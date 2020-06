Pourquoi le public tolère-t-il ses guerres biologiques?

Eric Zuesse, initialement publié chez The Saker

Comme Jeffrey A. Lockwood l’a raconté dans son livre de 2008, Six-Legged Soldiers: Using Insectes as Weapons of War, les quatre premières nations qui ont été les pionniers de la guerre biologique se sont produites dans les années 1930 – l’Allemagne d’Hitler, le Japon d’Hirohito et l’Angleterre et le Canada de Churchill. Cependant, sous le président des Etats-Unis d’Amérique Franklin Delano Roosevelt dans les années 1940, un programme de R&D sur la guerre biologique, «Operation Capricious», a été créé en 1943 si secrètement que, bien qu’il ait fonctionné sous William J. «Wild Bill» Donovan, qui dirigeait le prédécesseur de l’OSS à la CIA, il était même caché à Donovan lui-même. La façon dont elle a été cachée est qu’elle était décrite par les hautes sphères comme une R&D purement défensive contre les insectes nuisibles que les nations ennemies pourraient utiliser contre l’Amérique en bombardant l’Amérique d’insectes infectés par des germes. Il a été placé sous la direction de George W. Merck, président héréditaire du géant pharmaceutique Merck & Co. et d’autres bactéries mortelles. Cependant, à partir du président des Etats-Unis d’Amérique Harry S.Truman, le programme réellement agressif a finalement été approuvé et opérationnalisé par l’armée des Etats-Unis d’Amérique en 1952 contre la Corée du Nord et certaines parties de la Chine, mais il a été rudimentaire et infructueux, comme tous les efforts antérieurs de guerre biologique.

Aucun programme de guerre biologique n’a jamais été un succès stratégique, car les agents pathogènes vraiment efficaces, tels que les virus ou la peste, ne peuvent tout simplement pas être ciblés avec succès – ils sont trop contagieux – et aucune arme qui ne peut pas être ciblée ne peut être utilisée tactiquement ou stratégiquement. Cependant, les États-Unis d’Amérique disposent aujourd’hui d’un vaste réseau de laboratoires de guerre biologique, de loin les plus grands du monde, dont beaucoup sont situés dans des pays étrangers.

Comme le major Leon A. Fox, qui était le chef de la section médicale du Chemical Warfare Service de l’armée des Etats-Unis d’Amérique, a été le premier à le signaler, en 1932, qui a ensuite été publié dans la revue The Military Surgeon, v.72, n° 3, en 1933, et republié dans le Bulletin vétérinaire, v. 28, pages 79-100:

La guerre bactérienne est l’une des têtes de peur récentes qui sont servies par les pseudo-scientifiques. …

Comment ces agents doivent-ils être introduits dans les corps de l’ennemi pour faire des victimes? … Certes, à l’heure actuelle, nous ne connaissons aucun micro-organisme pathogène qui respectera l’uniforme ou l’insigne. … L’utilisation de la peste bubonique aujourd’hui contre une force de campagne, alors que les forces sont réellement en combat, est impensable pour la simple raison que l’épidémie n’a pas pu être maîtrisée.…

Beaucoup associent maintenant la guerre chimique et la guerre bactérienne, de sorte que dans la résolution d’ajournement, votée par la Commission générale de la Conférence du désarmement le 23 juillet 1932, à Genève, nous trouvons la guerre chimique, bactériologique et incendiaire groupée pour examen. …

Certes, à l’heure actuelle, des difficultés pratiquement insurmontables empêchent l’utilisation d’agents biologiques comme armes efficaces.

Ainsi, bien que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, depuis au moins 1952, ait essayé d’utiliser des bactéries et des virus comme armes, le résultat a toujours été un échec, pour deux raisons:

1: De telles «armes» ne se comportaient pas comme on l’espérait – elles sont incontrôlables (tout comme le Dr Fox l’avait prédit), et aucune chose incontrôlable ne peut être utilisée efficacement comme une arme.

