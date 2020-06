L’ennemi intérieur: une histoire de purge du renseignement des Etats-Unis d’Amérique

«L’Europe occidentale n’a plus que 20 à 30 ans de démocratie en elle; après cela, elle glissera, sans moteur et sans gouvernail, sous la mer de dictature environnante, et si la dictée vient d’un politburo ou d’une junte ne fera pas beaucoup de différence.»

– Willy Brandt (chancelier fédéral allemand, juste avant de démissionner en 1974)

Croyez-le ou non, mais l’idée dystopique que la démocratie est morte n’est en aucune façon une idée nouvelle. Cependant, ce qui pourrait vous déranger, c’est d’où cette conception, dans sa forme contemporaine, a vraiment germé.

L’idée que la démocratie est en crise et doit être remplacée par une nouvelle forme de «gouvernance» ne vient pas des cris d’un peuple opprimé réclamant ses droits à une vie décente. Nous ne voyons pas actuellement un processus organique de base pour réformer la façon dont le gouvernement, c’est-à-dire la démocratie, sera «améliorée». Au contraire, ce que nous voyons est une désintégration contrôlée de la chose même que nous pensons que nous essayons de maintenir, et cette destruction est en cours depuis plus de 45 ans.

Ce n’est pas un hasard si Samuel P. Huntington est très fervent de la citation de Willy Brandt «prophétisant» la fin de la démocratie (qui a été utilisée au début de ses deux livres «La crise de la démocratie» et «Démocraties désaffectées»), c’est-à-dire après tout son but dans la vie… pour veiller à ce que cette prophétie se réalise.

Dans cet article, je vais expliquer comment l’équipe d’Henry Kissinger a réussi à purger les derniers vestiges importants de la décence au sein de la CIA et à remodeler la structure gouvernementale dans l’État profond que nous voyons comme aujourd’hui palpitante. Dans cette histoire, nous verrons comment ces personnalités éminentes qui prophétisent la «fin de la démocratie» ont été les orchestrateurs mêmes de sa destruction.

La première purge du renseignement des Etats-Unis d’Amérique: le démantèlement de l’OSS

Le 4 mars 1933, le président Franklin D. Roosevelt sera élu président des États-Unis d’Amérique, qui deviendra une présidence de douze ans, ne prenant fin qu’en raison de son décès. Roosevelt était un anti-impérialiste qui s’est activement et avec succès organisé pour abolir l’impérialisme dans le monde.

Le Bureau des services stratégiques (OSS) a été créé par Roosevelt le 13 juin 1942, sous la direction de William J. Donovan, en tant qu’agence de renseignement en temps de guerre. Son objectif était de recueillir et d’analyser les informations stratégiques requises par les chefs d’état-major interarmées et de mener des opérations spéciales non attribuées à d’autres organismes.

Contrairement à ce que nous pensons aujourd’hui du renseignement étranger des Etats-Unis d’Amérique, la raison d’être de l’OSS était de gagner véritablement la guerre (Seconde Guerre mondiale) rapidement et avec le moins de pertes possible.

Cependant, le FDR mourrait le 12 avril 1945 et l’OSS serait démantelé à peine cinq mois après le décès du FDR et deux semaines après la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale.

Le 20 septembre 1945, Truman a tristement ordonné la fermeture de l’OSS, se référant à elle comme une potentielle Gestapo, mais sans l’intention de dissoudre toutes les capacités de renseignement étranger. L’OSS sera remplacé sous la nouvelle bannière de la CIA, le 18 septembre 1947 et, plus important encore, en tant que contingent du Conseil de sécurité nationale créé le même jour. Reportez-vous à mon article à ce sujet.

De nombreux officiers de renseignement respectables et patriotiques de renom, fidèles à la vision du FDR, ont également été expulsés de la communauté du renseignement avec la dissolution de l’OSS.

En août 1949, l’Union soviétique a testé sa première bombe atomique, plusieurs années avant la date de 1953 prévue par la CIA. En réponse, le Joint Intelligence Committee a soumis une estimation de la nature de la menace nucléaire des Soviétiques. Le JIC-502 a affirmé qu’une fois que les Soviétiques avaient 200 bombes atomiques, ils pouvaient lancer une attaque surprise et vaincre les États-Unis d’Amérique.

