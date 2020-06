Les retombées de Surgispheref frappent les efforts du COVID-19 à but non lucratif en Afrique + Coronavirus une arme des États-Unis d’Amérique

L’INCAPACITÉ DES ÉTATS AFRICAINS A S’ORGANISER SCIENTIFIQUEMENT COLLECTIVEMENT LEUR JOUE DES TOURS, JUSQU’À QUELS DEGRÉS D’INCURIES ET DE NIVEAUX DE RISQUES? POURTANT LES AFRICAINS SONT INGÉNIEUX!

La société avait aidé à développer un outil pour aider à la prise de décision dans la distribution d’équipements médicaux limités parmi les patients atteints de coronavirus, mais deux rétractations de haut niveau remettent en question la validité des travaux de Surgisphere dans toto.

Mise à jour (8 juin): le centre de réponse en ligne COVID-19 de Surgisphere et les quatre outils Web qui y sont hébergés ont été retirés du site Web de la société.

Une organisation à but non lucratif en Afrique qui a promu un outil pour aider les cliniciens à déterminer comment allouer des ressources médicales limitées aux patients COVID-19 revient sur ses recommandations à la suite d’un scandale impliquant la société qui a collaboré au projet.

Surgisphere Corporation, une société basée dans l’Illinois fondée en 2008 par le chirurgien vasculaire Sapan Desai, a été critiquée ces derniers jours pour n’avoir pas obtenu de validation indépendante des ensembles de données utilisés dans deux études de haut niveau dans The Lancet et le New England Journal of Medicine. Les deux documents sont maintenant rétractés.

L’étude Lancet, qui a fait état de problèmes de sécurité concernant l’utilisation du médicament antipaludique hydroxychloroquine chez les patients atteints de coronavirus, a conduit l’Organisation mondiale de la santé à suspendre une partie d’un essai clinique. Les tests ont repris la semaine dernière une fois que les scientifiques ont commencé à exprimer des doutes sur la véracité des données, et les rapports de The Scientist et d’autres points de vente ont révélé de graves préoccupations au sujet de l’entreprise.

À l’origine producteur de manuels médicaux, Surgisphere a vu son profil de société d’analyse de données monter en flèche depuis le début de la pandémie de COVID-19. En collaboration avec la Fédération africaine de médecine d’urgence (AFEM), une organisation internationale à but non lucratif dédiée au soutien des soins médicaux à travers le continent, Surgisphere a développé un outil de notation de la gravité COVID-19 pour aider les cliniciens à décider comment allouer des ressources limitées telles que l’oxygène et les ventilateurs mécaniques aux patients qui en ont le plus besoin.

Au cours des deux derniers mois, l’AFEM a promu l’outil pour l’utiliser dans 26 pays à travers l’Afrique (bien que The Scientist n’ait pas pu déterminer combien de cliniciens l’utilisent actuellement), et plusieurs institutions avaient été prêtes à lancer des études de validation de l’outil en réglages clinique. Ces activités ont toutes été interrompues à la suite des rétractations et d’un flot de questions sur Surgisphere et Desai lui-même.

Les gens qui vont souffrir… sont des patients africains. C’est maintenant la triste réalité, quel que soit le résultat des enquêtes (absolument nécessaires) sur Surgisphere. —Lee Wallis, Fédération africaine de médecine d’urgence

Dans un communiqué publié le 5 juin, l’AFEM a annoncé qu’elle recommandait aux cliniciens de ne plus utiliser l’outil. « Nous reconnaissons que nous avons encouragé l’utilisation de cet outil, et nous sommes gênés que ces découvertes concernant Surgisphere nous aient amenés à annuler cette ressource », indique le communiqué.

« Au cours de la dernière décennie, l’AFEM a travaillé avec des prestataires de soins de santé, des chercheurs et des décideurs politiques à travers le continent pour étendre les soins d’urgence », poursuit le communiqué. «Nous avons bâti une réputation de développement de ces systèmes grâce à des recommandations éclairées et fondées sur des preuves, et nous regrettons profondément que ce ne soit pas l’une d’entre elles.»

Une collaboration pour aider la riposte à la pandémie en Afrique

Dans des entretiens téléphoniques et une correspondance par e-mail avec The Scientist, le président fondateur de l’AFEM, Lee Wallis, a déclaré qu’il avait contacté Surgisphere pour développer une aide clinique pour les médecins locaux il y a quelques mois, après avoir découvert l’entreprise en ligne.

« Le Dr Desai a été explicite sur le fait qu’il n’avait pas besoin du logo de l’entreprise qui lui était associé, et il ne s’attendait même pas à ce que nous reconnaissions son implication », a déclaré Wallis au scientifique dans un e-mail. «[Desai] n’a jamais demandé de soutien ni aucune autre forme d’avantage et a exprimé à plusieurs reprises qu’il voulait simplement le faire pour aider à répondre à la pandémie.»

