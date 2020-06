WUHAN-GATES – 13. Nouvelle pandémie: prévisions de Merkel et pari suspect sur les obligations allemandes de Big Pharma

Le Coronavirus COVID-19 pourrait-il être perfectionné en laboratoire pour le rendre plus contaminant, plus virulent et moins sensible à l’artémésia par exemple ?

«Nous devons nous préparer à faire face à une deuxième vague d’infections qui, si jamais elle se produit, je ne pense pas qu’elle aura l’ampleur et la portée de la première. Prédire si et quand il y aura une deuxième vague est un exercice de diseuse de bonne aventure plutôt qu’un exercice de scientifique, mais il est possible qu’avec le retour des mois les plus froids, à la fin de l’automne ou de l’hiver, il puisse y avoir une reprise car le virus circule toujours dans de nombreux pays du monde, comme le montrent les données de l’Amérique latine et de l’Inde».

C’est ce qu’a déclaré Franco Locatelli, président du Conseil supérieur italien de la santé (CSS) et membre du comité scientifique technique (CTS), lors de la diffusion d’Agorà, sur RAI3 TV, comme le rapporte Ansa Salute. C’est une fausse affirmation.

Je le dis sans équivoque car si ce site et moi sommes poursuivis, nous pouvons au moins apporter à un procureur les indices et les preuves qui attestent de la construction dans le laboratoire du SARS-CoV-2, également appelé par les scientifiques le nouveau CoronaVirus ou Covid-19 pour tromper l’enquête sur sa genèse.

Nous avons collecté ces données dans 22 reportages non remplis d’opinions de « diseuse de bonne aventure » comme celles du Dr Locatelli mais d’études scientifiques. À ce jour, 15 scientifiques du monde dans 5 recherches différentes soutiennent sans l’ombre d’un doute que le virus de cette pandémie maudite a été construit par des ingénieurs biologiques. Les experts disent que des séquences génétiques du VIH y ont été insérées.

Ceci est détaillé dans 4 études sur 5, car la dernière, rapportée parl’ancien chef du MI6, les services de renseignements du Royaume-Uni pour les opérations à l’étranger, n’a pas encore été publiée en raison des craintes d’un chercheur.

Le Dr Franco Locatelli, le Dr Walter Ricciardi, représentant italien auprès de l’Organisation mondiale de la santé et conseiller du ministre de la Santé, Roberto Speranza, ainsi que le ministre Speranza, représentant de Liberi e Uguali et diplômé de l’Université LUISS du nom du puits-le franc-maçon Guido Carli, ignore et évite sournoisement tout effort d’investigation et de recherche sur les origines possibles du SRAS-CoV-2.

C’est pourquoi la déclaration du président de l’Istituto Superiore della Sanità est un menteur: parce qu’il ment en sachant qu’il ment, en omettant dans ses phrases toute référence à l’existence de recherches fiables et concordantes sur la véritable origine du virus…

DES TESTS CONTRE LE VIRUS SARS ET LE VIH FINANCÉS PAR L’UE

Ils savent en effet, grâce aux expériences financées par la Commission européenne présidée par Romano Prodi en 2004 dans le laboratoire de l’Institut de Virologie de Wuhan, que toute recherche scientifique approfondie pourrait démontrer un lien hypothétique entre la pandémie actuelle et le virus construit il y a même 16 ans avec une souche de virus Corona SARS-1 (celui qui a fait 814 victimes en 2003 dans 26 pays du monde) infecté par le VIH dans une expérience digne de Victor Frankestein, rendu célèbre pour son monstre par le fantasme de Marie Shelley.

Aujourd’hui, nous n’écrivons pas sur les romans mais sur la littérature scientifique, obstinément et perfidement ignorée, car ces4 études de 13 scientifiques qui démontrent aujourd’hui la présence de traces du virus du SIDA (VIH-1) dans le SRAS-2 prennent non seulement un poids suspect, non seulement inquiétant, mais aussi dévastateur.

La question est si simple qu’elle est à l’épreuve des enfants: comment peut-on émettre l’hypothèse d’une nouvelle vague de pandémie si la première était réellement provenue d’un virus qui s’était échappé ou avait été intentionnellement libéré par un laboratoire pour créer une guerre biologique ou promouvoir le commerce mondial des industries des vaccins pharmaceutiques? Vous savez déjà que quelqu’un va tirer une deuxième fois ???

S’il était établi qu’elle est d’origine naturelle – quelque chose qui a été émis l’hypothèse dans diverses études délabrées dans lesquelles la science suppose le mot non scientifique de «probabilité» comme mantra – on pourrait bien craindre la soi-disant deuxième vague annoncée dans le Daily Mail par 30 par scientifiques du monde.

Mais comment prévoir à la place si la pandémie du SRAS-2 était causée par un virus de laboratoire, destiné à s’atténuer précisément pour sa construction technique comme l’explique Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine et chercheur en Chine, qui a tenté l’insertion de séquences de VIH confirmant l’étude précédente de 9 scientifiques indiens et anticipant celle de son compatriote et collègue bio-ingénieur?

Comment serait-il possible dans ce cas de prédire le retour du CoronaVirus si ce n’est grâce à des informations de renseignement dérangeantes cachées aux gens?

Il n’en serait ainsi que si les scientifiques qui le prédisaient étaient au courant d’informations qu’ils prétendent ne pas connaître ou cacher. Ce ne serait que si les scientifiques qui annoncent le retour hypothétique étaient intrigués par le commerce des vaccins de Big Pharma.

LA PROPHÉTIE DE MERKEL SUR LA NOUVELLE PANDÉMIE

Elle serait minime et très réducteur de blâmer certains bavards de cette Organisation mondiale de la santé qui, comme le blâme l’expert en armes bactériologiques des Etats-Unis d’Amérique Francis Boyle dans notre rapport CoronaVirus 1 et comme démontré dans WuhanGates 9, a soutenu les expériences de Wuhan sur le pathogène infecté par le SRAS-1 avec le VIH.

Nous restons donc sur les notes officielles des nations impliquées dans cette terrible épidémie meurtrière dévastatrice. «La chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et quatre autres membres de l’Union européenne ont envoyé une lettre au président de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour demander à l’UE de se préparer à la prochaine vague de la pandémie de coronavirus», écrit l’ANSA le mardi 9 juin. [Serait-ce une anticipation même si l’évènement ne survenait pas ? – MIRASTNEWS].

«Dans une lettre et dans un document de politique, les dirigeants écrivent: « Nous espérons que le document servira d’inspiration pour des comparaisons ultérieures et fructueuses au niveau européen sur la manière d’assurer la préparation de l’UE aux futures pandémies», a ajouté l’agence de presse italienne qui, pour quatre mois a insisté pour ignorer l’hypothèse du virus de laboratoire et n’a pas donné de l’importance même àl’interview de l’ancien chef du renseignement britannique Richard Dearlove, publiée par Telegraph, Indipendent, Daily Mail, Il Giornale, Il Mattino, TgCom24 pour n’en nommer que quelques-uns, mais ignoré par les grands médias.

Cette déclaration prophétique de Merkel sur la deuxième vague de la pandémie, qui pour Locatelli serait plus faible mais pour d’autres scientifiques internationaux pourrait être plus meurtrière, nous rappelle les prophéties de Bill Gates, principal sponsor du projet mondial de vaccination (quel que soit sécurité et essais cliniques de vaccins ne nécessitant pas plus de 18 mois sous régime pandémique) et son collaborateur Avril Haines, ancien directeur adjoint de la Central Intelligence Agency lors de l’administration du président Démocrate des Etats-Unis d’Amérique Barack Obama, dans l’exercice sur la pandémie de CoronaVirus organisé par le John Hopkins Center aux États-Unis d’Amérique en octobre 2019, donc dans des périodes très suspectes.

La déclaration du chancelier allemand ne devient-elle pas encore plus suspecte quand il s’avère que sur les bourses allemandes locales en 2018, il y avait une énorme spéculation sur les titres de la multinationale pharmaceutique GlaxoSmithKleine qui est le leader mondial des vaccins?

LES DÉRIVÉS DE GSK SUR LES ÉCHANGES D’ACTIONS ALLEMANDES

La Big Pharma GSK de Londres appartient à des fonds d’investissement des Etats-Unis d’Amérique qui spéculent sans retenue sur le lobby des armes, comme le démontre le rapport CoronaVirus 3, mais c’est également un partenaire de l’Arabie saoudite qui a financé le plan mondial de vaccination (rapport WuhanGates 1) qui a amené le gouvernement Gentiloni en Italie a imposé l’obligation de 10 vaccins en âge scolaire avec des revenus énormes et évidents pour GlaxoSmithKleine elle-même, administrée par un PDG qui est le directeur de Microsoft, fondé par Gates, comme l’a découvert Gospa News.

Grâce à la collaboration dans la recherche de vaccins avec l’Université du Queensland (en Australie qui a joué un rôle dans le financement des premières expériences VIH sur le SRAS-1 à Wuhan) imposée par la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) toujours fondée par la Fondation Bill & Melinda Gates en 2017, GSK a la chance de distribuer le vaccin SARS-2 en Italie et en Europe dès qu’il sera découvert grâce aux recherches australiennes ou aux synergies qu’il a déjà entamées dans le monde avec Sanofi, partenaire du Pentagone dans des expériences dangereuses sur les virus menées par IRF Frederick de Fort Detrick (WuhanGates 7).

À la lumière de tout cela, il est juste de se rappeler que GSK a incorporé SmithKleine et a conclu l’enquête sur les pots-de-vin à l’ancien ministre de la Santé Francesco De Lorenzo (condamné avec le directeur général Duilio Poggiolini), après quoi le vaccin contre l’hépatite B a été rendu obligatoire en Italie.

À la lumière de tout cela, il devient beaucoup plus suspect qu’en Allemagne, affectée superficiellement par la pandémie de Covid-19, un maxi pari sur les spéculations ait été lancé sur GSK à partir de juin 2018 avec des centaines de Certifikat, les fameux dérivés à très haut risque, sur les bourses locales de Stuttgart et de Francfort.

Il suffit de penser que l’investissement de chaque Obligation était égal à 1 800 GBp (livres sterling) égal à 1998 euros au taux de change actuel mais avec une garantie de résultat égale à 18 euros. La marge bénéficiaire, spécifiée dans les actes privés, n’est pas connue mais elle pourrait également être 50 fois le montant misé en raison de la marge de risque très élevée. Il s’agit de plus de 719 obligations, dont plus de 363 Dérivés, dont certains sont récents et émis en France.

Une pluie de Certifikat sur les bourses allemandes pour GlaxoSmithKleine signé en juin-décembre 2018

L’objectif du Certifikat / Derivative est lui-même inconnu. Mais jetez un coup d’œil à la performance des actions GSK pour voir le saut qu’elles ont fait de mars à juin, passant de 1 400 GBx (Penny converti en livres sterling) à plus de 1 600.

C’est pourquoi la prédiction de la chancelière Merkel pour une nouvelle pandémie devient suspecte principalement parce que personne ne veut enquêter sur les causes de la première vague d’infections mais la démission règne en maître.

La croissance des actions GSK pendant la pandémie

«Il ne faut pas croire que cette urgence est terminée: l’urgence ne prendra fin que lorsque le vaccin sera découvert et quand il sera suffisamment produit pour rendre tous les citoyens qui doivent être immunisés», a déclaré sur RAI3 la télévision italienne le commissaire aux urgences Domenico Arcuri nommé par Le gouvernementConte Bis, soutenu par ce même Parti démocrate (PD en italien) qui souhaitait vivement le décret Lorenzin des 10 vaccins obligatoires qui enrichit indirectement les laboratoires GSK de la région Toscane, bastion politique du PD.

Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne, qui a financé les tests dangereux du SRAS-1 avec le VIH, était également l’ancien représentant du Premier ministre italien et l’exposant éminent de Dem.