Ces affirmations ont été faites sans analyse des capacités soviétiques à réellement livrer les armes, et encore moins à les produire à ce rythme. Les estimations n’ont même pas tenté d’analyser les intentions stratégiques soviétiques.

JIC-502, intitulé « Implications de la possession soviétique d’armes atomiques » et rédigé le 20 janvier 1950, ne s’est pas avéré être un rapport de renseignement, mais plutôt un argumentaire de vente, affirmant qu’une Union soviétique dotée d’armes nucléaires avait introduit la notion que «un énorme avantage militaire serait obtenu par la puissance qui a frappé en premier et a réussi à mener à bien une attaque surprise efficace.»

Ce fut le JIC-502 qui serait le premier à proposer une justification du concept de première frappe préventive, soutenu par une accumulation militaire massive sous prétexte de préemption.

NSC-68 serait rédigé la même année, déclarant que les États-Unis d’Amérique ce qui, dans l’équivalent moral, était avec l’Union soviétique et appelait à ce qu’une accumulation militaire massive soit achevée d’ici 1954, surnommée «l’année du danger maximal», l’année JIC-502 a affirmé que les Soviétiques atteindraient la supériorité militaire et seraient en mesure de lancer la guerre contre les États-Unis d’Amérique. Ce renforcement militaire proposé ferait passer le budget de la défense de 10 à 40 milliards de dollars de 1950 à 1953.

Au cours de cette même période, une autre doctrine de sécurité a été rédigée, intitulée « NSC-75: rapport au NSC du Secrétaire exécutif sur les engagements militaires britanniques ». Le rapport concluait que si l’Empire britannique s’effondrait et que la Grande-Bretagne ne pouvait plus effectuer ces déploiements, pour défendre le «monde libre» contre les Soviétiques, les États-Unis d’Amérique ne seraient pas en mesure de mener à bien leur politique étrangère actuelle, y compris NSC-68.

Il était donc conclu dans le rapport qu’il serait plus rentable d’aider la Grande-Bretagne à sauver son Empire!

Si vous vous demandiez pourquoi la CIA a été constamment trouvée associée à British Intelligence, à partir de sa création même, dans une série de coups d’État dans des pays où ils n’avaient aucune raison d’être, vous savez maintenant pourquoi.

Les Etats Unis d’Amérique étaient passés d’une mission explicite de mettre fin à l’impérialisme dans le monde sous Roosevelt, à soutenir activement et à soutenir les colonies britanniques et les États vassaux sous Truman!

Tout cela a été fait sous prétexte de protéger le «monde libre» contre les méchants soviétiques boogeymen, que Churchill a décidé d’être étiqueté comme tel dans son discours du rideau de fer. Et ainsi, les intérêts de l’Empire britannique ont été sauvegardés par un larbin des Etats-Unis d’Amérique respectueux, tant que le récit selon lequel tous les Russes étaient des méchants était cru.

Fait intéressant, la CIA n’était pas d’accord avec la stratégie de guerre préventive, telle que définie par JIC-502. En février 1950, la CIA répondit dans ORE 91-49, déclarant:

«Il est toujours possible… que l’URSS déclenche une guerre si elle estime qu’une attaque occidentale est imminente. [Cependant], Il n’est pas encore possible d’estimer avec précision les effets de la possession soviétique de la bombe atomique sur la probabilité de guerre. Les implications de la guerre atomique, militairement ou psychologiquement, n’ont pas encore été pleinement évaluées.»

En d’autres termes, la CIA déclarait que la folie frénétique du JIC-502 pour exiger une capacité militaire et une première frappe contre les Soviétiques était sans fondement. Qu’il n’y avait pas de données pour étayer une telle affirmation, et qu’une telle réponse serait donc imprudente et dangereuse.

Il est devenu évident pour ceux qui souhaitaient faire avancer ces politiques de guerre permanentes que la CIA allait avoir besoin d’un leadership «plus fort».

C’est du moins l’argument avancé par le rapport Dulles-Jackson-Correa qui appelait à un directeur de la CIA fort au lendemain de la guerre froide. Bien que Walter Bedell Smith, qui deviendrait directeur de la CIA de 1950 à 1953, ait fait beaucoup pour réorganiser la CIA loin de la guerre préventive, c’était finalement Allen Dulles qui prendrait le trône de la CIA.

