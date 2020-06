Enfin l’esprit critique semble revenir: Les scientifiques disent de plus en plus que le coronavirus a été créé dans un laboratoire

D’abord, elle a été surnommé une «théorie du complot». Ensuite, elle a commencé à gagner du terrain dans les médias à tendance conservatrice. Maintenant, elle fait partie du consensus scientifique que le coronavirus de Wuhan [ou occidental –MIRASTNEWS] (COVID-19) a probablement éclos dans un laboratoire chinois. [Les Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés sont également très fortement soupçonnés, sinon plus que les chinois en termes de probabilité de réalisation. – MIRASTNEWS].

Il semble que les immunologistes et les généticiens du monde entier commencent à se rendre compte que cette chose n’est pas un virus naturel comme le prétendent les médias [mainstream], mais plutôt une arme biologique créée par l’homme qui préfère les humains aux animaux, y compris les chauves-souris.

Un groupe de ces experts sur le terrain a récemment déclaré au Daily Telegraph (Australie) qu’il existe deux caractéristiques importantes et inhabituelles du coronavirus de Wuhan (COVID-19) qui suggèrent qu’il s’agit très probablement d’un produit de falsification humaine. L’un est qu’il a une affinité pour les récepteurs humains ACE2 par rapport à tout autre. Et deuxièmement, il porte un étrange «site de clivage de la furine» que son parent génétique le plus proche, RaTG-13, ne possède pas.

Ce site de clivage de la furine, au cas où vous ne seriez pas familier avec le terme, signifie essentiellement que le coronavirus de Wuhan (COVID-19) est hautement infectieux, et beaucoup plus que les autres coronavirus.

«Il y a de nombreuses raisons de croire que le COVID-19 générant le SRAS-CoV-2 a été généré dans un laboratoire, très probablement par des méthodes de génie génétique», affirme le Dr Ronen Shemesh, un généticien israélien qui travaille à développer un traitement pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19).

«Je crois que c’est la seule façon dont une insertion comme le site de clivage de la protéase de la furine aurait pu être introduite directement au bon endroit et devenir efficace», affirme-t-il en outre.

Le site de clivage de la furine «problème le plus important» qui suggère que le coronavirus a été modifié

Selon le Dr Shemesh, la présence de ce site de clivage de la furine soulève le plus de questions sur les véritables origines du coronavirus de Wuhan (COVID-19) car il n’est tout simplement pas naturel. Un tel événement ne serait pas présent sans une sorte d’intervention humaine, dit-il.

« Je crois que le problème le plus important concernant les différences entre tous les types de coronavirus est l’insertion d’un site de clivage de la furine protéase au niveau de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 », dit-il.

«Une telle insertion est très rare en évolution. L’ajout de quatre de ces acides aminés seuls en seulement 20 ans est très peu probable.»

Avec plus de 20 ans d’expérience à son actif dans la découverte et le développement de médicaments, le Dr Shemesh dit que les chances que cette insertion se produise précisément au bon endroit du site de clivage de la protéine de pointe pour rendre le virus plus infectieux sont exceptionnellement faibles.

« Ce qui le rend encore plus suspect, c’est le fait que cette insertion s’est non seulement produite au bon endroit et au bon moment, mais a également transformé le site de clivage d’un site de clivage de la sérine protéase en un site de clivage de la furine », est-il en outre cité comme déclarant.

«Cette protéine de clivage des protéines est très confuse. Elle se trouve dans de nombreux tissus et types de cellules humaines et est impliquée dans de nombreux autres types de virus (et) mécanismes d’activation et d’infection (elle est impliquée dans les mécanismes du virus du VIH, de l’herpès, d’Ebola et de la dengue).»

Le Dr Shemesh a en outre souligné que s’il essayait de concevoir une souche virale ayant un plus grand potentiel d’infecter les humains que les animaux, «je ferais exactement cela: j’ajouterais un site de clivage de la furine directement à l’original moins efficace et plus spécifique aux cellules site de clivage.»

Pour suivre les dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan (ou occidental) (COVID-19), assurez-vous de consulter Pandemic.news.