2: Même s’ils devaient se comporter comme ils l’avaient espéré, ils ne peuvent pas être ciblés efficacement (ce qui est encore ce que Fox avait prédit): ils auraient mis en danger non seulement le pays ciblé mais le monde entier, même s’ils travaillaient, car nous sommes tous des êtres humains, et puisque les «armes» biologiques ne fonctionnent que si elles sont extrêmement contagieuses et constituent donc un danger extrême pour l’espèce humaine tout entière.

Par conséquent: toutes ces dépenses publiques (peut-être en milliards de dollars) sont de la pure perte, en termes de défense nationale. Mais c’est encore pire que du gaspillage, car elles représentent un danger extrême pour TOUT pays, y compris pour celui qui développe «l’arme» donnée.

Et Fox avait également raison de dire que regrouper des «armes chimiques et biologiques» est tout simplement stupide. Peut-être que cela fonctionne comme de la propagande, mais c’est certainement faux comme science et comme stratégie et tactique militaire. Ce fait est également caché au public au lieu d’être publié.

La US Arms Control Association, qui est secrète mais a été fondée par des personnalités du complexe militaro-industriel des Etats-Unis d’Amérique et est charitablement financée par des milliardaires états-uniens, a des accrochages dans 16 pays comme ayant actuellement ou prétendument des «armes chimiques et biologiques» réelles, et cette association « caritative » regroupe ces deux types « d’armes », afin de cacher le fait évident que les « armes biologiques » ne peuvent pas vraiment exister, en pratique, puisque nous sommes tous des êtres humains (non seulement c’est un pays donné quelconque), et donc ces fausses «armes» ne doivent certainement pas être discutées de manière rationnelle dans la même catégorie avec les armes chimiques, qui – comme les armes nucléaires – peuvent être ciblées, et peuvent donc et existent réellement en tant qu’armes, de sorte que «les armes nucléaires et les armes chimiques » pourraient être discutées de manière rationnelle ensemble, mais les «armes chimiques et biologiques» ne le peuvent pas (car il n’existe pas réellement d’armes biologiques). La SEULE raison pour laquelle les «armes chimiques et biologiques» sont discutées ensemble est que cela permet aux sous-traitants militaires des Etats-Unis d’Amérique, qui tirent des bénéfices de la vente au gouvernement des États-Unis d’Amérique, de continuer leur train de sauce «socialisme pour les riches», en traitant les germes et les virus (qui sont contagieux) comme s’ils n’étaient que des produits chimiques (qui ne sont pas contagieux). Par exemple: le 24 janvier 2008, l’article de Barton J. Bernstein dans le Journal of Strategic Studies, «Le programme de guerre biologique de l’Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale» décrit la tentative infructueuse du président des Etats-Unis d’Amérique Franklin Delano Roosevelt, le 14 juillet 1943, de découvrir «Pourquoi est-il si confidentiel de détruire les insectes ravageurs?» Et c’est pourquoi ce programme Deep State était dirigé par George Merck, qui « dirigeait le War Research Service, qui a lancé le programme d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique avec Frank Olson« .

Néanmoins, comme Whitney Webb l’a bien documenté dans son article du 30 janvier 2020 sur « les chauves-souris, l’édition de gènes et les armes biologiques: des expériences récentes de la DARPA suscitent des inquiétudes au milieu d’une épidémie de coronavirus », le Pentagone dispose actuellement d’un vaste programme de R&D sur des «armes» biologiques basées uniquement sur les chauves-souris, et la Chine a coopéré avec le Pentagone dans cette recherche. Pourquoi la Chine coopérerait-elle avec l’Amérique afin de développer des agents pathogènes humains anormalement mortels – créés par l’homme -? Alors que le financement des Etats-Unis d’Amérique de cette « recherche » est ouvert et reconnu publiquement (même si les « armes » qui pourraient en résulter seraient des crimes de guerre internationaux à utiliser), le gouvernement chinois prétend n’avoir aucun programme de guerre biologique. Qui, alors, finançait une telle «recherche» inutile au laboratoire de Wuhan?