Il ne devrait pas être surprenant que Dulles ait toujours pensé à lui lorsqu’il parlait des choses nécessaires à un directeur de la CIA «fort»… mais il ne faisait pas référence à un esprit fort, mais plutôt à un estomac solide.

Dulles agirait en tant que directeur de la CIA de 1953 à 1961, jusqu’à ce qu’il soit renvoyé par le président Kennedy (avec le directeur adjoint et le directeur adjoint des plans), tous les trois ont été pris en train de commettre une trahison pendant le fiasco de la baie des Cochons, référez-vous à mon papier à ce sujet.

McCone remplacerait Dulles en tant que directeur de la CIA et tenterait d’effacer la CIA de ses fidèles Dulles dans l’incident de la baie des Cochons; malheureusement ce ne serait pas suffisant.

Pendant le mandat de Dulles en tant que directeur de la CIA, il n’a rien de moins que d’enraciner le rôle de l’Amérique dans l’exécution de guerres permanentes à travers le monde contre les «insurgés communistes», les guerres indochinoises sans fin durant plus de 35 ans.

Bien que Bedell Smith ne serait directeur de la CIA que pendant trois ans, il réussirait, avec Donovan (fondateur de l’OSS) à créer les départements les plus stratégiquement importants au sein de la CIA: l’Office of National Estimates (ONE).

Smith a cherché des candidats potentiels pour cette nouvelle branche parmi ceux qui avaient été expulsés de la communauté du renseignement lorsque Truman a dissous l’OSS. Bon nombre de ces officiers du renseignement «à la retraite» avaient fait partie de la Direction de la recherche et de l’analyse de l’OSS; y compris William Langer et Sherman Kent qui ont tous deux joué un rôle crucial dans la gestion de ONE. Langer et Kent étaient tous deux des historiens réputés.

Il a été reconnu qu’il y avait une crise dans la collecte et l’analyse de renseignements compétents qui seraient à leur tour utilisés pour façonner des politiques de guerre imprudentes telles que JIC-502, NSC-68 et NSC-75. Comme Kent le dirait, il y avait des membres de la CIA qui «recherchaient le pouvoir en sacrifiant la vérité».

La formation de ONE devait être un refoulement majeur de ce type de pensée de groupe au sein de la communauté du renseignement.

Kent commenterait la question du filtrage de sécurité de l’agence (le maccarthysme battait son plein à l’époque) en déclarant:

«Lorsqu’une équipe de renseignement a été filtrée [trop finement], ses membres seront aussi semblables que des carreaux sur le sol d’une salle de bain – et à peu près aussi capables d’une pensée significative et originale.»

En résumé, depuis la mort du FDR, il y a eu une bataille quelque peu ouverte entre les membres de la communauté du renseignement, qui pourraient être classés comme des loyalistes du FDR contre des loyalistes de Churchill (1). Bien qu’il y ait eu une tentative d’effacer les officiers du renseignement les plus notables qui sont restés anti-impériaux, Bedell Smith a réussi à ramener ces hommes, sous le département réorganisé ONE, qui à son tour serait une forme de leadership sain au sein de la CIA.

Malheureusement, le NSC ne partageait pas ces vues et il y aurait une deuxième purge des derniers restes de vrais patriotes américains.

La deuxième purge du renseignement américain: l’État profond est né

À partir du moment où Kissinger a assumé le poste de conseiller à la sécurité nationale de Nixon, il a entrepris de centraliser toutes les estimations du renseignement, les initiatives diplomatiques et les opérations secrètes sur les cadavres figuratifs et parfois littéraux des membres de la CIA, des chefs d’état-major interarmées, du Département d’État et du Congrès.

Selon John Ranelagh dans son livre The Agency: The Rise and Decline of the CIA:

«Très tôt dans l’administration Nixon, il est devenu clair que le président voulait qu’Henry Kissinger lui fournisse des renseignements et que le personnel du NSC à la Maison Blanche sous Kissinger contrôlerait la communauté du renseignement. Ce fut le début d’un transfert de pouvoir de la CIA vers un nouveau centre: l’augmentation du personnel du NSC.»

