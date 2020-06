Des banquiers des Etats-Unis d’Amérique ont volé au moins 7 000 milliards de dollars lors du verrouillage de COVID-19 et détruit de petites entreprises

Kevin Barrett, rédacteur en chef de Veterans Today, pour Press TV

Donald Trump a une façon de dire beaucoup de choses folles et incohérentes. Et il est un tel «génie» que les gens (comme la comédienne Sarah Cooper) peuvent le parodier à peu près en jouant simplement une cassette de ce qu’il dit. Et récemment, l’exemple le plus récent de ceci est sa déclaration tout à fait étonnante que le concept de chokeholds sonne «si innocent, si parfait».

C’est une déclaration très étrange. Cela ressemble à quelque chose qu’un assassin fou dirait après avoir été arrêté pour avoir étouffé des centaines de personnes à mort. Ils ont finalement obtenu le tueur en série et il était complètement fou. Et au moment de son arrestation, il ne tarissait pas d’éloges: « Le concept d’étranglement semble si innocent, si parfait! » Et, vous savez, c’est quelque chose qui vient tout droit de Silence of the Lambs. C’est une sorte de film d’horreur.

Mais Trump continue de mettre le pied dans sa bouche parce qu’il a une confiance suprême en lui-même, et pourtant il n’est en aucun cas un penseur rigoureux et systématique. Il peut ad-lib raisonnablement bien selon les normes d’une sorte de personne moyenne, mais ses ad-libs pendant qu’il compose ses discours au fur et à mesure, ils volent partout sur la carte, puis il finit par dire ces choses bizarres qui peut être souligné par les médias, qui bien sûr, pour la plupart, ne l’aiment pas trop.

Trump: des étranglements de la police peuvent parfois être nécessaires

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a décrit le concept d’étranglement comme «si innocent» et a déclaré que la méthode controversée utilisée par la police pourrait être nécessaire dans des situations dangereuses.

Donc, si nous devions déballer tout ce numéro de Trump et Black Lives Matter, et la mort étouffante de George Floyd et ses implications, je pense qu’il y a beaucoup à dire ici. Trump tente de se positionner comme le candidat de la loi et de l’ordre pour obtenir à nouveau les principaux électeurs des États swing lors des prochaines élections.

Il est actuellement derrière de Joe Biden de 10 points. Quiconque suit Joe Biden de 10 points ne va pas très bien. Et Trump ou ses conseillers pensent que si le chaos aux États-Unis d’Amérique continue de s’accélérer, il pourrait atteindre un point où un candidat à la loi et à l’ordre obtiendrait effectivement ces électeurs swing. C’est peut-être la méthode politique derrière l’apparente folie de Trump.

Mais à un niveau plus profond (considérez) tout cet accrochage médiatique autour de George Floyd et les assassinats de personnes noires par la police qui se poursuivent depuis des années et des années avec une couverture médiatique variable. Il semble que le courant dominant soit le plus excité lorsqu’un individu relativement peu recommandable est tué. Il y a eu des gens beaucoup plus saints qui ont été assassinés par la police, pratiquement sans couverture générale. C’est très étrange comment ça marche.

Les banquiers américains ont mené le plus grand casse de l’histoire

Les médias grand public semblent faire partie d’une opération de propagande qui essaie de changer la conversation en ce moment de ce qui compte vraiment, à savoir que la cabale bancaire la plus puissante du monde – les personnes qui possèdent et dirigent essentiellement le gouvernement des États-Unis d’Amérique, l’Occident et une grande partie du monde – vient de voler au moins 7 000 milliards de dollars, principalement aux pauvres, dans le verrouillage COVID qui a détruit les petites entreprises partout dans le monde, qui affame les pauvres partout dans le monde, et qui a conduit à l’impression d’argent illimité pour les plus grands et les plus riches banquiers du monde. Il les a libérés de leur crise de la dette et leur a donné le droit de se donner à eux-mêmes et à leurs amis autant d’argent qu’ils le souhaitent en les imprimant de toutes pièces, et ils le font même au moment où nous parlons.

Il y a eu un renflouement d’entreprise au niveau de milliers de milliards pour les amis de Steven Mnuchin. Lui et ses amis sionistes ont une ligne de crédit illimitée. Ils n’ont jamais à le rembourser. C’est essentiellement une caisse noire de sauvetage.

C’est donc le plus grand vol de l’histoire du monde, et les gens ordinaires souffrent horriblement. Ils étaient enfermés et ils avaient l’impression de ne pas pouvoir respirer. Leur vie économique a été détruite et ils avaient l’impression de ne pas pouvoir respirer. Et donc soudainement, juste au moment où ils auraient dû se lever et se révolter et avoir pris d’assaut Wall Street, pris d’assaut Washington DC et renversé ces voleurs qui viennent de mener le plus grand vol de l’histoire du monde, soudain la conversation change de race, et les Blancs qui travaillent et les Noirs ordinaires se retournent les uns contre les autres, parlant de race, plutôt que de ce vol, mené sous le prétexte prémédité d’une pandémie de COVID qui a presque certainement été fabriquée dans un laboratoire de guerre biologique, sous la direction de tous les banquiers qui ont volé six, sept ou plus de milliers de milliards de dollars sur la base de cette pandémie qu’ils ont bien sûr comploté à l’avance, dans le cadre d’un effort pour eux de centraliser leurs richesses et leur pouvoir pour arrêter la montée de la Chine, en faisant exploser la monde mondialisé avec l’économie qui est le moteur de la montée en puissance de la Chine, et de leur permettre d’imposer un état policier de haut en bas aux habitants de l’Occident afin qu’ils puissent continuer à centraliser et renforcer leur contrôle de l’Occident et du monde. C’est vraiment COVID. Et ils ont changé la conversation en course donc nous ne le remarquons pas.

Les États-Unis d’Amérique ont torpillé toute l’économie mondiale pour arrêter la montée en puissance de la Chine.

«Les États-Unis d’Amérique doivent désespérément arrêter la montée de la Chine au rang de première puissance mondiale», a déclaré le Dr Kevin Barrett.

Kevin Barrett est un auteur Américain, journaliste et animateur de radio titulaire d’un doctorat en études islamiques et arabes. Il étudie les événements du 11 septembre depuis la fin de 2003. Il a enregistré cet article pour le site Web de Press TV.

