Soros et la Fondation Clinton derrière Antifa et Black Lives Matter [Vidéo]

Un regard simplifié sur la façon dont les grandes puissances de gauche manipulent le récit médiatique et la masse

Nous diffusons souvent des vidéos avec nos articles d’actualité parce que nous savons que si une image vaut mille mots, une vidéo vaut vraiment des milliers d’images. Nous proposons une vidéo simple et non professionnelle glanée sur Facebook, d’une source appelée « Sergeant StickItTooYa » qui, malgré son utilisation de jurons, offre une analyse très simple et claire de la façon dont les émeutes et les manifestations dans le monde sont dirigées et pilotées. Les joueurs habituels, George Soros et la Fondation Clinton ont été mentionnés ailleurs, de sources russes et dans mes articles récents, mais cette vidéo offre une manière concise de regarder toutes ces informations.

Cette vidéo est accompagnée d’un avis parental. À moins que vous ne vouliez que vos enfants entendent le mot «F», ne les laissez pas voir cela.

Trouvé sur Facebook, ce clip explique comment Antifa, financé par la Fondation Clinton et George Soros, manipule les manifestations de Black Lives Matter, les transformant en émeutes.

Inhérente à l’analyse est la coordination lâche entre la source Soros / Clinton des attaques violentes et des émeutes et la plupart des médias, qui appartiennent également à des gauchistes qui s’allient d’une manière ou d’une autre avec leurs dirigeants. Cependant, il convient de noter que Fox News, bien que quelque peu en dehors de ce filet, est néanmoins entraîné par lui, car une décision pour Fox d’ignorer les émeutes conduirait à un flop d’audience.

Cependant, l’effet de glissement va beaucoup plus loin. La plupart des personnalités publiques ont déclaré que le meurtre de George Floyd était un acte terrible / horrible / cruel, et ce faisant, ils confirment le récit selon lequel Floyd a en fait été tué par asphyxie et non par une crise cardiaque probablement liée à la drogue, comme le rapport original du médecin légiste a été déclaré. Le corps de Floyd contenait du fentanyl et de la méthamphétamine, et pourtant cette information est à peine notée par quiconque dans le «courant dominant».

La Fondation Clinton est très bonne dans son travail. Au moins, parfois.

Il s’agit d’une manipulation extrêmement intelligente des médias par les agences qui dirigent toute cette mascarade. Lorsque votre opposition doit parler selon vos conditions, vous avez gagné. Cela s’est produit avec le fiasco «d’ingérence électorale russe», où presque tous les commentaires du public ont insisté sur le fait que «les Russes ont interféré avec les élections de 2016», bien qu’il n’y ait aucune preuve de cela au-delà des rapports stupides d’une ferme de pêche à la traîne sur Internet à Saint-Pétersbourg qui a publié des graphiques ridiculement stupides qui reflétaient largement les vrais problèmes importants pour les électeurs des Etats-Unis d’Amérique. Il n’y a pas eu d’interférence effective, mais pratiquement aucun des principaux gars ne dira cela à moins que le spectateur soit très, très chanceux.

Les émeutes de Floyd sont les mêmes. Ce n’est pas un outrage à la mort d’un Noir. Elle est largement motivée par des militants blancs qui ont réussi (pour l’instant) à s’emparer des médias et des pouvoirs politiques et à les pousser là où ils voulaient qu’ils aillent. Il est vraiment pathétique de regarder, comme des expressions de «contrition» qui sont aussi fausses que l’accusation elle-même, se répètent encore et encore à travers nos médias, le tout avec cet objectif peu glorieux de tromper tous les peuples et toutes les nations.

Saul Alinsky serait fier s’il était encore en vie. Il le regrette probablement maintenant, cependant.