Kissinger utiliserait le scandale du Watergate, où la CIA a été prise par le Congrès directement impliqué dans des activités de trahison, car l’impulsion nécessaire pour former une nouvelle CIA, une branche secrète éloignée de l’examen du Congrès.

En 1978, Kissinger lancerait la Intelligence Reorganization and Reform Act, qui visait essentiellement à «nettoyer la maison» de la communauté du renseignement.

En 1982, sous la direction de Kissinger, le président Reagan signerait NSDD 77 sous la contrainte de la guerre froide, ce qui lancerait Project Democracy, un nom sardonique pour un cheval de Troie.

Le NSDD 77 a permis à Project Democracy de contrôler les «actions secrètes à grande échelle» ainsi que les actions publiques manifestes à associer plus tard au National Endowment for Democracy (NED). La directive a ordonné à la CIA de rester à l’écart à la fois de la partie ouverte et secrète du Projet Démocratie, donnant ainsi libre cours au «dispositif NSC» kissingerien.

Presque un an plus tard, le Congrès non informé et naïf a adopté la loi NED en octobre 1983 et a effectivement signé pour enrouler du ruban adhésif autour de leur tête.

La structure de la NED fonctionne essentiellement comme un bras d’opérations politiques privé de la CIA d’un gouvernement invisible et secret au-delà de la responsabilité et au-delà de la portée de la loi.

Ceux qui avaient encore un certain degré d’humanité en tant que membres de la communauté du renseignement et avaient survécu à la purge de Kissinger, étaient simplement tenus dans l’ignorance des opérations de cape et de poignard de la branche secrète du gouvernement.

Quant au département ONE, il serait dissous en 1973 (l’année où Kissinger devint secrétaire d’État) et remplacé par un «groupe d’experts» qui formerait plus tard le National Intelligence Council en 1979. Ce serait la dernière purge patriotique saine le leadership au sein de la communauté du renseignement, laissé aux hyènes et aux chacals à partir de là.

Dans une interview de 1991, le président de la NED, David Ignatius, a déclaré avec arrogance «une grande partie de ce que nous faisons aujourd’hui a été fait secrètement il y a 25 ans par la CIA … La plus grande différence est que lorsque de telles activités sont menées ouvertement, le potentiel des volets est proche de zéro. L’ouverture est sa propre protection».

La véritable «crise de la démocratie»

La Commission trilatérale a été fondée à la suite du Watergate et de la crise pétrolière de 1973. Elle a été formée sous le prétexte de s’attaquer à la «crise de la démocratie» et d’appeler à une refonte des systèmes politiques afin de former un ordre international plus «stable» et Relations «coopératives» entre régions.

Sa formation serait organisée de la main de la Grande-Bretagne en Amérique, le Council on Foreign Relations, (alias: la progéniture du Royal Institute for International Affairs, le principal groupe de réflexion de la Couronne britannique).

Le projet Démocratie proviendrait d’une réunion de la Commission Trilatérale le 31 mai 1975 à Kyoto au Japon, où les conclusions du «Groupe de travail sur la gouvernabilité des démocraties» de la Commission Trilatérale ont été présentées. Le projet a été supervisé par le directeur de la Commission trilatérale Zbigniew Brzezinski et ses membres James Schlesinger (ancien directeur de la CIA) et Samuel P. Huntington.

Elle marquerait le début de la fin, introduisant la politique, ou plus justement «l’idéologie», de la nécessité d’inciter à une «désintégration contrôlée de la société».

La Commission trilatérale est un organisme non gouvernemental, ses membres comprennent des représentants élus et non élus disséminés à travers le monde, ironiquement réunis pour discuter de la façon de faire face à la «crise de la démocratie» dans le processus le plus antidémocratique possible. Il s’agit d’une organisation censée défendre les «intérêts» de ses membres, peu importe qui a voté.

Vous voyez, dans les années 1970, la démocratie était manifestement brisée, et quelqu’un devait remettre les choses en ordre, non?

Ce groupe d’élite a décidé que cette approche serait la meilleure pour toutes les démocraties et, tout comme cela, elle a été introduite dans la politique officielle de l’hémisphère occidental.

