Le 9 juin, un engin explosif improvisé a explosé sur la route de la patrouille de la police militaire russe près de la ville d’Ayn al-Arab (également connue sous le nom de Kobani) dans le nord de la Syrie. Initialement, des sources kurdes ont affirmé qu’au moins 3 militaires russes avaient été blessés lors de l’attaque. Le centre de réconciliation russe a démenti ces affirmations, affirmant que personne n’avait été blessé dans l’explosion. Des photos du site de l’incident montrent que le véhicule de mobilité d’infanterie TIGR a été considérablement endommagé. Des hélicoptères d’attaque ont été déployés pour couvrir le retour des troupes russes à leur emplacement de déploiement permanent.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque à l’explosif. Cependant, des sources pro-turques ont toujours blâmé les groupes armés kurdes soutenus par les États-Unis d’Amérique (EUA) pour la provocation. Tout récemment, le nombre d’incidents dans le nord-est de la Syrie entre des patrouilles états-uniennes et russes a augmenté. Les forces de la coalition dirigée par les États-Unis d’Amérique et la police militaire russe s’efforcent de limiter la liberté de mouvement de chacun. En plus de cela, l’armée des Etats-Unis d’Amérique admet ouvertement qu’elle œuvre pour empêcher les Russes de renforcer leurs positions dans cette partie de la Syrie.

Plus tard le 9 juin, la police militaire russe et l’armée turque ont mené une patrouille conjointe près de la ville frontalière de Derbasiya. La patrouille s’est déroulée sans incident. Dans le même temps, l’armée syrienne a renforcé ses positions à l’aéroport militaire de Tabqa. Au cours des dernières semaines, les forces gouvernementales ont considérablement accru leur présence militaire dans cette partie de la province de Raqqa.

Le 10 juin, des unités d’artillerie de l’armée syrienne ont frappé des positions fortifiées de Hayat Tahrir al-Sham et de ses alliés près des villages d’al-Fatirah, Fulayfil et Dahr al-Kabir dans le sud d’Idlib. Suite aux récents affrontements près de Tunjarah, les militants ont intensifié leurs activités le long de la ligne de contact. Des sources progouvernementales affirment que des groupes liés à Al-Qaïda préparent une attaque majeure contre les positions de l’armée syrienne.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également réagi aux tensions actuelles en affirmant que le gouvernement de Damas augmentait les provocations et que la Turquie ne permettrait pas à Idlib de redevenir une zone de conflit. Il est intéressant de noter comment le président turc parvient à décrire les violations régulières du régime de cessez-le-feu par des groupes d’Al-Qaïda protégés par la Turquie en ces termes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également réagi aux tensions actuelles en affirmant que le gouvernement de Damas augmentait les provocations et que la Turquie ne permettrait pas à Idlib de redevenir une zone de conflit. Il est intéressant de noter comment le président turc parvient à décrire les violations régulières du régime de cessez-le-feu par des groupes d'Al-Qaïda protégés par la Turquie en ces termes.

L’accord silencieux de la Turquie avec les terroristes a permis à ses forces de mettre en place un réseau de postes d’observation le long de l’autoroute M4 dans le sud d’Idlib et même de sécuriser les patrouilles conjointes turco-russes le long d’une partie de l’autoroute. Néanmoins, la tolérance continue de la présence des groupes terroristes du Grand Idlib créent de solides conditions préalables à la déstabilisation de la région.

En vidéo: des soldats syriens et des locaux interceptent une autre patrouille américaine dans le nord d’Al-Hasakah

Le 10 juin, des soldats de l’armée arabe syrienne (AAS) et des habitants progouvernementaux ont intercepté un convoi des Etats-Unis d’Amérique qui tentait de patrouiller dans les environs de la ville de Tell Tamr dans la campagne du nord d’Al-Hasakah, selon l’agence de presse arabe syrienne (SANA).

Un poste de contrôle de l’armée a arrêté le convoi des Etats-Unis d’Amérique à l’entrée du village de Dardara. Les habitants se sont immédiatement rassemblés sur les lieux et ont lapidé les véhicules du convoi, le forçant à battre en retraite.

Au cours des derniers mois, l’AAS et les partisans du gouvernement ont réussi à restreindre le mouvement des forces états-uniennes dans la campagne du nord d’Al-Hasakah.

Les forces des Etats-Unis d’Amérique réagissent à cette situation en harcelant la police militaire russe dans le nord-est d’al-Hasakah, en particulier près des zones riches en pétrole comme al-Rmelan.

Environ 500 soldats des Etats-Unis d’Amérique sont actuellement présents dans le nord-est de la Syrie, censés faire face à la menace de l’Etat islamique et «garder» les principaux champs pétroliers. Dernièrement, les États-Unis d’Amérique ont travaillé pour renforcer leur présence dans la région, où la Russie et Damas sont devenues les principaux acteurs.

Les forces progouvernementales poursuivent leurs opérations contre les cellules de l’Etat islamique dans le centre de la Syrie (vidéo)

Les forces progouvernementales syriennes mènent de nouvelles opérations de sécurité contre les restes de l’Etat islamique dans la région centrale du pays.

La Brigade al-Quds, une force progouvernementale palestinienne et des unités des Forces de défense nationale (FDN) mènent actuellement une nouvelle opération contre les cellules du groupe terroriste dans le désert de Homs.

Une vidéo de l’opération a été publiée par la Brigade al-Quds le 9 juin. La vidéo montre les combattants du groupe qui combattent le désert entre Homs et Raqqa.

Une opération similaire a été lancée le 10 juin par l’armée arabe syrienne (AAS) dans le désert occidental de Deir Ezzor, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR) basé à Londres.

Les récentes opérations de sécurité ont infligé de graves pertes aux cellules de l’Etat islamique dans la région centrale. Le groupe terroriste y lance désormais moins d’attaques. Cependant, l’AAS et les forces progouvernementales auront probablement besoin de plus de temps pour neutraliser pleinement la menace terroriste.

