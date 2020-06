ALLEMAGNE ET COVID-19, BRIBES POUR LES TRAVAILLEURS, TRANCHES POUR LES CAPITALISTES

Par Arturo Gallegos

Le plan de sauvetage économique approuvé par le gouvernement fédéral allemand est composé d’environ 675 milliards d’euros, dont 600 milliards seront utilisés pour soutenir les grandes entreprises et les sociétés capitalistes, 50 milliards pour les petites entreprises, les producteurs et les professionnels; et finalement 7,5 milliards d’euros seulement seront investis dans le domaine de la sécurité sociale. Cette dernière section comprend le sujet très sensible de l’argent du chômage, des traitements médicaux et du soi-disant programme d’aide sociale Hartz IV. Lors de la préparation de ce paquet économique, il convient de noter que le gouvernement fédéral a acquis une dette de 156 milliards d’euros.

Le gouvernement d’Angela Merkel a montré une prédilection pour la protection des grandes entreprises aux moments critiques. Fin mai, il a été annoncé que la compagnie aérienne allemande Lufthansa recevrait une aide d’État de 9 milliards d’euros à des conditions très avantageuses, une entreprise qui a d’ailleurs été complètement privatisée depuis 1997. Les grandes sociétés immobilières ont également été protégées en n’ayant pas décrété l’annulation du paiement du loyer du logement, mais dans le meilleur des cas les délais de paiement ont été prolongés. De même, en matière fiscale, les taux de la taxe à la consommation n’ont été que légèrement réduits et les conditions de paiement des contributions annuelles des personnes physiques ont été allongées.

D’autres mesures montrent le côté populiste de la grande coalition entre le Parti démocrate-chrétien (CDU) de Merkel et les sociaux-démocrates (SPD) avant les prochaines élections fédérales de 2021. L’aide de 300 euros (paiement unique) que le gouvernement a acceptée car les parents de chaque enfant né en ces temps de crise est non seulement risible, mais exclut ceux qui ne répondent pas à cette «exigence» (sic). D’autre part, la réduction de la taxe sur le chiffre d’affaires de 16% à 5% (ou Umsatzsteuer en allemand) pour les moyennes entreprises est clairement un clin d’œil à la classe moyenne allemande aisée pour soutenir la réélection d’une nouvelle grande coalition au moment où Merkel quitte son leadership en 2021.

Cependant, il n’est pas question d’augmenter la perception des impôts pour les milliardaires allemands qui continuent de bénéficier d’un «plafond» de revenus dans le régime fiscal allemand, comme le demandait le Parti communiste allemand (DKP). Ce plafond a laissé la plupart de ses immenses bénéfices exonérés d’impôt et non seulement cela, mais, comme cela est évident, le gouvernement de la grande coalition est prêt à tout moment à venir à son secours chaque fois que ses sociétés transnationales se voient en difficulté, soit en raison des circonstances extérieures telles que le présent, ou à la suite de leur mauvaise gestion et / ou de la corruption typique de la classe bourgeoise à laquelle ils appartiennent.

En fin de compte, les ressources publiques, provenant des citoyens ordinaires grâce au paiement de leurs impôts, continuent d’être transférées à des particuliers sous la forme de ces «aides». Ceci sous prétexte de maintenir en vie les «sources d’emploi» très vénérées. En d’autres termes et dans un langage simple, le gouvernement sauve les capitalistes afin que le peuple puisse continuer à avoir le «privilège» de continuer à travailler pour eux, c’est-à-dire de continuer à être exploité. Des miettes pour la classe ouvrière, des tranches pour les capitalistes. Et bien que ces miettes soient plus grosses que celles obtenues par les travailleurs des pays sous-développés, ce ne sont que des miettes.

