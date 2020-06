FRAUDE: Le Congrès a donné 100 milliards de dollars à Bill Gates pour la recherche des contacts 6 mois avant la pandémie

True Pundit – La Fondation Bill et Melinda Gates a aidé à négocier qui obtiendrait un contrat de recherche de contacts soutenu par le gouvernement de 100 milliards de dollars en août 2019 – six mois avant l’arrivée de la «pandémie» aux États-Unis d’Amérique et quatre mois avant qu’elle ne traverse la Chine. (Écoutez ci-dessus)

Les révélations choquantes ont été dévoilées sur le podcast Thomas Paine et le Moore Paine Show sur Patreon par les deux enquêteurs qui ont dénoncé la fraude fiscale massive de la Fondation Clinton lors d’une audience au Congrès en 2018. John Moynihan et Larry Doyle ont témoigné au Congrès, détaillant la fraude et les stratagèmes utilisés par les Clinton pour éviter de payer jusqu’à 2,5 milliards de dollars en taxes fédérales.

Le duo d’investigation, dans sa première interview depuis ce témoignage explosif du Congrès, a révélé à Paine que des représentants de la Fondation Gates ont rencontré le membre du Congrès des Etats-Unis d’Amérique Bobby L.Rush lors d’un sit-in au Rwanda, en Afrique de l’Est à la mi-août 2019 afin de déterminer qui gagnerait la manne d’un programme gouvernemental de recherche des contacts. Et le mois dernier seulement – neuf mois après les réunions avec la Fondation Gates au Rwanda – Rush, un démocrate de l’Illinois, a présenté les 100 milliards de dollars H.R.6666, la loi COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone (TRACE).

Le projet de loi de Rush établirait un programme géré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour le dépistage national des coronavirus et la recherche des contacts.

Paine a depuis appris que le membre du Congrès Rush s’est rendu au Rwanda avec son épouse du 12 au 19 août 2019 pour participer à des pourparlers et à un événement d’une semaine souscrit par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Rockefeller Brothers Fund.

Mais comment négocier les sous-produits de la surveillance d’une pandémie six à sept mois avant même l’apparition de l’épidémie?

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Fort Russ