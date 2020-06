Allez papa bonheur, sortez les multi-milliards de dollars pour les aider ! Dow plonge 1 861 points face aux craintes d’une deuxième vague COVID-19 aux États-Unis d’Amérique

© REUTERS / Lucas Jackson

Les actions des Etats-Unis d’Amérique ont plongé massivement en territoire négatif jeudi, car un pic national de cas de coronavirus COVID-19 a fait craindre une deuxième vague de maladies respiratoires – une évolution possible qui inquiète les investisseurs retardera encore plus la reprise économique.

L’indice Dow Jones Industrial Average a clôturé la journée avec un plongeon de 1 861,82 points (- 6,90 %), tandis que les indices S&P 500 (- 5,89 %) et Nasdaq (- 5,27 %) ont plongé de 188,04 points et 527,62 points, respectivement.

Les chiffres de clôture de jeudi ont marqué la plus forte baisse d’un jour du Dow Jones depuis le 18 mars, lorsque l’indice a chuté de 1 338,46 points malgré les efforts de l’administration Trump pour élaborer un plan de relance pour apaiser les inquiétudes économiques provoquées par la pandémie de COVID-19.

La Bourse de New York a vu les entreprises des secteurs du voyage et du transport aérien continuer de prendre des coups, les actions appartenant à United Airlines et Southwest Airlines chutant de plus de 9% et les cours des actions de Carnival Corporation et Norwegian Cruise Line Holdings chutant de plus de 14%.

Cependant, les compagnies de voyages et les compagnies aériennes ne sont pas les seules à porter un coup économique. Ni les banques telles que Goldman Sachs et Bank of America (, par exemple Citigroup a chuté de 12,82 %), ni les fabricants comme la société de machines et d’équipements de construction Caterpillar n’ont pu éviter la douleur jeudi. Les trois actions ont vu les actions plonger de plus de 6% au cours de la journée.

[Au niveau des valeurs technologiques, Apple a baissé de 4,56 %, Microsoft de 5,07 % ou Google de 4,11 % – MIRASTNEWS].

Ailleurs, les marchés boursiers européens et asiatiques n’ont pas fait mieux. Les principaux indices sont tous tombés en territoire négatif par crainte d’une deuxième vague COVID-19 et après que la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique a publié des prévisions économiques qui suggéraient que l’économie des Etats-Unis d’Amérique se contracterait de 6,5% cette année avant de croître de 5% en 2021.

Dan Deming, directeur général de la société d’investissement KKM Financial, a déclaré à CNBC jeudi que le ralentissement du marché suggère que « peut-être que le marché a pris de l’avance sur lui-même » et qu’il prévoyait une reprise économique rapide après que les mesures de verrouillage liées au COVID-19 ont commencé à être levées.

« Vous voyez la psychologie sur le marché subir un nouveau test aujourd’hui », a-t-il déclaré. « La réalité est que cette chose va persister plus longtemps que ne le pensait probablement le marché. »

S’ajoutant à la spirale descendante, le rendement des bons du Trésor des Etats-Unis d’Amérique à 10 ans est tombé à 0,67% et les prix du pétrole ont chuté de plus de 7%.

Les États-Unis d’Amérique dépassent les 2 millions de cas COVID-19

La chute de jeudi est survenue dans la foulée de nouvelles données qui ont révélé que les États-Unis d’Amérique avaient confirmé plus de 2 millions de cas de COVID-19, et que plus de 113 000 décès dus à la maladie avaient été enregistrés au Pays de la liberté, selon les derniers chiffres fournis par Université Johns Hopkins.

Au moins 20 États, de la Floride à la Californie, ont signalé une augmentation des cas de COVID-19 après avoir assoupli les restrictions initialement imposées pour arrêter la propagation du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

Bill Miller, médecin et doyen associé principal pour la recherche au College of Public Health de l’Ohio State University, a déclaré à NPR que la levée des restrictions liées au COVID-19 donnait finalement aux Américains un faux sentiment de sécurité.

« Alors que des lieux s’ouvrent, beaucoup de gens prennent comme un message que tout va bien et revient à la normale », a-t-il déclaré. « Je suis vraiment inquiet de voir que nous allons voir des rebondissements, peut-être pas partout, mais dans de nombreux endroits à travers le pays. »

Les 50 États américains ont commencé à lever les restrictions en mai.

La dette nationale des États-Unis d’Amérique atteint 26 000 milliards de dollars, montant de 1 000 milliards de dollars en un mois seulement

Les dernières données du Département du Trésor montrent que la dette nationale brute des États-Unis d’Amérique a dépassé 26 000 milliards de dollars pour la première fois, alors que le pays est aux prises avec un soulagement économique de la pandémie de Covid-19.

La dette nationale a augmenté à partir de 23 500 milliards de dollars en mars, avec une augmentation de 1000 milliards de dollars depuis le 5 mai. Selon CBS News, citant des données du Trésor, la dette publique a augmenté de 6 000 milliards de dollars depuis que le président Donald Trump a pris ses fonctions en 2017.

« Le Département du Trésor note que la croissance de la dette publique a été causée par l’allocation de fonds pour le programme de lutte contre la pandémie COVID-19 et le report d’impôt lié à la pandémie », a rapporté CBS.

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a alloué des milliards de dollars de secours aux coronavirus depuis le début de la pandémie. La soi-disant loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) a été adoptée en mars et affectait 2 000 milliards de dollars, tandis que la loi HEROES de 3 000 milliards de dollars (Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions) a été adoptée par la Chambre des représentants en mai.

Selon le rapport mensuel du Trésor, le déficit budgétaire du gouvernement fédéral pour les huit premiers mois de l’exercice en cours (qui a commencé le 1er octobre 2019) a atteint 1 880 milliards de dollars – déjà plus élevé que tout déficit de l’exercice complet dans l’histoire des États-Unis d’Amérique.

Le déficit à huit mois de 2020 a plus que doublé le déficit de 738,6 milliards de dollars pour la même période de l’exercice 2019.