Le 9 novembre 1978, Paul Volcker (président de la Réserve fédérale de 1979 à 1987), membre de la Commission trilatérale, affirmait lors d’une conférence donnée à l’Université de Warwick en Angleterre: « Une désintégration contrôlée dans l’économie mondiale est un objet légitime pour les années 80 ». C’est aussi l’idéologie qui a façonné la «thérapie de choc» de Milton Friedman.

Au moment de l’administration de Jimmy Carter, la majorité du gouvernement était dirigée par des membres de la Commission trilatérale. Mais qui dirige la Commission trilatérale?

Eh bien, en gardant à l’esprit que toute cette opération est gérée comme une «conspiration ouverte», en mai 1981, Henry Kissinger, qui a remplacé Brzezinski à la tête de la Commission trilatérale, a prononcé un discours à Chatham House décrivant son mandat de secrétaire d’État:

« [Les Britanniques] sont devenus un participant aux délibérations internes des Etats-Unis d’Amérique, à un degré probablement jamais pratiqué entre nations souveraines … Dans mon incarnation à la Maison Blanche, j’ai alors tenu le ministère britannique des Affaires étrangères mieux informé et plus étroitement engagé que je ne l’ai fait le Département des Etats-Unis d’Amérique … Il était symptomatique. »

Dans son discours, Kissinger a décrit les idéologies conflictuelles entre Churchill et Roosevelt, et a conclu avec son soutien à la vision du monde britannique comme la plus supérieure des deux.

On dirait que les loyalistes de Churchill ont gagné.

Désintégration contrôlée: et nous tombons tous

En 1975, le CFR a lancé une étude publique sur la politique mondiale intitulée Projet des années 80. Le thème général était la «désintégration contrôlée» de l’économie mondiale, et le rapport n’essayait pas de cacher la famine, le chaos social et la mort que sa politique entraînerait pour la plupart de la population mondiale.

L’étude a expliqué que le système financier et économique mondial avait besoin d’une refonte complète selon laquelle des secteurs clés tels que l’énergie, l’allocation de crédits et l’alimentation seraient placés sous la direction d’une administration mondiale unique. L’objectif de cette réorganisation serait le remplacement des États-nations.

Cependant, avant que cela ne se produise, les États-nations devraient vaciller, ou du moins donner l’impression de vaciller.

L’échec de l’État-nation n’est pas un phénomène naturel mais plutôt le résultat d’un coup d’État fasciste; impliquant la dictature du banquier, le pillage économique et la guerre permanente (la guerre froide n’a jamais pris fin) pour entraver la croissance industrielle nationale.

Parmi les stratégies les plus efficaces à cette fin figurent les révolutions des couleurs, qui se trouvent être la spécialité de la NED et qui incluent, pour n’en nommer que quelques-unes, les nations de la Yougoslavie, la Géorgie, l’Irak, le Liban, la Birmanie, l’Iran, l’Égypte, le Yémen, l’Ukraine et les manifestations en cours à Hong Kong.

Partout où cette stratégie s’est déroulée, la communauté internationale a déclaré à l’État ciblé qu’il n’avait pas le droit d’intervenir et qu’il devait se tenir prêt, sa nation étant saccagée par des criquets et son gouvernement «réorganisé».

Avec la purge finale du renseignement des Etats-Unis d’Amérique et la formation d’un gouvernement secret, rendant tout ce qui ressemble à un processus démocratique obsolète, à moins que quelqu’un ne puisse redémarrer le moteur rapidement, nous serons bientôt confrontés à la prophétie de Willy Brandt de nous retrouver sans gouvernail, sous une mer environnante de dictature.

S’adressant à son fils pendant la Seconde Guerre mondiale, FDR a déclaré: «Vous savez, un certain nombre de fois où les hommes du Département d’État ont essayé de me cacher des messages, de les retarder, de les contenir d’une manière ou d’une autre, simplement parce que certains de ces diplomates de carrière là-bas ne sont pas en accord avec ce qu’ils savent, je pense. Ils devraient travailler pour Winston. En fait, la plupart du temps, ils [travaillent pour Churchill]. Arrêtez de penser à ‘eux: un certain nombre d’entre eux sont convaincus que la façon pour l’Amérique de mener sa politique étrangère est de découvrir ce que font les Britanniques et de copier cela!’ On m’a dit… il y a six ans, de nettoyer ce département d’État. C’est comme le British Foreign Office…».

