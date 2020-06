George Soros nie avoir financé les émeutes aux États-Unis d’Amérique et les preuves le nient

© REUTERS / Lisi Niesner

Rudolf Giuliani, l’avocat de Trump, a souligné que George Soros était derrière les émeutes d’Antifa et de Black Life Matters aux États-Unis d’Amérique, ce que le méga-spéculateur de 89 ans a nié, malgré les preuves, alors que ses épigones étaient d’anciens premiers ministres britanniques Gordon. Brown et Tony Blair exigent la mise en place d’un « gouvernement mondial ».

Pas moins que Rudolf Giuliani, l’ancien maire de New York, qui détient les secrets de la paternité du 11 septembre 2001, aujourd’hui avocat privé de Trump, qu’il a conseillé pour contourner sa destitution, a ouvertement souligné le méga-spéculateur George Soros de financer les émeutes terroristes aux États-Unis d’Amérique promues par Antifa et Black Life Matters (BLM).

De manière inhabituelle, Michael Vachon, porte-parole des Open Society Foundations de George Soros, a démenti les allégations: «Facebook, Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux sont utilisés pour diffuser la théorie du complot désormais familière et totalement discréditée que George Soros et les fondations de l’Open Society paient des gens pour protester, en l’occurrence le meurtre de George Floyd. Nous sommes consternés par cette tentative de délégitimer la véritable effusion de fureur et les inquiétudes des gens aux États-Unis et dans le monde entier.

La déclaration de l’Open Society appelle à «détester la violence de tout genre et nous ne permettrons pas à des actes destructeurs de la part de quelques-uns de nous distraire du travail crucial d’unir et de forger un avenir meilleur pour tous dans nos quartiers».

Ensuite, Soros israélien / hongrois / britannique / états-unien s’est exclamé, scandalisé, que « ceux qui protestent contre la mort de M. George Floyd et la brutalité policière de tout le pays le font par profonde et sincère préoccupation pour leur pays, ne le font pas pour un paiement de ces fondations ou de toute autre, comme certains cyniques s’exclament. De telles affirmations sont fausses, offensantes et rendent un mauvais service aux fondements de notre démocratie, comme le consacre le premier amendement. »

De manière sarcastique, Tyler Durden du portail Zero Hedge commente le « tas de briques mystérieuses » découvert dans les grandes villes où les protestations sont endémiques et publie une vidéo compromettante.

Ce sera serein, mais quelle que soit la légitimité des manifestations choquantes dans une quarantaine de villes des Etats-Unis d’Amérique – la plupart, curieusement, gouvernées par des démocrates – le groupe BLM reçoit plus d’un tiers de son financement de George Soros.

Quoi qu’il en soit, Farhad Manjoo exulte dans le New York Times – un journaliste proche de Soros et des Clinton – que « BLM gagne », ce qui est totalement vrai dans les États et les villes gouvernés par les démocrates dans un pays complètement déchiré parmi ses les mondialistes et leurs nationalistes suprémacistes blancs, anglo-saxons et protestants (WASP).

Il est même frappant de constater que le Parti démocrate lui-même, dans un mémorandum divulgué en 2015, avait averti ses législateurs « de ne pas soutenir » les radicaux BLM.

Aujourd’hui, la mondialiste Nancy Pelosi, après sa mise en accusation ratée, imprégnée de sa rancune accablée pour empêcher la réélection de Trump, a atteint l’acte rituel de contrition en s’agenouillant, qui a commencé comme une protestation antiraciste contre Joueur de football afro-américain Colin Kaepernick.

Laissant de côté la proclamation de la «zone autonome de Seattle» – coïncidence le centre matriciel de deux géants de la haute technologie de la Silicon Valley: Microsoft de Bill Gates et Amazon de Jeff Bezos, tous deux des ennemis fervents de Trump -, le triomphe, la réduction des liquidités Aujourd’hui, BLM a même infecté le sicaliptyque opportuniste Jamie Dimon, chien de tête de la banque mondialiste JP Morgan, qui a opéré le rituel à genoux devant la voûte imprenable de sa méga-banque qui a été l’un des principaux promoteurs de l’inégalité local / régional / mondial.