Selon Surgisphere, la société a ensuite développé l’outil de notation de la gravité à l’aide d’algorithmes avancés d’apprentissage automatique et de la base de données de l’entreprise de milliers de patients COVID-19.

La validité de cette base de données a été remise en question ces dernières semaines par des centaines de scientifiques qui affirment que le nombre de patients de différents continents ne semble pas s’additionner. Dans le journal The Lancet, par exemple, Surgisphere prétendait avoir collecté des données sur plus de 63 000 patients COVID-19 hospitalisés en Amérique du Nord le 14 avril. Mais certains des plus grands réseaux de santé de New York, du New Jersey et de l’Illinois – parmi les États les plus touchés par la pandémie – dites au scientifique qu’ils n’ont pas contribué à la base de données de l’entreprise. Plusieurs institutions, une fois répertoriées sur le site Web de Surgisphere en tant que collaborateurs, ont confirmé à The Scientist qu’elles n’avaient aucune trace de collaboration avec l’entreprise.

Voir «Lancet, NEJM Retract Surgisphere Studies on COVID-19 patients»

En avril, l’AFEM avait développé une version papier de l’outil de notation de la gravité – qui guide les cliniciens à travers une série de questions sur leurs patients pour prédire la gravité de chaque cas – spécifiquement pour une utilisation dans les zones à faibles ressources, et publié la version Web via leur site Internet. Les ministères de la Santé du Soudan et de la Tanzanie ont incorporé l’outil dans les directives cliniques officielles, explique Wallis. L’organisation a également obtenu l’approbation des comités d’éthique compétents pour mener des études de validation avec l’outil au Soudan et en Afrique du Sud. La collecte des données devait commencer la semaine prochaine.

Lors de conversations avec The Scientist il y a quelques jours, Wallis, qui fait également partie du conseil d’administration de la Fédération internationale de médecine d’urgence, a souligné la nécessité de faire preuve de prudence en rejetant la version papier de l’outil, que lui et ses collaborateurs avaient investi dans des ressources et espéraient voir à travers des études de validation. Il a ajouté que des tests informels avec l’outil semblaient montrer qu’il fonctionnait bien.

Cependant, maintenant que les coauteurs des deux études publiées de Surgisphere les ont rétractés après avoir échoué à recevoir des preuves de la validité de la base de données de l’entreprise, l’organisation n’a plus d’autre choix que de retirer ses recommandations et les études prévues, a déclaré Wallis au Scientist.

Outil de notation de la gravité COVID-19 de Surgisphere: «Ce n’était pas crédible»

L’outil de notation de la gravité est l’un des rares «outils d’aide à la décision» disponibles gratuitement sur le site Web de Surgisphere dans le cadre de son Centre de réponse COVID-19.

Pour utiliser l’application Web, un clinicien doit entrer des détails sur les symptômes d’un patient et sa santé sous-jacente, puis cliquer pour recevoir une prédiction. La version papier guide les cliniciens à travers un arbre décisionnel de questions pour savoir si un patient a ou non certaines conditions de santé sous-jacentes et si ses signes vitaux sont supérieurs ou inférieurs à un certain seuil. Les critères de patient à inclure dans l’outil ont été suggérés par l’AFEM, mais la structure de l’arbre, et les seuils eux-mêmes, ont été fixés par Surgisphere.

Surgisphere a refusé de divulguer des détails sur l’un de ses outils de support COVID-19 en réponse à plusieurs demandes de The Scientist, et Desai a refusé de commenter cette histoire par le biais de la société de relations publiques Bliss Integrated.

Selon Wallis, Desai a déclaré que l’outil de notation de la gravité avait été développé à l’aide de méthodes avancées d’apprentissage automatique sur les données de 13 500 patients COVID-19 hospitalisés – une affirmation répétée dans l’éditorial de Wallis sur l’outil dans l’African Journal of Emergency Medicine début avril. Il dit que Desai lui a également dit que l’outil avait été validé sur environ 45 000 patients COVID-19 hospitalisés. Un communiqué de presse du 26 mars de Surgisphere indique que l’outil a été développé en utilisant «des données en temps réel collectées prospectivement sur plus de 20 000 patients COVID-19».

Desai a en outre affirmé dans sa communication avec Wallis que les algorithmes d’apprentissage automatique derrière la version en ligne seraient automatiquement affinés à mesure que la base de données de Surgisphere continuerait de croître.

