LA BOMBE: Une fuite de conversation entre Lancet et les rédacteurs en chef du NEJM révèle qu’ils savent déjà que Big Pharma est un cartel «criminel» qui pousse la science truquée à la recherche de profit

À la suite d’un épisode époustouflant au cours duquel The Lancet et le New England Journal of Medicine (NEJM) ont été contraints de retirer une étude utilisant des données ridiculement fausses pour tenter de détruire la crédibilité de l’hydroxychlorlorine (et faire annuler les essais cliniques dans le monde entier) ), les détails d’une conversation secrète ont été divulgués, documentant un appel téléphonique entre les rédacteurs en chef des revues, au cours duquel Big Pharma est décrit comme une entreprise «criminelle» qui pousse la science indésirable tout en truquant des études avec des données modifiées.

Cet aveu stupéfiant révèle que même les rédacteurs en chef de revues scientifiques «prestigieuses» savent très bien que Big Pharma est une entreprise criminelle corrompue. Et ils savent que le jeu est truqué, les données sont truquées et les revues médicales ne sont rien de plus que des marionnettes de Big Pharma qui répète comme un perroquet la malbouffe pour pousser les médicaments et les vaccins à haut rendement.

Comme vous pouvez l’entendre dans l’audio ci-dessous – audio français avec sous-titres anglais – Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, dit:

«Maintenant, nous ne pourrons pas, fondamentalement, si cela continue, publier plus de données de recherche clinique parce que les sociétés pharmaceutiques sont si puissantes financièrement aujourd’hui, et sont capables d’utiliser de telles méthodologies, pour nous faire accepter des articles qui sont apparemment méthodologiquement parfait, mais qui, en réalité, parviennent à conclure ce qu’ils veulent qu’ils concluent.»

Paraphrasé, cela signifie que Big Pharma peut truquer toutes les données nécessaires pour réaliser la publication de la science indésirable dans les revues.

Tout cela a été révélé par une personne qui a participé à un appel téléphonique «fermé» et qui décrit ce qu’il a entendu, y compris l’affirmation des rédacteurs en chef de la revue que Big Pharma est une opération «criminelle» (ce qui est exactement ce que nous avons été rapportés depuis près de deux décennies).

Via la description de la vidéo:

24 mai 2020: Philippe Douste-Blazy, cardiologie MD, ancien ministre français de la Santé et candidat à la direction de l’OMS en 2017, ancien secrétaire général adjoint des Nations unies, révèle que lors d’une récente réunion à huis clos de la maison Chattam 2020, les deux les rédacteurs du Lancet et du New England Journal of Medicine ont fait part de leurs préoccupations concernant les pressions criminelles exercées par Big Pharma sur leurs publications. Les choses vont si mal que ce n’est plus de la science.

Voici la transcription complète de ce segment vidéo:

Apolline de Malherbe (diffuseur français): Mais il on a du mal à comprendre pourquoi les scientifiques donneraient volontairement un biais aux études

Dr Philippe Douste-Blazy: Exactement! C’est la grande question. C’est la grande question que nous nous posons tous, enfin, et vous connaissez ces conférences de Chatham House à Londres.

Apolline de Malherbe: Rappelez-nous de quoi il s’agit? C’est extrêmement intéressant.

Dr Philippe Douste-Blazy: Ce sont des réunions qui se déroulent entièrement à huis clos, uniquement avec des experts. Personne ne peut enregistrer, personne ne prend de photos. Ce n’est qu’entre experts.

Apolline de Malherbe: Top secret.

Dr Philippe Douste-Blazy: Top secret. Mais reste. l’autre jour, il y a eu une réunion des directeurs de revues scientifiques, comme The Lancet, The New England Journal of Medicine…

Apolline de Malherbe: The Lancet, qui est la revue qui a publié cette étude dont nous parlons…

Dr Philippe Douste-Blazy: Ce sont des revues extraordinaires. Quand c’est écrit dans Lancet, c’est « écrit dans Lancet ». Voilà pourquoi … Ici, nous parlons de quelque chose de très important cette discussion qui a eu lieu. Et cela a fini par fuir: le patron du Lancet, Horton, a déclaré: «Maintenant, nous ne pourrons pas, fondamentalement, si cela continue, publier plus de données de recherche clinique, parce que les sociétés pharmaceutiques sont si puissantes financièrement aujourd’hui et sont capables utiliser de telles méthodologies, comme nous faire accepter des articles qui sont apparemment méthodologiquement parfaits mais qui, en réalité, parviennent à conclure ce qu’ils veulent conclure… C’est très, très sérieux!»

