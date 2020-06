Une victime d’un vaccin expérimental COVID se déclare «la plus malade de sa vie» après avoir reçu une injection de vaccin expérimental

Par Robert F. Kennedy, Jr., président de Défense de la santé des enfants

Vous connaissez Ian Haydon de nombreuses apparitions sur CNN et d’autres réseaux célébrant son acte héroïque de bénévolat pour tester le vaccin expérimental COVID de Moderna. Le soleil est maintenant couché sur la carrière télévisuelle de Haydon.

Il n’est plus utile aux récits de Pharmedia selon lesquels tous les vaccins sont toujours sûrs pour tous, que les partenaires commerciaux de Moderna, Tony Fauci et Bill Gates, étaient justifiés de sauter les études sur les animaux et que le vaccin de Moderna nous sauvera bientôt de la pandémie. Ian Haydon est maintenant un embarras pour Fauci, Gates et leurs pom-pom girls CNN. Il disparaîtra donc dans le crépuscule de la censure.

Moderna a choisi Haydon pour l’étude en raison de sa bonne santé robuste. Il faisait partie des 15 volontaires du groupe à forte dose. Dans les 45 jours, trois de ces événements – 20% choquants – ont connu des événements indésirables «graves» selon le communiqué de presse de Moderna, ce qui signifie qu’ils ont dû être hospitalisés ou nécessiter une intervention médicale.

Moins de 12 heures après la vaccination, Hayden a souffert de douleurs musculaires, de vomissements, d’une fièvre de 103,2 degrés et d’une perte de conscience. Sa petite amie l’a attrapé en tombant.

JayTe

Confirmation d’un précédent article sur MIRASTNEWS

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de The Duran.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran