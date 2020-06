The New York Times: Bolsonaro pourrait donner un auto-coup d’État et imposer une dictature militaire au Brésil pour maintenir le pouvoir

Le journal états-unien note que le président et ses alliés « gèrent la possibilité d’une intervention militaire pour protéger leur contrôle du pouvoir ».

Le cercle proche du président du Brésil, Jair Bolsonaro, évoque la possibilité de donner un auto-coup d’État pour imposer un régime militaire, dans le but de maintenir le pouvoir face à la crise aggravée par les coronavirus, selon un rapport publié par le journal The New York. Fois.

Dans un article publié le 11 juin, le journal des Etats-Unis d’Amérique souligne que, alors que le géant latino-américain fait face à sa pire crise depuis des décennies, « le président Bolsonaro et ses alliés envisagent la possibilité d’une intervention militaire pour protéger leur contrôle du pouvoir ».

Le journal cite à titre d’exemple de cette situation, les déclarations du député Eduardo Bolsonaro, fils de l’actuel président brésilien, qui a assuré que l’installation d’une dictature militaire dans le pays est une question de temps.

« L’opinion ne tourne plus autour de savoir si cela se produira, mais quand cela se produira », a déclaré récemment Eduardo Bolsonaro, dans une interview avec un blogueur.

Ce n’est pas la première fois que le fils de Bolsonaro met en garde contre la possibilité d’un coup d’État, depuis octobre dernier, il a souligné que des mesures dictatoriales pourraient être imposées « si la gauche se radicalisait ». Une déclaration qui a déclenchéune vague de protestations dans le pays sud-américain.

Le New York Times note également que, alors que les analystes ne voient aucune chance de coup d’État militaire, il est préoccupant que le cercle proche de Bolsonaro feigne continuellement d’imposer une dictature.

La crise politique au Brésil

Au cours des dernières semaines, les troubles sociaux et le mécontentement à l’égard du gouvernement brésilien ont empiré en raison du nombre croissant de décès et d’infections à Covid-19.

Lundi dernier, un juge de la Cour suprême fédérale a ordonné au gouvernement de publier des données sur le nombre croissant de décès, que l’administration Bolsonaro avait refusé arbitrairement de diffuser, apparemment dans le but de contenir les critiques et protestations contre la gestion de la crise.

Le Brésil est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le monde, avec plus de 739 000 cas (seulement derrière les États-Unis d’Amérique [comme a semblé le rechercher son président par ses mesures – MIRASTNEWS]) et le troisième avec le plus grand nombre de décès (38 406 décès), selon les dernières données du Ministère de la Santé.

En plus de la crise sanitaire, les deux fils du président font l’objet d’une enquête judiciaire pour corruption et pour avoir contribué à des campagnes de désinformation et de diffamation lors de l’élection présidentielle de 2018, dont Bolsonaro a été le vainqueur.

Le président brésilien a également menacé début juin d’utiliser la force publique pour réprimer les manifestations antifascistes, qu’il a qualifiées de « marginales et terroristes ».

Au cours des derniers mois, le gouvernement du Brésil a dû faire face à une série de démissions du cabinet, dont le départ de l’ancien ministre de la Justice, Sergio Moro, qui a accusé l’actuel président de vouloir « déstabiliser le pays », après deux militaires hauts responsables ont déclaré que les enquêtes contre Bolsonaro constituaient un risque pour la stabilité du pays.

Depuis le début de son administration, Bolsonaro a enregistré une baisse drastique de l’acceptation des citoyens, en raison de diverses mesures sociales, notamment l’administration de son administration dans les incendies d’Amazonie, les « appels à la violence » aux partisans de l’extrême droite et maintenant, prise en charge par l’épidémie de covid-19.