Notamment, deux anciens premiers ministres du parti travailliste qui faisaient partie de la gauche travestie et étaient des dépendants de la mondialisation financière, Gordon Brown, qui a connu la grave crise financière de 2008, et le plus bavard Tony Blair ont obscurci exterminé , au milieu du développement de la pandémie de COVID-19, sa demande d’un gouvernement mondial dont le Royaume-Uni, aujourd’hui en plein déclin, et La City, son cœur financier, bénéficieraient, dont, avec Wall Street Il a co-gouverné la planète avec son modèle mondialiste déjà dépassé que même The Economist, détenu par les banquiers esclavagistes Rothschild et le principal porte-parole du monde pour son modèle dysfonctionnel, a accepté sa mort.

Gordon Brown « a exhorté les dirigeants mondiaux à créer temporairement un gouvernement mondial pour faire face à la double crise médicale et économique causée par la pandémie de COVID-19 », selon Larry Elliot, rédacteur en chef économique du journal The Guardian, lié à George. Soros.

Gordon Brown a dû faire face à la grave crise financière de 2008 et a été à l’avant-garde du G20 stérile, qui, 12 ans plus tard, a montré son inefficacité, comme en témoigne sa récente réunion virtuelle.

L’agenda du Parti travailliste britannique est revenu à ses origines avec l’arrivée de Jeremy Corbyn – un politicien plus authentique et moins financier que Brown et Blair -, dont le frère vient de signaler Bill Gates, ancien patron de Microsoft et Soros lui-même ayant causé la pandémiede mettre en œuvre son programme mondialiste.

Curieusement, la dichotomie que j’ai posée des mondialistes, vers le bas, et des nationalistes, vers le haut, dans mon dernier livre, a été reprise par l’ancien Premier ministre Tony Blair, qui divise le monde entre mondialisateurs et non-mondialisateurs et évite ainsi de prononcer le terme séduisant des nationalistes britanniques en phase Brexit, pour qui il professe un grand mépris.

Le passionné Tony Blair, qui, avec Baby Bush, a envahi et déchiré l’Irak, dit maintenant qu’il s’inquiète de la santé mondiale affaiblie par COVID-19.

Blair s’en prend au Conseil de sécurité des Nations Unies pour « ne pas être vraiment représentatif du monde d’aujourd’hui » et propose les bureaux de son Institute for Global Change qui est également nommé narcissiquement Tony Blair Institute, qu’il a fondé en 2016.

Étonnamment, Tony Blair a avoué que son groupe de réflexion mondial à but non lucratif est «intégré dans les gouvernements du monde entier», notamment en conseillant le gouvernement chinois sur la pandémie de COVID-19.

Cela semble troublant une telle intégration transnationale de Londres par un ancien mondialiste, qui sans aucune contemplation perce la souveraineté des pays.

Le Tony Blair Institute et / ou Institute for Global Change plaide pour que les gouvernements recommandent d’adopter de façon spectaculaire une « veille technologique accrue » dont le « prix vaut la peine d’être payé ».

Le mondialiste Tony Blair transmute-t-il la mondialisation financière désormais infructueuse par l’espionnage mondialiste du duo Rothschild / Soros?

Les mondialistes possèdent toujours une puissante machine de propagande totalitaire avec laquelle ils ont co-gouverné et mal informé depuis l’effondrement de l’URSS en 1991, sans contrepartie informationnelle dissuasive et non mondialisante.

Chaque fois que le groupe de George Soros est redécouvert, sa défense se limite à s’armer des mots vides des théories du complot.

Le problème avec George Soros est qu’il avoue un manque de moralité et ne fonctionne que conformément aux intérêts pécuniaires des marchés, indépendamment des dommages collatéraux causés aux êtres humains.

Le cannibalisme financier mondialiste à ce qu’il donne!

Les États-Unis d’Amérique, au bord d’une deuxième guerre civile, doivent guérir leurs blessures et mettre en œuvre des réformes profondes pour atténuer leurs inégalités verticales globales. Mais ni George Soros ni son gouvernement mondial ne sont ceux indiqués.

Alfredo Jalife-Rahme

L’OPINION DE L’AUTEUR NE CORRESPOND PAS NÉCESSAIREMENT À CELLE DE SPUTNIK

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SPUTNIK NEWS