorezm). Ces installations, comme d’autres dans les pays de la région, ont été construites avec le soutien de la DTRA du département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique. Actuellement, il existe plus de 10 laboratoires en dehors de celui de Tachkent: à Andijan, Boukhara, Denau, Qarshi, Nukus (la capitale de la République du Karakalpakstan), Urgench, Samarkand et Fergana. Alors que ce réseau de biolabs partenaires des Etats-Unis d’Amérique continue de s’étendre en Ouzbékistan (le pays d’Asie centrale le plus peuplé), des flambées périodiques d’origines inconnues se sont produites dans le pays. Cependant, il y a très peu d’informations à leur sujet pour le moment. Par exemple, en août 2011, dans les 24 heures, 70 personnes malades ont été admises à l’hôpital de Yangiyul, une ville non loin de Tachkent. En 2012, une maladie inconnue s’est propagée en Ouzbékistan et des dizaines de personnes en sont mortes. Au printemps 2017, il y a eu une épidémie de varicelle (une maladie dangereuse en particulier pour les nourrissons, causée par un virus). Il a eu un effet négatif sur la santé de la population de la région et du pays et s’est propagé parmi les personnes en âge de travailler. Curieusement, l’augmentation des infections a coïncidé avec l’ouverture d’installations partenaires des Etats-Unis d’Amérique censées réduire le risque de menaces biologiques. Il n’est donc pas surprenant que le public s’inquiète de plus en plus du manque de transparence dans ces laboratoires et des pratiques de notification qu’ils utilisent impliquant des responsables des Etats-Unis d’Amérique.

Les États-Unis d’Amérique ont élargi leur sphère d’influence dans le secteur de la bio-défense en développant, avant tout, leur réseau de biolabs partenaires et en menant davantage d’expériences intéressant le Pentagone. En conséquence, les pays susmentionnés perdent leur capacité à fonctionner de manière indépendante dans ce domaine particulier. La réalisation de ses objectifs pourrait permettre aux États-Unis d’Amérique d’utiliser ultérieurement ces biolabs à des fins militaires; pour assurer la protection des militaires des Etats-Unis d’Amérique s’ils sont déployés dans les régions où se trouvent les laboratoires, et pour mener des recherches approfondies sur les agents pathogènes qui peuvent affecter les groupes ethniques de différentes manières.

Récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le rejet par Washington du protocole contenant des mesures de vérification visant à renforcer la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction était un sujet de préoccupation. « Les tensions autour de cette question se sont intensifiées et la réticence de Washington à assurer la transparence de ses activités biologiques militaires dans diverses parties du monde soulève des questions sur ce qui se passe réellement là-bas et quels sont les objectifs réels », a souligné le responsable.

Vladimir Platov

Vladimir Platov, expert du Moyen-Orient, exclusivement pour le magazine en ligne «New Eastern Outlook».

À propos des éditeurs VT Éditeurs VT VETERANS TODAY VT Editors est un compte de publication générale géré par Jim W. Dean et Gordon Duff. Tout le contenu du présent document appartient à Jim W. Dean et Gordon Duff et est protégé par des droits d’auteur. editors@veteranstoday.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY