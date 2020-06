Pourquoi l’enthousiasme soudain des États-Unis d’Amérique pour le contrôle des armes avec la Russie?

La réponse à la question ci-dessus se résume à un mot: la Chine.

L’envoyé des Etats-Unis d’Amérique Marshall Billingslea émet, plutôt tardivement, des bruits enthousiastes au sujet des pourparlers sur le contrôle des armements qui se tiendront avec la Russie plus tard ce mois-ci. Les pourparlers sont prévus le 22 juin à Vienne. Le Kremlin a confirmé le lieu et les discussions, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov représentant la partie russe.

En annonçant la réunion du 22 juin avec la Russie, Billingslea a montré une hâte indue de lier l’événement à la possibilité que la Chine y participe également. «La Chine a également invité. La Chine montrera-t-elle et négociera-t-elle de bonne foi?» a-t-il ajouté.

Cela semble étrange, sinon inapproprié. Les pourparlers sont censés être des efforts bilatéraux des principales puissances nucléaires du monde pour passer à des négociations sérieuses sur la sécurité mondiale. Après tout, les États-Unis d’Amérique et la Russie possèdent plus de 90% du nombre total d’ogives dans le monde. Pourquoi la hâte des États-Unis d’Amérique d’impliquer la Chine à ce stade?

L’envoyé des Etats-Unis d’Amérique ressemble plus à un vendeur douteux qu’à un négociateur de principe sur le contrôle des armements. L’histoire de carrière de Billingslea en tant qu’avocat accusé des techniques de torture sous le président GW Bush et son passage au Trésor avec la responsabilité d’imposer des sanctions à d’autres nations n’inspire pas la confiance qu’il a une expertise en matière de contrôle des armements ni de sérieux scrupules à faire avancer la paix mondiale.

D’après les annonces précédentes de l’administration Trump, il est clair que le véritable objectif des Etats-Unis d’Amérique est d’utiliser les pourparlers avec la Russie comme un moyen de contraindre la Chine à contrôler les armes trilatérales. Ce n’est guère l’esprit de confiance et de véritables négociations.

L’administration Trump a abandonné avec enthousiasme les traités de sécurité nucléaire. Le mois dernier, il s’est éloigné du traité Ciel ouvert. En 2018, il a abandonné l’accord nucléaire international avec l’Iran, et l’année dernière a rejeté le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF). Cette dernière étape mine gravement l’architecture de sécurité en Europe. La partie états-unienne a discrédité accusé la Russie d’avoir violé l’INF, mais il est devenu clair depuis que Washington voulait sortir de ce traité afin d’avoir les mains libres pour affronter la Chine avec des missiles à courte et moyenne portée.

Sous Trump, les États-Unis d’Amérique ont encouragé l’effort de militariser l’espace extra-atmosphérique en violation d’un traité des Nations Unies existant.

Son administration a également adopté une attitude mercurielle et non engagée envers le nouvel accord START régissant les ogives nucléaires à longue portée. Malgré les appels répétés de Moscou pour plus de clarté, la partie états-unienne s’est demandée si elle prolongerait le traité qui doit expirer en février 2021. Si START est abandonné – le dernier traité de contrôle des armements restant – alors il y a un réel danger d’un nouveau la course aux armements mondiale est déclenchée.

Les États-Unis d’Amérique, semble-t-il, utilisent des menaces voilées de quitter New START comme point de levier sur la Russie pour emprisonner la Chine. Un tel stratagème de négociation montre une insouciance, un mépris du jeu pour la sécurité et la paix mondiales Il illustre également un manque total d’intégrité et de principe.

Pour sa part, la Chine a déclaré cette semaine qu’elle n’avait pas l’intention de se joindre aux pourparlers trilatéraux à Vienne. Pékin souligne que son arsenal nucléaire est une fraction de ceux appartenant aux États-Unis d’Amérique et à la Russie. Il appartient à Washington et à Moscou de réduire considérablement leurs stocks nucléaires avant que Pékin ne soit obligé de se joindre à des efforts plus larges de désarmement.

« Nous avons remarqué que les États-Unis d’Amérique entraînent la Chine dans le dossier … chaque fois qu’il est soulevé, avec l’intention de s’écarter de sa responsabilité », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying.

Compte tenu de la diffamation incessante de la Chine par l’administration Trump à propos de la pandémie de Covid-19, du commerce et de la cybersécurité, Hua a ajouté à juste titre que les affirmations de Washington voulant négocier de bonne foi semblent « extrêmement ridicules et même surréalistes ».

L’envoyé russe Sergei Ryabkov a accueilli avec prudence la réunion de Vienne, mais il est à noter que Moscou maintient les attentes discrètes. Ryabkov a exclu que Moscou soit utilisée de quelque manière que ce soit pour faire pression sur la Chine, afin qu’elle s’implique dans les discussions trilatérales. Il a déclaré que la Russie « respectait » la position de la Chine.

Le diplomate russe a également fait valoir un argument valable à propos de l’incongruité des demandes des Etats-Unis d’Amérique visant à ce que la Chine adhère à la limitation des armements à ce stade, tandis que les États-Unis d’Amérique ne font pas de telles demandes à leurs alliés, la Grande-Bretagne et la France. Ces deux membres de l’OTAN possèdent des arsenaux nucléaires de 200 à 300 ogives, ce qui est à peu près le même que celui de la Chine. Les États-Unis d’Amérique et la Russie ont chacun un stock total de 6000 ogives, selon un décompte de 2019 effectué par l’Arms Control Association. Si la Chine doit être incluse dans les négociations sur la limitation des armements, pourquoi ne devrait-on pas imposer la même obligation à la Grande-Bretagne et à la France?

[Il ne faut pas non plus oublier l’arsenal nucléaire non déclaré d’Israël – MIRASTNEWS].

Il y a un manque évident de crédibilité du côté des Etats-Unis d’Amérique dans leur approche actuelle de la sécurité nucléaire mondiale. D’une part, ils déchirent [à l’envie – MIRASTNEWS] les traités et intensifient les forces militaires dans la région arctique de la Russie et dans la mer de Chine méridionale. Pourtant, maintenant, l’autre main se prolonge dans une prétendue volonté de négocier le contrôle des armements avec la Russie dans un forum bilatéral qu’elle souhaite ouvrir à la Chine.

Dans l’intérêt de la diplomatie et du maintien des lignes de communication ouvertes, la Russie participe aux pourparlers de Vienne. Malheureusement, cependant, les paroles et les actes si éloignés de l’administration Trump n’augurent rien de substantiel.

Malheureusement, il n’y a guère de signe d’un véritable désir de maîtrise des armements de la part des Américains. Leur conduite consiste à poursuivre un programme ultérieur et à exploiter les peurs nucléaires pour leur propre intérêt géopolitique égoïste à l’égard de la Chine. Ce n’est pas une prémisse de progrès.

SCF Editorial

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