Étant donné que l’outil de notation de la gravité a été initialement dérivé à l’aide de données de Surgisphere, ces données remises en question remettent également en question notre outil. —Fédération africaine de médecine d’urgence

À peu près à la même époque, Desai a envoyé des informations sur l’outil aux chercheurs qui préparaient un article de synthèse dans le BMJ. Maarten van Smeden, co-auteur de la revue et statisticien médical au University Medical Center Utrecht aux Pays-Bas, et ses collègues ont suivi les outils de prédiction utilisés pendant la pandémie de COVID-19. Van Smeden dit au scientifique que son équipe a contacté Surgisphere Corporation en mars et de nouveau en avril pour demander des informations sur le fonctionnement de ses outils de réponse COVID-19.

Dans des documents consultés par The Scientist, Desai a déclaré à l’équipe que l’outil de notation de la gravité avait été développé à l’aide des données de 14 390 patients COVID-19 hospitalisés et validé avec les données de 42 340 autres. Il a ajouté que le registre complet de Surgisphere au 12 avril contenait des données de 70 361 patients de plus de 800 établissements de santé. (Selon le journal Lancet maintenant rétracté, le registre contenait 96 032 patients de 671 institutions au 14 avril.)

Il a en outre déclaré aux auteurs du BMJ que l’outil de notation de la gravité avait déjà été utilisé par «250 000 personnes de 114 pays».

Les chiffres ne s’additionnaient pas à ce stade de la pandémie, explique van Smeden à The Scientist. Compte tenu du manque de détails dans la description du développement et de la validation des documents, il a trouvé le tout «incroyable», a-t-il-dit. « Comme dans, ce n’était pas crédible. » Les auteurs ont choisi de ne pas décrire l’outil Surgisphere dans leur revue, dont la dernière version a été publiée le 3 juin.

Fonctionnement de l’outil en ligne

Le code derrière l’outil de notation de la gravité de Surgisphere est accessible via la version HTML du site Web de la société et contient les règles que l’application met en œuvre pour prédire un score de gravité de «modéré / léger», «grave» ou «critique» sur la base des entrées comme l’âge et la fréquence cardiaque.

Plusieurs chercheurs qui travaillent avec l’apprentissage automatique disent à The Scientist que, parce que les règles sous-jacentes à l’outil sont codées en dur – c’est-à-dire que toutes les étapes et tous les paramètres sont écrits – il serait très difficile que l’application se mette automatiquement à jour, car Wallis avait été amené à croire par Desai.

«Chaque fois que vous obtenez de nouvelles données, vous devez entrer et modifier ces chiffres ou la structure du code», explique James Watson, scientifique principal à la Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit en Thaïlande qui a organisé deux lettres ouvertes exprimant ses inquiétudes concernant les études de Surgisphere. «Ce serait clairement la mauvaise façon de procéder. Personne ne le ferait comme ça.»

Un journal de version qui suit les «mises à jour et modifications majeures» de l’outil de notation de la gravité n’affiche aucune entrée après le 31 mars, bien qu’il ne soit pas clair si des modifications plus petites ont été apportées par la suite.

Andrew Forbes, biostatisticien à l’Université Monash de Melbourne, note que l’application semble également collecter des données sans aucune tentative de validation de l’exactitude de ce qui est entré. Après avoir rempli l’outil de notation de la gravité en ligne et cliqué pour recevoir le score, une fenêtre contextuelle demande à l’utilisateur de confirmer si la prédiction était exacte et indique que, si l’utilisateur y consent, «les données que vous avez saisies feront partie de nos plus de 13 000 patients et contribuer à améliorer la qualité de ce système de notation de la gravité.»

La disponibilité de cette option soulève de sérieuses questions sur la qualité des données collectées par l’application, écrit Forbes dans un e-mail à The Scientist. «Je suis surpris que toute personne accédant à cet outil accessible au public puisse voir ses «données» contribuer à sa base de données en fonction de ses entrées à partir de la page Web, que les données saisies soient réelles ou non.»

Il ajoute qu’il mettrait en garde contre l’utilisation clinique d’outils prédictifs qui ne sont pas accompagnés de descriptions claires de la façon dont ils ont été développés et validés, et d’informations sur les sources de données utilisées pour les créer.

D’autres applications sur le site Web ont également été examinées après que les scientifiques aient commencé à partager leurs impressions sur Twitter. L’outil de diagnostic, par exemple, estime qu’une personne ayant de la fièvre et un «intervalle de symptômes respiratoires» de cinq jours a une probabilité d’infection au COVID-19 inférieure à 2%. Changer cinq jours à six jours augmente cette probabilité à plus de 98%. Cocher une case qui dit «mal de gorge» réduit la probabilité à moins de 2%.

Réponse de l’AFEM aux critiques de Surgisphere

Début juin, suite à la couverture négative de Surgisphere Corporation par la presse, les cliniciens des hôpitaux africains ont commencé à contacter Wallis pour dire qu’ils n’étaient pas à l’aise avec l’outil, a-t-il déclaré au scientifique. Alors que les questions sur l’ensemble de données de Surgisphere continuaient de croître, l’AFEM a répondu publiquement avec une déclaration sur l’outil de notation de la gravité sur son site Web le 4 juin.

« Nous avons été mis au courant des controverses liées à Surgisphere Corporation, y compris des articles récents publiés dans The Lancet et The New England Journal of Medicine en utilisant leurs données », indique le communiqué. « Aux côtés de nos collègues de la communauté scientifique, nous espérons que ces questions seront résolues rapidement et de manière satisfaisante par les personnes impliquées dans les études. »

Le lendemain, après que le Lancet et le NEJM eurent émis des rétractations, l’AFEM a publié une deuxième déclaration recommandant aux hôpitaux de cesser d’utiliser l’aide. «Étant donné que l’outil de notation de la gravité a été initialement dérivé à l’aide de données de Surgisphere, ces données remises en question remettent également en question notre outil», indique le communiqué. «L’équipe AFEM a entamé des discussions urgentes pour prendre la décision la plus sûre et la plus éthique concernant l’utilisation de l’outil.» La version papier et le lien vers la version en ligne ont tous deux été supprimés du site Web de l’AFEM.

Maintenant, selon Wallis, l’organisation s’efforce d’aider les équipes à ne plus utiliser l’outil. Le groupe recommande dans sa déclaration que les cliniciens suivent les directives de l’Organisation mondiale de la santé pour l’instant, et dit qu’il a l’intention de procéder à «des recherches originales pour développer un outil robuste et fondé sur des preuves pour aider les cliniciens à comprendre les besoins probables en ressources des patients se présentant aux urgences avec la maladie potentielle de COVID-19.»

L’organisation prévoit de commencer à travailler immédiatement, dit Wallis, mais il faudra des mois pour développer et tester un nouvel outil. Il se dit préoccupé par le fait que l’association avec Surgisphere pourrait nuire à la confiance dans l’AFEM et menacer les efforts futurs de développement d’outils cliniques à utiliser dans les pays africains. « Les personnes qui en souffriront sont des patients africains », écrit-il dans un e-mail au scientifique. «C’est maintenant la triste réalité, quel que soit le résultat des enquêtes (absolument nécessaires) sur Surgisphere. Il n’y a pas de bon résultat pour nous ou nos patients dans ce contexte.»

Un médecin de Wuhan dit que le coronavirus est une arme des Etats-Unis d’Amérique et explique pourquoi

La prudence feutrée, polie et diplomatique chinoise

Un médecin basé à Wuhan a affirmé avoir « des preuves directes et sans équivoque » que la pandémie de COVID-19 est une « arme de guerre biologique » produite à l’origine aux États-Unis d’Amérique, bien que l’opinion dominante raconte une histoire différente.

Peter K. Law, directeur de l’institut privé de thérapie cellulaire de Wuhan, a publié un article détaillé sur l’Open Journal of Regenerative Medicine expliquant pourquoi il pense que les États-Unis d’Amérique utilisent le virus qu’ils ont créé « pour consolider et soutenir les politiques et suprématie économique au niveau international. »

Le témoignage de Law était compliqué. Tout a commencé avec la rumeur déjà démentie selon laquelle le SRAS-CoV-2 est une combinaison du SRAS et du virus du SIDA. Les études chinoises et australiennes sur ce sujet n’ont pas réussi à atteindre des objectifs significatifs sur le développement d’armes ou le traitement médical.

Mais Law a noté qu’en 2015, Vineet D. Menachery de l’Université de Caroline du Nord et son équipe ont réalisé qu’il existe un type spécial de virus sur les chauves-souris qui peut être transformé en une arme mortelle provoquant une pandémie. L’équipe a appelé à l’arrêt de ces études, « mais de tels efforts ont été vains », a déclaré Law dans son article.

La preuve finale de Law est qu’un laboratoire biologique de Fort Detrick, aux États-Unis d’Amérique, a « turbocompressé » le combo SRAS-SIDA et a créé le virus mortel qui a finalement conduit à la pandémie de COVID-19.

Donc, après toutes les déclarations, Law ne peut toujours pas abandonner la rumeur selon laquelle COVID-19 proviendrait du biolab de Fort Detrick.

CGTN Digital n’a trouvé aucun moyen de prouver ou d’infirmer cette rumeur. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a également demandé aux États-Unis d’Amérique de répondre s’il y avait des relations entre la fermeture de Fort Detrick et l’épidémie de coronavirus.

Nous n’avons que des preuves indirectes que le nouveau coronavirus est plus susceptible de provenir de la nature qu’un laboratoire.

Et le journal où Law a publié son article est également discutable. Sa crédibilité est contestée par les médias chinois depuis 2012. Bien qu’écrit en anglais, le site officiel de la revue a été enregistré en Chine et tous les contacts sont également basés à Wuhan, où Law est basé.