La question fondamentale ici, cependant, est « Pourquoi le public tolère-t-il ses guerres biologiques? » et une des raisons possibles pour lesquelles ils tolèrent cela pourrait être qu’ils sont propagés par les médias des milliardaires qui bénéficient de la R&D sur les armes biologiques – en profitent – et qui (comme la Arms Control Association, et comme les médias détenus et contrôlés par des milliardaires également) cachent la réalité, afin que les bénéfices de cette R&D inutile puissent continuer à couler, du gouvernement, vers eux-mêmes.

Qui profite de la R&D sur la guerre biologique? Quelles sont les personnes qui ont été derrière tout cela?

Les laboratoires qui le font reçoivent une partie, mais pas la totalité, de leur financement des gouvernements (les contribuables) de tous les pays qui effectuent cette recherche – principalement les États-Unis d’Amérique, mais aussi la Chine, le Canada et peut-être quelques autres.

Voici les 100 principales sociétés des Etats-Unis d’Amérique qui profitent de la guerre – envahissant et occupant militairement et soumettant des pays étrangers (puisque tous les dangers réels pour la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique qui n’ont pas été des événements de «faux drapeau» tels que le 11 septembre, ont pris fin lorsque la guerre mondiale II a pris fin, et ont été produites dans le but d’augmenter les dépenses militaires des Etats-Unis d’Amérique, pas en fait pour protéger les Américains ou quelqu’un d’autre). À part certaines universités, comme (en 2015) #56 Johns Hopkins et #82 Johns Hopkins Health Sys Corp., et des fabricants de médicaments, comme #89 GlaxoSmithKline, peu d’entre elles semblent même éventuellement recevoir des fonds fédéraux pour le développement des armes biologiques. Cependant, si certains d’entre eux sont détenus ou contrôlés par les mêmes personnes qui possèdent ou contrôlent Merck ou d’autres sociétés pharmaceutiques qui pourraient en profiter, le contrôle des sous-traitants militaires pourrait augmenter la valeur des actions de ces sociétés pharmaceutiques. Et la propriété et le contrôle de pratiquement toutes les grandes entreprises sont cachés par de nombreux appareils, légaux et illégaux. Ce qui existe dans une telle situation, c’est un gouvernement secret, pas même éventuellement un gouvernement démocratique.

Concernant spécifiquement la Chine: certains Chinois profitent-ils de cette recherche; Et si oui, lesquels? Et pourquoi le gouvernement chinois ne les expose-t-il pas publiquement, ne les juge-t-il pas légalement dans des procédures entièrement publiques, et ne les exécute-t-il pas si des preuves claires sont présentées au public qu’il a fait ces recherches illégales à des fins privées? Parce que si le gouvernement chinois ne le fait pas, ce n’est pas vraiment illégal en Chine.

Pendant ce temps, la nation qui a de loin le plus grand programme de guerre biologique, les États-Unis d’Amérique, continue de l’étendre, au lieu de l’interdire – comme le droit international l’exigerait, si le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique prêtait même attention au droit international, ce qu’il ne fait pas. (Ce mépris des Etats-Unis d’Amérique du droit international est approuvé par les deux partis politiques des Etats-Unis d’Amérique; il est bipartisan aux États-Unis d’Amérique).

Si le public ne tolère plus son financement de la guerre biologique, alors quand les manifestations publiques massives seront-elles organisées dans le monde entier condamnant les États-Unis d’Amérique, la Chine et d’autres gouvernements, qui participent à cette R&D ou tolèrent au lieu de l’interdire clairement – punir tout le monde dans la nation donnée qui y participe?

Pourquoi ces manifestations publiques massives contre cette R&D n’ont-elles pas déjà eu lieu?

Si cela ne se produit pas, il n’y a pas de demande publique de reddition de comptes, puis cette R&D purement destructrice se poursuivra, et elle continuera d’être financée par des fonds publics, bien qu’elle ne profite qu’à certains actionnaires et dirigeants d’entreprise, et cause un préjudice mondial massif – y compris peut-être la pandémie de coronavirus COVID-19.