La prédiction de Merkel faisait défaut, ce qui pourrait enrichir les bourses allemandes en raison de leurs spéculations sur GSK pour rendre non seulement suspecte mais même ignoble et criminelle cette politique de la TheaterCracy, comme l’aurait dit Platon.

Les médias dévoilent les détails d’un envoi de pathogènes mortels au laboratoire de Wuhan depuis le Canada

Alors que des responsables canadiens auraient expliqué que les expéditions des virus Ebola et Henipeh vers la Chine n’étaient pas liées à l’épidémie de coronavirus, un épidémiologiste a qualifié cette évolution d' »alarmante ».

Un envoi de virus Ebola et Henipah a été envoyé du National Microbiology Lab Winnipeg, Canada à l’Institut de virologie de Wuhan au début de 2019, bien avant que la crise mondiale des coronavirus n’éclate, rapporte CBC News.

Le média a également noté que « l’un des scientifiques escortés du laboratoire de Winnipeg au milieu d’une enquête de la GRC en juillet dernier » était apparemment responsable de l’exportation des agents pathogènes, ajoutant que le Dr Xiangguo Qiu, son mari Keding Cheng et ses étudiants chinois avaient été renvoyés du «seul laboratoire de niveau 4» du Canada sur une possible «brèche de sécurité».

Les responsables canadiens ont insisté sur le fait que l’envoi n’était pas lié à l’éclosion de COVID-19 ou à la recherche liée à la pandémie.

« L’enquête administrative n’est pas liée à l’envoi d’échantillons de virus en Chine », a déclaré Eric Morrissette, chef des relations avec les médias pour Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. « En réponse à une demande de l’Institut de virologie de Wuhan pour des échantillons viraux de virus Ebola et Henipah, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a envoyé des échantillons à des fins de recherche scientifique en 2019. »

Cependant, un professeur de droit et épidémiologiste de l’Université d’Ottawa, nommé Amir Attaran, a qualifié cette évolution de «alarmante» et même de «potentiellement mortelle».

« Nous avons un chercheur qui a été renvoyé par la GRC du laboratoire de sécurité le plus élevé que le Canada possède pour des raisons que le gouvernement ne veut pas divulguer. Les renseignements restent secrets », a-t-il songé. « Mais ce que nous savons, c’est qu’avant son retrait, elle a envoyé l’un des virus les plus meurtriers sur Terre, et plusieurs variétés de celui-ci pour maximiser la diversité génétique et maximiser ce que les expérimentateurs en Chine pourraient en faire, à un laboratoire en Chine qui fait des expériences dangereuses de gain de fonction. Et cela a des liens avec l’armée chinoise. »

Le média décrivant les expériences de gain de fonction comme impliquant un pathogène naturel « amené au laboratoire », fait pour muter, puis évalué pour voir s’il est devenu plus mortel ou infectieux », Attaran a fait remarquer que la plupart des pays s’abstiennent de réaliser de telles expériences car elles sont considérées comme trop dangereuses.

« Le laboratoire de Wuhan les fait et nous leur avons maintenant fourni des virus Ebola et Nipah. Il ne faut pas un génie pour comprendre que c’est une décision imprudente », a-t-il déclaré. «Je suis extrêmement mécontent de voir que le gouvernement canadien a partagé ce matériel génétique.»

La Chine est devenue le premier pays au monde à faire face à la crise des coronavirus lorsque l’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois dans la province du Hubei.

Ces derniers mois, Pékin a été accusé à plusieurs reprises par Washington de ne pas divulguer d’informations sur l’épidémie à ses débuts, la blâmant de la propagation de la maladie – accusations que la Chine nie avec véhémence.

[Cependant des demandes répétées pour des enquêtes internationales indépendantes visant également les laboratoires des Etats-Unis d’Amérique et pays alliés (France, Canada, Grande-Bretagne, Australie, Canada… ) pour permettre l’émergence de la vérité sont restées sans réponses jusqu’à présent. Auraient-ils des choses à se reprocher ou prennent-ils le temps d’évaluer la requête ? JDDM – MIRASTNEWS].

