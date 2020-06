Photo: Getty

11 juin 2020 Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le rapport Corbett a produit une série de vidéos documentant la carrière de Bill Gates et comment il en est venu à monopoliser la santé mondiale.

Le documentaire a été vu par des millions de personnes.

Les transcriptions de chaque vidéo sont disponibles ici. Des copies alternatives des vidéos peuvent également être trouvées sur The Corbett Report au cas où les versions YouTube disparaissent.

Première partie: Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale

Deuxième partie: le plan de Bill Gates pour vacciner le monde

Troisième partie: Bill Gates et la grille de contrôle de la population

Quatrième partie: Rencontrez Bill Gates

Si vous avez regardé les quatre parties de cette exploration sur Bill Gates, vous êtes maintenant l’une des personnes les plus informées de la planète sur la vraie nature de cet agenda. Vous avez vu comment la prise de contrôle de la santé publique a été utilisée pour propulser le monde dans une ruée vers les vaccinations obligatoires, l’identification biométrique et les paiements numériques. Vous avez vu comment les pièces de ce puzzle s’emboîtent et comment elles représentent une menace bien plus grande pour l’avenir de l’humanité que n’importe quel virus.

Voici la bonne nouvelle: armé de ces informations, vous avez l’antidote au fléau de cette idéologie eugéniste. La vérité est que les idéologies sont des virus de l’esprit ; elles se propagent de personne à personne, les infectant d’idées pouvant conduire à une maladie du corps politique.

Mais voici la vérité encore plus grande: les inoculations fonctionnent. Des inoculations de vérité contre les mensonges de ceux qui répandent leur idéologie empoisonnée.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, il vous incombe d’aider à vacciner ceux qui vous entourent contre l’idéologie corrompue de Bill Gates et tous ceux qui cherchent à contrôler la population mondiale. Vous devez aider à diffuser ces informations afin que les autres aient une vue d’ensemble et décident eux-mêmes s’ils sont prêts à retrousser leurs manches et à accepter ce qui s’en vient ou non.

Mais le temps n’est pas de notre côté. Alors même que nous parlons, des campagnes de vaccination de masse sont en cours de préparation, des schémas d’identification biométrique et des «passeports d’immunité» sont déjà en cours de déploiement, des programmes de suivi, de traçage et de surveillance de l’ensemble de la population sont déjà testés en version bêta et l’infrastructure de paiement numérique, le système d’exclusion financière qui permettra aux gouvernements de bloquer à volonté notre accès à l’économie est en cours de mise en place.

Nous devons faire connaître le caractère obscur de ce programme de contrôle de la population au plus grand nombre de personnes possible avant que notre capacité de nous prononcer contre ce programme ne soit définitivement supprimée.

Grâce à Bill Gates, le virus de ce programme de contrôle de la population est déjà là. Il menace de planter le système tel que nous le connaissons.

Mais si Bill Gates nous a appris quelque chose, c’est comment gérer un virus. (Source.)