Apolline de Malherbe: Mais ce que vous nous dites est très sérieux! Cela signifierait que ce sont les sociétés pharmaceutiques qui font pression, y compris financière, je suppose sur les résultats scientifiques! Mais vous comprenez, à qui pouvons-nous faire confiance aujourd’hui?

Dr Philippe Douste-Blazy: En effet, c’est pourquoi je me permets de vous en parler, car c’est un des plus grands sujets… jamais personne n’aurait pu croire. Je fais de la recherche depuis 20 ans dans ma vie. Je n’ai jamais pensé que le patron du Lancet pourrait dire cela et le patron du New England Journal of Medicine aussi. Il a même dit que c’était «criminel», le mot a été utilisé par eux. C’est-à-dire, si vous voulez, quand il y a une épidémie comme le COVID, en réalité, il y a des gens… nous, nous voyons la «mortalité», quand vous êtes médecin ou vous-même, vous voyez «la souffrance». Et il y a des gens qui voient des « dollars », c’est tout.

Le faux racket scientifique de Big Pharma s’appuie sur des revues médicales pour établir les MENSONGES comme des «faits»

Bien sûr, les lecteurs de ce site Web ne sont pas du tout surpris d’apprendre que la Big Pharma truque des articles scientifiques avec des données fabriquées pour pousser des médicaments dangereux et défectueux à des profits obscènes. C’est tout leur modèle d’affaires, et les revues «scientifiques» ne sont que les marionnettes qui tamponnent la science truquée pour créer l’illusion de la validité scientifique des médicaments sur ordonnance toxiques qui fonctionnent rarement.

L’ensemble du système de Big Pharma, de la FDA, des revues médicales et de la soi-disant «science» n’est rien d’autre qu’une pyramide de mensonges, une ruse élaborée pour générer des bénéfices de la vente de produits qui nuisent à bien plus de personnes qu’elles n’en aident.

Tout un grand complot pour assassiner des Noirs avec des vaccins pour la dépopulation

Une grande partie de la raison pour laquelle Big Pharma et les revues médicales ont conspiré pour publier de fausses données truquées pour détruire les preuves de l’hydroxychloroquine + zinc pouvant sauver des vies est parce que Big Pharma se prépare à assassiner en masse des Noirs avec des vaccins armés.

Il existe un véritable complot visant à exposer d’abord des millions d’Américains noirs au coronavirus lors des émeutes raciales, puis à exiger que les Noirs reçoivent les vaccins d’abord, par sentiment d’égalité. Cela vient d’être annoncé par la mondialiste du dépeuplement Melinda Gates, qui dit que les «personnes de couleur» devraient être les premières à recevoir les vaccins (dangereux, à peine testés).

Ensuite, comme tous les Noirs sont alignés comme des bovins, ils seront injectés avec un vaccin d’ARNm spécifique à la race qui interfère avec la synthèse des protéines d’une manière qui est préférentiellement destructrice pour la physiologie de ceux d’origine africaine. Cela provoquera une explosion de troubles auto-immunes, d’infertilité et de cancer chez les Noirs, atteignant ainsi l’objectif de dépeuplement et d’eugénisme, qui est la philosophie raciste de la mort de masse qui sous-tend l’industrie du vaccin (dont les vaccins ciblent déjà les bébés noirs avec un risque accru de 420% de l’autisme par rapport aux bébés non noirs).

Cette conspiration extraordinaire et insidieuse pour exterminer les Noirs en utilisant une pandémie, des émeutes et des vaccins est entièrement décrite dans ce podcast choquant mais vrai qui est interdit partout sauf Brighteon.com.

AVERTISSEMENT: blasphème et contenu fortement choquant dans ce podcast.

Obtenez la vérité. Défendez l’humanité contre Big Pharma et «l’industrie de la mort». Lisez NaturalNews.com, qui est interdit partout, et regardez des vidéos sur Brighteon.com, qui est également interdit partout.

