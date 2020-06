Idlib: la vengeance de Poutine ? + Journal + Zoom Afrique du 10 juin 2020

Idlib: la vengeance de Poutine ?

En Syrie, dans la nuit de lundi à mardi 9 juin, l’armée turque a lancé par terroristes qaïdistes interposés une vaste offensive contre Saraqib avant de se heurter à la résistance syrienne. Bilan : 100 morts et des dizaines de blessés côté terroriste.

À quoi joue Ankara et quel message porte en soi cette riposte sanglante de la résistance syrienne ?

Fabrice Beaur, expert pour l’ONG EODE s’exprime sur le sujet.

Tchad : 304 millions francs CFA accordés aux producteurs du Mayo Kebbi – Est ;

Burkina Faso : la filière cotonnière restera « résiliente » face au COVID-19 ;

Zimbabwe : Caledonia Mining se retire de la bourse de Toronto.

1. Tchad : la garde présidentielle tire sur un véhicule avec trois militaires français en civil près du Palais présidentiel

Barkhane en est restée sans voix : jamais elle n’aurait cru que la garde présidentielle tchadienne en vienne à découvrir le complot et que de surcroît, elle ose ouvrir le feu sur des agents français alors qu’ils se rendaient à une réunion pour planifier un coup de force militaire! Au fait, depuis que la spectaculaire opération anti terroriste de l’armée tchadienne, soldée par la mort de dizaines de supplétifs takfiristes de Boko Haram, a totalement discrédité Barkhane et servi de modèle à d’autres armées africaines, on s’y attendait. Surtout que le président a annoncé peu après ne plus croire en la nécessité du G5 Sahel et a même entendu vouloir retirer son armée de cette « boîte à bouffer la souveraineté des États africains ». Le coup d’État anti-Deby, on s’y attendait. Mais que ce coup d’État soit étouffé de façon aussi spectaculaire, on ne s’y attendait peut-être pas trop.

Lisons l’information de RFI : » Le porte-parole de l’État-major des armées, le colonel Frédéric Barbry, a confirmé auprès de l’AFP que deux militaires français ont été « accidentellement » blessés par des tirs tchadiens, à N’Djamena, le 9 juin. Ces deux militaires « étaient en patrouille de reconnaissance à proximité du Palais présidentiel en vue de préparer une rencontre officielle à venir », a expliqué le colonel Barbry. « Les circonstances de l’accident sont encore à déterminer », a-t-il ajouté, visiblement, à court de mots. Une rencontre officielle, dites-vous? Trêve de plaisanterie! Poursuivons notre lecture de RFI : « Plus tôt, le site Tchadinfos avait relaté cette affaire. « La garde présidentielle a tiré sur un véhicule de l’opération Barkhane. […] La scène s’est déroulée juste à côté de l’ancien siège de la Caisse nationale des retraités du Tchad [CNRT]. » Selon une source sécuritaire, les deux militaires français s’étaient « garés pour filmer le nouveau palais et les gardes ont tiré sur eux. »

Filmer quoi et pourquoi? Des images destinées à tracer la carte d’un assaut, identique à celui lancé il y a des années contre le Palais de Gbagbo en Côte d’Ivoire? Après tout, le Soudan est déjà tombé entre les mains des Occidentaux avec une junte militaire aux ordres et la Libye revit le 2011 en pire. Qui dit que la France et Cie ne sont pas tentés par un scénario pareil au Tchad? Les élans indépendantistes de Deby inquiètent de plus en plus. Mais les balles de la garde présidentielle tirées sur les forces Barkhane prouvent que le général Déby est bien plus malin qu’il n’en a l’air…. Un premier avertissement est ainsi lancé. Une première marche arrière de la France? Le Tchad vient de bénéficier d’un moratoire sur sa dette.

2- Le Cameroun se trouve dans la ligne de mire occidentale depuis plusieurs semaines, cette fois-ci ce sont les défenseurs des droits humains qui veulent profiter de la vague de contestation qu’a suivie la mort du journaliste Samuel Wazizi, lors de sa détention par des militaires pour dénoncer l’impunité.

Pierre Claver Nkodo, Directeur de Publication de l’hebdomadaire Horizons Nouveaux paraissant à Douala, au Cameroun s’exprime sur le sujet.

